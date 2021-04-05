Поставки вакцин зриваються, але ми продовжуємо переговори. Протягом 2021 року всі охочі будуть щеплені від коронавірусу безплатно, - Степанов. ВIДЕО

4,9 млн доз вакцин від COVID-19 Україна повинна отримати протягом квітня-травня, згідно з умовами укладених договорів. В цілому наша країна законтрактувала 14 млн доз вакцин.

Про це на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ще 8 млн доз ми повинні отримати в рамках ініціативи COVAX.

"Але поставки зриваються - їх блокують уряди тих країн, де розміщено потужності з виробництва вакцин", - уточнив міністр.

Крім цього, він зазначив, щоб прискорити процес, МОЗ працює на всіх рівнях, спільно з Міністерством закордонних справ України, прем'єром і президентом України.

Також читайте: Разумков про заяви щодо появи української вакцини від COVID-19: Краще таких обіцянок не давати

"Ми продовжуємо вести переговори і, сподіваюся, найближчим часом домовимося про постачання в Україну ще 15 млн доз вакцин. Загалом ми будемо мати не менше 37 млн ​​доз вакцин в цьому році. Це означає, що ми безкоштовно вакцинуємо всіх охочих протягом 2021 року", - додав Степанов.