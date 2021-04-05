УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4851 відвідувач онлайн
Новини Відео Коронавірус і карантин
2 973 45

Поставки вакцин зриваються, але ми продовжуємо переговори. Протягом 2021 року всі охочі будуть щеплені від коронавірусу безплатно, - Степанов. ВIДЕО

4,9 млн доз вакцин від COVID-19 Україна повинна отримати протягом квітня-травня, згідно з умовами укладених договорів. В цілому наша країна законтрактувала 14 млн доз вакцин.

Про це на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ще 8 млн доз ми повинні отримати в рамках ініціативи COVAX.

"Але поставки зриваються - їх блокують уряди тих країн, де розміщено потужності з виробництва вакцин", - уточнив міністр.

Крім цього, він зазначив, щоб прискорити процес, МОЗ працює на всіх рівнях, спільно з Міністерством закордонних справ України, прем'єром і президентом України.

Також читайте: Разумков про заяви щодо появи української вакцини від COVID-19: Краще таких обіцянок не давати

"Ми продовжуємо вести переговори і, сподіваюся, найближчим часом домовимося про постачання в Україну ще 15 млн доз вакцин. Загалом ми будемо мати не менше 37 млн ​​доз вакцин в цьому році. Це означає, що ми безкоштовно вакцинуємо всіх охочих протягом 2021 року", - додав Степанов.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
пошел ты в жопу со своими планами. урод
показати весь коментар
05.04.2021 13:28 Відповісти
+7
"ПОСТАВКИ СРЫВАЮТСЯ" потому, что нормальные поставщики откатов не дают.
показати весь коментар
05.04.2021 13:31 Відповісти
+4
цікаво що Україна одна така кому блокують доставку вакцин. як таке може бути? більше про блокування доставок вакцин іноземними урядами ніде не чути.
показати весь коментар
05.04.2021 13:30 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пусть потерпевший вiслюк в Катаре вакцину поклянчит. Шоб не зря съездил.
показати весь коментар
05.04.2021 13:28 Відповісти
А ти вже вкололо собі цю неперевірену жижу? Мабуть що так, бо побічка тобі мізки вразила. )))
показати весь коментар
05.04.2021 13:38 Відповісти
Какую жижу? Определись с мыслями, болезный.
показати весь коментар
05.04.2021 13:46 Відповісти
да-да.. в "течении 2021 года"
хоть зебилы верят этому бОрану?))
показати весь коментар
05.04.2021 13:28 Відповісти
п.с. Кабмин 2 апреля 2021 года назначил любимую женщину, подставное лицо, источник побочного дохода и просто хорошего человека от Анрюши Ермака, Розу Тапанову, членом (?) наблюдательного совета государственного "Ощадбанка" с зарплатой в 112 560 гр.
показати весь коментар
05.04.2021 13:29 Відповісти
В общем мы будем иметь не менее 37 млн ​​доз вакцин в этом году. Это значит, что мы бесплатно вакцинируем всех желающих в течение 2021 года", - добавил Степанов.

по 2 дозы.. итого 18,5 млн. чел.. остальные - получат "дозы" через зомбоящик))
показати весь коментар
05.04.2021 13:31 Відповісти
Ти забуло як читати чи навмисне перекручуєшь? Там написано ...вакцинируем всех желающих... Не факт, що бажаючих буде 18,5 млн. А на таких як ти і по три дози знайдуть.
показати весь коментар
05.04.2021 13:42 Відповісти
для таких як ти, зебил, влада специально завезла индийский и китайский шмурдяк.. Так что готовся получить аж три вакцины, зомбироване))
Или ты даже не способно понять что ПОЖЕЛАТЬ вакцинироваться пфайзером могу все 42 млн? в нормальных странах власти пригтовили ДВОЙНОЙ-ТРОЙНОЙ запас вакцин для ВСЕХ граждан страны.

а тебе вколют индийский шмурдяк - само собой))
Заодно степанов и зеленский получат откат за "испытание вакцины на подопытных" от индусов и китайцев
показати весь коментар
05.04.2021 13:56 Відповісти
Да ти навіть не розумієш, що займаєшся ЗЕ зомбування. Тезу штрикнутися чи ні ти підмінило тезою - якими помиями штрикатися. Якраз у дусі ЗЕ пропаганди.
показати весь коментар
05.04.2021 14:21 Відповісти
бедняжко зебил, ты обиделось?)) ну, поскули.. все таки второй год чувствуешь себя лохом))
показати весь коментар
05.04.2021 14:33 Відповісти
это для подобных тебе зебилов.. в купе с видосиками от "найвеличнешего зеЛоха")):

Польша зарезервировала и закупила более 60 млн доз вакцины от COVID-19.
Польша закупила более 60 млн доз вакцин против COVID-19 в шести различных производителей, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.
"На данный момент мы уже зарезервировали и закупили более 60 млн доз вакцин от 6 ведущих мировых производителей! Мы в безопасности - и сейчас время для серьезной задачи - реализации Национальной программы иммунизации COVID-19", - заявил польский премьер-министр.
показати весь коментар
05.04.2021 14:02 Відповісти
І це їм допомогло? У них локдаун такий самий я і у нас, а в них вже більше 1,5 млн штрикнулися. А шведи взагалі ннічого не роблять і ніякої зраді у них немє.
Всі сліпі і ніхто не бачить дійсної зради. Треба лікувати не ковидлу, а хвороби, від яких люди дійсно помирають. А ось цього ніхто і не робить. Лікують по протоколам у яких лікування побочки від ковидли ніяк не передбачено.
показати весь коментар
05.04.2021 14:16 Відповісти
Ты недоумок провокатор,не пиши бред.В Швеции ,смертность ,такого масштаба была только в период голода в конце 18 века,и они про это пишут открыто! Они уже признали ошибкой ,что не ввели карантин и проводят расследование против своих должностных лиц ,отвечающих за безопасность! Прививаются массово , вакциной астро-зенека ,которую совместно разработали с Британией,сделано уже более 4 миллионов прививок.Таких недоразвитых как ты нельзя лечить .Только на опыты вместо приматов.
показати весь коментар
05.04.2021 14:27 Відповісти
Коротко - дай пруф або ... не пи зди.
показати весь коментар
05.04.2021 14:46 Відповісти
зебил, ты совсем тупой - раз не способен найти простейшуб инфу в гугле?
или по г+г об этом "не говорят"?))
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/vaccination/sweden/
показати весь коментар
05.04.2021 14:51 Відповісти
Ти знову займаєшся ЗЕ пропагандою? Ти перепродалося? Нашо мені ця твоя агітація. Я проти геноциду українців. Я не хочу штрикатися неперевіреним шмурдяком. В Україні немає жодної лабораторії, яка може встановити склад цієї жижі. Перестань ретрансльовувати Степанова.
показати весь коментар
05.04.2021 15:07 Відповісти
зебил, ты что - читать уже разучилОсь?))
совсем недавно ты, повторяя зебильную пропаганду с г+г истерило что "А шведи взагалі ннічого не роблять і ніякої зраді у них немє"
чи ты такой тупой, что считаешь аж ДВА полностью вакцинированных в Украине - это пАбеда, а полмиллинна - в Швеции - "нычого не роблять"))
п.с. тебя ткнули твоей мордов в твой зебильный идиотизм, а ты, облизнувшись, начало верещать про "геноцид украинцев".. который устроила твоя зебильная власть?)) браво, зебил!))
показати весь коментар
05.04.2021 15:21 Відповісти
... https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/vaccination/sweden/ minfin.com.ua ... - ти саме зрозуміло чим ти прикрилося? Ти прикрилося ЗЕбільною пропагандою. Я думав у тебе вистачить мізків дати шведський, або незалежний ресурс. Все ти мені набридло троляко.
показати весь коментар
05.04.2021 15:28 Відповісти
вот ты придурок, реально)) это СТАТИСТИКА по ВСЕМ странам - которую как раз твоя зебильная пропаганда НЕ способна подделать))

впрочем, сначала ты истерило и защищало степанова, потом повторяло очередной бред от г+г про "шведи взагалі ннічого не роблять і ніякої зраді у них немє", а теперь отрицаешь официальную мировую статистику?))

браво, зебил https://censor.net/ru/user/482937! воистину, ты яркое подтверждение правила, когда идиоты не способны понять всю степень своего идиотизма))
показати весь коментар
05.04.2021 15:42 Відповісти
зебил, ты даже понять не способно что твой любимый вовка-шмаркля и Ко поставил своим БЕЗДЕЙСТВИЕМ твою жизнь и твоих родных - в смертельную ловушку..
когда будешь подыхать по причине неоказания медпомощи - незабудь дифирамбы ему петь))
показати весь коментар
05.04.2021 14:34 Відповісти
заодно вспомни как степанову и шмаркля в ОКТЯБРЕ 2020 - после двухнедельных пендалей и шумихи в СМИ - заявили что "случайно забыли закупить ИВЛ.. думали они не нужны"
и это после деребана 65 млрд.грн на дорогах - которые "поплыли" уже в 2021 году..
показати весь коментар
05.04.2021 14:39 Відповісти
Вы бы разделили это количество вакцин на месяцы,оставшиеся в 2021 году.Это сколько миллионов надо вакцинировать в месяц. Зедебилы,вы бы хоть что то более менее достоверное обещали.Правда можно и не считать,вакцин нет и в ближайшее время по словам рукожопового барыжного министра и не будет.Хотя возможно ,это все делается специально,так легче держать в стаде лохов зедебильных,которые почему то посчитали ,что иноверцы построят им светлое будущее.
показати весь коментар
05.04.2021 14:21 Відповісти
то понятно что очередной лохотрон и видосики для зебилов..
всего лишь 2 месяца назад степанов и вовка-шмаркля орали "будем делать в день больше вакцинирования чем в сша!"
показати весь коментар
05.04.2021 14:36 Відповісти
пошел ты в жопу со своими планами. урод
показати весь коментар
05.04.2021 13:28 Відповісти
цікаво що Україна одна така кому блокують доставку вакцин. як таке може бути? більше про блокування доставок вакцин іноземними урядами ніде не чути.
показати весь коментар
05.04.2021 13:30 Відповісти
Кто-то сомневался? Нехай би йому ротика розірвало!
показати весь коментар
05.04.2021 13:30 Відповісти
чем, *бт?!!!!! ковишилдом?!
показати весь коментар
05.04.2021 13:31 Відповісти
"ПОСТАВКИ СРЫВАЮТСЯ" потому, что нормальные поставщики откатов не дают.
показати весь коментар
05.04.2021 13:31 Відповісти
Будут вакцины так же, как и сейчас- по плевками по несколько тысяч. Что министр сделал для производства вакцины в Украине, так как это Бразилия, Турция делает???
показати весь коментар
05.04.2021 13:32 Відповісти
Какой вакциной? АстраЗенека, от которой отказались другие страны? А вы сами, г-н министр, какой вакциной будете прививаться? Почему то уверен, что не этой.
показати весь коментар
05.04.2021 13:34 Відповісти
а не желающие вакцинироваться переболеют и выжившие получат иммунитет. но не бесплатно. потому, шо на таблетках и услугах все хотят на курточки и себе заработать!
показати весь коментар
05.04.2021 13:35 Відповісти
Коли міністром охорони здоров'я стає людина яка до цього розливав нафту та качав газ по трубам не має чого дивуватися що з пандемією в країні немає кому боротися. скоро Зеленський буде сам цим займатися, разом з медсестрою Мендель.
показати весь коментар
05.04.2021 13:37 Відповісти
стіпанов, йди нх.
показати весь коментар
05.04.2021 13:37 Відповісти
Будемо всі привіті, як він ще одну курточку прикупить. Можливо.
показати весь коментар
05.04.2021 13:39 Відповісти
Це новий онехдот?
показати весь коментар
05.04.2021 13:43 Відповісти
Дурень думкою багатіє - будем мати, вакцинуємо. Коротше: вакцини нема, але ви тримайтесь
показати весь коментар
05.04.2021 13:47 Відповісти
великие вакцинаторы бл
показати весь коментар
05.04.2021 13:47 Відповісти
А макинтош свой - сожрёшь, Степешка, если сбрехал, как обычно?!)))
показати весь коментар
05.04.2021 14:02 Відповісти
Особисто я знав, що зелена влада обдурить і набреше в три короба. Це їх візитна карточка - брехати в очі і не червоніти. Та пан Степанов не переживай, 73% навіть не побачать підвоха, з ними можете робити, що завгодно. Головне відосік, що все фокей, аби не Порошенко.
показати весь коментар
05.04.2021 14:07 Відповісти
Очередное наглое враньё Степанова! сам просрал сроки подписания договоров на поствку вакцины с производителями,а теперь выдумывает всякую чушь лишь бы обелить себя и зеленского,!!
показати весь коментар
05.04.2021 15:08 Відповісти
Поставки вакцин зриваються, але ми продовжуємо переговори. Протягом 2021 року всі охочі будуть щеплені від коронавірусу безплатно, - Степанов - Цензор.НЕТ 1626
показати весь коментар
05.04.2021 15:37 Відповісти
тот кто сознательно своими действиями срывает поставки вакцин в Украину лепит горбатого.перекладывая ответветстенность .Кто не срывает вакцинацию- искал средства. бездельники бездари и тунеядцы,на шее у народа- ищут причины.
показати весь коментар
05.04.2021 15:50 Відповісти
Чувак, откуда ты знаешь, что найдешь вакцину завтра, если тебе ее не дают сегодня? Как ты, чучело очкастое, можешь что-то обещать?
показати весь коментар
05.04.2021 19:15 Відповісти
 
 