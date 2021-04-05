Поставки вакцин зриваються, але ми продовжуємо переговори. Протягом 2021 року всі охочі будуть щеплені від коронавірусу безплатно, - Степанов. ВIДЕО
4,9 млн доз вакцин від COVID-19 Україна повинна отримати протягом квітня-травня, згідно з умовами укладених договорів. В цілому наша країна законтрактувала 14 млн доз вакцин.
Про це на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, ще 8 млн доз ми повинні отримати в рамках ініціативи COVAX.
"Але поставки зриваються - їх блокують уряди тих країн, де розміщено потужності з виробництва вакцин", - уточнив міністр.
Крім цього, він зазначив, щоб прискорити процес, МОЗ працює на всіх рівнях, спільно з Міністерством закордонних справ України, прем'єром і президентом України.
"Ми продовжуємо вести переговори і, сподіваюся, найближчим часом домовимося про постачання в Україну ще 15 млн доз вакцин. Загалом ми будемо мати не менше 37 млн доз вакцин в цьому році. Це означає, що ми безкоштовно вакцинуємо всіх охочих протягом 2021 року", - додав Степанов.
хоть зебилы верят этому бОрану?))
по 2 дозы.. итого 18,5 млн. чел.. остальные - получат "дозы" через зомбоящик))
Или ты даже не способно понять что ПОЖЕЛАТЬ вакцинироваться пфайзером могу все 42 млн? в нормальных странах власти пригтовили ДВОЙНОЙ-ТРОЙНОЙ запас вакцин для ВСЕХ граждан страны.
а тебе вколют индийский шмурдяк - само собой))
Заодно степанов и зеленский получат откат за "испытание вакцины на подопытных" от индусов и китайцев
Польша зарезервировала и закупила более 60 млн доз вакцины от COVID-19.
Польша закупила более 60 млн доз вакцин против COVID-19 в шести различных производителей, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.
"На данный момент мы уже зарезервировали и закупили более 60 млн доз вакцин от 6 ведущих мировых производителей! Мы в безопасности - и сейчас время для серьезной задачи - реализации Национальной программы иммунизации COVID-19", - заявил польский премьер-министр.
Всі сліпі і ніхто не бачить дійсної зради. Треба лікувати не ковидлу, а хвороби, від яких люди дійсно помирають. А ось цього ніхто і не робить. Лікують по протоколам у яких лікування побочки від ковидли ніяк не передбачено.
или по г+г об этом "не говорят"?))
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/vaccination/sweden/
совсем недавно ты, повторяя зебильную пропаганду с г+г истерило что "А шведи взагалі ннічого не роблять і ніякої зраді у них немє"
чи ты такой тупой, что считаешь аж ДВА полностью вакцинированных в Украине - это пАбеда, а полмиллинна - в Швеции - "нычого не роблять"))
п.с. тебя ткнули твоей мордов в твой зебильный идиотизм, а ты, облизнувшись, начало верещать про "геноцид украинцев".. который устроила твоя зебильная власть?)) браво, зебил!))
впрочем, сначала ты истерило и защищало степанова, потом повторяло очередной бред от г+г про "шведи взагалі ннічого не роблять і ніякої зраді у них немє", а теперь отрицаешь официальную мировую статистику?))
браво, зебил https://censor.net/ru/user/482937! воистину, ты яркое подтверждение правила, когда идиоты не способны понять всю степень своего идиотизма))
когда будешь подыхать по причине неоказания медпомощи - незабудь дифирамбы ему петь))
и это после деребана 65 млрд.грн на дорогах - которые "поплыли" уже в 2021 году..
всего лишь 2 месяца назад степанов и вовка-шмаркля орали "будем делать в день больше вакцинирования чем в сша!"