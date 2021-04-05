Проєкт "Без цензури": Марченко, Мураєв, Зе-маразм. Ватне загострення в розпалі, а ЗЕ тікає в Катар. ВIДЕО

Московська пропаганда в Україні з’їхала з глузду! У свіжому огляді ватного мракобісся маємо констатувати, що загострення настільки в розпалі, аж Зеленський втік у Катар.

Богдан Буткевич посмотрел очередную серию "Паломницы" Оксаны Марченко и большое интервью Евгения Мураева телеканалу "НАШ", разобрав все это на очень атомы.

Богдан Буткевич подивився чергову серію "Паломниці" Оксани Марченко та велике інтерв’ю Євгенія Мураєва телеканалу "НАШ" і розібрав усе це на дуже смішні атоми.

