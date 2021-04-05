ДБР повідомило про підозру ексзаступнику голови управління ЗСУ в завищенні вартості квартир для військовослужбовців на 31,6 млн грн. ВIДЕО
Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому заступнику начальника одного з Головних управлінь Збройних Сил України, який заволодів державними коштами в особливо великих розмірах, діючи за попередньою змовою групою осіб.
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.
"Встановлено, що у 2017-2018 роках посадовець разом з іншими особами під час проведення Міністерством оборони конкурсу на закупівлю 90 квартир на вторинному ринку в Дніпропетровській області, завищив граничну вартість одного квадратного метра житла. Це завдало збитків державному бюджету України на суму 31 671 226 гривень", - йдеться в повідомленні.
З метою виявлення документів, які мають істотне значення для розслідування зазначеного виробництва, слідчі провели ряд обшуків.
Зараз перевіряється причетність інших осіб до скоєння вказаного злочину.
