ДБР повідомило про підозру ексзаступнику голови управління ЗСУ в завищенні вартості квартир для військовослужбовців на 31,6 млн грн. ВIДЕО

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому заступнику начальника одного з Головних управлінь Збройних Сил України, який заволодів державними коштами в особливо великих розмірах, діючи за попередньою змовою групою осіб.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

"Встановлено, що у 2017-2018 роках посадовець разом з іншими особами під час проведення Міністерством оборони конкурсу на закупівлю 90 квартир на вторинному ринку в Дніпропетровській області, завищив граничну вартість одного квадратного метра житла. Це завдало збитків державному бюджету України на суму 31 671 226 гривень", - йдеться в повідомленні.

З метою виявлення документів, які мають істотне значення для розслідування зазначеного виробництва, слідчі провели ряд обшуків.

Зараз перевіряється причетність інших осіб до скоєння вказаного злочину.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Хомчак заявив про корупційні ризики продуктових закупівель МО та підтвердив неякісне харчування







