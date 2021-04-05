УКР
Канал переміщення нелегалів морем ліквідували в Одеській області. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Трьох українців, які мали возити нелегалів із Туреччини до Греції, затримали в аеропорту під час спроби вилетіти з країни. Також затримано організатора каналу.

Про це повідомили в південному регіональному управлінні Держприкордонслужби, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час оформлення авіарейсу в Стамбул у міжнародному пункті пропуску для повітряного сполучення "Одеса" правоохоронці затримали трьох завербованих українців. Надалі вони повинні були залучатися до протиправної діяльності, пов'язаної з незаконним переправленням груп нелегальних мігрантів морем з Туреччини до Греції", - сказано в повідомленні.

Також силовики затримали організатора каналу - громадянина України, який вже відбув термін за аналогічний злочин. Йому суд найближчим часом обере запобіжний захід.

А шо був?
показати весь коментар
05.04.2021 20:10 Відповісти
Канал перемещения нелегалов по морю ликвидировали в Одесской области - Цензор.НЕТ 2339

Вместе с орудием преступления ликвидировали...
показати весь коментар
05.04.2021 20:18 Відповісти
Что за флешмоб на последнем фото, один лицом, четыре попой?
показати весь коментар
05.04.2021 20:20 Відповісти
Из Турции в Грецию....))) ПОХ...
Главное не сюда макак... Пусть понты колотят, и дань берут в других местах
показати весь коментар
05.04.2021 20:24 Відповісти
Точно! В Одессе уже просто черно от этих черных макак, на каждом углу.
показати весь коментар
05.04.2021 22:05 Відповісти
Та у нас еще более менее нормально...арабы скорее всего алавиты не особо религиозны...бухают... азеры так себе...встречал как бибизян, так и бакинцев...ары аналогично...
На Поскоте становится передозировка цыган...
Появились узбеки..но те шнобель не высовывают...пока просто толкают тележки с пирожками заняли рынок пряностей
Шастают ниггеры..но тоже пока не борзеют до поры до времени ..возможно на дискотеках..но там пускай молодняк с ними разбирается...
Однако ехал в тролике и вдруг чучело в с спортике с бородой насчало на весь троллейбус читать коран... ну никто не хотел рядом с говном сидеть рядом..так оно начало читать еще громче..чуть ли не орать.. ((((
Вот тут по идее макаку нужно было вывсти из общественного транспорта и заставить закрыть рот...но все спешили всем пофиг...никто не хотел себе тратить на животное нервы..(((
показати весь коментар
05.04.2021 22:23 Відповісти
пинджак чоткий прикол в том шо там в одессе аэропорт есть лол...такие ******.
показати весь коментар
05.04.2021 23:13 Відповісти
 
 