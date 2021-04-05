Канал переміщення нелегалів морем ліквідували в Одеській області. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Трьох українців, які мали возити нелегалів із Туреччини до Греції, затримали в аеропорту під час спроби вилетіти з країни. Також затримано організатора каналу.
Про це повідомили в південному регіональному управлінні Держприкордонслужби, інформує Цензор.НЕТ.
"Під час оформлення авіарейсу в Стамбул у міжнародному пункті пропуску для повітряного сполучення "Одеса" правоохоронці затримали трьох завербованих українців. Надалі вони повинні були залучатися до протиправної діяльності, пов'язаної з незаконним переправленням груп нелегальних мігрантів морем з Туреччини до Греції", - сказано в повідомленні.
Також силовики затримали організатора каналу - громадянина України, який вже відбув термін за аналогічний злочин. Йому суд найближчим часом обере запобіжний захід.
