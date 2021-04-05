"Україна не в НАТО, тому що країнам-членам не вистачає сміливості прийняти політичне рішення", - "слуга народу" Арахамія. ВIДЕО

Україна досі не стала членом НАТО, тому що країни-учасниці Альянсу не хочуть прийняти політичне рішення про це.

Про це в ефірі телеканалу ICTV заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ.

"Вступ до НАТО - це питання політичного характеру. Я не думаю, що нам чогось не вистачає з точки зору механізмів або протоколів, або стандартів. Тому що були випадки, коли в НАТО приймали членів, які набагато далі з точки зору стандартизації були.

Тому нам для вступу в НАТО не вистачає трохи сміливості всіх країн членів НАТО, тому що вони приймають це одноголосно", - заявив нардеп.

Арахамія зазначив, що при бажанні можна знайти технічні причини, які пояснюють, чому Україна не готова до вступу в Північноатлантичний альянс.

"Але якщо треба приймати, то точно можна політично приймати. Це більшою мірою залежить від політичної позиції, ніж від технічної позиції, як нам намагалися говорити останні 5 років", - підкреслив глава фракції СН.