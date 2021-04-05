УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5516 відвідувачів онлайн
Новини Відео Агресія Росії проти України
11 719 159

"Україна не в НАТО, тому що країнам-членам не вистачає сміливості прийняти політичне рішення", - "слуга народу" Арахамія. ВIДЕО

Україна досі не стала членом НАТО, тому що країни-учасниці Альянсу не хочуть прийняти політичне рішення про це.

Про це в ефірі телеканалу ICTV заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ.

"Вступ до НАТО - це питання політичного характеру. Я не думаю, що нам чогось не вистачає з точки зору механізмів або протоколів, або стандартів. Тому що були випадки, коли в НАТО приймали членів, які набагато далі з точки зору стандартизації були.

Тому нам для вступу в НАТО не вистачає трохи сміливості всіх країн членів НАТО, тому що вони приймають це одноголосно", - заявив нардеп.

Арахамія зазначив, що при бажанні можна знайти технічні причини, які пояснюють, чому Україна не готова до вступу в Північноатлантичний альянс.

"Але якщо треба приймати, то точно можна політично приймати. Це більшою мірою залежить від політичної позиції, ніж від технічної позиції, як нам намагалися говорити останні 5 років", - підкреслив глава фракції СН.

Автор: 

НАТО (6719) членство в НАТО (1765) Арахамія Давид (1111)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+56
Порох не питав чому Україна не в НАТО, Порох готував Україну для цього.
Зебіли такі зебіли...
показати весь коментар
05.04.2021 23:56 Відповісти
+53
"Украина не в НАТО, потому что странам-членам не хватает смелости принять политическое решение", - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 7579
показати весь коментар
06.04.2021 00:00 Відповісти
+51
"Украина не в НАТО, потому что странам-членам не хватает смелости принять политическое решение", - Арахамия - Цензор.НЕТ 9830
показати весь коментар
05.04.2021 23:55 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Равшан подав голос.
показати весь коментар
06.04.2021 01:36 Відповісти
Мы 150 реформ сделали.Наш самый лучший гетьман прямо сказал:"Каких ещё "лядь реформ не хватает!!" https://www.youtube.com/watch?v=rVZ-JjMrlD0 .А нас не взяли.Все вопросы к нему.Или к зловредному НАТО.
показати весь коментар
06.04.2021 01:51 Відповісти
Ну дажно до ЗЕ, ладно после ЗЕ, но нахрена НАТО нужны сейчас ЗЕ-предатели, которые будут сливать ФСБ РФ все, до чего смогут дотянуться?
показати весь коментар
06.04.2021 01:52 Відповісти
Вобще-то, когда кого-то принимают в военный альянс, то исходят из целесообразности и пользы такого принятия для альянса.

А принимать политические решения, противоречащие здравому смыслу - это фишка популистов типа ЗЕ и Арахамии.
показати весь коментар
06.04.2021 01:56 Відповісти
Насчет целесообразности тут я согласен и исходя из нее ответь на такой вопрос, а почему при Порошенко не приняли? Так я тебе отвечу - слишком большие риски и слишком все это близко к западной Европе. Одно дело бомбить Ливию , Ирак или Сирию и совсем другой дело, воевать с ядерной державой. Вон с Северной Кореей разобраться не получается, а тут враг намного серьезней. Так что я думаю Арахамия не прав - политическое решение давно уже принято.
показати весь коментар
06.04.2021 05:41 Відповісти
Вопрос не близости, а надежности. Польша, Болгария, Румыния тоже не на другом полюсе находятся.
73% дегенератов в очередной раз показали, что стабильности и надежности в Украине нет. Сегодня вышиванки и желто-синие перила, а завтра "какая разница" и торговля электроэнергией с РФ.

Политический курс Украины виляет, как задница проститутки на панели.
показати весь коментар
06.04.2021 08:59 Відповісти
"Україна не в НАТО, тому що країнам-членам не вистачає сміливості прийняти політичне рішення", - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 6135
показати весь коментар
06.04.2021 02:01 Відповісти
150% у точку!
показати весь коментар
06.04.2021 06:58 Відповісти
👍🤝
показати весь коментар
06.04.2021 10:09 Відповісти
тупые и слепые, ограниченные айтишники встречаются...
показати весь коментар
06.04.2021 02:40 Відповісти
айтішніки мають хист в роботі з машиною за рахунок відсутності гуманітарного кругозору.
показати весь коментар
06.04.2021 07:22 Відповісти
не повинні бути обмежені, але є й обмежені, що не бачать першопричину і як дитячий садок...
показати весь коментар
06.04.2021 11:13 Відповісти
Айтишник не на службе у народа, в зависимости от предателей народа - полиции
показати весь коментар
06.04.2021 07:29 Відповісти
Точно як мій сусід-алкоголік: "Не люди кругом, а одні підер@си, ніхто в гості на свята не позве!"
показати весь коментар
06.04.2021 04:00 Відповісти
Можно представить Зеленского и Арахамию в НАТО.
Таких в космонавты не берут.
показати весь коментар
06.04.2021 04:20 Відповісти
А чого вона має там бути?
Хтось вже провів референдум з цього питання і дізнався справжню думку людей?
показати весь коментар
06.04.2021 05:01 Відповісти
Кокошнік не даве?
показати весь коментар
06.04.2021 10:00 Відповісти
Пока такие идиоты как эта ХламидиЯ у власти - мы не будем в НАТО! Просто В НАТО Клоунов не принимают!
показати весь коментар
06.04.2021 05:20 Відповісти
Потому как "слуги" - пид###асты. Потому Украине можно забыть и про НАТО и про ЕС. Или такой народ, у которого такие слуги? Ведь нигде в мире они бы не стали властью. Нигде. Кроме Украины.
показати весь коментар
06.04.2021 05:56 Відповісти
Ведь нигде в мире они бы не стали властью.Нигде. Кроме Украины./ И Израиля. Правда,отвечая на вопрос о том, поддержали бы они решение своих детей покинуть Израиль, 45% родителей ответили утвердительно. 51% израильтян задумывались об отъезде из Израиля. Израильские флажки говорят что задумывались об отъезде из Израиля все 90%. Но у немногих есть деньги и здоровье на отъезд.
показати весь коментар
06.04.2021 07:53 Відповісти
Україна не в НАТО перш за все тому що не контролює власну територію та власний кордон. Якщо вона опиниться в НАТО за таких обставин - це буде означати що НАТО не контролює власну територію та кордон, а частину території НАТО окуповує Росія. На таке ніхто не піде, бо це ризик 3 світової війни.
Для вступу в НАТО Україна спочатку має повернути Донбас та Крим.
показати весь коментар
06.04.2021 06:40 Відповісти
Не в НАТО , бо суспільство занадто дегенеративне :
- за 30 років не можемо вивчити мову своєї країни
- святкуємо не з усім світом , а з Гуньою Московським
- обираємо у владу рашистських прихвостнів і популістів
- не позбавляємо вату права голосу
- відсутня судова система як така
- засуджуємо патріотів та добровольців , або і без суду увязнюємо їх
- зливаємо російсько фашистським загарбникам деталі спільних спецоперацій

Проста нада пєрєстать бути дібілами і почати наводити лад в своїй голові , хаті , країні . Щоб люди побачили , що ми теж люди , а не дегенерати , які міняються на краще , тільки під ударами батога .
показати весь коментар
06.04.2021 06:52 Відповісти
нагадайте, скільки "слуг" воювало на сході України, і скільки з них буде "валіть із етой страни"?
показати весь коментар
06.04.2021 06:57 Відповісти
Нахерахамчик, наХ... ви там потрібні? Україна не в НАТО тому що дебіли хохлосракі вибрали таку мерзоту квартальну як ти та вся ваша слугоуродівська херня. Товариш Байден дуже чітко вам дебілам сказав - коррупція, а якщо такі дебіли як ти та інші слугопридурошні утирки цього не розумієте, то хто ж вам доХтор?
показати весь коментар
06.04.2021 06:57 Відповісти
Вот только арахачика туда и возьмут одного.
показати весь коментар
06.04.2021 07:09 Відповісти
а не воровать не пробовали?...сухумская макака...
показати весь коментар
06.04.2021 07:20 Відповісти
Пане Мамамія, НАТО не передбачає входження Бені в такий альянс. Там все прозоро, там цивілізовані країні по суті, а не по словах, бо за рік Беня розкраде всі кошти НАТО і заховається в офісі свого слуги.
показати весь коментар
06.04.2021 07:44 Відповісти
Да. Не хватает политического решения принять судью Вовка, Дубинского, Марьяну Безуглу и квартал95 в члены НАТО. Арахамия, ты поселиш у себя в доме цыганский табор?
показати весь коментар
06.04.2021 07:55 Відповісти
А так хочется всех этих ЗеГандонов отправить в Армию!!! А то уклонист на уклонисте о Короблях бороздящих просторы мира рассуждают. А Этого черта отправить чебуреки жарить в Абхазию.
показати весь коментар
06.04.2021 08:09 Відповісти
Урод чурбамания,Украина уже два года не назначает своего представителя в НАТО! А ты про какой то международный сговор.Так кто не хочнт ,зедебилы??!
показати весь коментар
06.04.2021 08:44 Відповісти
Блин, этот ЗЕдеятель прямо требует от НАТО, чтобы они сморщились, зажали нос, но вступили с этим говном в переговоры...
показати весь коментар
06.04.2021 09:08 Відповісти
зеленое говно переобуаается в прыжке
не так давно абхазский отброс Арахамия собирался
заработаьь денег продавая воду российской армии,
СЛУГИ НАРОДА - МРАЗИ
показати весь коментар
06.04.2021 09:10 Відповісти
Арахамия говорит правду.
Но эту правду нужно уточнить. У стран НАТО в обозримой перспективе и НЕ БУДЕТ политической воли на принятие Украины - Венгрия, Германия и прочие "друзья" заблокируют.
Так что Украине на НАТО рассчитывать не стоит. Стоит ориентироваться на персонально США.
показати весь коментар
06.04.2021 09:12 Відповісти
Украине стоит рассчитывать только на саму себя и свой собственный Народ .
НО у нас депутатов в Раду избирал хрен знает кто , нарид наверное (тот самый!) . Который избирал туда всевозможных ,,слуг,, ,,пЕ.Сдюков,, и кацапов из заЖОПП которые потом дружно проголосовали например против законопроектов ,,Об обороте оружия" 4335 и 4335-1 на радость местным любителям х.йла и мусорам бонабакова . Совпадение ? Не думаю . Поэтому давайте дружно теперь встанем на колени как величайший гэтьмен всея Рошении Петро Сивочолый и начнем голосить -,.НАТО прийди , НАТО возьми нас , сирых и убогих "
А еще давайте сначала прогоним клоуна Вову и призовем торгаша Петю , ато без него заклинания на членов альянса не подействуют и нас без Петрухи и его 1001 патужной рехформы в альянс не возьмут ((
показати весь коментар
06.04.2021 09:36 Відповісти
Он все правильно сказал .Просто слова про поддержку исходящие от первой стороны и слова о реформах исходящие от второй стороны НЕ должны расходиться с делами
показати весь коментар
06.04.2021 09:14 Відповісти
Почитал комментарии.
С сожалением констатировал дебилизм большинства комментаторов.
Комментаторы не желают понимать действительне причины невхождения Украины в НАТО, вместо них называются такие идиотические, как "мову не хотят учить", "Беня мешает" и т.д.
Т.е. не хотят задуматься над тем, что реально нужно делать, хотят сраться.
Ну, что ж, сраться - та сраться... Все это мне живо напоминает срачи 15-10 летней давности. Ющенко-Тимошенко-Янукович... за них люди реально готовы были перегрызть друг другу глотки. Ну и? Об этих персонажах уже практически и не вспоминают, а те срачи прямо привели к агрессии России и потере очень немалых территорий (более 10%).
Далі буде...
показати весь коментар
06.04.2021 09:17 Відповісти
Да насрать на твою скотскую *********.
показати весь коментар
06.04.2021 09:45 Відповісти
А когда твою жопу будут жарить Солцепеки?
показати весь коментар
06.04.2021 15:49 Відповісти
Ухіді, рускій свін.
показати весь коментар
06.04.2021 12:06 Відповісти
показати весь коментар
06.04.2021 15:49 Відповісти
Арахамия утверждает, что члены НАТО - зассали?
показати весь коментар
06.04.2021 09:27 Відповісти
Гопники і НАТО...
показати весь коментар
06.04.2021 10:01 Відповісти
В країнах НАТО не живуть за політичними рішеннями. Політичних рішень в своїй країні ми стільки понаприймали: ОТГ, якого немає в Конституції, санкції до громадян України, як до іноземців - замість КПК, гібридні недоторканість та імпічмент, асфальтний COVID і як політичний наслідок - уродлива вакцинація, - всього не перерахувати.
показати весь коментар
06.04.2021 10:04 Відповісти
Украинская корумпированная власть по сей день не выполнила "ПОЛИТИЧЕСКИЕ " требования НАТО.Да и с рашистскими агентами в ОП(офис путенга) при булавоносном, никогда Украину в НАТО не будут приглашать
показати весь коментар
06.04.2021 10:48 Відповісти
какие же уроды в этой партии, при чем не важно что происходит, во всех обсерах которые случились за эти два года виноват кто угодно(Порох, Байден, ковид, ретроградный меркурий), только не величайший преЗЕдент и не слуги не пойми чьего народа.
показати весь коментар
06.04.2021 10:59 Відповісти
Ми не в НАТО тому, що всі 30 років при владі антиукраїнські виродки
показати весь коментар
06.04.2021 11:14 Відповісти
Мы не в НАТО,т к мудраи дебилы(совки,рыги и зесрань=быдло) уже 30ть лет голосует за конечных,а когда нормальные люди делают Майданы,чтоб спасти Украину,то это зерыгокомуняцкое быдло выжидает 5лет,чтобы начать хоронить Украину снова
показати весь коментар
06.04.2021 11:22 Відповісти
Зелені злодії і зрадники питаються чому Україна не в НАТО?! А що робить президент Україні в Катарі, коли в його країні може початись війна? І це тільки початок «чому»: країна без лідера і з повністю корумпованою елітою, в ОП відверті агенти Росії, країна без судів і з ворожими саботажників и в міністерстві оборони і навіть це тільки початок «чому»! Ви розумієте, що роблять ці знахабнілі злодюги? Це тактика звичайних кидал! Відтягнути час на пусті розмови. Ця макака щось сказала в студії і відразу забула про це, а його пустий висєр обговорює вся країна!
показати весь коментар
06.04.2021 12:17 Відповісти
Останні події і реакці «слуг» показали, що їхня позиція така:» ви почали цю війну із Росією-ви і воюйте, а нам своє робити(красти в народа України). Українці певного позодження так і сприймають ситуацію в країні. Буквально таке почув від одного із них:» Америка буде воювати із Росією до останнього українця». Для них це не є актом захисту Батьківщини чи рідної землі. Вони це бачать як те, що Україна це плацдарм війни між умовним «заходом» і Росією. Захід вони поважають, Росію бояться, а в Україні у них бізнес і вони тут стрижуть лохів-українців. Ось так виглядає їхній світогляд. Ось чому ці здавалось би дурнуваті питання «чому ми не в НАТО»?! Вони хочуть, щоб захід сам воював і не заваджав їм тут збагачуватись за рахунок дурнуватих аборигенів. Ось звідки всі ці поїздки і пусті засідання РБ в яких накладають санкції на злочинців (смішно).В Порошенко був кардинально інший підхід але це в свідомого українця. Порошенко просить допомоги в боротьбі і шукає союзників.
показати весь коментар
06.04.2021 12:29 Відповісти
Може Україна не в НАТО тому, що хтось побачив мир очах купи лайна на ім'я хйло?
показати весь коментар
06.04.2021 18:59 Відповісти
Еще один идиот...Украина не в НАТО потому ,что 25% населения нужно расстреливать за грабеж страны, коррупцию и кумовство, а еще 50% -тупа чернь, которая приводит к власти таких как этот небритый индивидуум...Таким как Арахамия место на конюшне-навоз выгребать, а тупая чернь привела его к власти...Сегодня 73% тупой черни полным ведром жрут все то дерьмо, что они в 2019 году выбрали
показати весь коментар
06.04.2021 20:45 Відповісти
Эта говорящая навозная куча, не имеет желание полистать устав НАТО, особенно ту его часть, которая относится к приему новой страны-участницы?
показати весь коментар
06.04.2021 22:10 Відповісти
Це той самий Арахамія що в ефірі на запитання про торгівлю з парашею задав зустрічне питання : а у вас є бізнес ? Нема ? Ну от ,бачите . У них все в бошках заточено на торгівлю з парашею,в попередників не краще
показати весь коментар
07.04.2021 03:42 Відповісти
Ми не в НАТО тому, що країни Альянсу подивились на Арахамію, і їм стало страшно з нами мати якісь спільні справи...
показати весь коментар
07.04.2021 11:56 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 