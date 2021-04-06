УКР
3 302 44

Найближчими днями ми оголосимо про контрактування ще 10 млн доз вакцини проти COVID-19, - Степанов. ВIДЕО

Міністерство охорони здоров'я планує найближчими днями оголосити про новий контракт на закупівлю ще 10 млн доз вакцин проти COVID-19.

Про це в ефірі телеканалу ICTV повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"Найближчими днями ми оголосимо про контрактування ще щонайменше 10 млн доз вакцини", - сказав міністр. Степанов додав, що йдеться про вакцини, які будуть поставлені протягом 2021 року.

За його словами, нині Україна законтрактувала 22 млн доз вакцин, зокрема 14 млн доз за контрактом на закупівлю та 8 млн доз у межах механізму COVAX. Водночас Степанов констатував зриви термінів постачань за контрактами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 1258 осіб, загалом - 291 824, - Степанов

Глава МОЗ наголосив, що за наявності вакцини, використовуючи лише 30% кабінетів для вакцинації, Україна готова робити 6 млн щеплень проти коронавірусу на місяць. Якщо задіяти всі 11,5 тис. кабінетів - йтиметься про 13,5 млн щеплень на місяць.

вакцина (4419) карантин (18172) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19766) коронавірус (19923)
+15
Степанов шо-то на летний сезон себе присмотрел? Шорты за штук 15 баксов?
06.04.2021 01:12 Відповісти
+13
Мы Все ждем немного другого.. Когда тебе уже обьявят подозрение и возьмут под арест мудака !!!
06.04.2021 01:09 Відповісти
+7
В ближайшие дни мы объявим о дне когда объявим про ближайшие дни.
06.04.2021 01:32 Відповісти
Мы Все ждем немного другого.. Когда тебе уже обьявят подозрение и возьмут под арест мудака !!!
06.04.2021 01:09 Відповісти
Степанов:
"Если задействовать все 11,5 тыс. кабинетов - речь будет идти о 13,5 млн прививок в месяц"

"Если" Речь идет о человеческих жизнях. А Степанов теоретизирует - "если бы да кабы". Так почему эти кабинеты не задействованы, - у министра здравоохранения Степанова есть "более важные дела"
06.04.2021 08:24 Відповісти
Достал уже сказочник
06.04.2021 01:10 Відповісти
Ближайшие года, Степашка, тебе светит или СИЗО, или бегство. Только не могу понять, куда ты себывться собираешься. Ковиминистр в куртке.
06.04.2021 01:12 Відповісти
Куда-куда - и Ицраэль, вестимо. Там все уже провакцинировны.
Потому что свои вакцинируют своих - никто не опасается, что ему вколют то,
от чего он станет бесплодным или получит онкологию (или старый добрый инсульт).
06.04.2021 02:35 Відповісти
Степанов шо-то на летний сезон себе присмотрел? Шорты за штук 15 баксов?
06.04.2021 01:12 Відповісти
яка дата сього писанія?
06.04.2021 01:51 Відповісти
стєпашка-нєдосанітар, нєдоснабженець. афєріст на посту міністра.
06.04.2021 01:13 Відповісти
и недоаферист... даже в этом облажался...
06.04.2021 01:39 Відповісти
Опять какое-нибудь г., которое многим не подходит по показаниям?

Когда будет Пфайзер или Модерна?
06.04.2021 01:15 Відповісти
усі вакцини, які планує Україна колоть є на сайті рнбо. https://health-security.rnbo.gov.ua/vaccination
06.04.2021 01:27 Відповісти
В ближайшие дни мы объявим о дне когда объявим про ближайшие дни.
06.04.2021 01:32 Відповісти
...але знову план об'яви зірветься і об'яву об'яви перенесуть на місяць.
06.04.2021 09:31 Відповісти
Оказывается проблема в кабинетах, а не в вакцинах... т.е. опять кровати переставляем, но девочек не меняем?
06.04.2021 01:49 Відповісти
опять индуское дерьмо?
06.04.2021 01:51 Відповісти
На шприце не написано, где индусское, а где российское.
06.04.2021 02:36 Відповісти
важно что внутри дерьмо и не важно индусское или российское
06.04.2021 03:14 Відповісти
Своим дерьмо не вколют. Это
06.04.2021 03:56 Відповісти
От "спассіба"! Я спав і чекав поки воно "об'явить про контрактіруваніє". Вже ж і об'являв, і контрактував мільйони доз вакцин. А купив коли та що? Через квартал після "зуб даю що вже завтра" та те, від чого відмовилася ЮАР, та ще й п'яту частину.

Поки що була інфа про вилучення з обігу двокомпонентних вакцин від Джонсона через хибне змішування. Тобто слід очікувати виліт стєпашки до США та чергову "комерційну таємницю" держслужбовця по закупівлі товару для народу за народний кошт? ...І виступ цього "комерсанта" у новому капелюсі за півмільйона гривень.
06.04.2021 02:08 Відповісти
В ближайшие дни мы объявим о контрактировании еще 10 млн доз вакцины от COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 6547
Если ты один на весь вагон метро, то можно ехать без маски.
показати весь коментар
Мабуть знову знайшли якийсь непридатний "шмурдяк" за "бросовими" цінами.......
06.04.2021 04:48 Відповісти
Балалалабол...
06.04.2021 04:50 Відповісти
"А в наступному році ми посіємо 800га буряків! Нехай той довгоносик вдавиться!"
06.04.2021 06:14 Відповісти
Его патрон -Зеленский тоже объявлял, что будет бороться с коррупцией и посадит всех бандитов, и ликвидирует кумовство... Натомисть именно Зеленский возглавил эту банду и развил коррупцию так, что Порошенко нервно курит в стороне!
06.04.2021 06:51 Відповісти
06.04.2021 06:54 Відповісти
Брехло гандон
06.04.2021 07:48 Відповісти
То, что вы объявите - мы не сомневаемся.

Объявляете вы об этом и без того каждый день.
Так же, как зелупкин объявляет о миллиардах инвестиций

=====
Интересно: а есть еще те, кто не понял, что власть клоунов и дилетантов просто тупо пес.дит?
06.04.2021 08:09 Відповісти
Возрадуємося за степанова! Він купить ще багато пальтечок, а його хазяїн шмаркля ще не раз звозить лєнку-сепарку на курорти.
06.04.2021 08:14 Відповісти
Обещать не значит жениться.
06.04.2021 08:18 Відповісти
А и то "правильно": Нах нам вакцинация. Главное: уметь отчитаться.
06.04.2021 10:31 Відповісти
Типовий український чиновник. Може бути хоч головою ОДА, хоч міністром МОЗ. Весь час обіцяє та нічого своєчасно не робить. Хіба що про себе не забуває вчасно. Кращі кадри Зе - Татаров, Степанов, Венедіктова,... Брехуни, злодії, корупціонери.
06.04.2021 10:48 Відповісти
Це нове зелене ноухау - вакцинувати контрактом. 0 побічних ефектів. Ефекту також.
06.04.2021 11:12 Відповісти
Час купувати більш легку куртку, Степанов
06.04.2021 11:33 Відповісти
лучче б степашка объявил о своем дополнительном контрацептировании.
06.04.2021 11:38 Відповісти
Степанов,где ж твои 22млн. доз? Или ты пи"дишь по примеру твоего шефа:тот тоже рассказывает сказки про мифические контракты на милиарды долларов из сауд аравии, омана и т.п. Ложь,ложь и ещё раз ложь-зелёные уже сами не могут отличить-где у них враньё,а где правда
06.04.2021 15:33 Відповісти
 
 