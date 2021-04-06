Найближчими днями ми оголосимо про контрактування ще 10 млн доз вакцини проти COVID-19, - Степанов. ВIДЕО

Міністерство охорони здоров'я планує найближчими днями оголосити про новий контракт на закупівлю ще 10 млн доз вакцин проти COVID-19.

Про це в ефірі телеканалу ICTV повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"Найближчими днями ми оголосимо про контрактування ще щонайменше 10 млн доз вакцини", - сказав міністр. Степанов додав, що йдеться про вакцини, які будуть поставлені протягом 2021 року.

За його словами, нині Україна законтрактувала 22 млн доз вакцин, зокрема 14 млн доз за контрактом на закупівлю та 8 млн доз у межах механізму COVAX. Водночас Степанов констатував зриви термінів постачань за контрактами.

Глава МОЗ наголосив, що за наявності вакцини, використовуючи лише 30% кабінетів для вакцинації, Україна готова робити 6 млн щеплень проти коронавірусу на місяць. Якщо задіяти всі 11,5 тис. кабінетів - йтиметься про 13,5 млн щеплень на місяць.