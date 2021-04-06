Найближчими днями ми оголосимо про контрактування ще 10 млн доз вакцини проти COVID-19, - Степанов. ВIДЕО
Міністерство охорони здоров'я планує найближчими днями оголосити про новий контракт на закупівлю ще 10 млн доз вакцин проти COVID-19.
Про це в ефірі телеканалу ICTV повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
"Найближчими днями ми оголосимо про контрактування ще щонайменше 10 млн доз вакцини", - сказав міністр. Степанов додав, що йдеться про вакцини, які будуть поставлені протягом 2021 року.
За його словами, нині Україна законтрактувала 22 млн доз вакцин, зокрема 14 млн доз за контрактом на закупівлю та 8 млн доз у межах механізму COVAX. Водночас Степанов констатував зриви термінів постачань за контрактами.
Глава МОЗ наголосив, що за наявності вакцини, використовуючи лише 30% кабінетів для вакцинації, Україна готова робити 6 млн щеплень проти коронавірусу на місяць. Якщо задіяти всі 11,5 тис. кабінетів - йтиметься про 13,5 млн щеплень на місяць.
"Если задействовать все 11,5 тыс. кабинетов - речь будет идти о 13,5 млн прививок в месяц"
"Если" Речь идет о человеческих жизнях. А Степанов теоретизирует - "если бы да кабы". Так почему эти кабинеты не задействованы, - у министра здравоохранения Степанова есть "более важные дела"
Потому что свои вакцинируют своих - никто не опасается, что ему вколют то,
от чего он станет бесплодным или получит онкологию (или старый добрый инсульт).
Когда будет Пфайзер или Модерна?
Поки що була інфа про вилучення з обігу двокомпонентних вакцин від Джонсона через хибне змішування. Тобто слід очікувати виліт стєпашки до США та чергову "комерційну таємницю" держслужбовця по закупівлі товару для народу за народний кошт? ...І виступ цього "комерсанта" у новому капелюсі за півмільйона гривень.
Объявляете вы об этом и без того каждый день.
Так же, как зелупкин объявляет о миллиардах инвестиций
=====
Интересно: а есть еще те, кто не понял, что власть клоунов и дилетантов просто тупо пес.дит?