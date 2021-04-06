УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9183 відвідувача онлайн
Новини Відео Агресія Росії проти України
13 988 24

28 тисяч військовослужбовців із 26 країн беруть участь у масштабних навчаннях НАТО в Європі. ВІДЕО+ІНФОГРАФІКА

У Європі тривають масштабні військові навчання під керівництвом НАТО DEFENDER-Europe 21.

Про це повідомило посольство США в Україні, передає Цензор.НЕТ.

"Військові навчання #DefenderEurope21 розпочалися минулого місяця по всій Європі та триватимуть до червня. 28 000+ багатонаціональних сил із 26 країн NATO та країн-партнерів проведуть навчальні операції в десятці країн по всій Європі", - йдеться в повідомленні.

Читайте: НАТО застерігає Росію від ескалації в Україні: "Ми залишаємося пильними"

28 тисяч військовослужбовців із 26 країн беруть участь у масштабних навчаннях НАТО в Європі 01

У навчаннях візьмуть участь понад 28 000 військових із 26 країн. Тренування відбудуться на більш ніж 30 полігонах у десятці країн Європи, пише Українська правда.

Цьогорічна програма DefenderEurope21 включатиме значну участь ВПС США та ВМС США, будуть залучені засоби протиповітряної та протиракетної оборони, активи бригад сприяння Силам безпеки армії США та нещодавно відновлений V корпус.

Навчання проходитимуть на ключових наземних та морських шляхах, що з'єднують Європу, Азію та Африку.

Повідомляється, що у квітні підрозділи, які беруть участь у навчаннях, збиратимуть армійський запас на території Німеччини, Італії та Нідерландів.

Основна частина навчальних заходів відбудеться у травні. Завершиться DefenderEurope21 у червні передислокацією сил і техніки, що базуються в США.

28 тисяч військовослужбовців із 26 країн беруть участь у масштабних навчаннях НАТО в Європі 02

Автор: 

Європа (1962) НАТО (6723) військові навчання (2795)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+22
Ласкаво Просимо, друзI!
показати весь коментар
06.04.2021 12:19 Відповісти
+19
Браво! Добро пожаловать в Украину! Погостите у нас до конца кремлёвских учений "Запад - 2021"....
показати весь коментар
06.04.2021 12:19 Відповісти
+16
Запрошуємо військовослужбовців НАТО на барбекю і оглядові екскурсії!!!
показати весь коментар
06.04.2021 12:24 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ласкаво Просимо, друзI!
показати весь коментар
06.04.2021 12:19 Відповісти
на 0,46 грузинський солдат ?
тоді де наші ?
показати весь коментар
06.04.2021 14:39 Відповісти
28 тисяч військовослужбовців із 26 країн беруть участь у масштабних навчаннях НАТО в Європі - Цензор.НЕТ 636
показати весь коментар
06.04.2021 15:19 Відповісти
Не истери, а открой глазки.
показати весь коментар
06.04.2021 17:59 Відповісти
Браво! Добро пожаловать в Украину! Погостите у нас до конца кремлёвских учений "Запад - 2021"....
показати весь коментар
06.04.2021 12:19 Відповісти
Запрошуємо військовослужбовців НАТО на барбекю і оглядові екскурсії!!!
показати весь коментар
06.04.2021 12:24 Відповісти
Командування Сухопутних військ оголосило збори територіальної оборони

Частини ТрО відпрацюють боротьбу з диверсійно-розвідувальними силами та охорону критично важливої інфраструктури
Командування Сухопутних військ Збройних Сил України оголосило збори підрозділів територіальної оборони.
Метою зборів є нарощування спроможностей підрозділів ТрО до виконання визначених їм завдань, сповіщає прес-служба Командування СВ ЗСУ.
Основні цілі зборів - визначено на "загальному" рівні: удосконалення рівня умінь і практичних навичок командирів та штабів щодо управління підрозділами, підвищення індивідуальних навичок військовослужбовців.
Завдання до виконання для підрозділів ТрО - визначено цілком конкретно:- охорона та захист адміністративного кордону з АР Крим, прикриття десантно-доступних ділянок узбережжя;
- контроль населених пунктів з виконанням завдань комендантської години, охорона органів державної влади та об'єктів критичної інфраструктури;
- боротьба з диверсійно-розвідувальними силами, іншими озброєними формуваннями агресора та антидержавними незаконно утвореними озброєними формуваннями.

При цьому, як зазначається, підрозділи територіальної оборони будуть виконувати свої завдання на реальних об'єктах.

Більше тут: https://defence-ua.com/news/gotujutsja_do_ataki_rf_z_krimu_komanduvannja_suhoputnih_vijsk_ogolosilo_zbori_teritorialnoji_oboroni-3342.html
показати весь коментар
06.04.2021 12:24 Відповісти
тероборона буде зустрічати мордовський десант? Серйозно? Хомчак зовсім ох..єл?
показати весь коментар
06.04.2021 20:49 Відповісти
Все будут встречать всех рашистских оккупантов всем что есть.
Да, кто-то погибнет. Зато рашисты станут удобрением и получат еще один аргумент отвалить от нас и забыть свои параноидальные бредни про какую-то новороссию, какие-то подаренные территории, какое-то братство кровавое. Лучше, конечно, без крови, но раз вам рашистам так не ймется - значит будем так объяснять.
показати весь коментар
07.04.2021 12:20 Відповісти
кому це "вам"?
показати весь коментар
07.04.2021 14:45 Відповісти
ПіСі: безкоштовно!
показати весь коментар
06.04.2021 12:25 Відповісти
***** сильно укрепил ордынскую безопасность...Как же? Теперь не то что в советские времена ....Теперь и немцы объединились и чехи со словаками и поляки с болгарами и румыны с венграми и УКРАИНЦЫ с ГРУЗИНАМИ И ПРИБАЛТАМИ --ВСЕ дружно желают ему здоровья. А особо братский Китай притих в ожидании ,когда "кремлевскому брату" понадобится кислород. Осталась надежда на Вануату Венесуэлу.Они помогут.
показати весь коментар
06.04.2021 12:29 Відповісти
Де визначено перехід українського кордону?
показати весь коментар
06.04.2021 12:46 Відповісти
Этот разношерстный болгаро-румынский табор будет только мешать американцам, как немцам когда-то.
показати весь коментар
06.04.2021 12:53 Відповісти
А сколько среди них будет кацапских шпионов, учитывая их продажность.)
показати весь коментар
06.04.2021 13:03 Відповісти
Видите ли сэр ? Тут два важных момента : -1) "болгаро-румыны" уже не в той лодке и окопы рыть будут с другой стороны 2) Фронда некоторых продажных политиков будет жестко пресечена ежели ситуация обострится. Надо понимать что у США хватит влияния.
показати весь коментар
06.04.2021 17:38 Відповісти
Они нужны скорее для того чтобы народы этих стран болели за нужную сторону, а не как помощь американской армии.
показати весь коментар
06.04.2021 12:56 Відповісти
Усі знають шо рюському аружію АНАЛогов нєт!
показати весь коментар
06.04.2021 16:45 Відповісти
Величайший ЗЕ-лидер возьмет под свое командование объединенную армию Европы и решительно поведет ее в Московские болота, а Джо Байден "восхищаясь лидерством Зеленского" присоединится к этому походу.
показати весь коментар
06.04.2021 16:04 Відповісти
Россия против НАТО просто курит в сторонке.
показати весь коментар
06.04.2021 16:14 Відповісти
Скажу Вам то, что всем известно :
" Дави кацапов повсеместно !!! "
показати весь коментар
06.04.2021 18:54 Відповісти
вой слапатоедов обеспечен
показати весь коментар
06.04.2021 19:29 Відповісти
Жаль, що наших нема.
показати весь коментар
07.04.2021 05:19 Відповісти
Армія Священної Римської імперії.
Цікаво, як вони керуватимуть цими різнобійними полками при конфлікті з Мордором.
показати весь коментар
07.04.2021 10:36 Відповісти
 
 