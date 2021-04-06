28 тисяч військовослужбовців із 26 країн беруть участь у масштабних навчаннях НАТО в Європі. ВІДЕО+ІНФОГРАФІКА
У Європі тривають масштабні військові навчання під керівництвом НАТО DEFENDER-Europe 21.
Про це повідомило посольство США в Україні, передає Цензор.НЕТ.
"Військові навчання #DefenderEurope21 розпочалися минулого місяця по всій Європі та триватимуть до червня. 28 000+ багатонаціональних сил із 26 країн NATO та країн-партнерів проведуть навчальні операції в десятці країн по всій Європі", - йдеться в повідомленні.
У навчаннях візьмуть участь понад 28 000 військових із 26 країн. Тренування відбудуться на більш ніж 30 полігонах у десятці країн Європи, пише Українська правда.
Цьогорічна програма DefenderEurope21 включатиме значну участь ВПС США та ВМС США, будуть залучені засоби протиповітряної та протиракетної оборони, активи бригад сприяння Силам безпеки армії США та нещодавно відновлений V корпус.
Навчання проходитимуть на ключових наземних та морських шляхах, що з'єднують Європу, Азію та Африку.
Повідомляється, що у квітні підрозділи, які беруть участь у навчаннях, збиратимуть армійський запас на території Німеччини, Італії та Нідерландів.
Основна частина навчальних заходів відбудеться у травні. Завершиться DefenderEurope21 у червні передислокацією сил і техніки, що базуються в США.
тоді де наші ?
Частини ТрО відпрацюють боротьбу з диверсійно-розвідувальними силами та охорону критично важливої інфраструктури
Командування Сухопутних військ Збройних Сил України оголосило збори підрозділів територіальної оборони.
Метою зборів є нарощування спроможностей підрозділів ТрО до виконання визначених їм завдань, сповіщає прес-служба Командування СВ ЗСУ.
Основні цілі зборів - визначено на "загальному" рівні: удосконалення рівня умінь і практичних навичок командирів та штабів щодо управління підрозділами, підвищення індивідуальних навичок військовослужбовців.
Завдання до виконання для підрозділів ТрО - визначено цілком конкретно:- охорона та захист адміністративного кордону з АР Крим, прикриття десантно-доступних ділянок узбережжя;
- контроль населених пунктів з виконанням завдань комендантської години, охорона органів державної влади та об'єктів критичної інфраструктури;
- боротьба з диверсійно-розвідувальними силами, іншими озброєними формуваннями агресора та антидержавними незаконно утвореними озброєними формуваннями.
При цьому, як зазначається, підрозділи територіальної оборони будуть виконувати свої завдання на реальних об'єктах.
Більше тут: https://defence-ua.com/news/gotujutsja_do_ataki_rf_z_krimu_komanduvannja_suhoputnih_vijsk_ogolosilo_zbori_teritorialnoji_oboroni-3342.html
Да, кто-то погибнет. Зато рашисты станут удобрением и получат еще один аргумент отвалить от нас и забыть свои параноидальные бредни про какую-то новороссию, какие-то подаренные территории, какое-то братство кровавое. Лучше, конечно, без крови, но раз вам рашистам так не ймется - значит будем так объяснять.
" Дави кацапов повсеместно !!! "
Цікаво, як вони керуватимуть цими різнобійними полками при конфлікті з Мордором.