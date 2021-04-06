28 тисяч військовослужбовців із 26 країн беруть участь у масштабних навчаннях НАТО в Європі. ВІДЕО+ІНФОГРАФІКА

У Європі тривають масштабні військові навчання під керівництвом НАТО DEFENDER-Europe 21.

Про це повідомило посольство США в Україні, передає Цензор.НЕТ.

"Військові навчання #DefenderEurope21 розпочалися минулого місяця по всій Європі та триватимуть до червня. 28 000+ багатонаціональних сил із 26 країн NATO та країн-партнерів проведуть навчальні операції в десятці країн по всій Європі", - йдеться в повідомленні.

У навчаннях візьмуть участь понад 28 000 військових із 26 країн. Тренування відбудуться на більш ніж 30 полігонах у десятці країн Європи, пише Українська правда.

Цьогорічна програма DefenderEurope21 включатиме значну участь ВПС США та ВМС США, будуть залучені засоби протиповітряної та протиракетної оборони, активи бригад сприяння Силам безпеки армії США та нещодавно відновлений V корпус.

Навчання проходитимуть на ключових наземних та морських шляхах, що з'єднують Європу, Азію та Африку.

Повідомляється, що у квітні підрозділи, які беруть участь у навчаннях, збиратимуть армійський запас на території Німеччини, Італії та Нідерландів.

Основна частина навчальних заходів відбудеться у травні. Завершиться DefenderEurope21 у червні передислокацією сил і техніки, що базуються в США.