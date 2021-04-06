Львів відмовляється від закупівлі 100 білоруських МАЗів: "Фінансувати" режим "ми не маємо права". ВIДЕО

Львів відмовляється закуповувати 100 автобусів МАЗ, вироблених у Білорусі, оскільки не хоче підтримувати режим "президента" Лукашенка, який захопив владу.

Про це у Facebook повідомив мер Львова Андрій Садовий, передає Цензор.НЕТ.

"Львів відмовляється від купівлі 100 білоруських МАЗів. Я вже говорив про те, що саме білоруська компанія перемагає на тендері, який проводить Європейський Інвестиційний Банк. Чому переміг МАЗ? Все просто - Білорусь підтримує свого виробника, тому вони запропонували найнижчу ціну і обійшли українських конкурентів", - пояснив мер Львова.

За його словами, місто звернулося до Європейського Інвестиційний Банк із проханням провести цей тендер повторно.

"Чому? Революція і розбудова демократичного суспільства – це справа білоруського народу. Але фінансувати "режим" ми не маємо права. Зрештою, в нас є українські виробники, які потребують підтримки. Якщо ми не будемо інвестувати у розвиток свого машинобудування, то як ця галузь зможе розвиватись? Останнє питання риторичне", - підкреслив Садовий.

Мер Львова також звернувся до Кабінету Міністрів з проханням запровадити "захисні тарифи" або мито на закупівлю громадського транспорту за кордоном. Адже його можна придбати в Україні.

