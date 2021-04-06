УКР
Львів відмовляється від закупівлі 100 білоруських МАЗів: "Фінансувати" режим "ми не маємо права". ВIДЕО

Львів відмовляється закуповувати 100 автобусів МАЗ, вироблених у Білорусі, оскільки не хоче підтримувати режим "президента" Лукашенка, який захопив владу.

Про це у Facebook повідомив мер Львова Андрій Садовий, передає Цензор.НЕТ.

"Львів відмовляється від купівлі 100 білоруських МАЗів. Я вже говорив про те, що саме білоруська компанія перемагає на тендері, який проводить Європейський Інвестиційний Банк. Чому переміг МАЗ? Все просто - Білорусь підтримує свого виробника, тому вони запропонували найнижчу ціну і обійшли українських конкурентів", - пояснив мер Львова.

За його словами, місто звернулося до Європейського Інвестиційний Банк із проханням провести цей тендер повторно.

"Чому? Революція і розбудова демократичного суспільства – це справа білоруського народу. Але фінансувати "режим" ми не маємо права. Зрештою, в нас є українські виробники, які потребують підтримки. Якщо ми не будемо інвестувати у розвиток свого машинобудування, то як ця галузь зможе розвиватись? Останнє питання риторичне", - підкреслив Садовий.

Мер Львова також звернувся до Кабінету Міністрів з проханням запровадити "захисні тарифи" або мито на закупівлю громадського транспорту за кордоном. Адже його можна придбати в Україні.

Тіхановську та інших противників режиму Лукашенка внесли до списку терористів у Білорусі й оголосили в міжнародний розшук

Білорусь (8030) Лукашенко Олександр (2687) Львів (3129) репресії (1629) Садовий Андрій (536) автобус (366)
Топ коментарі
+49
Садовому +
показати весь коментар
06.04.2021 14:04 Відповісти
+26
Браво ! Вот так надо щемить рашу .
показати весь коментар
06.04.2021 14:04 Відповісти
+22
Режим Лукашенка нужно объявить пособником российских фашистов и закрыть границу наглухо!
показати весь коментар
06.04.2021 14:08 Відповісти
Питання тут - чому білоруси можуть запропонувати меншу вартість ніж львівський Електрон , черкаско-луцький Богдан , бориспільський БАЗ , чернігівський Еталон і т.д.
Львів відмовляється від закупівлі 100 білоруських МАЗів: "Фінансувати" режим "ми не маємо права" - Цензор.НЕТ 9942
показати весь коментар
06.04.2021 14:52 Відповісти
Потому что у беларусов это современный завод, а у нас примитивные полукустарные сборочные цеха. Даже если не учитывать составляющую в виде взяток.
показати весь коментар
06.04.2021 15:00 Відповісти
Тому що бульбаші отримують енергоносії
з кацапстану за "внутрішніми" (неринковими) цінами. І що, що наші автобуси дорожче? Наше м'ясо дорожче польського, але смачніше. І автобуси "МАН" дорожче "МАЗ", але їх чомусь беруть в світі краще))) А хочете ще дешевше? То купуйте індійську "ТАТА". До речі, недержавну)))
показати весь коментар
06.04.2021 18:07 Відповісти
Просто завод государственный. Это если кратко. Я описал выше более детально почему они могут а мы нет.
показати весь коментар
06.04.2021 15:01 Відповісти
Чому ж при совку державні ВАЗ коштували в баксах дорожче за американські недержавні Мустанги???
https://topgir.com.ua/skolko-stoili-sovetskie-avto-v-sravnenii-s-inomarkami-290483/
показати весь коментар
06.04.2021 16:18 Відповісти
Так в той же статье смотрим ответ. Потому что доллар в совке был дешевле рублика.
Помнится, на то ли нью-йоркской, то ли на бельгийской выставке проводили интересный эксперимент. Читал об этом.
Брали зп. Американского / европейского работяги. И совкового.
Делали из нее обязательные вычитания, как-то: еда, одежда, и, что важно - коммуналка, медицина и образование(напоминаю, последние два бесплатные, коммуналка... в общем ты в курсе тех копеек). Вроде даже рекреацию детей, но с последним не уверен.
Так вот. Экстраполируя твой вопрос - скопить 3килорубля работяге совка было полегче чем условному американцу те же 3,6к. Да, машинку как таковую купить сложнее, ибо очередь и дефицит (что не мешало экспортировать... гады, признаю, сначала своим бы продавали).
Так что... нужно учитывать не только курсы, но и паритет покупательной способности.
показати весь коментар
06.04.2021 16:53 Відповісти
А качество жизни почему не учитывали? Номинально то можно уравнить, ты и я пообедали, к примеру, но я борщем с мясом и карпом на второе, а ты кефиром с булочкой. Я в американском доме на четыре спальни, а ты в комуналке на восемь семей. А все вроде с крышей над головой.
показати весь коментар
06.04.2021 17:11 Відповісти
МАЗ дотаційний і в нього затоварені склади - тому вони демпінгують аби хоть щось продати
показати весь коментар
06.04.2021 16:41 Відповісти
Вот смотрю я их отчет.
За 2019, за 2020 пока нету.
http://maz.by/global/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0/%D0%9E%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/2019/%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BE%D0%B0%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D0%B7-%D0%B7%D0%B0-2019.pdf

И вижу, что в 2018 он был убыточен, но в 2019 уже нет.
2376000 белорублей. Чуть меньше ляма долларов. Но прибыль.
показати весь коментар
06.04.2021 17:06 Відповісти
Ви справді вірите бульбашській статистиці??? То ще перегляньте кількість ковідних хворих по бульбашії чи протокол виборів президента Лукашенкі)))
показати весь коментар
06.04.2021 18:09 Відповісти
Ну да, ну да. "Вывсеврете".
А я смотрел. Кучи народу на демонстрациях да без масок. Толпы. Больше года уже. Но... миллионов трупов и очередей скорых не наблюдается. Равно как и катастрофического сокращения числа митингующих из-за их перемещения в больницы, что неизбежно должно было произойти через 14 дней инкубационного периода от даты первого же митинга)))) Так что... я и нашей не верю. Верю своим глазам. Которые смотрят на стройку метро на Виноградарь а рядом еще крупный микрорайон строится. На стройке... ну в общем про санитарию не будем, ага? Так вот. Гор трупов там не наблюдается. Так шо...

А знаете шо. Допустим. Сотня тысяч митингующих... это далеко не подавляющее большинство от нескольких миллионов населения, если что.
Да-да, картинка будет показывать их массовоть и хайп, ак любимый телевизионщиками... но на деле их всего-то 100к. из почти 10 миллионов.
показати весь коментар
06.04.2021 18:23 Відповісти
Львовянам дважды плюс: за то, что пытаются заменить скотовозки на нормальные автобусы, ну и за разборчивость в поставщике. Потому что власть нынче без принципов((
показати весь коментар
06.04.2021 15:00 Відповісти
"Нормальні" - це які?

А коли перестане курсувати прямий потяг "Львів - Москва"?
показати весь коментар
06.04.2021 15:09 Відповісти
Керівництво Укрзалізниці не у Львові, а в Києві. До речі, там ж і кабмін, Верховна Рада і сам президент.
показати весь коментар
06.04.2021 15:54 Відповісти
так що, супер-пупер націоналісти теж усі у Київ перебралися?
показати весь коментар
06.04.2021 17:00 Відповісти
А цей твій висер тут яким боком?
показати весь коментар
06.04.2021 17:08 Відповісти
зокрема "матюків" у вашому лексіконі ще є якись словарний запас?

Прямим. Боком.
показати весь коментар
06.04.2021 17:12 Відповісти
А по-суті, чи крім висерів нічого? Хоча, якщо шмарклю з 95-тим кварталом вважати супер-пупер, то так. Але ж вони не зі Львова, вони з Кривого Рогу.
показати весь коментар
06.04.2021 17:19 Відповісти
яка ще може бути "суть": блокують мази від "посіпак кремля" - зелене світло "смички" з ворогом!
показати весь коментар
06.04.2021 17:21 Відповісти
Хто, ті самі супер-пупер з Кривого рогу?
показати весь коментар
06.04.2021 17:24 Відповісти
А що, потяг "Кривий Ріг - Москва"?

Що, у Львові нікого не залищилося з патріотів?
показати весь коментар
06.04.2021 17:30 Відповісти
До дебіла з першого разу не доходить? Повторю:
Керівництво Укрзалізниці не у Львові, а в Києві. До речі, там ж і кабмін, Верховна Рада і сам президент.
показати весь коментар
06.04.2021 17:36 Відповісти
Йдіть лісом, бо до дебіла не доходять єлементарні речі.
показати весь коментар
06.04.2021 17:45 Відповісти
Ми то підемо, а дебіл хай залишається, в зеленій задниці...
показати весь коментар
06.04.2021 18:43 Відповісти
Уже давно не курсує...
показати весь коментар
06.04.2021 16:19 Відповісти
угу...

https://www.ufs-online.ru/raspisanie-poezdov/lvov?date=06.04.2021 Львов
13:30Втр, 06 апр.
https://www.ufs-online.ru/raspisanie-poezdov/moskva?date=07.04.2021 Москва Киевская
14:26Срд, 07 апр.
показати весь коментар
06.04.2021 16:58 Відповісти
Ты точно в Украине живешь???)))) Поезда в рашку с лета 2020 и по сей день не ходят)))
показати весь коментар
06.04.2021 19:00 Відповісти
А ти?
Якщо не ходять - то виключно за корони. Усі інші питання: вводите у пошукач "потяг Львів - Москва" та дивитесь.
показати весь коментар
06.04.2021 19:10 Відповісти
мож наоборот, нормальные автоусы хотят заменить на скотовозки, не?
показати весь коментар
06.04.2021 15:20 Відповісти
Если отбросить политическую составляющую и сравнить по качеству, к примеру автобусы одного класса производства львовского Электрона и МАЗа, то я выбрал бы МАЗ. Вы просто не в курсе.
показати весь коментар
06.04.2021 15:45 Відповісти
Не знаю за Електрон, але в Києві при Омелі одночасно купували тролейбуси МАЗи і ЛАЗи.... ЛАЗів повно їздить, а МАЗів уже майже нема!
показати весь коментар
06.04.2021 16:20 Відповісти
Электрон и ЛАЗ - разные предприятия Львова. ЛАЗа уже нет.
показати весь коментар
06.04.2021 16:23 Відповісти
Я знаю, що різні... Порівнюю з ЛАЗом, бо їх з МАЗ закуповували одночасно... Богдани закуповували трохи пізніше уже під Євро-2012, але вони також без проблем ходять досі - значить проблем із якістю чи ремонтом НЕМАЄ! Ок, ЛАЗ не працює, Електрон має малі обсяги виробництва, чим Богдан не підходить? Богдани от Люблін закупив навіть, французи замовили їм робити кузови для електробусів, а для Данії Богдан робив електровантажівки...
https://topgir.com.ua/predstavlen-pervyj-ukrainskij-elektromobil-dlya-evropy-119573/
показати весь коментар
06.04.2021 16:28 Відповісти
Цена вопроса.
показати весь коментар
06.04.2021 17:07 Відповісти
Ну я не думаю, що Богдан дорожчий за МАЗ... Купа українських міст покупували Богдани - в Києві їх мабуть більше, ніж МАЗів!

І чомусь Люблін вибрав не МАЗ, а Богдан, а поляки вибагливі до якості! І у чеську Іглаву поставили тролейбуси Богдан, хоча у Чехії ж класні тролейбуси Шкода є!
показати весь коментар
06.04.2021 17:11 Відповісти
А Электрон уступает по качеству перед МАЗом. Это я как пользователь говорю. На городских маршрутах ездят и одни и другие. Издалека их практически не отличить. Только по лайбе можно. Но Электроны какие-то расхлябанные все, всё тарахтит, гремит, зимой часто обогрев не работает. МАЗы пока держатся увереннее.
показати весь коментар
06.04.2021 16:26 Відповісти
У КИєві так само порівнював МАЗ і ЛАЗ з Богданом, МАЗ от так само розхлябаний порівняно з ними...
А найживучішими були тролейбуси Антонова!
показати весь коментар
06.04.2021 16:30 Відповісти
ЛАЗ, кстати, и загнулся не в последнюю очередь от того, что качество продукции стало говно. Они вроде последнюю партию продали куда-то за бугор, но там вышел скандал из-за того, что автобусы начали быстро ломаться. Ну, а по поводу Богданов, то тут, скорее всего, замешана политика и просто конкуренция среди производителей. Ивано-Франковск, к примеру, закупил Богданы, троллейбусы и автобусы. И ничего, бегают прекрасно. Вот только не знаю, по каким критериям городская власть выбрала именно Богдан, кто дал денег на покупку и т.д.
показати весь коментар
06.04.2021 16:37 Відповісти
не бреши - із сотні ЛАЗ-5252 на маршрутах вже нема жодного, а з 25 новіших ЛАЗ-А292D1 на ходу залишилось 18 - в порівнянні з сотнями МАЗів це капля в морі
показати весь коментар
06.04.2021 16:58 Відповісти
Дядя, я писал о принципах, а не сравнивал качество...
показати весь коментар
06.04.2021 19:02 Відповісти
хорошее решение, респект Садовому
показати весь коментар
06.04.2021 15:34 Відповісти
Садовый - лицемер и киздун, который выезжает только за счёт пиара на теме патриотизма, что и продемонстрировал в очередной раз. Ранее закупать МАЗы, ему совесть позволяла (и это при том, что в городе есть своё предприятие Электрон, которое выпускает точно такие же низкопольные автобусы, которое, он, оставил без заказов из-за покупки импортных МАЗов. Я уже не упоминаю львовский ЛАЗ, который почил в бозе), а теперь оно тут про диктатора и режим начало мычать.
показати весь коментар
06.04.2021 15:42 Відповісти
Це такі правила в Європі? В Америці, в НЙ на кожній «міській» або «штатній» роботі, в правилах чітко прописано, що всі матеріали, котрі використовуються на цій роботі повинні бути американського виробництва.
показати весь коментар
06.04.2021 16:08 Відповісти
Оце правильно. Львів випускає нічим не гірші автобуси. А таке замовлення дуже підтримає наших автобусобудівників. Наступне слово за Києвом!
показати весь коментар
06.04.2021 16:18 Відповісти
В Луцьку роблять непогані тролейбуси і автобуси, які точно не гірші Білоруських.
показати весь коментар
06.04.2021 16:28 Відповісти
Україні, яка забезпечувала автобусами весь СРСР, соромно закупати їх у Білорусі.
ЛАЗ був закритий свідомо, бо так вирішили прокремлівські сили.
Садовому респект за державницьку позицію.
показати весь коментар
06.04.2021 16:34 Відповісти
львівські автобуси це вже був пережиток совка. не жалійте його
показати весь коментар
07.04.2021 10:35 Відповісти
Слава богу , что наконец -то дошло до умных людей не покупать любую продукцию ни в беларуси, ни тем более в фашисткой россии!!
показати весь коментар
06.04.2021 17:01 Відповісти
Тю, странно, а Полтава закупыла))))
показати весь коментар
06.04.2021 17:16 Відповісти
Да какой там "режим", я вас умоляю. На этом полупокере пробы негде ставить, за 25 лет весь Львов под себя подмял. Просто бацька не откатил бабусики, вот и все. А этот и патрийотом кинулся и бабки получит. Короче, и рыбку съел и на *** сел
показати весь коментар
06.04.2021 17:32 Відповісти
Львов отказывается закупать 100 автобусов МАЗ, произведенных в Беларуси, поскольку не хочет поддерживать режим захватившего власть "президента" Лукашенко. Источник: https://censor.net/ru/v3257961

СЛАВА БОГУ здоровий глузд просипається, а Віталька вже стиг придбати для Київа
цих бусів МАз
До речі чому автобуси ЛАЗ не закуповують, завод ЛАЗ банкрут чи як ?
показати весь коментар
06.04.2021 18:23 Відповісти
Це очкасте чм.о і брехун вже не знає як пропіаритись!
Де ти під.......рас був коли мос....калі знищували Львівський автобусний завод ?!

========================================================
https://galinfo.com.ua/news/yak_viddaty_groshi_lvivyan_rosiyanam_ta_vyyty_suhym_z_vody_316860.html Як віддати гроші львів'ян росіянам, та вийти сухим з води
показати весь коментар
06.04.2021 19:22 Відповісти
коли мос....калі знищували Львівський автобусний завод ?!
https://myrotvorets.center/criminal/churkin-igor-anatolevich/ «МИРОТВОРЕЦЬ»

https://youcontrol.com.ua/catalog/executives/ch/churkin-ihor-anatoliyovych/founder/ ЗАСНОВНИК ЧУРКІН ІГОР АНАТОЛІЙОВИЧ

Чи тільки ЛАЗ ?
показати весь коментар
06.04.2021 20:03 Відповісти
цей лаз це вже історичний автобус для громадян "совка", як привчитись дихати вихвопними газами.
показати весь коментар
07.04.2021 10:27 Відповісти
http://eltrans.electron.ua/citybuses/ Автобус марки «Електрон» А18501- це ********, комфортабельний міський транспорт.

Львів відмовляється від закупівлі 100 білоруських МАЗів: "Фінансувати" режим "ми не маємо права" - Цензор.НЕТ 4409

===================================================

Львів має закупляти свої Електрони, які нічим не гірші за МАЗ
показати весь коментар
06.04.2021 19:35 Відповісти
В Украине вроде не принято тратить сотни миллионов долларов на брендовые проекты. Завод ради сохранения завода. И Садовый не прав в плане финансирования. Производство этих автобусов дороже белорусскому бюджету, чем если бы их не было.

- За 2014-2015 годы убытки МАЗ составили 210 миллионов долларов (по данным Белстата). За первое полугодие 2016 года, этот показатель равнялся около 30 миллионам долларов. Таким образом, среди всех предприятий белорусской промышленности МАЗ понёс самые крупные убытки.
Самое убыточное предприятие в Беларуси с открытой отчётностью за II квартал 2016 года. По итогам 2017 года чистый убыток составил 41,1 млн рублей, что вдвое ниже убытка 2016 года.

- 24 мая 2017, Минск /Корр. БЕЛТА/. В развитие МАЗа планируется вложить около $500 млн, сообщил сегодня заместитель премьер-министра Владимир Семашко во время пленарного заседания "Инновационное и инвестиционное развитие машиностроительного комплекса Беларуси", передает корреспондент БЕЛТА.
"В развитие МАЗа надо серьезно вкладывать средства - в новую кабину, новые мосты делать, новые оси. Есть инвестиционные программы, сейчас мы решаем проблемы с источниками финансирования - будем развивать предприятие", - подчеркнул Владимир Семашко и пояснил, что речь может идти о финансировании в размере около полумиллиарда долларов. "Тоже займемся в Китае", - уточнил вице-премьер, отвечая на вопрос об источниках финансирования.
показати весь коментар
07.04.2021 08:34 Відповісти
гідний поваги поступок
показати весь коментар
06.04.2021 20:35 Відповісти
Молодцы!!!
показати весь коментар
06.04.2021 20:49 Відповісти
Мені соромно , що моя країна фінансує російський тероризм і війну , купуючи електрику в російсько-фашистських загарбників . Але я горджусь своїм містом , яке відмовилося фінансувати білоруський фашизм , вбивства і калічення білорусів псами режиму Лукашенка .
показати весь коментар
06.04.2021 20:54 Відповісти
Был шанс выбрать его президентом. Но быдло предпочло выбирать между Барыгой и Клоуном.
показати весь коментар
06.04.2021 21:08 Відповісти
Є невеличке, але дуже цікаве питання. Скільки в білоруських МАЗах комплектуючих, тобто агрегатів, вузлів і т.п. що в гаражі не виточиш, російського виробництва? Питання не для ср..чу в коментах, а для відповіді: як їх обслуговувати і закупляти запчастини? Там ще певно двигуни стоять ЯМЗовські (Ярославський моторний завод, якщо що). Двигуни, чесно кажучи, досить непогані, але нахіба воно нам, пани-брати?
показати весь коментар
06.04.2021 21:08 Відповісти
Оборот МАЗ 500 миллионов долларов в год. 15500 работников. MAN 17,5 млрд при 54000 занятых. По деньгам производительность труда на MAN в 10 раз выше. Всё что нужно о белорусских заводах. Чисто социальные проекты, с выплатой пособий в виде зарплаты.
показати весь коментар
07.04.2021 08:07 Відповісти
Вот и правильно,давно пора так сделать.
показати весь коментар
07.04.2021 09:34 Відповісти
а як дисав, як дисав!
показати весь коментар
07.04.2021 10:24 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 