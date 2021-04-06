Проєкт "Без цензури": Руки геть від мови! Що не так з "украинским русским"? ВIДЕО
Що не так з "украинским русским" і що треба робити з людьми, які просувають захист російської мови в Україні на державному рівні? Марина Данилюк-Ярмолаєва смачно й іронічно пояснює, як ті, хто не знають і не люблять української мови, намагаються впарити нам гібрид носорога і тульського пряника.
Не віддавати росіянам "украинский русский" раптом вирішили міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, прес-секретарка президента Юлія Мендель, ну і куди ж без Олексія Арестовича в такому питанні.
Дивіться проєкт журналістських історій "Без цензури" спеціально для Цензор.НЕТ.
Раніше прессекретар президента Юлія Мендель в ефірі телеканалу "Дом" заявила про необхідність визнати наявність у нашій країні "української російської мови". Також вона закликала українців позбавити Росію статусу "монополіста" на російську мову і провести її "демонополізацію".
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, заявив, що російська мова - не торговельна марка з правом повного розпорядження. Будь-яка мова живе і розвивається в світі її носіїв і ніякими великодержавними законами неможливо цей процес ні зупинити, ні заборонити.
Кандидатську дисертацію «Натурфілософська металогія лірики Володимира Затуливітра у контексті поезії 1970-90-х років» Мендель захищала у 2012 році. За результатами їй присуджено науковий ступінь кандидата філологічних наук зі спеціальності українська література.
У січні 2016 року в американському виданні Politico була опублікована стаття англійською мовою колишньої студентки Київського національного університету імені Тараса Шевченка Юлії Мендель https://www.politico.eu/article/trading-bribes-for-diplomas-in-ukraines-universities-taxes-transparency-education-corruption/ «Як продаються дипломи в українських університетах» , де вона звинуватила свого колишнього наукового керівника, доктора філологічних наук Юрія Коваліва у тому, що у 2012 році під час захисту кандидатської дисертації він не приймав роботу, доки вона не поклала поміж сторінок 200 доларів. Щоправда, прізвище свого наукового керівника Мендель у статті прямо не назвала. - https://www.radiosvoboda.org/a/news-knu-shevchenka-komantar-do-apeliatsii-medel/30896661.html
Нагадаю, що ще два роки тому мєндєль була кореспондентом "Нью-Йорк Таймс" в Україні.
А Ганя Герман працювала на Радіо Свобода... Скільки їх там таких?
Чоловіки Гані: перший - Володимир Коровіцин, син начальника Миколаївського відділу УКДБ УРСР по Львівській області; другий - Герман Сергій Михайлович (*1952), дипломат.
І паралельно в унісон окупантам і терористам - колаборантам також і наша рідна українська мова як і громадянство стали не в пошані і для продажної зграї про-кремлівських ЗЕбілів -капітулянтів при їх антиукраїнській владі. За винищення української мови ( Закону) виступають продажні про-кремлівські холуї -виродки як в антиукраїнському лігві ОП різні ( пенделі) так і вороже Україні керівництво ЗРади. Принаймні страшна загроза винищення нашої рідної мови буде завжди, аж поки Український народ дозволить бути їм Юдам при їх такій антиукраїнській владі. І не змите їх продажних виродків яничар кремля, геть на хліба в паРашу, на забезпечення )(уйла к ЗЕКУ - Юудє.
Рюкзакяе в Харкові 2021 рік:"Я не допущу к власті в Харьковє націоналістав і бандітав".