Проєкт "Без цензури": Руки геть від мови! Що не так з "украинским русским"? ВIДЕО

Що не так з "украинским русским" і що треба робити з людьми, які просувають захист російської мови в Україні на державному рівні? Марина Данилюк-Ярмолаєва смачно й іронічно пояснює, як ті, хто не знають і не люблять української мови, намагаються впарити нам гібрид носорога і тульського пряника.

Не віддавати росіянам "украинский русский" раптом вирішили міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, прес-секретарка президента Юлія Мендель, ну і куди ж без Олексія Арестовича в такому питанні.

Дивіться проєкт журналістських історій "Без цензури" спеціально для Цензор.НЕТ.

Підписуйтесь на youtube-канал "Цензор.НЕТ"

Раніше прессекретар президента Юлія Мендель в ефірі телеканалу "Дом" заявила про необхідність визнати наявність у нашій країні "української російської мови". Також вона закликала українців позбавити Росію статусу "монополіста" на російську мову і провести її "демонополізацію".

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, заявив, що російська мова - не торговельна марка з правом повного розпорядження. Будь-яка мова живе і розвивається в світі її носіїв і ніякими великодержавними законами неможливо цей процес ні зупинити, ні заборонити.