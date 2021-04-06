УКР
Проєкт "Без цензури": Руки геть від мови! Що не так з "украинским русским"? ВIДЕО

Що не так з "украинским русским" і що треба робити з людьми, які просувають захист російської мови в Україні на державному рівні? Марина Данилюк-Ярмолаєва смачно й іронічно пояснює, як ті, хто не знають і не люблять української мови, намагаються впарити нам гібрид носорога і тульського пряника.

Не віддавати росіянам "украинский русский" раптом вирішили міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, прес-секретарка президента Юлія Мендель, ну і куди ж без Олексія Арестовича в такому питанні.

Дивіться проєкт журналістських історій "Без цензури" спеціально для Цензор.НЕТ.

Раніше прессекретар президента Юлія Мендель в ефірі телеканалу "Дом" заявила про необхідність визнати наявність у нашій країні "української російської мови". Також вона закликала українців позбавити Росію статусу "монополіста" на російську мову і провести її "демонополізацію".

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, заявив, що російська мова - не торговельна марка з правом повного розпорядження. Будь-яка мова живе і розвивається в світі її носіїв і ніякими великодержавними законами неможливо цей процес ні зупинити, ні заборонити.

Аваков Арсен (2191) українська мова (846) мова (750) російська мова (326) Мендель Юлія (230) Данилюк-Ярмолаєва Марина (362) Арестович Олексій (383)
+8
Глядя на то, что творит Ю.Мендель, начинаешь понимать, что среди женщин тоже полно *********.
06.04.2021 16:00 Відповісти
+7
Путен введи войска... бендеры запрещают думать на скаленовстанском духовном языке...
06.04.2021 15:33 Відповісти
+7
"Украинский русский" от Мендель по сути своей не отличается от путинского "украинцы и русские - один народ"
06.04.2021 15:57 Відповісти
Путен введи войска... бендеры запрещают думать на скаленовстанском духовном языке...
06.04.2021 15:33 Відповісти
А хто такий путЕн пацак?
06.04.2021 17:54 Відповісти
Кремлівська путана.
06.04.2021 19:16 Відповісти
Так то може путін чи ***** а не путЕн.
06.04.2021 19:30 Відповісти
Юра, поменяй ведущую, пожалуйста. Ну она совсем не подходит под такой формат.
06.04.2021 15:40 Відповісти
Дивись свою скобєєву якщо ця не влаштовує.
06.04.2021 17:56 Відповісти
ну пока статьи в криминальном кодексе за русське язык не будет - будет такое постоянно
06.04.2021 15:40 Відповісти
до речі, про кодекс...

Кандидатську дисертацію «Натурфілософська металогія лірики Володимира Затуливітра у контексті поезії 1970-90-х років» Мендель захищала у 2012 році. За результатами їй присуджено науковий ступінь кандидата філологічних наук зі спеціальності українська література.
У січні 2016 року в американському виданні Politico була опублікована стаття англійською мовою колишньої студентки Київського національного університету імені Тараса Шевченка Юлії Мендель https://www.politico.eu/article/trading-bribes-for-diplomas-in-ukraines-universities-taxes-transparency-education-corruption/ «Як продаються дипломи в українських університетах» , де вона звинуватила свого колишнього наукового керівника, доктора філологічних наук Юрія Коваліва у тому, що у 2012 році під час захисту кандидатської дисертації він не приймав роботу, доки вона не поклала поміж сторінок 200 доларів. Щоправда, прізвище свого наукового керівника Мендель у статті прямо не назвала. - https://www.radiosvoboda.org/a/news-knu-shevchenka-komantar-do-apeliatsii-medel/30896661.html
06.04.2021 15:41 Відповісти
Что же вы хотели сказать?
06.04.2021 16:13 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Руки геть від мови! Що не так з "украинским русским"? - Цензор.НЕТ 4590
06.04.2021 18:58 Відповісти
Мендель зі скандалом присуджено науковий ступінь кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.01.01 - українська література - https://www.radiosvoboda.org/a/news-mendel-khabar/30894350.html

https://twitter.com/SarganLarysa Лариса Сарган @SarganLarysa
Нагадаю, що ще два роки тому мєндєль була кореспондентом "Нью-Йорк Таймс" в Україні.

https://twitter.com/Alla_Novos Beregunya https://twitter.com/Alla_Novos @Alla_Novos https://twitter.com/Alla_Novos/status/1378972869808508928 2 ч
А Ганя Герман працювала на Радіо Свобода... Скільки їх там таких?
Чоловіки Гані: перший - Володимир Коровіцин, син начальника Миколаївського відділу УКДБ УРСР по Львівській області; другий - Герман Сергій Михайлович (*1952), дипломат.
06.04.2021 19:27 Відповісти
"Украинский русский" от Мендель по сути своей не отличается от путинского "украинцы и русские - один народ"
06.04.2021 15:57 Відповісти
С таким же успехом можно сказать американцы и англичане один народ!
показати весь коментар
Глядя на то, что творит Ю.Мендель, начинаешь понимать, что среди женщин тоже полно *********.
06.04.2021 16:00 Відповісти
А уточнить нельзя, что там за Юлией Мендель? По моему приятная и неглупая женщина. Возможно я недоинформирован
06.04.2021 17:22 Відповісти
Так у вас і президент українець руский маланського похождення і Разумков такий же і 90% слуг точно такі самі. Правда є такі як Бужанський, той коліровани він єврейський руский, українського навіть і чути не бажає.
06.04.2021 16:29 Відповісти
Челюсти не хотят учить мову.
06.04.2021 17:01 Відповісти
Твои вижу уже выучили.
06.04.2021 17:19 Відповісти
На тимчасово захоплених кремлем територіях Донецької та Луганської областей влада окупантів злочинно скасовує вивчення української мови в школах "бандитської резервації лугандонії - ордло"! У школах на цих окупованих кремлем територіях. А так точно було і в тимчасово окупованому Криму, де тепер вже немає жодної української школи, батькам учнів масово роздають роздруковані заяви, і жорстко вимагають від них що вони повинні наполегливо вимагати звільнити свою дитину від вивчення ніби чужої української мови.
І паралельно в унісон окупантам і терористам - колаборантам також і наша рідна українська мова як і громадянство стали не в пошані і для продажної зграї про-кремлівських ЗЕбілів -капітулянтів при їх антиукраїнській владі. За винищення української мови ( Закону) виступають продажні про-кремлівські холуї -виродки як в антиукраїнському лігві ОП різні ( пенделі) так і вороже Україні керівництво ЗРади. Принаймні страшна загроза винищення нашої рідної мови буде завжди, аж поки Український народ дозволить бути їм Юдам при їх такій антиукраїнській владі. І не змите їх продажних виродків яничар кремля, геть на хліба в паРашу, на забезпечення )(уйла к ЗЕКУ - Юудє.
-
06.04.2021 17:37 Відповісти
Минулі 300 років РФ робила те саме. Це не новина. "М'яка українізація" на тепер захоплених територіях розпочалася 2005 і закінчилася в 2014. Тобто 9 років з 300. Цього не достатньо, щоб щось там змінилося.
06.04.2021 18:01 Відповісти
Рюкзакян в Києві 2016 рік:"Я рксскаязічний украінскій націоналіст".
Рюкзакяе в Харкові 2021 рік:"Я не допущу к власті в Харьковє націоналістав і бандітав".
06.04.2021 19:19 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Руки геть від мови! Що не так з "украинским русским"? - Цензор.НЕТ 3698
06.04.2021 19:31 Відповісти
Сьогодні ти мендель - завтра тобі пендель
06.04.2021 20:47 Відповісти
Марина Данилюк-Ярмолаева объясняет, как те, кто не знает и не любит украинский язык, пытаются навязать нам гибрид носорога и тульского пряника_______ Марина, а ты можешь объяснить, как те кто не знает Украинский язык й не любить його, нав'язує нам гібрид австроугорського, чи ще якийсь, нав'язує якісь нові літери, нові правила, слова які є "суржиком" західної частини країни... це як розуміти? ті "науковці" які це ролять самі не знають мови! І в ЕТЕРІ не треба це роздмухувати, як що ти не розумієш іноземної мови, будь-якої, сиди та сопи у дві дірочки... і не засмічуй його....
07.04.2021 11:08 Відповісти
а чего я удивляюсь - ЯРМОЛАЕВА, не Ермолай, а Ярмолай...
07.04.2021 11:09 Відповісти
 
 