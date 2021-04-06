УКР
Журналіст Єсипенко на "суді" в окупованому Криму розповів про катування після затримання: Електричний струм, побиття і погрози вбивством. ВIДЕО

У вівторок, 6 квітня, в окупованому Криму відбулося перше засідання "суду" у справі затриманого журналіста Владислава Єсипенка, на яке допустили незалежних адвокатів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

Зазначається, що засідання відбувалося в закритому режимі через пандемію коронавірусу. На суді Єсипенко відмовився від адвоката за призначенням Віолетти Синєглазової. Водночас суд не підтримав скаргу незалежних адвокатів на арешт, залишивши Єсипенка під вартою до 11 травня.

Після засідання адвокат Олексій Ладин повідомив подробиці того, що розповів заарештований. Так, після затримання його "дві доби били і катували електричним струмом, погрожували вбивством".

Також читайте: ЄС закликає звільнити затриманих в окупованому Криму Єсипенка, Аблямітова і Довгополу, - посол Маасікас

"Він повідомив, що його катували з моменту затримання до надходження в ІТТ Сімферополь у підвалі орієнтовно в районі Балаклави. Дві доби його катували. Електричним струмом і биттям по ногах, в область геніталій, по тулубу, по тілу. З нього вибивали зізнання і змушували обмовити себе... Як він сказав, до мочок вух, до голови йому приставляли контакти, після чого включали електричний струм, який завдає нестерпного болю, коли він більш-менш звикав до цього, силу струму збільшували" , – розповів Ладін.

Єсипенко стверджує, що "його ставили в стійку лежачи на кулаки, на руки, і, коли він уже більше не міг стояти, падав, його починали бити ногами по різних частинах тіла".

"Усе це мало одну мету: змусити його обмовити себе", – вважає Ладін.

Також Єсипенко заявив на суді, що йому "погрожували вбивством".

Також читайте: ФСБ катувала голодом хворого на діабет кримського татарина Кадирова для підписання явки з повинною, - адвокат Ладин

"Йому говорили, що, якщо він не дасть свідчення, то, можливо, його знайдуть у камері повішеним і все буде обставлено так, що це самогубство. У зв'язку з чим на судовому засіданні Владислав Єсипенко заявив, що він не збирається і не збирався накладати на себер руки. Крім того, він пояснив, що він був змушений дати свідчення в тому сакраментальному інтерв'ю "Крым 24". Йому заздалегідь надали текст, який йому наказали завчити, прочитати, після чого він давав ті відповіді, які від нього чекали. В іншому випадку погрожували продовжити насильство, тортури і, знову ж таки, погрожували вбивством", – додав адвокат.

 Єсипенко під час засідання повідомив, що у нього проблеми з нирками, і він потребує медикаментів.

Офіційних коментарів російських силових структур, а також російського і підконтрольного Кремлю кримського омбудсменів з приводу заяв про катування немає.

Нагадаємо, про затримання Єсипенка стало відомо 12 березня. Його та ще одну учасницю акцію на честь дня народження Шевченка - Єлизавету Павленко - затримали на Ангарському перевалі. 16 березня ФСБ РФ заявила, що Єсипенко нібито збирав інформацію за завданням української розвідки, а також виготовив саморобний вибуховий пристрій. У Службі зовнішньої розвідки України затримання Єсипенка назвали пропагандистською акцією напередодні річниці окупації.

адвокат (950) Крим (14221) катування (626) Єсипенко Владислав (43)
+12
Мерзкие твари
показати весь коментар
06.04.2021 15:56 Відповісти
+7
Руцкий мир, он такой...
показати весь коментар
06.04.2021 15:49 Відповісти
+7
ОРДА
показати весь коментар
06.04.2021 16:04 Відповісти
Адвокатеса Віолєта Сінєглазова!-))))*****, кацапня)))), а так, тварини, звичайно.
показати весь коментар
06.04.2021 16:12 Відповісти
Шо за нескрепные пендосовские имена. Гулага на них нет пока.
показати весь коментар
06.04.2021 16:38 Відповісти
Жестокая кацапня.
показати весь коментар
06.04.2021 16:18 Відповісти
Ну почему, мля, нельзя какого ни будь кацапа с именем на слуху, может из певцов сюда рвущихся, не взять и в наглую не впендюрить шпионаж или попытку злостного взрыва атомной электростанции с помощью хозяйственного мыла и пассатижей.Что бы было понятно что это ответка.
показати весь коментар
06.04.2021 16:43 Відповісти
А смысл? Их это не поменяет. А вот защищать свою Землю имеем полное право, но и тут из всех утюгов, ...анишедетииии, там же наши людииии, мы не такие, нужно просто прекратить стрелять, отводи войска, у нас нет сил, у них армия большееее...
показати весь коментар
06.04.2021 16:52 Відповісти
показати весь коментар
06.04.2021 17:20 Відповісти
походу, больше он туда ни ногой...- дошло)))
показати весь коментар
06.04.2021 20:56 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=lyQjSYvSOpg Портников вщент розніс адептів "какая разніца" і "пєрєстать стрєлять"!
показати весь коментар
07.04.2021 10:45 Відповісти
 
 