Кияни вистоюють довгі черги для отримання спецперепусток на громадський транспорт. ВIДЕО
Десятки киян змушені стояти в довгих чергах, щоб отримати спеціальну перепустку для проїзду в громадському транспорті під час локдауну в столиці.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в фейсбук-спільноті Київ оперативний.
Громадян в захисних масках і з купою паперів зняли в багатоповерхівці по вулиці Басейній. Зазначається, що дехто чекає вже другу добу.
Черги почали займати на кілька поверхів уверх до кабінету чиновників. Сходові майданчики будівлі повністю зайняті натовпом бажаючих отримати офіційний дозвіл на проїзд.
Топ коментарі
+13 Серёжа Иванов #262789
показати весь коментар06.04.2021 15:58 Відповісти Посилання
+8 JustDoIt
показати весь коментар06.04.2021 16:09 Відповісти Посилання
+6 Eugen Mk
показати весь коментар06.04.2021 16:00 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Пусть те кому надо - сами печатают!
Або пісня-пісень Аб тому, як критичні ідіоти платять за свій дебілізм двічі, а то й тричі.
Якщо порахувати, у що врешті-решт виллється подібна середньовічна організація карантину, то на порядок дешевше було найняти на кожні п'ять "прохачів" одного чинушу, шоби ці чинуші не створювали "тифозні" черги.
Адже і цей спалах вірусу і всі наступні(як і всі попередні) - прямий наслідок того, як оне вмовляли себе і народ рік тому, що немає грошей і людей на остлежіваніе ланцюжків зараження.
Я пропоную кожному, взяти калькулятор і мізки і тупо порахувати !
Що відповідали ? Мовляляв , нема грошей на такі засоби . Бо дибіли платять по три рази за одне й теж .
А ЗЕ-дебіли заплатять десять разів за теж саме , що в їх зараз нема грошей на вконч потрібне !
Так що за наслідками подібних "черг" чекаємо новий спалах ! Бо сьогоденний спалах й карантин то наслідок в тому числі й черг в поліклініках !