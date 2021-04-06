Кияни вистоюють довгі черги для отримання спецперепусток на громадський транспорт. ВIДЕО

Десятки киян змушені стояти в довгих чергах, щоб отримати спеціальну перепустку для проїзду в громадському транспорті під час локдауну в столиці.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в фейсбук-спільноті Київ оперативний.

Громадян в захисних масках і з купою паперів зняли в багатоповерхівці по вулиці Басейній. Зазначається, що дехто чекає вже другу добу.

Черги почали займати на кілька поверхів уверх до кабінету чиновників. Сходові майданчики будівлі повністю зайняті натовпом бажаючих отримати офіційний дозвіл на проїзд.

