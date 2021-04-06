УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10446 відвідувачів онлайн
Новини Відео
7 157 33

Кияни вистоюють довгі черги для отримання спецперепусток на громадський транспорт. ВIДЕО

Десятки киян змушені стояти в довгих чергах, щоб отримати спеціальну перепустку для проїзду в громадському транспорті під час локдауну в столиці.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в фейсбук-спільноті Київ оперативний.

Громадян в захисних масках і з купою паперів зняли в багатоповерхівці по вулиці Басейній. Зазначається, що дехто чекає вже другу добу.

Черги почали займати на кілька поверхів уверх до кабінету чиновників. Сходові майданчики будівлі повністю зайняті натовпом бажаючих отримати офіційний дозвіл на проїзд.

Також дивіться: Другий день локдауну: Київ знову паралізували затори. КАРТА

Автор: 

Київ (20043) транспорт (1429) локдаун (339)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
а как же государство в смартфоне?
показати весь коментар
06.04.2021 15:58 Відповісти
+8
Кличко жжет - если среди этой толпы ковидный - поздравляю...
показати весь коментар
06.04.2021 16:09 Відповісти
+6
Гыгыгы, вот эти вот очереди и заменят езду в набитых маршрутках.
показати весь коментар
06.04.2021 16:00 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
https://www.youtube.com/watch?v=5NuQqJV8qC4 Познавательное видео о доступной расстоможке авто от клоунов
показати весь коментар
06.04.2021 16:08 Відповісти
Кличко жжет - если среди этой толпы ковидный - поздравляю...
показати весь коментар
06.04.2021 16:09 Відповісти
О,зебилы страдают-это же прекрасно...
показати весь коментар
06.04.2021 16:42 Відповісти
как люди терпят єто скотство!
показати весь коментар
06.04.2021 16:32 Відповісти
а как же государство в смартфоне?
показати весь коментар
06.04.2021 15:58 Відповісти
сбежало в Австрию вместе с Дубилетами
показати весь коментар
06.04.2021 16:02 Відповісти
Там такой пропуск, что на любом ксероксе можго сделать. А чнрезтнеделю дпже самый сознптельный водитель не будет его спрашивать
показати весь коментар
06.04.2021 15:59 Відповісти
В Шарме в аэропорту сидит тётка и собирает тесты на КОВИД не глядя - абы похоже. И она даже не за рулём маршрутки...
показати весь коментар
06.04.2021 16:03 Відповісти
Гыгыгы, вот эти вот очереди и заменят езду в набитых маршрутках.
показати весь коментар
06.04.2021 16:00 Відповісти
Киевляне выстаивают длинные очереди для получения спецпропусков на общественный транспорт - Цензор.НЕТ 6119
показати весь коментар
06.04.2021 16:01 Відповісти
Ой, не можу тіки людей жалко.
показати весь коментар
06.04.2021 16:04 Відповісти
Так физ.лицам же не дают. Или уже по барабану? Хороший локдаун.
показати весь коментар
06.04.2021 16:06 Відповісти
Да сбросьте файл на гос сайт !
Пусть те кому надо - сами печатают!
показати весь коментар
06.04.2021 16:07 Відповісти
Тупые, но жалко их.
показати весь коментар
06.04.2021 16:07 Відповісти
Так вишукано знущатися над українцями можуть тільки москалі і їх агенти.
показати весь коментар
06.04.2021 16:08 Відповісти
Софок у всій красі!
Або пісня-пісень Аб тому, як критичні ідіоти платять за свій дебілізм двічі, а то й тричі.

Якщо порахувати, у що врешті-решт виллється подібна середньовічна організація карантину, то на порядок дешевше було найняти на кожні п'ять "прохачів" одного чинушу, шоби ці чинуші не створювали "тифозні" черги.
Адже і цей спалах вірусу і всі наступні(як і всі попередні) - прямий наслідок того, як оне вмовляли себе і народ рік тому, що немає грошей і людей на остлежіваніе ланцюжків зараження.
Я пропоную кожному, взяти калькулятор і мізки і тупо порахувати !
показати весь коментар
06.04.2021 16:14 Відповісти
Ніколи не забуду , як Юля йще рік тому на усіх ефірах благала тупих ЗЕбобіків , мовляв стоворіть систему відстеження ланцюгів , не давайте хворим (або подозрілим на хворобу) їздити до поліклінік ...
Що відповідали ? Мовляляв , нема грошей на такі засоби . Бо дибіли платять по три рази за одне й теж .
А ЗЕ-дебіли заплатять десять разів за теж саме , що в їх зараз нема грошей на вконч потрібне !
Так що за наслідками подібних "черг" чекаємо новий спалах ! Бо сьогоденний спалах й карантин то наслідок в тому числі й черг в поліклініках !
показати весь коментар
06.04.2021 16:22 Відповісти
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Femojio.ru%2Fsmileys-people%2Fd83ddc4e-1f44e-bolshoy-palets-vniz.html&psig=AOvVaw2Y2WHLPqKuL-g5DqTkjuYN&ust=1617801969690000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCMCF1I_c6e8CFQAAAAAdAAAAABAI 👎 https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Femojio.ru%2Fsmileys-people%2Fd83ddc4e-1f44e-bolshoy-palets-vniz.html&psig=AOvVaw2Y2WHLPqKuL-g5DqTkjuYN&ust=1617801969690000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCMCF1I_c6e8CFQAAAAAdAAAAABAI 👎 https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Femojio.ru%2Fsmileys-people%2Fd83ddc4e-1f44e-bolshoy-palets-vniz.html&psig=AOvVaw2Y2WHLPqKuL-g5DqTkjuYN&ust=1617801969690000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCMCF1I_c6e8CFQAAAAAdAAAAABAI 👎 https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Femojio.ru%2Fsmileys-people%2Fd83ddc4e-1f44e-bolshoy-palets-vniz.html&psig=AOvVaw2Y2WHLPqKuL-g5DqTkjuYN&ust=1617801969690000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCMCF1I_c6e8CFQAAAAAdAAAAABAI «А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать».
показати весь коментар
06.04.2021 16:26 Відповісти
Кияни вистоюють довгі черги для отримання спецперепусток на громадський транспорт - Цензор.НЕТ 7917
показати весь коментар
06.04.2021 16:31 Відповісти
Не в кожної є такі моцні майтки,за які можна зачепити і перекинути...
показати весь коментар
06.04.2021 16:40 Відповісти
показати весь коментар
06.04.2021 20:59 Відповісти
Класное опускалово. А не пора ли везде снимать намордники?
показати весь коментар
06.04.2021 16:39 Відповісти
Не ворует, не изворачивается, не лжёт... Мда, Виталька явно не политик, ведь поступает, как гражданин и патриот Киева. Наверное его мэром уже не изберут(вздыхает). Может президентом, а?
показати весь коментар
06.04.2021 16:44 Відповісти
Виталька-дурачек 21 век а у тебя очереди как в совке за колбасой !
показати весь коментар
06.04.2021 16:45 Відповісти
А почему при совке были очереди за колбасой? Потому, что она была натуральной и вкусной, поэтом её много ели, а не потому, что её было мало, вот!
показати весь коментар
06.04.2021 16:59 Відповісти
За той, шо много ели, очередей не было, а ту, что ели мало, доставали без очередей.
показати весь коментар
06.04.2021 20:10 Відповісти
Мер, тебе не кажется, шо ТОГДА в основной массе люди были тупые и ленивые, что мешало им пойти в бесплатную библиотеку найти инфу и приготовить любую колбасу, какую пожелаешь. В итоге стать ещё толще...
показати весь коментар
06.04.2021 20:57 Відповісти
Чому не через "Дія" ? Адже це не важко зробити .
показати весь коментар
06.04.2021 21:09 Відповісти
В країні розгул діджиталізації
показати весь коментар
06.04.2021 21:41 Відповісти
 
 