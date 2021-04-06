"У 2014-му він дав надію всім українцям, а зараз заслуговує на те, щоб захищати свою честь на свободі", - дружина Семенченка звернулася до Зеленського. ВIДЕО

Дружина колишнього нардепа Семена Семенченка звернулася до Зеленського з проханням надати юриста від Офісу президента, який би взяв участь на завтрашньому засіданні апеляційного суду.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона попросила в спеціальному відеозверненні, яке опубліковано на сторінці Семенченка в ФБ.

"Я не вірю суддям, не вірю прокурорам, СБУ, адвокатам, але я вірю вам і тому прошу надати юриста з Офісу президента, який би був присутнім на апеляційному засіданні і був би гарантом справедливості. Семен Семенченко заслуговує, щоб захищати свою честь і гідність на свободі", - сказала дружина екснардепа.

Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що в 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко.

За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням. У СБУ обіцяють, що у цій справі будуть пред'явлені ще підозри.

Печерський районний суд Києва на засіданні 26 березня заарештував колишнього народного депутата України Семена Семенченка без права внесення застави.

