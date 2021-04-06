"У 2014-му він дав надію всім українцям, а зараз заслуговує на те, щоб захищати свою честь на свободі", - дружина Семенченка звернулася до Зеленського. ВIДЕО
Дружина колишнього нардепа Семена Семенченка звернулася до Зеленського з проханням надати юриста від Офісу президента, який би взяв участь на завтрашньому засіданні апеляційного суду.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона попросила в спеціальному відеозверненні, яке опубліковано на сторінці Семенченка в ФБ.
"Я не вірю суддям, не вірю прокурорам, СБУ, адвокатам, але я вірю вам і тому прошу надати юриста з Офісу президента, який би був присутнім на апеляційному засіданні і був би гарантом справедливості. Семен Семенченко заслуговує, щоб захищати свою честь і гідність на свободі", - сказала дружина екснардепа.
Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що в 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко.
За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням. У СБУ обіцяють, що у цій справі будуть пред'явлені ще підозри.
Печерський районний суд Києва на засіданні 26 березня заарештував колишнього народного депутата України Семена Семенченка без права внесення застави.
Неопрятный человек с немытыми волосами, в ботинках на босу ногу, с запахом перегара и в сопровождении охранника с опухшим от пьянства лицом - в таком виде в последнее время появляется на людях известный украинский аферист, сделавший блестящую карьеру исключительно благодаря фактическому отсутствию в Украине военной прокуратуры.
Собственно, карьеру делал не он, карьеру делали ему. Нынешний народный депутат Украины, а на тот момент - советник министра внутренних дел Антон Геращенко в марте 2014 года связался с мелким проходимцем из Макеевки. Проходимца звали Гришин Константин Игоревич, 1974 года рождения, идентификационный номер 2718504398. Он вместе со своей женой Натальей Олеговной Московец, 1983 года рождения, идентификационный код 3037903085, прятался от кредиторов, которым задолжал приличные суммы.
Подробности бурной предпринимательской деятельности Гришина и его боевой подруги нетрудно установить по многочисленным судебным решениям, вынесенным по искам как контрагентов, так и налоговых органов. Собственно, и в Макеевку Костя перебрался из родного Севастополя, скрываясь от кредиторов и налоговиков. Поэтому неудивительно, что путь нашего героя к депутатскому мандату был усеян отнюдь не розами.
Уроженец г. Севастополя Костя Гришин, закончив в 1991 году среднюю школу, сначала мечтал быть морским офицером и поступил в Черноморское высшее военно-морское училище им. Нахимова. Но через три месяца будущий народный депутат был отчислен из училища, как утверждают злые языки, - за кражу часов у однокурсника.
Неизвестно каким образом «отмазавшись» от армии, летом 1992 года Гришин поступает снова в высшее учебное заведение - на этот раз на факультет экономики и менеджмента Севастопольского национального технического университета с заочной формой обучения. Но получить диплом снова было не суждено: через три года Гришин, который работал барменом в баре «Оболонь», был арестован по обвинению в совершении ряда преступлений - от незаконных валютных операций до сокрытия краденого. Осужденный Ленинским районным судом Севастополя, Гришин вышел на свободу в декабре 1996 года в связи с амнистией, объявленной по случаю принятия новой Конституции.
Выйдя на волю, Константин снова взялся за старое, но в значительно больших масштабах. Для начала он зарегистрировал ООО «Универсал-инком-юг», при помощи которого собрал с доверчивых горожан 55 тыс. долл. под обещания вложить деньги в высокодоходные инвестиционные проекты. В июне 1999 года эта контора была признана банкротом, а обманутые вкладчики еще долгие годы обивали милицейские пороги, требуя привлечь Гришина к уголовной ответственности.
Также долгое время севастопольцы плевались при упоминании еще двух фирм с одинаковым названием - «Общество милосердия», зарегистрированных Гришиным. Только одна была основана в форме общественной организации, а вторая - как благотворительный фонд.
Дела Гришина пошли вверх, и в 2000 году он даже баллотировался (правда, безуспешно) депутатом в Севастопольский горсовет. Кстати, баллотировался Гришин под пророссийскими и прокоммунистическими лозунгами. Но самое интересное - это то, как мошенник объяснял в автобиографии, чем он занимался в 1995 году. Как убеждал своих севастопольских избирателей будущий легендарный комбат, в 1994-1995 годах он, как настоящий патриот РФ, воевал в Чечне против сепаратистов, посягнувших на территориальную целостность великой и неделимой России. А поскольку наличие украинского гражданства мешало ему вступить в ряды Вооруженных сил Российской Федерации, то он якобы принимал участие в боевых действиях в составе партизанского отряда, организованного ФСБ.
Когда в ноябре 2014 года журналисты «Левого берега» разыскали «Севастопольский вестник» за 2000 год и http://lb.ua/news/2014/11/26/287340_semen_semenchenko_chasto_kazhetsya.html попросили уже народного депутата Украины Семена Семенченко прокомментировать строку из автобиографии о том, что он находился в составе так называемого «добровольного миротворческого корпуса по ликвидации конфликта в Чечне», народный избранник не моргнув глазом рассказал историю, которую нельзя не процитировать как пример феноменальной лживости и исключительных литературных талантов нашего героя:https://litsa.com.ua/22250/
https://litsa.com.ua/22250/#2015/04/27-553d69c1eb3c8-_semen_semenchenko_ot_obychnogo_moshennika_do_zhiv.original.jpg
Жаль, конечно, что журналистка «Левого берега» после тирады Гришина-Семенченко не поинтересовалась у народного избранника, какую такую «специальную идеологию» прививали курсантам в украинском государственном учебном заведении и кто именно из преподавателей «промывал мозги». Вот только ни в какой Чечне Гришина на самом деле не было. Поскольку в этот период он знакомился с меню Лукьяновского СИЗО в столице Украины. Да и в «Нахимовке» будущий комбат проучился всего три месяца.
Чем только не пришлось заниматься Гришину К. И. после выхода из СИЗО: он и распространял билеты на концерты, и торговал овощами. Но кредиторы не давали покоя, требуя от правоохранительных органов возбудить уголовное дело против мошенника. И возбуждали - например, 20 августа 2002 года в отношении Гришина в Симферополе было открыто дело №420675 за ограбление.
Свои финансовые дела Гришин пытался поправить с помощью издательской деятельности, организовав выпуск двух пророссийских листков (газетами их назвать язык не поворачивается), призывавших к ликвидации Украины и восстановлению Советского Союза, - «Севастопольский вестник» и «Наша севастопольская правда». Но желающих покупать подобную литературу было немного.
Тогда Гришин в мае 2006 года зарегистрировался в Ленинской райгосадминистрации Севастополя как физическое лицо-предприниматель. Но скандальная слава бежала впереди него, и уже через месяц наш герой решил припасть к духовным истокам, переехав в Москву. Там он был принят по поддельным документам на двухгодичные курсы по специальности «Драматургия и режиссура телевидения» в Центр дополнительного профессионального образования (ныне - Высшие курсы кино и телевидения при Всероссийском государственном университете кинематографии им. С. Герасимова). Эти курсы предназначены для получения второго высшего образования, а первого у Гришина, как мы помним, не было - только тюремные университеты. Поэтому он предъявил фальшивый диплом и таким образом был зачислен в учебное заведение.
Но обучение Гришин не завершил, и в 2008 году вернулся в Украину, где снова попытался заняться частным предпринимательством - даже получил свидетельство плательщика единого налога на 2009 год. Но единый налог Гришин так и не заплатил, из-за чего впоследствии Государственная налоговая инспекция в Ленинском районе г. Севастополя была вынуждена обратиться в суд.
В Едином государственном реестре судебных решений http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/13379751 можно ознакомиться с постановлением Окружного административного суда г. Севастополя от 9 декабря 2010 года по делу №2а-3685/10/2770 о взыскании с Гришина немалой для него на тот момент суммы - аж 616 грн. 45 коп.
Поскольку в ЕГРСР данные о личности не раскрываются, привожу текст п. 2 резолютивной части этого решения из материалов дела:
«Взыскать с физического лица-предпринимателя Гришина Константина Игоревича (идентификационный номер 2718504398, 99040, г. Севастополь, ул. М. Геловани, 10, кв. 32; счета в учреждениях банков р/с 26000054803058, МФО 324935, СФ ПАО КБ «Приватбанк», г. Севастополь) в пользу государственной налоговой инспекции в Ленинском районе г. Севастополя в доход местного бюджета Ленинского района г. Севастополя задолженность перед бюджетом по единому налогу в размере 616,45 гривен».
Можно было бы долго и с увлечением рассказывать о том, чем занимался Гришин на Донетчине - и о зарегистрированном им в Севастополе частном предприятии «Компания «Евролайн», которое, тем не менее, умудрялось обманывать народ в шахтерской Горловке, и о фирме-пустышке «Новое спутниковое телевидение». Но не это предмет нашего исследования о бизнес-успехах народного героя - в конце концов, ни его аферы, ни возбужденные в отношении него уголовные дела, согласитесь, не представляют чего-то выдающегося или необычного для Украины. О заработках будущего Семена Семенченко здесь упоминается только с единственной целью - объяснить, что на момент знакомства с Антоном Геращенко Костя Гришин был в жутких долгах, поскольку он является мошенником по жизни, причем - мошенником-неудачником, и все его авантюры заканчивались крахом.
О финансовом состоянии Гришина в конце 2013-го - начале 2014 года может свидетельствовать, например, это http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/35650931 решение Кировского районного суда г. Макеевки Донецкой области от 13 ноября 2013 года в деле №268/3130/13-ц по иску ПАО «Дельта Банк» к Московец Н.О. о взыскании задолженности по кредитному договору в сумме 1.236 грн. 06 коп.
Цитирую резолютивную часть судебного решения:
«Взыскать с Московец Натальи Олеговны, 5 марта 1983 года рождения (идентификационный номер 3037903085), в пользу публичного акционерного общества «Дельта Банк» (расчетный счет 29096003953206, МФО 380236, код ЕГРПОУ 34047020) сумму задолженности: по кредиту - в сумме 1236,04 грн.; задолженность по процентам - в сумме 0,02 грн., а в общем размере - 1236,06 грн., образовавшейся на 25 июня 2013 года по кредитному договору №003-04130-201010 от 20 октября 2010 года».
То есть человек, утверждающий, что в апреле 2014 года на собственные деньги создал и вооружил аж целый батальон, не был способен погасить остаток кредита в сумме 1,2 тыс. грн.
Более того, в марте 2014 года у Гришина не было денег, чтобы заплатить за мобильный телефон. А компания «МТС Украина» еще и подала иск к его жене, на имя которой был оформлен корпоративный счет. Вот, пожалуйста, http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/37780215 решение хозяйственного суда Донецкой области от 20 марта 2014 года по делу №905/599/14.
Цитирую резолютивную часть:
«Исковые требования Открытого акционерного общества «МТС Украина», г. Киев (ЕГРПОУ 14333937) к Физическому лицу-предпринимателю Московец Наталье Олеговне, г. Макеевка, Донецкая область (идентификационный код 3037903085) о взыскании долга в размере 13 439,47 грн. удовлетворить в полном объеме. Взыскать с Физического лица-предпринимателя Московец Натальи Олеговны (86110, Донецкая область, г. Макеевка, м-н Строитель, д. 11/59, идентификационный код 3037903085) в пользу Открытого акционерного общества «МТС Украина» (01601, г. Киев, ул. Лейпцигская, 15, ОКПО 14333937) сумму долга в размере 13.439,47 грн., расходы по уплате судебного сбора в размере 1.827,00 гривен».
Кутепов, собственно, и придумал Гришину псевдоним Семен Семенченко. Потому что под собственной фамилией светиться на телеэкранах Гришин не мог - его разыскивали кредиторы и жертвы многочисленных афер. По той же причине он натянул маску-балаклаву. Ну а поскольку от великого до смешного один шаг, вполне логичным было последующее знакомство Гришина с Антоном Геращенко.
Уже в начале мая 2014 года стало известно, что человек, подписывающийся в социальных сетях как Семен Семенченко (псевдоним, придуманный Богданом Кутеповым, оказался на удивление живучим), - это отчаявшийся от хронического безденежья мелкий донецкий жулик Костя Гришин, жену которого разыскивает оператор связи МТС, чтобы взыскать задолженность за пользование мобильным телефоном во исполнение решения Хозяйственного суда Донецкой области от 20 марта 2014 года по делу №905/599/14.
В поисках, чем бы накормить троих детей, Гришин слонялся по штабам сепаратистов, участвовал в штурме 3 марта 2014 года отделения Госказначейства в Донецке, болтался по захваченной «губаревцами» областной государственной администрации. Например, на этом видео Донецкой ОГА, обнародованном 3 марта 2014 года, будущий народный депутат виден с 11-й по 22-ю секунды.
Впрочем, точно так же безработный Гришин ездил на киевский Майдан и бродил среди участников проукраинских митингов в Донецке, время от времени попадая в объективы фотоаппаратов.
Вряд ли здесь можно найти какое-либо идеологическое обоснование, хотя, проживая в Севастополе, Гришин позиционировал себя русским националистом, и именно под пророссийскими и прокоммунистическими лозунгами баллотировался в Севастопольский горсовет в 2000 году. Все было проще: «джентльмен в поисках червонца» высматривал, где бы заработать хоть какую-то копейку.
Наверное, два года учебы в Москве на режиссерских курсах пошли на пользу талантливому мошеннику. Нащупав благодаря Геращенко «золотую жилу», Гришин вместе с тогдашними соратниками - прежде всего, нынешним народным депутатом Украины Натальей Веселовой - создал страницу в Facebook с рассказами о несуществующем «батальоне территориальной обороны Донецкой области «Донбасс». С указанием, конечно, номеров счетов, на которые следует перечислять пожертвования.
Само собой, никакого батальона «Донбасс» не существовало. Батальоны территориальной обороны - это подразделения Вооруженных сил Украины, подчиненные Министерству обороны. Как впоследствии уверяла та же Веселова, которая по просьбе проходимца создавала фейковую страницу фейкового батальона, она понятия не имела, что Семен Семенченко - ранее судимый мошенник, который собирает деньги, рекламируя себя постановочными сценами подвигов псевдо-батальона.
30 мая 2014 года в составе воинской части 3027 Национальной гвардии Украины (так сейчас называются Внутренние войска МВД Украины), базирующейся в с. Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области, был образован 2-й батальон специального назначения. Это специальное назначение состояло в том, что в батальон зачисляли резервистов - то есть граждан, желающих восстановить или получить навыки по военно-учетным специальностям.
По сути «резервные батальоны» - это что-то вроде советского ДОСААФ, а само понятие резервиста было введено законом от 17 марта 2014 года, который внес новации в Закон Украины «О воинской обязанности и военной службе». А именно, появилась вставная статья 26-1, определяющая, что:
«Служба в военном резерве вводится с целью планомерной подготовки резервистов для комплектования Вооруженных сил Украины и других военных формирований личным составом в мирное и военное время путем приобретения и поддержания на должном уровне умений и навыков по военно-учетной специальности… Резервисты не относятся к занятому населению в Украине и имеют право в соответствии с законодательством о занятости населения быть признанными безработными и зарегистрированными в государственной службе занятости как ищущие работу, готовые и способные приступить к подходящей работе».
Вот этот 2-й резервный батальон и был использован Гришиным и Геращенко для того, чтобы рекламировать в социальных сетях и СМИ открытые аферистами счета для финансовой поддержки несуществующего в государстве «батальона территориальной обороны Донецкой области «Донбасс».
Гришина, который не имел никакого отношения к Нацгвардии, по распоряжению Авакова допустили на территорию в/ч 3027, где он встречал людей, желающих поступить на службу в разрекламированный батальон. При этом Гришин представлялся командиром воинской части №3027 подполковником Семенченко. Если аферист не видел, как использовать этого человека в своих нуждах, он отправлял его оформляться к реальному командиру в/ч - Владимиру Мусиенко. Но в большинстве случаев Гришин лично «принимал на службу», подписывал «приказ» и выдавал фальшивое «удостоверение» с «правом ношения табельного оружия», которое заверял фальшивой печатью.
Этих людей Гришин использовал для съемки рекламных клипов, благодаря которым собрал колоссальные деньги и целый парк элитных автомобилей.
Вот так выглядит типичное фальшивое удостоверение бойца несуществующего батальона «Донбасс». Удостоверение, подписанное «командиром воинской части 3027 подполковником С. Семенченко», выданное стрелку, якобы зачисленному на военную службу «приказом командира в/ч 3027 от 19.06.2014 г. №24». Ниже - «разрешение на ношение табельного оружия» с указанием номера автомата АКС, заверенное фальшивой печатью.
Людям, которые получали эти «удостоверения», даже в голову не приходило, что батальоны не являются юридическими лицами и не могут иметь печатей, что на печатях обязательно указывается код ЕГРПОУ, а символика государственных учреждений утверждается постановлениями Кабинета министров Украины. Да и кто мог заподозрить масштаб аферы, если все это происходило на территории воинской части Национальной гвардии, куда не мог попасть посторонний?
Правда, если печать была фальшивой, то оружие - настоящим. В связи с чем возникает вполне закономерный вопрос к Авакову и Геращенко: где Гришин брал АКСы, которые раздавал на территории в/ч 3027 обманутым им гражданам, думающим, будто их приняли в ряды Нацгвардии? И не со складов ли Нацгвардии это «левое» оружие? В таком случае также неплохо было бы выяснить, сколько именно «стволов» было роздано, сколько - продано и кому именно. Это сделать тем проще, что на фальшивых удостоверениях проставлены реальные заводские номера автоматов.
Второй круг вопросов касается правового статуса людей, которые были убеждены, что воюют в составе воинской части 3027 Национальной гвардии Украины под руководством «подполковника Семенченко». Понятно, что они стали жертвой мошенничества, совершенного на территории воинской части. Но это не делает их военнослужащими. И вот теперь возникает вопрос: а как гражданские лица, пусть даже и обманутые Гришиным, могли оказаться в зоне боевых действий? И кто теперь будет выплачивать денежную помощь родственникам погибших с фальшивыми удостоверениями бойца Нацгвардии?
Кстати, вообще было бы неплохо разобраться, каким образом резервисты Нацгвардии оказались в зоне проведения антитеррористической операции, проводимой, по закону, только Антитеррористическим центром СБУ. Потому что в соответствии с Законом Украины «О борьбе с терроризмом» ни МВД Украины, ни подчиненная ему Нацгвардия, ни Вооруженные силы Украины никакого отношения к АТО не имеют, и только откомандировывают своих сотрудников и военнослужащих вместе с техникой в подчинение первого заместителя председателя СБУ. Поэтому хотелось бы, чтобы Служба безопасности Украины объяснила, как резервисты Нацгвардии оказались в ее распоряжении, и что среди них делали лица с фальшивыми удостоверениями, выданными «подполковником Семенченко».
Особого внимания заслуживает то обстоятельство, что самого «подполковника Семенченко» принять в Нацгвардию было невозможно - сказывалась прошлая судимость. И хотя она давно погашена, сам факт того, что Гришин был судим, делает невозможной его службу в органах милиции или Национальной гвардии Украины. На какую должность мог быть принят гражданин со средним образованием, ранее не служивший в армии ни дня? Разве только рядовым солдатом.
Именно поэтому Гришину и приходилось скрывать свою настоящую фамилию, так как любой участковый милиционер мог мгновенно «пробить» по картотеке Информационного центра МВД Украины его биографию. По той же причине - и маска-балаклава. Потому что характерная внешность «подполковника Семенченко» была очень хорошо известна как обманутым жителям Севастополя, так и его кредиторам в Донецке.
Как впоследствии рассказывали волонтеры, которые были уверены, что помогают батальону «Донбасс», поведение «подполковника Семенченко» поначалу не вызвало у них никаких подозрений именно потому, что раздача удостоверений и оружия происходила за забором воинской части, где Семенченко чувствовал себя как дома. Наталья Веселова даже основала благотворительный фонд для сбора средств и открыла на свое имя счета в «ПриватБанке». Вот только в качестве одного из контактных телефонов при открытии счетов она имела неосторожность указать номер Гришина. Это в конце концов привело к тому, что в январе 2015 года мошенник изменил ПИН-код (СМС-ка с новым кодом пришла на его телефон) и через банкоматы снял наличными все деньги, собранные волонтерами.
Но сначала доверчивый народ верил, что Семен Семенченко - народный герой. Первые подозрения закрались в июле 2014 года, когда стало известно, что так называемый командир батальона вместо того, чтобы находиться на фронте, ведет жизнь светского льва и активно собирает деньги наличными - в частности, взял крупную сумму у тогдашнего председателя Донецкой облгосадминистрации Сергея Таруты, которую присвоил.
Потом поползли слухи, что Гришин взял 300 тыс. долл. у гражданина США Марка Паславского якобы на приобретение беспилотников для нужд Нацгвардии, а после того, как Марк стал требовать отчетности за потраченные средства, его настигла пуля в спину.
Гришин, который еще в марте 2014 года не мог заплатить за телефон и вместе с женой скрывался от кредиторов, через месяц после начала сбора средств уже катался на престижных иномарках, обедал в ресторанах и высыпал наличные перед солдатами, демонстрируя, что такое миллион гривен. Но больше всего скандалов было именно вокруг непонятного правового статуса бойцов. Собственно, было два батальона - официальный, в составе воинской части 3027 под командованием законного командира, и люди, которых принял на службу «подполковник Семенченко» и которые также считали себя военнослужащими, имели оружие и мечтали увидеть своего руководителя не по телевизору, а в зоне АТО.
При этом денежного обеспечения не получали ни те, ни другие. Вместо этого регулярно всплывали истории о том, что какая-то непонятная охрана «командира батальона» ограбила предприятие, порезала и продала на металлолом небольшой завод, вытрясла деньги из бизнесмена или отобрала у жителя прифронтовой зоны дорогое авто.
Когда в августе 2014 года Аваков решил разложить яйца по разным корзинам и сделать Гришина народным депутатом, возникла проблема - как «комбату» слепить красивую биографию с учетом того, что 8 месяцев, проведенных в СИЗО, обвинительный приговор и неоднократные случаи привлечения к уголовной ответственности полностью исключали возможность зачисления его в ряды Национальной гвардии Украины.
Тогда поступили следующим образом. 11 августа 2014 года было приказано зачислить Гришина в Нацгвардию без предъявления какого-либо документа, даже без паспорта - «со слов». Константин пришел в кадровое управление и назвался Семенченко Семеном Игоревичем, капитан-лейтенантом Военно-морских сил Украины в отставке. Эти данные без какого-либо документального подтверждения были занесены в личное дело и направлены на спецпроверку на предмет прошлых судимостей.
Ответ из Информационного центра МВД Украины поступил мгновенно: в картотеке лиц, привлекавшихся к уголовной ответственности, Семенченко Семен Игоревич, 1974 года рождения, не значится. И это - святая правда. Потому что тюремную баланду хлебал Гришин Константин Игоревич, 1974 года рождения. Понятно, что запрос в Министерство обороны на предмет существования «капитан-лейтенанта Семенченко» никто не направлял. Не говоря уж о том, что никто даже не проверил: а не значится ли случайно новый военнослужащий частным предпринимателем? А между тем свидетельство физического лица-предпринимателя Гришин сдал только 24 ноября 2014 года в связи с избранием его народным депутатом Украины по партийному списку скандально известной «Самопомочі».
https://litsa.com.ua/22250/#2015/04/27-553d71fb0b83d-semen_semenchenko_ot_obychnogo_moshennika_do_zhivo.original.jpg
После этого по распоряжению Авакова морской капитан-лейтенант был немедленно переаттестован в сухопутного капитана и назначен командиром 2-го специального батальона в/ч 3027 с выдачей соответствующего служебного удостоверения. Это было как раз в тот момент, когда десятки людей, которых «принял на службу» так называемый «подполковник Семенченко», заходили в Иловайск. Только легендарного комбата с ними не было. Потому что он только оформлялся на службу в Нацгвардию, где получил фальшивый документ о наличии у него офицерского звания.
https://litsa.com.ua/22250/#2015/04/27-553d7223b6d55-semen_semenchenko_ot_obychnogo_moshennika_do_zhivo.original.jpg
Получив 11 августа 2014 года удостоверение капитана Нацгвардии, Гришин на следующий день, 12 августа, приехал в Вышгородский райотдел Государственной миграционной службы и на основании этого удостоверения получил новый паспорт серии СТ по номеру 432098 на имя Семенченко Семена Игоревича. Почему в Вышгороде? Потому что паспортная база Донецкой области, где зарегистрирован Гришин, была утрачена после захвата боевиками административных зданий в областном центре, как и паспортная база Севастополя, где Гришину в свое время выдавали паспорт.
Поэтому получить новый паспорт в случае потери старого или изменения фамилии Гришин мог только по месту официального проживания или работы с предъявлением дополнительных документов, удостоверяющих личность.
Поэтому мошенник мог получить новый паспорт только после того, как его с новой фамилией, но без паспорта, приняли в Нацгвардию - на основании фальшивого служебного удостоверения по месту расположения в/ч 3027.
А уже 20 августа 2014 года Аваков внес представление президенту Украины о награждении ранее судимого афериста, который прослужил всего 8 дней, Орденом Богдана Хмельницкого III степени. После чего присвоил мошеннику со средним образованием, который вообще не служил в армии, звание майора.
Теперь можно было и баллотироваться. Тем более, что денег Гришину хватало не только на избирательную кампанию, беззаботную жизнь и зарубежные вояжи, но даже для найма персональной охраны.
Кстати, как сообщило на мой запрос Главное управление Национальной гвардии Украины, денежные средства или автомобили от граждан для нужд 2-го батальона специального назначения в воинскую часть 3027 никогда не поступали. Сам батальон не является юридическим лицом, не имеет ни собственной печати, ни собственного счета в учреждениях банков. То есть пожертвования Гришин-Семенченко тупо присваивал. Впрочем, поверить, что львиная доля пожертвований не шла Авакову и Геращенко, я не могу - дружба с министром внутренних дел и его верным советником обычно стоит дорого.
Получив 12 августа новый внутренний паспорт, Гришин-Семенченко моментально исправил на новую фамилию и зарубежный. И уже 19 сентября 2014 года орденоносец собирал деньги с доверчивых диаспорян в Соединенных Штатах.
Вполне закономерный вопрос: а как военнослужащий получил американскую визу, на какие средства летал за океан и кто его отпустил в путешествие с места прохождения службы? Вот ответ Главного управления Нацгвардии: «майору резерва Семенченко Семену Игоревичу за весь период прохождения им службы в военном резерве отпуск не предоставлялся, информацией о средствах, за которые осуществлялась поездка в Соединенные Штаты Америки, Главное управление Национальной гвардии Украины не владеет. Должностные лица Главного управления Национальной гвардии Украины не оказывали помощи гражданину Семенченко Семену Игоревичу в оформлении въездной визы в Соединенные Штаты Америки».
Интересно в таком случае, как посольство США выдало визу без справки с места прохождения службы, без справки о доходах и без подтверждения того, что гражданин Семенченко находится в США во время своего законного отпуска, в течение которого ему будет сохраняться в Украине место работы.
Кстати, а какие документы Гришин-Семенченко предоставил в посольство США в подтверждение своей платежеспособности - неужели выписки со счета, на который собиралась благотворительная помощь? И рассказал ли в анкете о 8 месяцах, проведенных в СИЗО, обвинительном приговоре и невозвращенных кредитах?
Есть у меня основания утверждать, что Гришин, конечно же, скрыл от посольства США подробности своей бурной биографии.
Впрочем, военная карьера майора Семенчеко оказалась короткой - 24 ноября 2014 года он был уволен с должности командира 2-го батальона полка Национальной гвардии Украины по собственному желанию. Но остались вопросы. Прежде всего - к генеральному прокурору Украины.
Собственно, вопроса три. Первый: когда именно по изложенным выше фактам будет открыто уголовное производство, а должностные лица Национальной гвардии Украины, допустившие ранее судимого афериста на территорию воинской части, выдавшие ему удостоверение офицера и способствовавшие хищению средств доверчивых граждан, будут привлечены к уголовной ответственности?
Второй вопрос: когда именно в Верховную Раду Украины будет внесено представление о снятии депутатской неприкосновенности с Семена Семенченко и Антона Геращенко?
И, наконец, третий вопрос: что именно делает прокуратура для посмертного предоставления статуса участника боевых действий тем гражданам, которые, будучи обманутыми «подполковником Семенченко», ошибочно считали себя бойцами Нацгвардии и погибли в ходе антитеррористической операции?
Владимир Бойко
"Я давно не высказывался публично. Но сейчас, когда мошенник и проходимец Семенченко на пороге моего дома, нашей мирной Харьковщины, в которой только перестали звучать взрывы терактов сепарского подполья, я молчать не в праве", - написав користувач "Фейсбук" Jack Lupino на сторінці спільноти "Евромайдан Харьков", передають http://patrioty.org.ua Патріоти України .Летом 14-го года я месяц ждал вызова в батальон «Донбасс», потому что хотел именно в это подразделение, потому что там Командир - Семен Семенченко. Ролики с «ютуба» с его участием знал на цитаты. Желание было столь велико, что правдами и неправдами добился своего и стал одним из вас - побратимы нашего славного батальона «Донбасс».
Я никогда не разводил кашу на киселе, только факты. К моему большому сожалению, Семенченко оказался обычным проходимцем, который волею случая попал в струю и воспользовался ситуацией. Но, всё по порядку. Я напоминаю тебе, Семен, построение в Курахово в августе, где ты перед строем говорил, что все мы будем с завтрашнего дня проходить процедуру оформления в батальон. По итогу, что? Тех, кто не послал на х...й такой движ, оформили в ноябре!!! И то, перед отправкой на Мирную Долину. Потом вспоминаем лагерь Терешковой, Черкасское. То мы границы Днепропетровской области держим, то в Запорожье едем, то еще какая-то х...йня звучала от тебя, Семен.
Ты думал, что мы все дебилы, поверь это не так, большая часть понимала, что трагедия батальона в Иловайске сделала батальон брендовым и узнаваемым. А ты вел торги и как торгаш, торговался где и за сколько будет стоять батальон. За Запорожье знаю от Муллы, за цифры по бабкам и прочее. Но тут выборы. На которые, ты, кстати, не собирался, а потом пошел для того, чтобы открыть нам дверь изнутри.
Открыл? За ТРИ года хоть раз открыл? Три года нам Семен рассказывал, что дестабилизация внутри страны на руку Кремлю. Что сейчас? Все за...бись? Фронт пылает весь, как в 14 году. Сейчас время? Ну да ладно, продолжим.
После лагеря на Терешковой вспоминаем Черкасское. Где батальон просто бросили и забыли. Ни печек, ни условий, а самое главное, чего мы больше всего не хотели, батальон отстранили от учений и слаживания. За два месяца ты приехал один раз, выслушал нас и у...бал, не забыл в очередной раз надавать кучу обещаний. В результате чего больше половины ребят ушли в ПС и 93 бригаду, поняв цену твоему слову. Тебе было не до нас, у тебя были выборы и бешеная популярность на крови батальона. Ты мотался по всей Украине, организовывая штаб выборов, где находил время бывать каждый день. Было все, кроме нас. А мы ждали и верили, что ты с нами. Но нет, жажда власти оказалась дороже тех ребят, которые поверили тебе.
Потом была Мирная долина. Я напомню события в ночь с 31 на 1 января. Когда ты приехал и отправил нас на задание. Мы думали, что делаем нужное и правильное дело. И как было больно и неприятно, когда мы чуть живые вернулись на утро и еще большая удача, что совсем вернулись, а ты Семен дрых в постели и даже не встал. Апогеем и верхом твоего цинизма стал момент, когда мы поспав несколько часов, по твоей команде выехали в заброшенный лагерь, где происходил сейшен. Семен Семенченко общался с луганскими партизанами. Вся операция для того, чтобы ты попиарился, мудак! Убери фотку со своей страницы, где мы в ушаночке. Один из людей в маскхалате покойный Марьячи. Не позорь его память.
Дальше было Дебальцево, Логвиново где ты ложил людей, возя их каждый день за 100 км от расположения батальона. И цель одна - ТВОЙ ЛИЧНЫЙ ВОНЮЧИЙ ПИАР. Ты понял, что на крови батальона он самый рейтинговый. Будь ты проклят, козел. Слава Богу, что в Широкино у тебя уже не было возможности давать команды и засовывать нас в п...здорезы на благо своих рейтингов.
Для чего пишу так долго и не в тему сегодняшних событий. Чтобы патриоты Украины, народ Украины поняли, что эта личность никогда не делала ничего там, где нет личной выгоды и дивидендов.Никто из вас не задавался вопросом, почему из ста наших пацанов освобожденных из плена в 14 году, за Семеном пошли несколько человек? Почему распался батальон? Почему мы, ушедшие на гражданку, не в корпусе, который организовал Семен. Где платили отстойную зарплату. Или вру? Нет, не вру. Только у меня охранное агентство и работают одни ветераны, и кабачим как проклятые, и налогов платим кучу. ГДЕ БЕРЕТ ДЕНЬГИ СЕМЕН на з.п. в своем корпусе? Факт, что платится з.п., могу доказать, если будет отпираться.
Что для нас, для ветеранов он сделал за три года? Сколько раненых, которым тяжело даже ходить. Может он внес закон о снятии растаможки для ветеранов. Может закон о госкредитовании предприятий атошников. И еще много чего. Ответ известен - всем НИХ...Я. Ответь Смен, за скольких ты похлопотал и трудоустроил? НИХ...Я? За 2 месяца я создал 40 рабочих мест и растём. Ты за три года мог бы сделать в 100 раз больше.
Почему я, обычный боец, достучался до генерала Сподаря и в октябре 2016 года были награждены 41 человек наградами, которые ребята заслужили еще в 2014!!! Какими благими делами для нас можешь похвастаться ТЫ? Пиар и бабло и спекуляции на крови и горе, вот твои достижения. Это факты, от которых тебе не отпереться.