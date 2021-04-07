Workout по-військовому: офіцер ЗСУ публікує відео свого хобі, пропагуючи спорт і здоровий спосіб життя. ВIДЕО

Офіцер ЗСУ на ім'я Володимир публікує відеозапис свого хобі і пропагує в соцмережах спорт і здоровий спосіб життя.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про унікальні уміння, як виявилося, старшого лейтенанта написав на своїй сторінці в соцмережі Анатолій Штефан.

"Звичайний хлопець Володимир. Родом з Полтавщини. Служить у місті Мелітополь. Зараз вчиться в Харкові. У мене відразу виникло питання:"Курсант?", а у відповідь:"Старший лейтенант". Збройні сили України, спорт і здоровий спосіб життя - все це він пропагує у своїх відео. Респект, старший лейтенанте. Ви молодець", - пише Штефан у коментарі відео і дає посилання на сторінку Володимира в соцмережі.

