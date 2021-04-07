УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8164 відвідувача онлайн
Новини Відео
10 284 28

Workout по-військовому: офіцер ЗСУ публікує відео свого хобі, пропагуючи спорт і здоровий спосіб життя. ВIДЕО

Офіцер ЗСУ на ім'я Володимир публікує відеозапис свого хобі і пропагує в соцмережах спорт і здоровий спосіб життя.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про унікальні уміння, як виявилося, старшого лейтенанта написав на своїй сторінці в соцмережі Анатолій Штефан.

"Звичайний хлопець Володимир. Родом з Полтавщини. Служить у місті Мелітополь. Зараз вчиться в Харкові. У мене відразу виникло питання:"Курсант?", а у відповідь:"Старший лейтенант". Збройні сили України, спорт і здоровий спосіб життя - все це він пропагує у своїх відео. Респект, старший лейтенанте. Ви молодець", - пише Штефан у коментарі відео і дає посилання на сторінку Володимира в соцмережі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гімн України лунав на ЧЄ із важкої атлетики в Москві: харків'янка Конотоп стала абсолютною чемпіонкою

Автор: 

армія (3791) здоров’я (448) спорт (1640)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+24
Побольше бы таких ребят! 🇺🇦😊👍
показати весь коментар
07.04.2021 11:41 Відповісти
+19
Який ,га? З такими нам ніхто не страшний. Справжній козак.
показати весь коментар
07.04.2021 11:43 Відповісти
+15
красава!!
показати весь коментар
07.04.2021 11:43 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Побольше бы таких ребят! 🇺🇦😊👍
показати весь коментар
07.04.2021 11:41 Відповісти
Який ,га? З такими нам ніхто не страшний. Справжній козак.
показати весь коментар
07.04.2021 11:43 Відповісти
красава!!
показати весь коментар
07.04.2021 11:43 Відповісти
Красунчик !
показати весь коментар
07.04.2021 11:45 Відповісти
Такий генералом точно не стане - треба пузо відрощувати.
показати весь коментар
07.04.2021 11:48 Відповісти
Молодчина
показати весь коментар
07.04.2021 11:49 Відповісти
Не понял....
Во время карантина.... без маски.... Где 15 ментов? Почему дескриминация?
показати весь коментар
07.04.2021 11:49 Відповісти
Правильный тик ток! Только последовать примеру нужно работать над собой а нынешней молодежи легче сиськи и письки показать.
показати весь коментар
07.04.2021 11:49 Відповісти
Молодець! Найкраща пропаганда яку я бачив на цензорі...
показати весь коментар
07.04.2021 11:49 Відповісти
Обалдеть! Вот это мужик!
показати весь коментар
07.04.2021 11:53 Відповісти
Акуратніше там.
Workout по-військовому: офіцер ЗСУ публікує відео свого хобі, пропагуючи спорт і здоровий спосіб життя - Цензор.НЕТ 697
показати весь коментар
07.04.2021 11:54 Відповісти
Берегите!!!! ИХ!!!!! Бегемоты!!! Кормите как в НАТО!!! Платите достойно!!! В санатории!!!
А то если ребенок спортом занимается - все стоит деньги!!!! И не мало!!
показати весь коментар
07.04.2021 11:55 Відповісти
👏👏👏👏👏👍
показати весь коментар
07.04.2021 11:55 Відповісти
Прикольно. Хочу я на него посмотреть лет так после 50-и. За одно покажите мне штангиста, акробата, гимнаста в возрасте 50 лет и старше.
============
Я тоже был такой дурной в его возрасте и творил чудеса покруче чем он, особенно на соревнованиях. А теперь артирит, артроз, ГБ1, гипертрофическая кардиомиопатия и еще штук 15 диагнозов каждое утро мне приветы шлют из спортивного детства.
показати весь коментар
07.04.2021 11:59 Відповісти
На тобі цілу підбірку - https://www.youtube.com/watch?v=YFTOSfyj49o тиц
показати весь коментар
07.04.2021 12:13 Відповісти
Что показало МРТ, в верхних слоях зондирования?
показати весь коментар
08.04.2021 02:43 Відповісти
Одне слово: КОЗАК !!!
А у дівчат на задньому плані аж слюні з рота потікли... Ех, молодість...
показати весь коментар
07.04.2021 12:03 Відповісти
Спорт - полезный наркотик. Как и секс))
показати весь коментар
07.04.2021 12:20 Відповісти
Workout по-військовому: офіцер ЗСУ публікує відео свого хобі, пропагуючи спорт і здоровий спосіб життя - Цензор.НЕТ 4536
показати весь коментар
07.04.2021 12:35 Відповісти
лицо русского мира! тьфу гадость!
показати весь коментар
07.04.2021 14:36 Відповісти
Я рад, что в ВСУ такие офицеры! Слава Украине!
показати весь коментар
07.04.2021 13:24 Відповісти
Героям Слава!
показати весь коментар
07.04.2021 14:36 Відповісти
Я рад, что в ВСУ такие офицеры! Слава Украине!
показати весь коментар
07.04.2021 13:25 Відповісти
Достойный пример для молодежи!
показати весь коментар
07.04.2021 13:48 Відповісти
ось Вона, Гордiсть Украiнськоi Нацii !
показати весь коментар
07.04.2021 14:37 Відповісти
нуда я подтягивался раз 5 15 лет назад..нече ссе терминатор а переворот так и не делал..джеки чана однако
показати весь коментар
08.04.2021 23:46 Відповісти
У каждого свое хобби и это здорово, ведь любой человек так отдыхает от повседневной работы, так например посетив http://shangrilagaming.com/ Шангрила Киев можно круто отдохнуть в игровом заведении и пообщаться с образованными, интелегентными людьми.
показати весь коментар
11.06.2021 10:49 Відповісти
 
 