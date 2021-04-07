Армійська авіація і бійці ЗСУ відбили атаку морського десанту ворога, - навчання підрозділів Об'єднаних сил. ВIДЕО

Армійська авіація і бійці ЗСУ відбили атаку морського десанту умовного ворога під час навчань Об'єднаних сил.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на командування Об'єднаних сил ЗСУ, навчання відбувалися поблизу адміністративної межі захопленого російськими окупантами Криму.

Підрозділи десантно-штурмових військ за підтримки авіації вийшли в район висадки умовного противника, зайняли плацдарм і провели тренування зі знищення морського десанту окупантів.

