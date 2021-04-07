УКР
8 241 30

Армійська авіація і бійці ЗСУ відбили атаку морського десанту ворога, - навчання підрозділів Об'єднаних сил. ВIДЕО

Армійська авіація і бійці ЗСУ відбили атаку морського десанту умовного ворога під час навчань Об'єднаних сил.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на командування Об'єднаних сил ЗСУ, навчання відбувалися поблизу адміністративної межі захопленого російськими окупантами Криму.

Підрозділи десантно-штурмових військ за підтримки авіації вийшли в район висадки умовного противника, зайняли плацдарм і провели тренування зі знищення морського десанту окупантів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Зброя почищена. Місця в будинку пристріляні. Бачу погано, але метрів зі 150-ти вб'ю", - Кравчук обіцяє відстрілювати росіян до останнього в разі повномасштабного вторгнення. ВIДЕО

Автор: 

авіація (4246) військові навчання (2797) Десантно-штурмові війська ДШВ (234)
Топ коментарі
+5
Армейская авиация и бойцы ВСУ отбили атаку морского десанта врага, - учения подразделений Объединенных сил - Цензор.НЕТ 1333
07.04.2021 12:46 Відповісти
+3
Хотелось бы видеть и беспилотников
07.04.2021 12:43 Відповісти
+3
Тяжело в учении, легко в бою
07.04.2021 12:53 Відповісти
да этож прекрасно...
07.04.2021 12:23 Відповісти
07.04.2021 12:46 Відповісти
Немає ключового елементу оборони - повітряного удару літаками ВПС ЗСУ керованими ракетами Х-25МЛ по десанту та кораблям. Гелікоптери Мі-8 в разі морського десанту абсолютно безглузді, їх знищать корабельними та переносними ЗРК.
07.04.2021 13:20 Відповісти
Якщо десант висадився, то кораблі та авіація ворога будуть надавати десанту вогневу підтримку потрібно буде в першу чергу організувати ППО та відігнати кораблі від берега на 30-40км, щоб була можливість використовувати штурмову авіацію та гелікоптери. Для того щоб відігнати кораблі від берега потрібно використовувати Міг-29 та Су-27, які мають на гранично малих висотах підійти до берега, короткочасно піднятись на мінімальну висоту застосування ракети Х-25МЛ, запустити ракети по кораблям і довести їх до цілі. Після отримання ушкоджень ворожі кораблі мають відійти від берега і їх ППО вже не зможе щільно накривати зону висадки ворожого десанту і можна буде застосовувати Су-25, Мі-24 та Мі-8 для знищення живої сили і техніки ворога. А піхоту скорше за все до берега не допустить ворожий спецназ, який висадиться раніше і замінує всі дороги по яким можуть підійти бойові групи ЗСУ до берега.
07.04.2021 14:24 Відповісти
Какие самолеты ? Нужны противокарабельные крылатые ракеты !
Самолёты наши будут сбиты ПВО кацапов из Крыма !
07.04.2021 20:20 Відповісти
Протикорабельних ракет немає як бойової системи, кілька ракет Нептун на двох машинах не зможуть захистити узбережжя. Від Криму до Одеси всього пару годин ходу а ПКР за цей час не встигне доїхати до Одеси.
08.04.2021 08:58 Відповісти
Я понимаю... Расчитываю на США - их поставки вооружения и специалистов !
08.04.2021 09:36 Відповісти
Як показав досвід цієї війни США робить все щоб путін окупував якомога більше української території і зв'язав більшу частину своєї армії контролем окупованих територій та військовими діями! Тому я б на США не розраховував!
08.04.2021 13:22 Відповісти
Я этого не "увидел"... А на основании ЧЕГО вы пришли к этому своему выводу ?
08.04.2021 14:08 Відповісти
да, будем вас бить
07.04.2021 12:50 Відповісти
Ты петушок престарелый тоже придёшь Асвабаждать рузьгеговорящих? Или жопа в диване застряла?
07.04.2021 12:51 Відповісти
Лесные олени тренируются эвакуировать раненых
07.04.2021 12:33 Відповісти
так от навіщо москалі зібрали всі свої іржаві лоханки та буху салдатню навколо українського кордону
07.04.2021 13:15 Відповісти
Хотелось бы видеть и беспилотников
07.04.2021 12:43 Відповісти
заголовок такой многообещающий. Ух ты, думаю, отбили. Читаю дальше - учения.
07.04.2021 12:49 Відповісти
Тяжело в учении, легко в бою
07.04.2021 12:53 Відповісти
Бей своих, чтобы чужие боялись.
07.04.2021 12:51 Відповісти
Немцы наверное тоже тренировались в Нормандии десант уничтожать.
07.04.2021 13:00 Відповісти
100%
и кацапня тренировалась Улус-Керт удерживать..
и Дейр-ез-Зор тоже..
07.04.2021 13:26 Відповісти
там було декілька умов, незвичних для москалів:
- по-перше, в москалів не було часу приспати пильність американців розмовами про "вічну дружбу"
- по-друге, американці довго не могли зрозуміти що москалі хочуть за криками:
- а, плядь, спаааааасииите, #об вашу мать, нах#у плядь убииииииваааааааююююютттт
07.04.2021 13:45 Відповісти
Я это к тому, что при значительном перевесе сил, даже более тренированные и подготовленные войска не удержат позиции. Но думаю хороший бой мы всё таки дадим.
07.04.2021 14:44 Відповісти
С 1942 по 1944 немцы успешно предотвратили несколько попыток десанта на побережье Франции.
07.04.2021 13:36 Відповісти
Лучше бы они на Донбассе тренировались в реальных условиях.
07.04.2021 13:22 Відповісти
можешь пойти и на собственном примере показать как надо.
07.04.2021 16:42 Відповісти
Потужно. Новітня зброя. СПГ, РПГ.
07.04.2021 13:33 Відповісти
У свинособак, что не новость про ВСУ, то одна и та же команда слазит с бутылки и начинает строчить тупые однообразные коменты, будто мнение заднеприводных кацапских глиномесов, интересует украинцев.
07.04.2021 13:35 Відповісти
Не впечатляет. Такое "кино" и Зимбабве может снять. Война в Карабахе показала, что надо для победы над врагом. Это современные, ударные беспилотники. Я в этом кине их не увидел.
07.04.2021 15:23 Відповісти
Такими силами можно, разве шо, отбить десантирование конницы будённого.
07.04.2021 18:35 Відповісти
учения это всегда гуд
07.04.2021 19:10 Відповісти
оно, конечно, да, но что сможет устаревший ми8 против ка52?
07.04.2021 23:01 Відповісти
 
 