"Сука, поламаю, бл#дь, салагу цього", - мер Черкас Бондаренко на засіданні міськради відповів на звинувачення в корупції і невиконанні передвиборчих обіцянок. ВIДЕО

Мер Черкас Бондаренко на засіданні міськради ледь не побився з представником "Національного корпусу" Дмитром Кухарчуком, який звинуватив його в корупції і невиконанні передвиборчих обіцянок. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис словесної суперечки між Бондаренком і Кухарчуком з'явився в мережі. Розібратися з ситуацією "по-чоловічому" завадили поліцейські присутні в залі.

