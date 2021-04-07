"Сука, поламаю, бл#дь, салагу цього", - мер Черкас Бондаренко на засіданні міськради відповів на звинувачення в корупції і невиконанні передвиборчих обіцянок. ВIДЕО
Мер Черкас Бондаренко на засіданні міськради ледь не побився з представником "Національного корпусу" Дмитром Кухарчуком, який звинуватив його в корупції і невиконанні передвиборчих обіцянок. Увага! Ненормативна лексика!
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис словесної суперечки між Бондаренком і Кухарчуком з'явився в мережі. Розібратися з ситуацією "по-чоловічому" завадили поліцейські присутні в залі.
+53 Bicko Nelich
+31 Борменталь Незабаром
+21 Підлога Маккартні
Степан Русин
Beer Bear
НБ
free image
Beer Bear
Нестор Гуляйполе #478168
Ev #459576
Павел Северин #429850
stanis nasvaiko
Павел Северин #429850
Иван Карпов #399864
irenka ko
Олександр Алмаз
Владимир Кучер #250106
