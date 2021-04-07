УКР
"Сука, поламаю, бл#дь, салагу цього", - мер Черкас Бондаренко на засіданні міськради відповів на звинувачення в корупції і невиконанні передвиборчих обіцянок. ВIДЕО

Мер Черкас Бондаренко на засіданні міськради ледь не побився з представником "Національного корпусу" Дмитром Кухарчуком, який звинуватив його в корупції і невиконанні передвиборчих обіцянок. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис словесної суперечки між Бондаренком і Кухарчуком з'явився в мережі. Розібратися з ситуацією "по-чоловічому" завадили поліцейські присутні в залі.

Також дивіться: Мер Черкас Бондаренко вибачився перед Зеленським: "Ми повинні забути про протистояння між мером і президентом". ВIДЕО

міськрада (478) бійка (751) Черкаси (584) Бондаренко Анатолій (58)
+53
эту "ылиту" Марсиане нам выбирают или те кто живут с нами в одной многоэтажке, наши знакомые, коллеги??? Может нужно между собой разобраться и перестать винить хреновую власть, а начать с "нарида"? может хоть на 30 год независимости и на восьмой год войны, найти силы и сказать что вокруг полно даунов и виноваты все вместе, просто степень вины разная?
07.04.2021 13:46 Відповісти
+31
яка ж, все ж таки, освіченна і культурна еліта в Україні
07.04.2021 13:42 Відповісти
+21
"Сука, поламаю, бл#дь, салагу цього", - мэр Черкасс Бондаренко на заседании горсовета ответил на обвинения в коррупции и невыполнении предвыборных обещаний
07.04.2021 13:43 Відповісти
Явно пацанчик співає з чужого голосу і за чуже бабло.Враховуючи колишній конфлікт мера із Зєлєю тут явно рука офісу преза,який таким чином хоче мера трохи присадити.А в результаті робить тому тільки лишню рекламу.
07.04.2021 17:26 Відповісти
Канэшно,а Бондаренко классный и ни разу не корррумпированный мэр
07.04.2021 20:21 Відповісти
Свого часу працював в декількох соціальних проектах які реалізовувались в Черкасах. Це місто надзвичайно корумповане. Це справжня провінція - притулок бездарності. Така собі бездарність займає там якусь посаду, обростає кумами, сватами, розставляє родичів та "годованців" навкого і кладе буй на все! І зрушити таке падло неможливо. Вросло... Така ситуація всюди, але Черкаси особливі - найбрутальніша бездарність саме там. Чому? Мабуть тому що "Голодомор" та репресії - вижили, дали та виховали потомство лише пристосуванці. Там немає героїв, пасіонаріїв, а слово "гідність" забуте бо "не годує". За своїм менталітетом Черкаси нагадують Рибінськ в Ярославській губернії...
07.04.2021 18:38 Відповісти
Детский сад.
07.04.2021 18:55 Відповісти
Кроме ,"Корпуса" никто этому оху вшему меру ничего не предъявил и не посмел вякнуть, только слышно хиханьки ущербных жопализов.это тем затылкам,которые в каждой новости вспоминают где,"нацжоны" ? Ска уе аны!
07.04.2021 20:20 Відповісти
Раньше гепа на 0 умножал, а этот на 0,5 умножает. Прогресс.
07.04.2021 20:22 Відповісти
Люди, а где Савченко? Что с ней
07.04.2021 21:34 Відповісти
Наверное с жопоблоковцами случкой занимается.
07.04.2021 22:47 Відповісти
Дайте место для драки!
07.04.2021 22:27 Відповісти
Этот лысый хрен точно из черкасских гопников 90-х.
07.04.2021 22:44 Відповісти
Сразу понятно мер пидарок еще тот!Но куда народ смотрит выбирая такую погань постоянно???..За гречечку продаемся? А за сотрудничество с рашисткой ОПЗЖ, надо стразу гнать поганой метлой!!.
07.04.2021 22:55 Відповісти
Ще один борзий лисий хрєн, як Труханов. Наш нарід таких ********. Не засмучуйтеся, наступний буде ще гірше, зуп дайу.
07.04.2021 23:29 Відповісти
Переспективних знищують, або саджають до в'язниці. А "наріду" як дехто висловлюється дають вибирати між Г і Х ( тільки не гарні та хороші). Система! Тут треба дякувати Кучмі за її створення. ( На мій погляд Рошен такеж Г як і ЗЕ)
08.04.2021 09:13 Відповісти
Бзділоватий конек
08.04.2021 14:37 Відповісти
