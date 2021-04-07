Медперсонал виснажений, усі падають з ніг. Цілодобова пекельна праця: лікар-інфекціоніст Чумак показав відео з міськлікарні Дніпра. ВIДЕО

COVID-19 став молодшим і агресивнішим, інфекційне відділення міськлікарні Дніпра заповнене. Медсестри і весь медичний персонал виснажені, усі падають з ніг.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написав завідувач інфекційного відділення 21-ї міськлікарні Дніпра Володимир Чумак та показав обстановку в медзакладі.

"Я бачив, як літні люди, яким уже за 80, перебуваючи з COVID-19 та іншими супутніми захворюваннями, святкували своє діамантове весілля.

Я бачив, як люди втрачали надію, коли твоя рідна людина лежить у важкому стані, а ти в цей час здоровий чекаєш її вдома.

Я бачив скорботу в очах медпрацівників, коли вмирає пацієнт, якого всіма силами намагалися врятувати, а все тому що вірус виявився сильнішим", - написав лікар.

Чумак закликав людей "почати відчувати цінність життя".

"Хвороба стала молодшою і агресивнішою, вона продовжує лякати і, на жаль, робить це вдало. Відділення заповнене. Медсестри і весь медичний персонал виснажені. Всі падають з ніг і вичавлюють білизну від поту. Цілодобова пекельна праця, яка завдає душевного каліцтва. Одна надія - це маска на обличчі і дистанція в громадських місцях. Пам'ятайте про це, адже це важливо", - зазначив заввідділу інфекційного відділення міськлікарні Дніпра.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 90% поражения легких: в Днепре от COVID-19 умерла 28-летняя роженица





