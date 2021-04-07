УКР
Медперсонал виснажений, усі падають з ніг. Цілодобова пекельна праця: лікар-інфекціоніст Чумак показав відео з міськлікарні Дніпра. ВIДЕО

COVID-19 став молодшим і агресивнішим, інфекційне відділення міськлікарні Дніпра заповнене. Медсестри і весь медичний персонал виснажені, усі падають з ніг.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написав завідувач інфекційного відділення 21-ї міськлікарні Дніпра Володимир Чумак та показав обстановку в медзакладі.

"Я бачив, як літні люди, яким уже за 80, перебуваючи з COVID-19 та іншими супутніми захворюваннями, святкували своє діамантове весілля.

Я бачив, як люди втрачали надію, коли твоя рідна людина лежить у важкому стані, а ти в цей час здоровий чекаєш її вдома.

Я бачив скорботу в очах медпрацівників, коли вмирає пацієнт, якого всіма силами намагалися врятувати, а все тому що вірус виявився сильнішим", - написав лікар.

Чумак закликав людей "почати відчувати цінність життя".

"Хвороба стала молодшою і агресивнішою, вона продовжує лякати і, на жаль, робить це вдало. Відділення заповнене. Медсестри і весь медичний персонал виснажені. Всі падають з ніг і вичавлюють білизну від поту. Цілодобова пекельна праця, яка завдає душевного каліцтва. Одна надія - це маска на обличчі і дистанція в громадських місцях. Пам'ятайте про це, адже це важливо", - зазначив заввідділу інфекційного відділення міськлікарні Дніпра.

Топ коментарі
+24
Ковід-дисиденти конче потрібні в лікарнях санітарами!

На них можна зекономити на костюмах та масках, котрих і так не вистачає.
07.04.2021 15:18 Відповісти
+19
тобі що, кретин, стрім конаючого від ковіду бідолаги давати ?

сьогоднішній рекорд - 450 померлих.......

RIP померлим,
співчуття рідним та
СИЛИ НАШИМ ЛІКАРЯМ !
07.04.2021 15:22 Відповісти
+17
дякуючи бездарній ЗЄльоной владі із "молодими ліцамі"
07.04.2021 15:19 Відповісти
Зато хлопці на вакцині заробляють. А пізніше зароблять на економії пінсійного фонду
07.04.2021 15:38 Відповісти
какие вы боты убогие, новость про уставших врачей и переполненые больницы, а вы про вакцину, ее для этого и закупили, но только прививаться ею даже сами медики не хотят, нужно рассматривать это как два разных вопроса. 1) качество вакцины 2)соблюдение ВСЕМИ карантина 3) справедливая оплата труда медработникам. не нужно все собирать в одну проблему, это не правильно.
07.04.2021 16:53 Відповісти
по идее 1 погибший на 1 район. если статистически, то это смешно. но только статистически.
07.04.2021 15:46 Відповісти
Смерть одного человек - трагедия, смерть миллионов - статистика, смерть катцапов - это просто праздник какойта...
07.04.2021 15:53 Відповісти
А куда делись наши ковидоскептики? Может быть уже вымерли?
07.04.2021 15:55 Відповісти
С чего бы? Вон сверху 3 отписались.
07.04.2021 16:21 Відповісти
Всё таки напрасно Вы не прививаетесь. Нет в этом ничего страшного. У меня в течении суток в носу посвербело и сонливость была, и всё. Зато теперь спокоен.
07.04.2021 16:27 Відповісти
если не секрет, какой вакциной прививались и как давно? вопрос без подвоха, действительно для семьи изучаю вопрос. и да, ваш возраст?
07.04.2021 16:58 Відповісти
Есстесственно Cпутник V, ( а у меня других вариантов и не было). Но мне кажется, это всё ерунда. Все они одинаковые. Возраст 72. Вторая прививка полтора месяца назад. Но и жена и знакомые разных возрастов, и 18ти летний, сын моего сына, чувствовали себя примерно так же. Правда, я забыл сказать, что у меня долго болело плечо. Но я думаю, это от того, что мне попалась какая то не нормальная прививальщица. Она крутилась как балерина, то на пятках, то на носочках и с разгона воткнула шприц, куда то ближе к ключице. Хорошо хоть не в глаз.
07.04.2021 17:29 Відповісти
Не, спасибо. Спутником пусть прививается наша вата. На территории расеи.
показати весь коментар
07.04.2021 17:47 Відповісти
Ну Спутник вам по объективным причинам, по любому не грозит. Потому, что если не дай Бог привитый Спутником скончается, даже если и с топором в голове, то обязательно найдутся люди которые эту вакцину с г**ном смешают. Я представляю как ваши соотечественники ищут малейший повод, чтобы
дискредитировать "Спутник V". И ведь многие будут искренно верить, что смерть наступила от вакцины. Так, что Россия никогда не пойдёт на продажу её в Украину. Но, по любому не надо затягивать с этим делом. Колитесь, Индийской, Китайской, любой другой. В конце концов, кроме смертей, эти локдауны губят экономику.
07.04.2021 18:00 Відповісти
Ага, "рАСЕЯ не пойдёт". Твоя рАСЕЯ нам навязывала свой Спутник так, что мама не горюй! Как, впрочем, пытается навязать и всему миру.
И да. Мы будем "колоться" вакцинами, признанными ВОЗ. А не орудием информвойны (абсолютно бесполезным) твоей рАСЕИ.
07.04.2021 18:31 Відповісти
замечательно
07.04.2021 18:35 Відповісти
спутник вроде хорош и против британского штамма но против южноафриканского уже не очень, впрочем как и другие вакцины, остается верить, что от тяжелого течения предохраняют при любом штамме.
07.04.2021 18:16 Відповісти
Во сяком случае, это благодаря "Спутнику", больницы разгрузились, группы риска, которые могли бы быть потенциальными разносчиками заразы, уже привиты. Численность привитых примерно 12 миллионов, количество заболевших топчется около восьми тысяч в день. Транспорт, учёба, производство, функционируют как раньше. При этом несмотря на грозные надписи на дверях магазинов, уже и маски практически перестали носить.
07.04.2021 18:34 Відповісти
Дело не в спутнике. Просто там прекратили психоз из-за этого ОРВИ.
показати весь коментар
07.04.2021 18:44 Відповісти
Не. В прошлом году, я тоже думал, что это массовый психоз. Но когда одного соседа похоронили, потом другого, а потом и старого друга в другом городе и родственники очень тяжело переболели, изменил своё мнение. Может, оно и действительно, дело не только в спутнике, а и в самоуспокоении от уверенности в этот спутник, психоз спал и коллективное выздоровление началось.
показати весь коментар
Так и есть. Как раз для стариков и сердечников очень важно, чтобы не было никакой паники.
07.04.2021 19:46 Відповісти
Есть опасность что появятся в скором времени новые штаммы, против которого ни спутник, ни пфайзер, ни другие, не будут эффективны, ситуация - как сейчас с вакцинами против гриппа.
показати весь коментар
это самая страшная опасность
07.04.2021 21:59 Відповісти
а кто говорил, что будет легко?
показати весь коментар
А где переполненная больница то?
показати весь коментар
07.04.2021 18:39 Відповісти
Не успели к внеплановым съемкам массовку подвезти
07.04.2021 19:31 Відповісти
1. За последнюю неделю суточный прирост больных ковидом в Канаде вырос до 5,2 тысяч.
2. 15 415 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 7 апреля 2021 года.
Далой локдаун, дауны!
07.04.2021 19:31 Відповісти
Я так розумію, щоб було менше випадків важкого перебігу необхідно із перших днів йти на лікарняний та отримувати рекомендації сімейного лікаря. То перша ланка сімейних лікарів провалила покладені на них обов'язки із діагностики та надання консультацій?
показати весь коментар
