"Без цензури в прямому ефірі": НАТО в хату, ось вам Pfizer, Росія "бикує", а Коломойський їсть Медведчука. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

✅ НАТО в хату!

"Чому ми досі не в НАТО?" - знову запитує президент Зеленський. Що йому відповідає НАТО і чи варто чекати ПДЧ?

✅ Ось вам Pfizer.

Київ домовився з американською фармацевтичною корпорацією Pfizer про постачання 10 млн доз вакцини проти коронавірусу. Президент вже відмітив особливі заслуги в цьому Андрія Єрмака. Що тут не так?

✅ Коломойський їсть Медведчука.

Хто насправді виграв від санкцій РНБО? Де втрачає вплив Віктор Медведчук? І де його набуває Ігор Коломойський?

✅ Росія бикує (тут нічого нового, та все ж).

1 квітня українська військова розвідка повідомила, що Росія готується ввести регулярні підрозділи збройних сил РФ на територію, яку зараз контролюють бойовики НВФ "ДНР" і "ЛНР". У Кремлі тим часом запевняють, що переміщення російської армії територією РФ не повинно турбувати мешканців інших країн. Дуже смішно, правда?

