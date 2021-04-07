УКР
"Без цензури в прямому ефірі": НАТО в хату, ось вам Pfizer, Росія "бикує", а Коломойський їсть Медведчука. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Богдан Буткевич і Марина Данилюк-Ярмолаєва розкладуть по поличках інтриги-скандали-вакцини та іншу новинну феєрію останніх днів.

Сьогодні о 20:45 в стрімі "Без цензури в прямому ефірі":

✅ НАТО в хату!

"Чому ми досі не в НАТО?" - знову запитує президент Зеленський. Що йому відповідає НАТО і чи варто чекати ПДЧ?

✅ Ось вам Pfizer.

Київ домовився з американською фармацевтичною корпорацією Pfizer про постачання 10 млн доз вакцини проти коронавірусу. Президент вже відмітив особливі заслуги в цьому Андрія Єрмака. Що тут не так?

✅ Коломойський їсть Медведчука.

Хто насправді виграв від санкцій РНБО? Де втрачає вплив Віктор Медведчук? І де його набуває Ігор Коломойський?

✅ Росія бикує (тут нічого нового, та все ж).

1 квітня українська військова розвідка повідомила, що Росія готується ввести регулярні підрозділи збройних сил РФ на територію, яку зараз контролюють бойовики НВФ "ДНР" і "ЛНР". У Кремлі тим часом запевняють, що переміщення російської армії територією РФ не повинно турбувати мешканців інших країн. Дуже смішно, правда?

Беріть чай або щось міцніше і приєднуйтесь до "Без цензури в прямому ефірі"!

Автор: 

Данилюк-Ярмолаєва Марина (362) Буткевич Богдан (441)
