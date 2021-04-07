"Без цензури в прямому ефірі": НАТО в хату, ось вам Pfizer, Росія "бикує", а Коломойський їсть Медведчука. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ
Богдан Буткевич і Марина Данилюк-Ярмолаєва розкладуть по поличках інтриги-скандали-вакцини та іншу новинну феєрію останніх днів.
Сьогодні о 20:45 в стрімі "Без цензури в прямому ефірі":
✅ НАТО в хату!
"Чому ми досі не в НАТО?" - знову запитує президент Зеленський. Що йому відповідає НАТО і чи варто чекати ПДЧ?
✅ Ось вам Pfizer.
Київ домовився з американською фармацевтичною корпорацією Pfizer про постачання 10 млн доз вакцини проти коронавірусу. Президент вже відмітив особливі заслуги в цьому Андрія Єрмака. Що тут не так?
✅ Коломойський їсть Медведчука.
Хто насправді виграв від санкцій РНБО? Де втрачає вплив Віктор Медведчук? І де його набуває Ігор Коломойський?
✅ Росія бикує (тут нічого нового, та все ж).
1 квітня українська військова розвідка повідомила, що Росія готується ввести регулярні підрозділи збройних сил РФ на територію, яку зараз контролюють бойовики НВФ "ДНР" і "ЛНР". У Кремлі тим часом запевняють, що переміщення російської армії територією РФ не повинно турбувати мешканців інших країн. Дуже смішно, правда?
Беріть чай або щось міцніше і приєднуйтесь до "Без цензури в прямому ефірі"!
