П'яний львів'янин на ВАЗ-2106 показував патрульним нарізану ковбасу замість водійських документів: "Що це таке, пане водій?!" ВIДЕО
Водій автомобіля ВАЗ-2106, якого поліцейські зупинили на вулиці Юрія Липи у Львові, був на стільки п'яним, що замість документів пред'являв патрульним нарізану ковбасу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, зазначається, що після відмови патрульних приймати такі "документи", водій акуратно складав ковбасу в гаманець.
52-річний львів'янин категорично заперечував, що він п'яний, а тест на алкоголь відмовлявся пройти, посилаючись на пандемію коронавірусу.
Топ коментарі
+42 MausMike
показати весь коментар08.04.2021 10:40 Відповісти Посилання
+24 Yaroslav Vinnitsa
показати весь коментар08.04.2021 10:45 Відповісти Посилання
+9 MausMike
показати весь коментар08.04.2021 10:45 Відповісти Посилання
- Предъявите вашу колбасу!
Тут навпаки - про ментовську банду у Києві.