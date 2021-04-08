УКР
9 188 30

П'яний львів'янин на ВАЗ-2106 показував патрульним нарізану ковбасу замість водійських документів: "Що це таке, пане водій?!" ВIДЕО

Водій автомобіля ВАЗ-2106, якого поліцейські зупинили на вулиці Юрія Липи у Львові, був на стільки п'яним, що замість документів пред'являв патрульним нарізану ковбасу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, зазначається, що після відмови патрульних приймати такі "документи", водій акуратно складав ковбасу в гаманець.

52-річний львів'янин категорично заперечував, що він п'яний, а тест на алкоголь відмовлявся пройти, посилаючись на пандемію коронавірусу.

Топ коментарі
+42
Дожились - ковбаса вже не документ.
08.04.2021 10:40 Відповісти
+24
Чувак видать правами закусил А колбаса осталась нетронутой.
08.04.2021 10:45 Відповісти
+9
Хвашисти!
08.04.2021 10:45 Відповісти
Не аргумент.
08.04.2021 21:04 Відповісти
Добре що не фалос )
08.04.2021 10:42 Відповісти
п'є і закусює кобасою під час їзди
08.04.2021 10:44 Відповісти
Неправильно ты, дядя Федор, колбасу ешь
08.04.2021 11:37 Відповісти
Надо было сало свежее достать. Тогда бы прокатило...
08.04.2021 10:46 Відповісти
Так піст же, у Львові з цим строго!)))))
08.04.2021 10:50 Відповісти
Якій піст? 4-го Пасха вже була
08.04.2021 11:03 Відповісти
Ну в кого як...
08.04.2021 11:29 Відповісти
то не та Пасха, наша - першого в наступному місяці
08.04.2021 11:43 Відповісти
В суботу? Буддіст?
08.04.2021 12:02 Відповісти
От закінчимо "зелену діджиталізацію" і він копам покаже фотку ковбаси...
08.04.2021 10:51 Відповісти
Львовянин и колбаса..звучит солидно. Прямо как Гарри Поттер и философский камень.
08.04.2021 10:52 Відповісти
то була ковбаса по 2.20! це був екскурс в радянський совок від свідка "всеобічного щастя"
08.04.2021 11:45 Відповісти
Вот билет на балет,на трамвай билетов нет!
08.04.2021 11:13 Відповісти
П'яний львів'янин на ВАЗ-2106 показував патрульним нарізану ковбасу замість водійських документів: "Що це таке, пане водій?!" - Цензор.НЕТ 9904
08.04.2021 11:28 Відповісти
в дивні часи живемо: псами за комуналку можна платити, по ковбасі їздити, сосни корабельні взагалі не за призначенням вживаються ))
08.04.2021 11:28 Відповісти
на пожизненное за такое !
08.04.2021 11:59 Відповісти
От тормоз долари евро треба показувати
08.04.2021 12:02 Відповісти
Не, ну колбаса вещь, в принципе, недурственная.
08.04.2021 12:05 Відповісти
Самая лучшая колбаса это чулок с деньгами!
08.04.2021 12:11 Відповісти
То був хабар.
08.04.2021 12:22 Відповісти
08.04.2021 15:03 Відповісти
"...аккуратно складывал колбасу в кошелек" - Вот эта формулировочка порадовала. У кого-то норм с чувством юмора.
08.04.2021 12:40 Відповісти
Не, ну это правда смешно:
- Предъявите вашу колбасу! П'яний львів'янин на ВАЗ-2106 показував патрульним нарізану ковбасу замість водійських документів: "Що це таке, пане водій?!" - Цензор.НЕТ 7251
08.04.2021 17:09 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ld_v3r1kY5Q
Тут навпаки - про ментовську банду у Києві.
08.04.2021 13:04 Відповісти
 
 