П'яний львів'янин на ВАЗ-2106 показував патрульним нарізану ковбасу замість водійських документів: "Що це таке, пане водій?!" ВIДЕО

Водій автомобіля ВАЗ-2106, якого поліцейські зупинили на вулиці Юрія Липи у Львові, був на стільки п'яним, що замість документів пред'являв патрульним нарізану ковбасу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, зазначається, що після відмови патрульних приймати такі "документи", водій акуратно складав ковбасу в гаманець.

52-річний львів'янин категорично заперечував, що він п'яний, а тест на алкоголь відмовлявся пройти, посилаючись на пандемію коронавірусу.

