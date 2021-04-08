"Кількість нових заражень і смертей б'є рекорди": Київ готується приймати хворих на COVID-19 у пологових будинках, дитячих лікарнях і тубдиспансері. ВIДЕО

У Києві готуються приймати хворих у пологових будинках, дитячих лікарнях і протитуберкульозному диспансері.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Telegram-канал "Коронавірус-info".

"Напевно, це найгірший спалах, який можемо спостерігати у більшості регіонів від початку пандемії. Лікарні переповнені, лікарі та медсестри занадто виснажені, кількість нових інфікувань та смертей б'є рекорди", - сказано в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, в Україні за добу від COVID-19 померли 464 людини, зафіксовано 19 419 нових випадків зараження, 10 032 особи одужали.

