9 146 75

"Кількість нових заражень і смертей б'є рекорди": Київ готується приймати хворих на COVID-19 у пологових будинках, дитячих лікарнях і тубдиспансері. ВIДЕО

У Києві готуються приймати хворих у пологових будинках, дитячих лікарнях і протитуберкульозному диспансері.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Telegram-канал "Коронавірус-info".

"Напевно, це найгірший спалах, який можемо спостерігати у більшості регіонів від початку пандемії. Лікарні переповнені, лікарі та медсестри занадто виснажені, кількість нових інфікувань та смертей б'є рекорди", - сказано в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, в Україні за добу від COVID-19 померли 464 людини, зафіксовано 19 419 нових випадків зараження, 10 032 особи одужали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна посіла перше місце в Європі за новими випадками захворювання на COVID-19 і третє - за смертями, - Worldometers. ІНФОГРАФІКА

Кількість нових заражень і смертей бє рекорди: Київ готується приймати хворих на COVID-19 у пологових будинках, дитячих лікарнях і тубдиспансері 01

Автор: 

+20
"Количество новых заражений и смертей бьет рекорды": Киев готовится принимать больных COVID-19 в роддомах, детских больницах и тубдиспансере - Цензор.НЕТ 8028
08.04.2021 11:06
+15
Всім привіт від влади зелених недоумків.
08.04.2021 11:13
+15
"Как пагодка в Маскве?" (с)
08.04.2021 11:15
"Количество новых заражений и смертей бьет рекорды": Киев готовится принимать больных COVID-19 в роддомах, детских больницах и тубдиспансере - Цензор.НЕТ 8028
08.04.2021 11:06
Про пандемію не чули? Чи у лігві секти свідків покращення прямо сьогодні по-новому така інформація є табуйованою?
08.04.2021 11:20
"секта покращення"? Так это ж зеленые так себя позиционировали! "Сниження тарифов вже завтра"! "НА следующий же день после выборов Зеленского жить станет легче"! "Вчителям зарплату 4000 евро"! "Мы придумали интересный механизм как понизить цену на газ зимой 20/21 вдвое"!
08.04.2021 11:27
"Кількість нових заражень і смертей б'є рекорди": Київ готується приймати хворих на COVID-19 у пологових будинках, дитячих лікарнях і тубдиспансері - Цензор.НЕТ 7033
08.04.2021 11:45
"Кількість нових заражень і смертей б'є рекорди": Київ готується приймати хворих на COVID-19 у пологових будинках, дитячих лікарнях і тубдиспансері - Цензор.НЕТ 2280
08.04.2021 12:05
Так ти свого зекретина спитай ,який ковідфонд вкрав,чуло воно про пандемію чи ні
08.04.2021 11:53
Да неужели? Уровень вакцинации населения в Европе приведете? А с нами сравните? И количество умерших на 100 тыс. населения? А количество проведенных тестов на 100 тыс. населения? А когда эти страны заключили контракты на вакцины? То-то и оно.
08.04.2021 11:59
Вакцина тут до одного місця. А відсутність медицини помітили лише як почалася пандемія. Як і відсутність армії у 2014. Професіональні політики.
08.04.2021 12:19
Абсолютно тупое вранье. Существует прямая зависимость между уровнем вакцинации и уровнем заболеваемости. И Украина на первом месте в Европе по приросту заболеваемости. И для проведения массового тестирования и вакцинации нужно только желание. организация и средства. Средства у Зели были в специальных фондах. Нужно было их не воровать так тупо.

Еще раз для непонятливого -- Уровень вакцинации населения в Европе приведете? А с нами сравните? И количество умерших на 100 тыс. населения? А количество проведенных тестов на 100 тыс. населения? А когда эти страны заключили контракты на вакцины?
08.04.2021 12:45
То шо зєля - мудак у мене сумнівів вже давно немає. Але вішати на клована усіх собак, якось зовсім не альо. Мене більше бентежить відсутність офіційної інформації про захворюваність у 100% провакцинованому ізраїлі. Бо усі кажуть, що там вже гаплик вірусу, але жодних посилань на джерела інформації.
08.04.2021 12:56
Пусть это волнует израильтян. Меня больше интересует рекордная смертность собственных граждан. Я еще хорошо помню во сколько десятков тысяч нам обошлось лечение семьи от прошлого штамма вируса. И с каким трудом мы вытащили родителей. И хорошо помню все вранье о бесплатном лечении от ковида. Как и то, что сейчас в реанимации снова лежат те, кто переболел в конце 2020 года. А нам эта идиотская власть тупую лапшу на уши пытается вешать.
08.04.2021 13:32
А бентежить мене це з причини неадекватності сподівань на чудеса вакцинації. А з іншим - погоджуюсь. Але навіть зараз ковід це не основна проблєма. Ми вимираємо.
08.04.2021 13:38
"зараз ковід це не основна проблєма. Ми вимираємо."(с)
та да... минус ~500 умерших от ковида ежедневно - не основная проблема, это никак не влияет на то что "ми вимираємо", - аналитики херовы, блин

"В больницах Израиля уменьшают количество больничных коек под лечение больных коронавирусом, а часть больниц не принимает новых пациентов из-за их отсутствия.
Ни одного пациента с коронавирусом не приняли 30 марта в больнице "Рамбам" - еще месяц назад там госпитализировали по 15 человек в день. Также не приняли новых больных больницы городов Ашдод и Кфар-Саба.
По одному больному с подозрением на коронавирус поступило в больницы "Шиба" и "Бейлинсон".
Одна из самых загруженных больниц Израиля - "Хадасса - Эйн-Карем", где раньше одновременно помощь оказывали 140 больным, 30 марта приняла только трех новых пациентов.
Согласно данным Минздрава Израиля, сейчас во всех больницах страны лечится менее 400 тяжелобольных - это почти в три раза меньше их количества в конце января, когда тяжелобольных было более 1100 человек.
"По мере продвижения кампании вакцинации снижается и количество тяжелобольных. Корреляция между вакцинацией и снижением количества тяжелобольных очевидна", - уверяют местные медики.
Напомним, еще в начале марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что https://www.5.ua/ru/myr/kak-yzrayl-pochty-pobedyl-koronavyrus-y-kakye-prohnozi-delaet-voz-siuzhet-238597.html страна почти победила коронавирус благодаря тотальной прививке населения"
https://covid.unian.net/privivka-ot-koronavirusa-v-izraile-posle-vakcinacii-zakryvayut-covid-otdeleni-11374033.html?_ga=2.42943404.860879745.1617034413-951725558.1617034413&_gl=1*1gkvyny*_ga*OTUxNzI1NTU4LjE2MTcwMzQ0MTM.*_ga_P6EEJX21DY*MTYxNzI4NTMzNy4xNC4xLjE2MTcyODU1MDEuNjA.*_ga_JLSK4Y8K67*MTYxNzI4NTMzNy4xNC4xLjE2MTcyODU1MDEuNjA. УНИАН .
08.04.2021 13:59
Можна посилання не 1-го квітня та не місцеві? Кацапські теж прошУ не пропонувати. Дяки.
08.04.2021 14:04
сожалею, что ввязался. смысл что-то демонстрировать фоме, неверующему в вакцинацию.
Имеющий глаза и голову да увидит и найдет (в т.ч. на импортных ресурсах)
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/israel/
в т.ч.
Количество инфицированных по дням
Количество смертей по дням
итд.
Но это - выше твоего желания узнать понять и принять
08.04.2021 14:21
Дякую. Я вірю лише у особистий досвід. І як на мене, то би повернув вакцинацію від натуральної віспи, а не травив би діток, наприклад, безглуздими вакцинами від правцю.
08.04.2021 14:28
"Я вірю лише у особистий досвід."
Чудово. Твоя впевненность, що у тебе попереду вічність для особистої перевірки набутого людством за (хоча б) останні століття - вражає
але чомусь не переконує
08.04.2021 14:45
Мені від правцю робили лише два рази у житті. Коли на цвях(сотку) у лісі наступив і коли скажений собака вкусив. Нашо його дітям ширяти?
08.04.2021 14:49
Справедливости ради: медицина, пусть, херовая и дорогая, но была. Ее не стало с ковидлой: никуда без теста, кроме инфекционки, не попадешь, семейные лечат по телефону, наверное, и анализы берут так же. Если городским еще как-нибудь можно съездить в частную, сдать ИФА для госпитализации, которой с этими карантинами уже многие не дождались, то сельским - я не представляю, как это технически можно выполнить. Плюс затраты на это все немаленькие. Эти Степановы знают, шо в некоторые села общак ездит 2-3 раза в неделю, в основном - по выходным, т.е. даже до райцентра среди недели можешь не доехать, разве шо на такси или попутками? Зато обещают постковидникам бесплатную реабилитацию в виде психиатрии, они, наверное, рады.
08.04.2021 14:41
була...поки "рехворму" одна патлата не почала. ми найбідніша країни Європи. і цього достатньо, щоб пояснити ******** стан медицини.
08.04.2021 14:45
Її реформа - це оцифровка. Шось радикально поламати-доламати вона не встигла. Ну, і забігла вчасно.
08.04.2021 14:51
та дещо таки встигла..............
08.04.2021 14:53
как там Пфайзер? Едет в Украину?
"Количество новых заражений и смертей бьет рекорды": Киев готовится принимать больных COVID-19 в роддомах, детских больницах и тубдиспансере - Цензор.НЕТ 8562
08.04.2021 11:09
Всім привіт від влади зелених недоумків.
08.04.2021 11:13
Киевляне?Вас убивают а вы молчите.Молча умираем и славим власть клована миллионы вышли на улицу эта власть шутов разбежалась.
08.04.2021 11:13
"Как пагодка в Маскве?" (с)
08.04.2021 11:15
доооо????
а ничо шо вна видео присутствует кое-кто? мож*д сначала к нему вопросы - че, это Зеля ему приказал пинать груши и забить на оборудование доп. площадей для погибающих, напр. в церквях? и доплачивать норм, хотя бы 1/10-ю от того шо платит Байден?
08.04.2021 11:16
Палишься сильно , кацапская вонь от твоего поста
08.04.2021 11:17
Все ждут тебя, без тебя никак!
08.04.2021 14:03
Это просто издевательство власти блазней над людьми.А мы молча дохнем.
08.04.2021 11:15
заслужили чуть чуть - вчера видел фото в Твиттере - куча мусора в лесу - и срач очень правильных - типо вот быдло, зато я всегда беру 4 мешка - 1 для себя, а еще три собираем после быдла.
может и так, но на словах все очень добрые, например.
08.04.2021 11:18
иди домой тут водки нет
08.04.2021 11:19
На фронте нет солдат а живые мишени.В стране живые мертвецы.
08.04.2021 11:17
И одни шутки и *********.
08.04.2021 11:18
Нет вакцины но есть 95 квартал.
08.04.2021 11:19
Порох не подарок но если бы он был президентом то такой смеси предательства и цинизма как при Клоуне не было бы.
08.04.2021 11:22
Еще месяц Клоуна и нач нут умирать десятки тысяч в день. Лгут все кто во власти Клоуна.
08.04.2021 11:25
Украина умирает...реально....
08.04.2021 11:26
так может не стоило в марте футбол в центре киева проводить со зрителями???? а веталя? на потеху всему миру - мы, кацапы и венгр из совка играли в етом году с болелами. теперь дурень выгребай, звони своим вымышленным друзьям в берлине
08.04.2021 11:27
Ботоферма Клоуна работает во всю защищая суку но вы тоже дохнуть станете скоро.
08.04.2021 11:29
Напугали ежа голой зедницей ГГГГГГГ
08.04.2021 11:30
Вакцины нет а вирус мутирует.Народ под угрозой гибели.
08.04.2021 11:32
Чим менше нас залишиться, тим краще не лише для Єрефії.
08.04.2021 11:34
Хабад...
08.04.2021 11:39
А в Чернігівській області і далі педагогів ганяють на роботу.... Приклад Менський ІРЦ
08.04.2021 11:33
Убийство граждан Украины в законе...
08.04.2021 11:33
Результат реформ дурочки Супрун вместе с барыгой Порошенко. Украина первая в Европе по количеству заболеваний и смертности . Хотя, клоун Зеленский не лучше.. Поэтому, все так печально
08.04.2021 11:35
Надеюсь ковид тебя всё-таки пришибет -ничего личного,просто задолбали идиоты)
08.04.2021 11:56
Не надейся. У меня был контакт с ковидными и я здоров. А насчёт идиотов, то это прямой результат и н реформ. ДлЯ этого нужно иметь понимание, а не одну извилину, как у всех соевых
08.04.2021 12:50
Самое смешное ,сначала все зебилы говорят,что их не берет- одна уже радовалась,что на работе все поболели почти,а ей пофиг...
08.04.2021 14:47
да-да.. все помнят "парямой результат реформ" вовки-шмаркли и степанова:
"Кількість нових заражень і смертей б'є рекорди": Київ готується приймати хворих на COVID-19 у пологових будинках, дитячих лікарнях і тубдиспансері - Цензор.НЕТ 1996
08.04.2021 15:27
Я смотрю на печальный результат т н реформ в сфере медицины и правосудия. Везде печально
10.04.2021 21:49
00-зебот https://censor.net/ru/user/484751 одноденка...

"Кількість нових заражень і смертей б'є рекорди": Київ готується приймати хворих на COVID-19 у пологових будинках, дитячих лікарнях і тубдиспансері - Цензор.НЕТ 8428
08.04.2021 12:17
тобто ты, как типичный зебил, не помнишь что тебе вчера обещал вовка-шмаркля и каждый день подставляешь свой рот под очередную "божью благодать" от клоуна. . браво!
08.04.2021 15:26
Это ты типичный соевый. Я сужу не по слоаам , а делам . Что Порошенко обещал и не выполнял, что Зеленский . Что Порошенко совершал преступления , что Зеленский. Два сапога пара
10.04.2021 21:47
"Кількість нових заражень і смертей б'є рекорди": Київ готується приймати хворих на COVID-19 у пологових будинках, дитячих лікарнях і тубдиспансері - Цензор.НЕТ 5242
08.04.2021 15:24
Напомню особо забывчивым, что именно при Порошенко началось выплата зарплат госчинлвникам в миллион и больше в месяц. Теперь, что касается Супрун. До нее у нас была поликлиника со стационаром. После ее реформ амбулатория. Так, что я смотрю реальности и фактам. Забыл зарплату Кошелева в 24 млн грн в месяц?
10.04.2021 21:43
Слава Героям !!!
10.04.2021 21:54
73% умрете скоро ....
08.04.2021 11:36
Умираем и ждем очереди в крематорий или кладбище.
08.04.2021 11:38
Щоб звершити цей армагедон, в Україну треба завезти 60 млн. (якщо говорити про двокомпонентну). І вакцинувати хоча б за рік всю країну. Тоді буде це подолано. Так як вірус швидко мутує. І ще не зрозуміло чи буде діяти та чи інша вакцина на нову мутацію... А з кожним новим днем можлива ще більш агресивна мутація...
08.04.2021 11:40
Украиной правит ХАБАД.
08.04.2021 11:40
Скоро трупи нікому збирати буде
08.04.2021 11:55
певно, що в Ясєнєво у школі КаГеБе вже викладають українську мову, але викладачі ті явно с узкоязичной чєлюстью
08.04.2021 11:59
Для зеботів та зелохів...

"Кількість нових заражень і смертей б'є рекорди": Київ готується приймати хворих на COVID-19 у пологових будинках, дитячих лікарнях і тубдиспансері - Цензор.НЕТ 6734
08.04.2021 12:15
Отлично людей с ослабленных иммунитетом в туб диспансеры, это чтобы резистентного туберкулёза у нас стало больше?

А женщины на время ковида перестанут рожать, а дети болеть?

В Китае за 2 недели больницу построили, а у нас за год ни дорог ничего зато они собираются подвергать опасности людей.
08.04.2021 13:28
Кто выпустил из дурдома пьяную обдолбанную дзену?
08.04.2021 14:08
В Кончу-Заспу везите.
08.04.2021 14:41
Кількість хворих ще більше зросте після виходу фільму білінгкет про вагнеринців
09.04.2021 07:50
 
 