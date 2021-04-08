Двоє українців подали в США позов проти Нацбанку на $ 300 млн через співпрацю Коломойського і Курченка у відмиванні грошей, - ЗМІ. ВIДЕО

До суду американського міста Маямі (штат Флорида) подали позов проти Національного банку України на суму 300 млн доларів. У таку суму оцінюють збитки через неповернуті вклади "Брокбізнесбанку" двоє українців - екснардеп від "Блоку Юлії Тимошенко" Микола Ковзель, його помічник Віталій Дідилівський і пов'язані з ними структури.

Про це пише Слідство.Інфо, інформує Цензор.НЕТ.

"Ці кошти відмивались через мережу шахрайських компаній, у тому числі через юридичні та фізичні особи, що базувалися в Маямі, штат Флорида, і використовувалися для придбання нерухомості по всій території Сполучених Штатів", - йдеться у позові, поданому до американського суду 4 січня цього року, який досліджували журналісти видання разом з колегами з Miami Herald.

У позові, який є у розпорядженні журналістів, зазначається, що через компанії у США Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов відмивали гроші, зокрема, викрадені у "Приватбанку". У документі є твердження про спільні схеми, які створювали та використовувати Коломойський і мільярдер часів президентства Януковича Сергій Курченко. Останній володів "Брокбізнесбанком", де й були гроші позивачів. Як доказ такої співпраці, у документі, зокрема, згадують телефонні розмови Курченка та Коломойського, оприлюднені у мережі.

Микола Ковзель - один із двох українців, які втратили гроші у "Брокбізнесбанку" разом з його ліквідацією у 2014-му році та намагаються повернути їх через суд у Маямі. У коментарі Слідству.Інфо він пояснив, що вважає, що Ігор Коломойський вкрав у Сергія Курченка гроші і купив нерухомість у США через маямські фірми "групи Оптіма".

"Я хочу кошти стягнути не з Коломойського, а з Національного банку, який не контролював і який допомагав Курченку і Коломойському відмивати гроші", - розповів Ковзель.

"Співпраця Ігоря Коломойського та Сергія Курченка була великою, тісною і не секретною", - пояснив директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн. Він говорить про ринок нафтопродуктів, на якому Коломойський і Курченко були ключовими гравцями у 2012-2014 роках. Куюн додає, що Коломойський довго опирався тому, щоб переганяти нафту через Курченка, але це сталося наприкінці 2013-го року, "бо по великому рахунку інших варіантів на той час вже не залишалося".

Серед активів Коломойського, на які вказує позивач у суді Маямі, є хмарочос у Кентуккі та нерухомість у Техасі, куплена структурами Коломойського та Боголюбова у 2010-2011 роках. Ці будівлі планує конфіскувати Міністерство юстиції США.

Американські юристи повідомили, що їхні українські клієнти хочуть отримати компенсацію "за рахунок активів НБУ, а також усього майна, яке було придбане за вкрадені кошти позивача". Вони збираються звернутися до ФБР та Міністерства Юстиції США.

У Національному банку нам повідомили, що бачили позов, але поки не готові коментувати, бо ще вивчають документ і готові захищати свої інтереси у суді. Наразі перше судове засідання не призначене.