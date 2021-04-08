УКР
Двоє українців подали в США позов проти Нацбанку на $ 300 млн через співпрацю Коломойського і Курченка у відмиванні грошей, - ЗМІ. ВIДЕО

До суду американського міста Маямі (штат Флорида) подали позов проти Національного банку України на суму 300 млн доларів. У таку суму оцінюють збитки через неповернуті вклади "Брокбізнесбанку" двоє українців - екснардеп від "Блоку Юлії Тимошенко" Микола Ковзель, його помічник Віталій Дідилівський і пов'язані з ними структури.

Про це пише Слідство.Інфо, інформує Цензор.НЕТ.

"Ці кошти відмивались через мережу шахрайських компаній, у тому числі через юридичні та фізичні особи, що базувалися в Маямі, штат Флорида, і використовувалися для придбання нерухомості по всій території Сполучених Штатів", - йдеться у позові, поданому до американського суду 4 січня цього року, який досліджували журналісти видання разом з колегами з Miami Herald.

У позові, який є у розпорядженні журналістів, зазначається, що через компанії у США Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов відмивали гроші, зокрема, викрадені у "Приватбанку". У документі є твердження про спільні схеми, які створювали та використовувати Коломойський і мільярдер часів президентства Януковича Сергій Курченко. Останній володів "Брокбізнесбанком", де й були гроші позивачів. Як доказ такої співпраці, у документі, зокрема, згадують телефонні розмови Курченка та Коломойського, оприлюднені у мережі.

Двоє українців подали в США позов проти Нацбанку на $ 300 млн через співпрацю Коломойського і Курченка у відмиванні грошей, - ЗМІ 01

Микола Ковзель - один із двох українців, які втратили гроші у "Брокбізнесбанку" разом з його ліквідацією у 2014-му році та намагаються повернути їх через суд у Маямі. У коментарі Слідству.Інфо він пояснив, що вважає, що Ігор Коломойський вкрав у Сергія Курченка гроші і купив нерухомість у США через маямські фірми "групи Оптіма".

"Я хочу кошти стягнути не з Коломойського, а з Національного банку, який не контролював і який допомагав Курченку і Коломойському відмивати гроші", - розповів Ковзель.

"Співпраця Ігоря Коломойського та Сергія Курченка була великою, тісною і не секретною", - пояснив директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн. Він говорить про ринок нафтопродуктів, на якому Коломойський і Курченко були ключовими гравцями у 2012-2014 роках. Куюн додає, що Коломойський довго опирався тому, щоб переганяти нафту через Курченка, але це сталося наприкінці 2013-го року, "бо по великому рахунку інших варіантів на той час вже не залишалося".

Серед активів Коломойського, на які вказує позивач у суді Маямі, є хмарочос у Кентуккі та нерухомість у Техасі, куплена структурами Коломойського та Боголюбова у 2010-2011 роках. Ці будівлі планує конфіскувати Міністерство юстиції США.

Американські юристи повідомили, що їхні українські клієнти хочуть отримати компенсацію "за рахунок активів НБУ, а також усього майна, яке було придбане за вкрадені кошти позивача". Вони збираються звернутися до ФБР та Міністерства Юстиції США.

У Національному банку нам повідомили, що бачили позов, але поки не готові коментувати, бо ще вивчають документ і готові захищати свої інтереси у суді. Наразі перше судове засідання не призначене.

Брокбізнес (25) Коломойський Ігор (3139) НБУ (10625) відмивання грошей (413) Курченко Сергій (427) Приватбанк (2455) Слідство.Інфо (46)
+36
охеренная логика
бабло украл каломойский но иск против нацбанка
08.04.2021 12:39
+22
шукайте вуха бабулі
08.04.2021 12:44
+19
Каломойский и его партнеры по группе "Приват" - это враги Украины и должны быть уничтожены физически и экономически!
08.04.2021 12:44
охеренная логика
бабло украл каломойский но иск против нацбанка
08.04.2021 12:39
Но это же экс-нардепы от "Блока Юлии Тимошенко" - подруги Коломойского.
показати весь коментар
08.04.2021 14:14
Логика 100% правильная так работают везде в мире , подают иск против организации / фирмы , а та уже в свою очередь должна нагнуть жуликов.
показати весь коментар
08.04.2021 14:24
серьезно?
ты точно внимательно читало новость?
аналогия
потерпевший подает в суд не на мошенника а против полиции потому что полиция не предотвратила кидок
нравится?
08.04.2021 14:40
читало=читал
сори
08.04.2021 14:40
Даю пример : В школе было насилие против учиника ( сына моего друга ). Он подал иск против министерства образования Израиля , выиграл 70 000 евро . А министерство уволило без выходного пособия директора и учителя . Вопросы дядька ?
08.04.2021 17:14
По этой логике когда ограбили квартиру - можно предьявить претензии в МВД, что не пересажало всех преступников, либо к десткому садику, шо плохо воспитало воров.
08.04.2021 22:17
Какая"организация"? Какое отношение Национальный банк в Украине имеет к отмыву средств в Майами, даже не самим Курченко, а Коломойским? У этих Жулькиных прихвостней были отношения по этим сделкам с Беней? Нет. Понятно, шо здесь просто нужна шумиха, как отвлечение внимания к суду в Лондоне потиску НБУ к Бене.
08.04.2021 22:22
Щось подібне до ...
"Лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко отримала майже 150 мільйонів гривень компенсації за «шкоду, заподіяну політичними репресіями 2011-2014 років, яка отримана в США на стадії досудового врегулювання». Відповідне повідомлення про суттєві зміни в майновому стані https://public.nazk.gov.ua/declaration/160dbffd-46ce-4636-8a52-28f1b7d60ec1 оприлюднене в Єдиному державному реєстрі декларацій."
08.04.2021 14:24
Совсем не подобное. Здесь ответчиком будет Нацбанк Украины.
А Тимошенко подала в суд на американских экспертов, что лжесвидетельствовали для Януковича в ее деле и сняла стружку с американских мошенников.
08.04.2021 16:10
шукайте вуха бабулі
08.04.2021 12:44
Каломойский и его партнеры по группе "Приват" - это враги Украины и должны быть уничтожены физически и экономически!
08.04.2021 12:44
"В суд американского города Майами (штат Флорида) подали иск против Национального банка Украины на сумму 300 млн долларов.
Во столько оценивают убытки из-за невозвращенных вкладов "Брокбизнесбанка" двое украицев - экс-нардеп от "Блока Юлии Тимошенко" Николай Ковзель, его помощник Виталий Дидыливский и связанные с ними структуры."

Источник: https://censor.net/ru/v3258459

Прастые парни из самой народной партии матери зубажилых Йулии.
08.04.2021 12:47
в штатах прецедентное право
если эти умники выиграют по своему иску то в дальнейшем все дела по воровству отмыванию бабла беней могут быть переориентированы на НБУ
08.04.2021 12:48
Підозрюю що Бєня їх і надоумив.
08.04.2021 12:51
бабуля працює)
08.04.2021 13:14
Помимо всего прочего, США правовое государство.
Так что закинуть миллион-другой судье там довольно сложно...
08.04.2021 13:38
В этой новости вы точно не увидете зебилов, ведь им еще не подвезли методички, в которых описано, как выкручиваться из неловкой ситуации в которую попал валеричь - хозяин ихнего величайшего в мире политика.
08.04.2021 12:48
Їх тут ціле кодло на гілці.
08.04.2021 13:51
ну заберут то небоскрёб и шо? 300 лямов всё равно вывернут из бюджета, а дырку закроют с тарифов ЖКХ доверчивых зелебобиков, а для бени не велика потеря, он выкупил сотню предприятий по всей Украине и кстати беня всунул жало в хлорку и является монополистом по хлорированию водички, так что зелебобики готовьте попки и держите анус всегда намазанным.
показати весь коментар
08.04.2021 12:53
В это же время ни КАЛОмойша ни боголюбов НЕ сидят под стражей. Из банка вывели не 10000 грн, а 5 миллиардов баксов. А они не сидят. Более того в центральном здании КАЛОмойского, зарегистрированы "приймальные" нарыдних дЭпутатов-зебилов.Совпадение? Нет. Это для того чтоб НЕВОЗМОЖНО было сделать обыск в здании каломойши-сепаратиста, старонника "руцкага" мира и таежного союза. Но, несмотря на факты депутаны-проститутки, не покинули каломойшу.
08.04.2021 12:55
Туфта это все,Беня уже не спрыгнет отвлекающими Исками, маневрами и прочими хитростями...
08.04.2021 12:57
Подельники Бени потеряли надежду получить арестованный в США общак и решили хоть часть поиметь с НБУ.
08.04.2021 12:57
Позиватися до держави (яка має обмежені фін.можливості й скута купою бюрократичних та етичних обмежень) - це, звісно, благородніше й шляхетніше, ніж позиватися до Бєні (який тебе не погребує і згноїти, і заклювати по-іншому, якщо треба).
Ну і, цей Ковзель, якщо він тримав бабло в БББ, такий же мудак, як і Бєня - ми чудово пам'ятаємо, чий був той банк, і де ті люди зараз...
08.04.2021 13:04
нічо, 73% заплатять. лох платить завжди.
08.04.2021 13:07
От Юльки молодчаги.
Деньги свиснул Коломой, но иск не против Коломоя, а против НБУ.
08.04.2021 13:32
зеля, чючело квартальное, почему каломойша до сих пор не тюрьме? вместе с бандитом гудком ахметовичем?
08.04.2021 13:36
самые обычные "пересічні" граждане самые простые , из народа
08.04.2021 13:54
Сулимааааа, твій вихід)))
08.04.2021 14:14
Но это же экс-нардепы от "Блока Юлии Тимошенко" - подруги Коломойского. Поэтому против НБУ, а не против Бени.
08.04.2021 14:19
а как может суд в США вынести решение в отношении НБ Украины?
08.04.2021 16:38
 
 