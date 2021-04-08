Двоє українців подали в США позов проти Нацбанку на $ 300 млн через співпрацю Коломойського і Курченка у відмиванні грошей, - ЗМІ. ВIДЕО
До суду американського міста Маямі (штат Флорида) подали позов проти Національного банку України на суму 300 млн доларів. У таку суму оцінюють збитки через неповернуті вклади "Брокбізнесбанку" двоє українців - екснардеп від "Блоку Юлії Тимошенко" Микола Ковзель, його помічник Віталій Дідилівський і пов'язані з ними структури.
Про це пише Слідство.Інфо, інформує Цензор.НЕТ.
"Ці кошти відмивались через мережу шахрайських компаній, у тому числі через юридичні та фізичні особи, що базувалися в Маямі, штат Флорида, і використовувалися для придбання нерухомості по всій території Сполучених Штатів", - йдеться у позові, поданому до американського суду 4 січня цього року, який досліджували журналісти видання разом з колегами з Miami Herald.
У позові, який є у розпорядженні журналістів, зазначається, що через компанії у США Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов відмивали гроші, зокрема, викрадені у "Приватбанку". У документі є твердження про спільні схеми, які створювали та використовувати Коломойський і мільярдер часів президентства Януковича Сергій Курченко. Останній володів "Брокбізнесбанком", де й були гроші позивачів. Як доказ такої співпраці, у документі, зокрема, згадують телефонні розмови Курченка та Коломойського, оприлюднені у мережі.
Микола Ковзель - один із двох українців, які втратили гроші у "Брокбізнесбанку" разом з його ліквідацією у 2014-му році та намагаються повернути їх через суд у Маямі. У коментарі Слідству.Інфо він пояснив, що вважає, що Ігор Коломойський вкрав у Сергія Курченка гроші і купив нерухомість у США через маямські фірми "групи Оптіма".
"Я хочу кошти стягнути не з Коломойського, а з Національного банку, який не контролював і який допомагав Курченку і Коломойському відмивати гроші", - розповів Ковзель.
"Співпраця Ігоря Коломойського та Сергія Курченка була великою, тісною і не секретною", - пояснив директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн. Він говорить про ринок нафтопродуктів, на якому Коломойський і Курченко були ключовими гравцями у 2012-2014 роках. Куюн додає, що Коломойський довго опирався тому, щоб переганяти нафту через Курченка, але це сталося наприкінці 2013-го року, "бо по великому рахунку інших варіантів на той час вже не залишалося".
Серед активів Коломойського, на які вказує позивач у суді Маямі, є хмарочос у Кентуккі та нерухомість у Техасі, куплена структурами Коломойського та Боголюбова у 2010-2011 роках. Ці будівлі планує конфіскувати Міністерство юстиції США.
Американські юристи повідомили, що їхні українські клієнти хочуть отримати компенсацію "за рахунок активів НБУ, а також усього майна, яке було придбане за вкрадені кошти позивача". Вони збираються звернутися до ФБР та Міністерства Юстиції США.
У Національному банку нам повідомили, що бачили позов, але поки не готові коментувати, бо ще вивчають документ і готові захищати свої інтереси у суді. Наразі перше судове засідання не призначене.
бабло украл каломойский но иск против нацбанка
ты точно внимательно читало новость?
аналогия
потерпевший подает в суд не на мошенника а против полиции потому что полиция не предотвратила кидок
нравится?
сори
"Лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко отримала майже 150 мільйонів гривень компенсації за «шкоду, заподіяну політичними репресіями 2011-2014 років, яка отримана в США на стадії досудового врегулювання». Відповідне повідомлення про суттєві зміни в майновому стані https://public.nazk.gov.ua/declaration/160dbffd-46ce-4636-8a52-28f1b7d60ec1 оприлюднене в Єдиному державному реєстрі декларацій."
А Тимошенко подала в суд на американских экспертов, что лжесвидетельствовали для Януковича в ее деле и сняла стружку с американских мошенников.
Во столько оценивают убытки из-за невозвращенных вкладов "Брокбизнесбанка" двое украицев - экс-нардеп от "Блока Юлии Тимошенко" Николай Ковзель, его помощник Виталий Дидыливский и связанные с ними структуры."
Источник: https://censor.net/ru/v3258459
Прастые парни из самой народной партии матери зубажилых Йулии.
если эти умники выиграют по своему иску то в дальнейшем все дела по воровству отмыванию бабла беней могут быть переориентированы на НБУ
Так что закинуть миллион-другой судье там довольно сложно...
Ну і, цей Ковзель, якщо він тримав бабло в БББ, такий же мудак, як і Бєня - ми чудово пам'ятаємо, чий був той банк, і де ті люди зараз...
Деньги свиснул Коломой, но иск не против Коломоя, а против НБУ.