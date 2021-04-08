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Водій плюнув в обличчя касирці заправки після прохання надіти маску. ВІДЕО камер спостереження

У Києві водій автомобіля Mazda на прохання касирки надіти захисну маску плюнув їй в обличчя і зник.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Київ оперативний, інцидент стався на автозаправці ANP на Харківському шосе, 68.

"На АЗС ANP на Харківському шосе, 68 заїхав водій на Mazda (AE2089CI). Коли дівчина-касир попросила надіти його маску - почав сперечатися, а потім нахабно плюнув їй в обличчя і втік. Сподіваюся, що швидко знайдуть", - пише в коментарі автор відео.

Також дивіться: У супермаркеті Миколаєва покупець без маски розпорошив балончик в охоронців, які намагалися його затримати. ВIДЕО

Автор: 

АЗС (1885) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) маски (118)


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Топ коментарі
+60
В ковидное отделение недельку пусть отработает - такое должно быть решение суда.
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08.04.2021 15:57
+19
в фейсбуках вже пробили його данні:

380674414010
Місто Київ, вулиця Машинобудівна, будинок 21а, квартира 159
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08.04.2021 17:22
+17
Оооу, дніпровська волость! за власним досвідом - найдебільніші водії - з номерами АЕ
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08.04.2021 15:57
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Да, савецкое культурное наследие. Правда, в совсеменной украинской образовательной сисетеме вопросу приличий и морали тоже не сильно много внимания уделяется.
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08.04.2021 18:18 Відповісти
Открыл стрельбу боеприпасами со смертельным биологическим оружием.
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08.04.2021 17:25 Відповісти
Колись його матері в обличчя плюнуть.
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08.04.2021 17:47 Відповісти
М.дак
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08.04.2021 17:47 Відповісти
почему видео без звука ?
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08.04.2021 18:08 Відповісти
я уверен, что где-то ещё валяется звук без видео
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08.04.2021 18:20 Відповісти
100500%
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09.04.2021 16:05 Відповісти
так камеры вроде пишут только картинку.
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08.04.2021 18:31 Відповісти
Камери, які пишуть відео, дорожчі за такі, тому завжди ставлять дешеві (фірмі обійшлася майже з такою якістю 3800 грн. одна)
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09.04.2021 14:09 Відповісти
вибачте - звук, замість "відео"
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09.04.2021 14:10 Відповісти
наклоните этого утырка на моральный ущерб тысяч хотя бы на 20 и отдайте их продавцу..
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08.04.2021 18:22 Відповісти
не могу понять таких сволочей ....но оно сбежало значит трусливое животное.... если будет работать полиция такие паступки снизятса
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08.04.2021 18:59 Відповісти
Джигит, наверное
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08.04.2021 21:15 Відповісти
АЕ не найгірша гопота...ось херсонська мажорня це повний аут.
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08.04.2021 19:10 Відповісти
понаехало быдло в Киев а раньше был красивый спокойный город
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08.04.2021 19:47 Відповісти
Его быстро найдут, и плювалку сломают.
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08.04.2021 20:26 Відповісти
Мордой в дерьмо раз ...два...три...десять
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08.04.2021 20:27 Відповісти
Плевать в лицо ,это низко.и за это можно и выгребти,но с этими масками тоже надоели.
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08.04.2021 20:32 Відповісти
Ну так сидеть дома можно без маски
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08.04.2021 20:40 Відповісти
Не носите маску, увеличивайте количество летальних случаев от заболевания коронавирусом.
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08.04.2021 21:11 Відповісти
І це бидло ще хоче якихось прав, свобод - "..а в Европе вот..". В Европі це гімно за підвищений голос на касирку було б уже в поліції. Звичайний дикун, котрий не вміє себе вести в цивілізованому суспільстві.
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08.04.2021 21:09 Відповісти
А вот ежели б просьбу озвучил какой нибудть верзила метра два ростом, да в "банках" объемом под см 55-60 ... то мог бы и плевануть в последний раз. Гнида вонючая.
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08.04.2021 21:31 Відповісти
Ууууу, как всё запущено...
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08.04.2021 22:38 Відповісти
Україна це Європа !
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08.04.2021 22:43 Відповісти
Быдло плюноло в харю ковидо-рабу....попробуй на ее месте не одень намордник, потеряешь работу или штрафонут...(((((
С другой стороны это мое право нисить его или нет...посему меня могут только попросить...но ни одна мразь не имеет права меня заставить его одеть....
Особенно цирк возле касссы когда все без намордника, но без намордника касса не обслуживает )))))
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08.04.2021 22:52 Відповісти
твоё право носить или не носить - дома и в других местах где это разрешено, с оговорками. В общественном месте твои права превращаются в ОБЯЗАННОСТИ, одна с которых - носить маску или получаешь штраф в 17тыс (это если упустить другие аспекты), в принципе - можешь не одевать, но будешь получать штраф пока не оденешь, я думаю после первого твой пыл поубавиться, инфузория. ЕЩЁ РАЗ - ты обязано одевать маску в общественном месте, понимаешь? ОБЯЗАНО!
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09.04.2021 00:05 Відповісти
карачун тобе царетелли....шоки порвать каблуками...
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09.04.2021 00:30 Відповісти
Можно соглашаться одеть маску или нет, но не плевать в лицо. Эту сволочь надо отдать чуркам. Они тоже сначала поплюют на его очко прежде чем вые b@ть. Кто меня за это забанит - сам такой же как этот урод.
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09.04.2021 02:13 Відповісти
тут банят только когда про органы (не половые ) пишешь правду или про суд украинский
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09.04.2021 16:03 Відповісти
Сам всегда в магазинах хожу в маске, один раз забыл надеть, продавщица С ВЫСУНУТЫМ ИЗ МАСКИ КЛЮВОМ напомнила, я, конечно, сразу надел...

Теперь жалею, надо было кашлянуть в нее сначала...
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09.04.2021 09:42 Відповісти
Из этого видео я так и не понял, как плевать нагло, а как не нагло.
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09.04.2021 09:56 Відповісти
Мав би плюнути в морду уродам, які вводять лохдауни, а не дівчині
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09.04.2021 16:05 Відповісти
Кличку, наприклад
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09.04.2021 16:10 Відповісти
Типичное быдло на колесах. Ему все должны, он только маме.
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09.04.2021 16:09 Відповісти
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