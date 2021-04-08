Водій плюнув в обличчя касирці заправки після прохання надіти маску. ВІДЕО камер спостереження

У Києві водій автомобіля Mazda на прохання касирки надіти захисну маску плюнув їй в обличчя і зник.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Київ оперативний, інцидент стався на автозаправці ANP на Харківському шосе, 68.

"На АЗС ANP на Харківському шосе, 68 заїхав водій на Mazda (AE2089CI). Коли дівчина-касир попросила надіти його маску - почав сперечатися, а потім нахабно плюнув їй в обличчя і втік. Сподіваюся, що швидко знайдуть", - пише в коментарі автор відео.

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