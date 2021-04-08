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Водій плюнув в обличчя касирці заправки після прохання надіти маску. ВІДЕО камер спостереження
У Києві водій автомобіля Mazda на прохання касирки надіти захисну маску плюнув їй в обличчя і зник.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Київ оперативний, інцидент стався на автозаправці ANP на Харківському шосе, 68.
"На АЗС ANP на Харківському шосе, 68 заїхав водій на Mazda (AE2089CI). Коли дівчина-касир попросила надіти його маску - почав сперечатися, а потім нахабно плюнув їй в обличчя і втік. Сподіваюся, що швидко знайдуть", - пише в коментарі автор відео.
Топ коментарі
+60 Харьков Сумской
показати весь коментар08.04.2021 15:57 Посилання
+19 Борменталь Незабаром
показати весь коментар08.04.2021 17:22 Посилання
+17 Борменталь Незабаром
показати весь коментар08.04.2021 15:57 Посилання
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С другой стороны это мое право нисить его или нет...посему меня могут только попросить...но ни одна мразь не имеет права меня заставить его одеть....
Особенно цирк возле касссы когда все без намордника, но без намордника касса не обслуживает )))))
Теперь жалею, надо было кашлянуть в нее сначала...