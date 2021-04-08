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Кличко про продовження локдауну в Києві до 10 травня: Здивований такою інформацією, але не виключаю, що це може статися. ВIДЕО

Продовжувати локдаун в Києві до 10 травня поки що не планують. Однак якщо триватиме хвиля захворювань, то це може статися.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Україна 24" заявив мер Києва Віталій Кличко.

Так, Кличка попросили прокоментувати інформацію про те, що нібито жорсткий карантин у Києві планують продовжити до 10 травня.

"Я дуже здивований такою інформацією. Рішення про продовження карантинних обмежень приймає не міський голова, а комісія ТЕБ та НС, таких засідань не було, інформація поширюється з невідомих джерел", - зазначив мер.

"Якщо у нас буде тривати хвиля захворювань, то я не виключаю, що може статися. Зараз четвертий день обмежень, на наступному тижні ми будемо бачити динаміку. Якщо динаміка не знизиться, я не виключаю", - додав Кличко.

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Автор: 

карантин (18172) Київ (19618) Кличко Віталій (3524) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
ни в одной стране мира городской транспорт никогда не перекрывался
цель идиотов очевидна - парализовать экономику и довести народ до нищеты
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08.04.2021 17:41
+4
Так он( пидалик) удивлен или не исключает??? Интилихтуал самоучка ты наш!!!!!!
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08.04.2021 17:09
+3
Підалік такий самий гендоній як і його папєрєдніки. По простому-щур.
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08.04.2021 17:45
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Так он( пидалик) удивлен или не исключает??? Интилихтуал самоучка ты наш!!!!!!
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08.04.2021 17:09 Відповісти
Підалік такий самий гендоній як і його папєрєдніки. По простому-щур.
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08.04.2021 17:45 Відповісти
Кличко про продовження локдауну в Києві до 10 травня: Здивований такою інформацією, але не виключаю, що це може статися - Цензор.НЕТ 4735
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08.04.2021 18:46 Відповісти
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08.04.2021 17:18 Відповісти
Капитан очевидность.
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08.04.2021 17:19 Відповісти
Лукавит Веталь. То что локдаун до 10го было ясно еще на прошлой неделе. Я всем своим знакомым сообщил еще 3-го числа, что локдаун до 10 мая.Поскольку об этом заявляли замы Кличко с самого начала, зам его заявили, что локдаун будет продлен. Просто надо уметь читать новости правильно а не как 95% допысувачив на этом форуме.
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08.04.2021 17:25 Відповісти
Приготовились извиняться перед знакомыми?
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08.04.2021 18:00 Відповісти
Ой и рад буду извиниться, но статистика имеет магическое воздействие на общество, поэтому вряд ли придется.
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08.04.2021 22:40 Відповісти
Потім Віталя скаже - я чрєзвичайно удівльон шо ми такі продлілі етот локдаун...
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08.04.2021 17:29 Відповісти
ни в одной стране мира городской транспорт никогда не перекрывался
цель идиотов очевидна - парализовать экономику и довести народ до нищеты
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08.04.2021 17:41 Відповісти
А може це мета народу - ніж так жити, то краще вмерти
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08.04.2021 18:22 Відповісти
А я здивований, що він здивований
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08.04.2021 18:21 Відповісти
Интересно, кто компенсирует потери материальные и психологические? Пушкин?
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08.04.2021 18:23 Відповісти
есть один человек тоже фамилия на П
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08.04.2021 19:45 Відповісти
Народ мав би дати адекватну відповідь, якщо хоче жити, а не існувати.
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08.04.2021 18:51 Відповісти
Шо ж так слабо до 10......свабода, нєнада паріцаца. Бєрьом више до Октября 7.
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08.04.2021 20:53 Відповісти
Я удивлён информацией, что все киевляне ,которые меня избрали , болт ложились на судьбу столицы, но не исключаю , что это уже давным-давно произошло...
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08.04.2021 23:10 Відповісти
 
 