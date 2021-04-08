Кличко про продовження локдауну в Києві до 10 травня: Здивований такою інформацією, але не виключаю, що це може статися. ВIДЕО

Продовжувати локдаун в Києві до 10 травня поки що не планують. Однак якщо триватиме хвиля захворювань, то це може статися.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Україна 24" заявив мер Києва Віталій Кличко.

Так, Кличка попросили прокоментувати інформацію про те, що нібито жорсткий карантин у Києві планують продовжити до 10 травня.

"Я дуже здивований такою інформацією. Рішення про продовження карантинних обмежень приймає не міський голова, а комісія ТЕБ та НС, таких засідань не було, інформація поширюється з невідомих джерел", - зазначив мер.

"Якщо у нас буде тривати хвиля захворювань, то я не виключаю, що може статися. Зараз четвертий день обмежень, на наступному тижні ми будемо бачити динаміку. Якщо динаміка не знизиться, я не виключаю", - додав Кличко.

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