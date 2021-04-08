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Нардеп "Батьківщини" Бондарєв влаштував дебош у Київоблраді і погрожував побити кількох чиновників. ВІДЕО 18+

Народний депутат "Батьківщини" Костянтин Бондарєв ображав депутата облради, ексмера Василькова Володимира Сабадаша ("За Майбутнє"), Ярослава Москаленка ("За Майбутнє") і Романа Титикала ("Європейська солідарність"), також пропонував їм "піти, вийти" .

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "КиевВласть"

Спочатку Бондарєв почав штовхати Володимира Сабадаша і запропонував "вийти", щоб продовжити розборки. Сабадаш уже зняв піджак, але втрутився депутат Ярослав Москаленко ("За Майбутнє"), який попросив Бондарєва "заспокоїтися і протверезіти".

"Він (Володимир Сабадаш. - Ред.) приїжджає і намагається вербувати моїх людей, як тварь кагебешна... Ще раз ти кудись приїдеш, я тебе приїду від###жу", - пообіцяв Бондарєв.

Увага! На відео присутня нецензурна лексика

Після втручання колег депутати розійшлися, а Бондарєв пішов у кулуари обласної ради.

Однак був відсутній нардеп недовго. Через кілька хвилин він повернувся в зал і почав нападати на депутата Київоблради Романа Титикала ("Європейська солідарність").

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Сука, поламаю, бл#дь, салагу цього", - мер Черкас Бондаренко на засіданні міськради відповів на звинувачення в корупції і невиконанні передвиборчих обіцянок. ВIДЕО

"Якщо б я тебе хотів від####ити, я б тебе від####ив. А поки я тебе просто ображаю, як юриста. Ви з####или гроші", - говорив Бондарєв.

Титикало відповів, що не хоче спілкуватися з Бондарєвим, оскільки той говорить неправду. Але Бондарєв продовжив: "Титикало, ти - тварина, як з####ила гроші з Київського обласного бюджету. Ти призначив туди керівника, якого куруєш до сьогодні і з####ив звідти 15 млн гривень. Друже, ми це розкопаємо, і тебе, тварино, посадимо теж у в'язницю".

На відповідь депутата Титикала "Все у ваших руках" Бондарєв відповів: "Якби все було в моїх руках, я б тебе від####ив зараз. А так мені доводиться говорити тобі, що ти тварина. Корупційна тварина, б## #ь". Титикало продовжував наполягати, що не згоден.

У результаті Бондарєва вивів депутат Ігор Левітас (ВО "Батьківщина").

Читайте також: Скоро їздити коліями стане взагалі небезпечно, - нардеп Бондарєв про аварію поїзда "Інтерсіті"

Автор: 

Бондарєв Костянтин (31) бійка (746) Київрада (800) скандал (628)


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Топ коментарі
+21
Жюлины кадры...
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08.04.2021 20:41
+18
да неужели? Буквально вчера-позавчера, именно детективы НАБУ накрыли квартиру брата судьи Вовка. Офиз *********** - как в рот кипяточку набрал - молчат, падлы. ГенПрокурорша Беня диктова - тоже самое.
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08.04.2021 20:57
+15
Цвет, ну цвет же общества, в котором тупой Собачий рот это норма...
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08.04.2021 20:51
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08.04.2021 20:41 Відповісти
ПЬЯНАЯ,дурковатая ТВАРЬ !!!!!!!
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08.04.2021 21:47 Відповісти
Нардеп "Батьківщини" Бондарєв влаштував дебош у Київраді і погрожував побити кількох чиновників - Цензор.НЕТ 5257
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08.04.2021 22:49 Відповісти
https://mobile.twitter.com/es_desna Європейська Солідарність Деснянський район https://mobile.twitter.com/es_desna @es_desna https://mobile.twitter.com/es_desna/status/1380203963212042250 41 мин

Депутати Київради від фракцій «Слуга народу», «Удар», «Голос» і «Батьківщина» провалили голосування за звернення Київради до КМУ та ВРУ щодо необхідності надання столиці можливості самостійно закуповувати вакцину від коронавірусу.
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08.04.2021 20:43 Відповісти
Ваняткові Сулимі тре показати - як його воровка Жулька чинить
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08.04.2021 20:46 Відповісти
Так це Жулька замутила ці наглядові ради,ці зарплати які отримують Кобилєв і Вітренко офіційно з держбюджету,чи агент російських спецслужб Порошенко?а екс головний продюсер каналу Інтер Зеленский просто продовжив це"реформаторське"рішення...
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09.04.2021 10:38 Відповісти
Закупівля вакцин можлива лише державами, а не її суб'єктами. Поки що...ні фірмам, ні містам не подають
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08.04.2021 22:00 Відповісти
Все верно, надо было бы этих выродков не просто толкать а отвесить хороших пистюлей!!!! А то мы не знаем чем в Киевраде занимаются представители этих партеек!!!!!!!!!!!!!!
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08.04.2021 20:45 Відповісти
Если знаете, пишите в НАБУ, там разберутся!
Или уже написали?
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08.04.2021 20:48 Відповісти
Писать в НАБУ, это анекдот? Они уже лет 10 ничего не "видят" и не "слышат" и это при том что в Киеве даже дворовые собаки все знают
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08.04.2021 20:55 Відповісти
да неужели? Буквально вчера-позавчера, именно детективы НАБУ накрыли квартиру брата судьи Вовка. Офиз *********** - как в рот кипяточку набрал - молчат, падлы. ГенПрокурорша Беня диктова - тоже самое.
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08.04.2021 20:57 Відповісти
В каком году появилось НАБУ?
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09.04.2021 01:58 Відповісти
Еліта ********** Срулі))))
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08.04.2021 20:47 Відповісти
Ага. Звісно, що Бондарєв, побратим Руського по деребну земель, говорить правду. Та само, як про виведення коштів з банку Велес, який належав Бондарєву. Хіба можливо сумніватися в правдивості слів, який все своє життя обманював людей та державу. У Юлі усі такі
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08.04.2021 22:05 Відповісти
поросята,це не Юля обіцяє ,а засновик"ПР" Порошенко?
https://www.facebook.com/100007474054223/videos/2620713674854409/
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09.04.2021 10:41 Відповісти
Умник, тогда войны не было и вся территория была у нас! Методичку смени!!!
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09.04.2021 13:17 Відповісти
Знову засновник"ПР"П.Порошенко і екс генеральний продюсер каналу"Інтер"В. Зеленський відмовились підтримувати голосування за закон про зниження тарифів для людей.
https://www.youtube.com/watch?v=WtO2acZ5Zes&feature=share&fbclid=IwAR1ChZI97exMd7WskJ0rftpZHjkSPhVBu6n9EjOnyMrUdWMzbVOwijV-0bg
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09.04.2021 16:36 Відповісти
Цвет, ну цвет же общества, в котором тупой Собачий рот это норма...
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08.04.2021 20:51 Відповісти
Стыдобище, позорная совковая жлоба, где здесь Европа, дремучий совок.
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08.04.2021 21:07 Відповісти
Очень сомневаюсь что в совке были такие животные.
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09.04.2021 00:03 Відповісти
Вы сами прекрасно знаете что драки депутатов это чисто украинская традиция. И совок тут ни при чем.)
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09.04.2021 00:09 Відповісти
не ври людям
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09.04.2021 02:00 Відповісти
Милые бранятся, только тешатся.
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08.04.2021 21:16 Відповісти
Да они там все ********. В плохом смысле..
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08.04.2021 21:22 Відповісти
Бондарев ещё тот п......с , пусть расскажет как он земельку на берегу Днепра в Вышгородского под себя выводил , как его помощник наркотиками торговал и его на этом полиция поймала и как он его отмазывал 😂😂😂
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08.04.2021 21:23 Відповісти
А что скажет по этому поводу Юлия Тимошенко? Какую оценку даст своему соратнику?
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08.04.2021 21:34 Відповісти
ждите, скоро ваня сулима вылезет из схрона и вместо той бедной сучки прокомментирует...
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08.04.2021 22:17 Відповісти
Киев признал «Крымский федеральный округ»?
27 января 2015
Согласно копиям договоров, которые попали в сеть, и устным заявлениям официальных лиц, Украина экспортирует из России электроэнергию объемом до 1500 МВт.
Одним из условий поставок «тока» является стопроцентное обеспечение потребностей в электроэнергии потребителей в Крыму.
Более того, Россия обязуется поставлять электричество на территорию Луганской и Донецкой областей, подконтрольную сепаратистам.
При этом оплачивает эти поставки Украина.
В контракте Киев закупает электроэнергию на основании формулы «бери и плати» - то есть оплачивает даже ту электроэнергию, в которой не нуждается.
Причем Россия, в соответствии с договором, может в одностороннем порядке повышать стоимость электроэнергии.
https://ru.krymr.com/a/26816562.html
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09.04.2021 10:43 Відповісти
вот что власть и коррупция с людьми в Украине делает
в любой нормальной стране посадили и даже не вякнул
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08.04.2021 21:41 Відповісти
Яка гидота!! Спалити нахрін те кубло!
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08.04.2021 21:48 Відповісти
Если бы он действительно отпиз.. и главное по делу, это было бы показательно, а что мы видим, на самом деле, конченное, охеревшее, быдло изображает из себя такого реального чувачка, который, ща, всех тут уделает. Могу себе представить как такое дерьмо ведет себя за дверьми этого помещения. Его просто очень давно не ******* до потери сознания. По каким качесвам и за какие заслуги он туда попал? Интеллектуал? Не похож. Может скрытый научный потенциал, как у Кивы? Пока такое дерьмо у власти, у Украины будущего нет.
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08.04.2021 22:20 Відповісти
Ага рошенівське кубло заговорило.Все у них спокійно,все "прийстойно" як крали 5років за засновника"ПР" Порошенко,так і тепер крадуть,а тут якись депутат від "Батьківщини"порушив їх спокій...
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09.04.2021 11:01 Відповісти
А мудрому нариду таке тупе бидло подобаеться)))
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08.04.2021 22:29 Відповісти
Не, ну Сашко Билый был вроде ж патриот
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08.04.2021 22:56 Відповісти
Братва ...
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08.04.2021 22:37 Відповісти
Комсюк он, а не братва! Знавал я Костю когда он был на много скромнее.
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09.04.2021 01:23 Відповісти
А що "бютовці" в ДПЗКУ витворяють, це взагалі жахіття.
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09.04.2021 04:45 Відповісти
Що і там і недають красти?
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09.04.2021 10:45 Відповісти
какой народ такие и их представители))) чему тут удивляться, кто то же за него голосовал
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09.04.2021 07:05 Відповісти
Молодец. Мужчина!
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09.04.2021 07:33 Відповісти
пусть Кличку предложит выйти
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09.04.2021 07:36 Відповісти
Такого бидла зараз в кожній обласній раді біля 90%!!!
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09.04.2021 08:01 Відповісти
Быдло.
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09.04.2021 09:17 Відповісти
Думаю, шо 90% тиХ, хто нами керує - такі самі.
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09.04.2021 09:58 Відповісти
Сразу видно мужика ,а не хитровые@@ную соэво - каустиковую рошеновскую мразь...
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09.04.2021 10:54 Відповісти
да и тебя, дЭбила, сразу видно...
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10.04.2021 00:33 Відповісти
на месте темошенко я бы застрелился.
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09.04.2021 12:34 Відповісти
Чому дивуватись? Батьківщина відома тим, що продає місця у прохідній частині виборчих списків. Причому, кому завгодно, аби міг заплатити. Тому і постійно трапляються подібні зашквари...
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09.04.2021 13:28 Відповісти
І як завжди ,це відомо ФСБ і філіалу фірмочки"рошен"і більше нікому в Україні.
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09.04.2021 16:34 Відповісти
А ти не плутає своє небажання бачити очевидне із "більше нікому невідомо"
https://www.0312.ua/news/2808300/zakarpatska-batkivsina-jde-pid-kontrol-lana-ta-partii-vidrodzenna-dzerelo

а тепер по полицям, кому ж Юля продала місце:

Ланьо Михаил Иванович -В криминальных кругах известный как "Блюк",

Стал один из ключевых участников http://society.lb.ua/accidents/2015/07/12/310730_poyavilos_operativnoe_video.html противостояния в Мукачеве в июле 2015 года. Так 11 июля 2015 года в Мукачево произошла перестрелка между "Правым сектором" и окружением народного депутата Украины, члена депутатской группы "Воля народа" Михаила Ланьо. Стрельба началась в первой половине для в спорткомплексе "Антарес", который принадлежит Ланьо. По информации СМИ, стрельба стала последствиемhttp://lb.ua/news/2015/07/13/310814_rozbirki_mukachevo_baloga_vs_lano.html разборок между двумя народными депутатами - Ланьо и Виктором Балогой.
Михаил Ланьо - соратникhttp://lb.ua/file/person/1306_medvedchuk_viktor_vladimirovich_.html Виктора Медведчука , бывший регионал, ныне депутат Верховной Рады.
В 1998 году Ланьо со своим шефом, криминальным авторитетом Иваном Винером ("Кози"), уехал по делам. А вскоре Винера нашли убитым. Ланьо был задержан по подозрению в убийстве Винера. Его продержали под арестом три месяца, но усилиями криминальных кругов освободили. Судьбой Ланьо занимался лично начальник милиции города Мукачево Виктор Чепак, который за эту услугу стал начальником УМВД Закарпатья. В условиях постреволюционной Украины Чепак баллотировался на голову Антикоррупционного бюро.
На сегодня Ланьо возглавляет самую криминальную группу Закарпатья, которая под прикрытием милиции занималась не только контрабандой и иными преступлениями, но и основательно готовилась к созданию "Закарпатской народной республики". Проводились сборки боевиков, завозилось оружие, пишет сайт http://patrioty.org.ua/tse-sudimiy-bandit-gvaltivnik-z-yanukivskoyi-bandi-ps-publikuye-kompromat-na-mihayla-lano/ "Патриоты Украины" .
Ранее был судим по статье 117 УК Украины ("изнасилование"). Кроме того, по данным СМИ, Михаил Ланьо имел отношение к местной наркоиндустрии: производство "первинтина", завоз из-за границы кокаина и "экстази", нелегальных поставок алкоголя и др.
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09.04.2021 16:44 Відповісти
коли обтечеш і Івану передай... йому теж корисно знати ким є його Бохіня.
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09.04.2021 16:46 Відповісти
Чергова ФСБ - ешна мулька.Я чекаю 20 років від вас ****** на конкретне обвинувачення Ю.Тимошенко хочаб в чомусь,а у відповідь бла - бла - бла і перевод на Медведчука,Коломойського і Путіна.Хоча всі чудово знають в Україні,що саме агент російських спецслужб Порошенко закривався зі своїм резидентом ФСБ в Україні Медведчуком у себе в палаці обговорюючі плани по здачі України *****. Про чотири канали подарованні Порошенко разом з трубопроводом п"ятій колони.Які Зюзя прикрив,тільки тому,що це било по його рейтингам.Скільки вам ще треба підірванних складів з ************,скільки треба котлів по знищенню добровольців?А у відповідь знову бла - бла - бла "тимошенковсіхздалавсіхвбилавсевкралазмедведчуком".
***

"И пророссийский Янукович с пророссийским Манафортом, марионетки Кремля,
посадили действующего главнокомандующего (президент Украины Петр Порошенко. - Ред.) на должность министра экономики в своем пророссийском правительстве.
А на должность министра экономики не сажают чужих людей, потому что там сосредоточие коррупции.
Все лицензии, все тендеры, все разрешения - туда сажают только своего "плоть от плоти", "кровь от крови". Источник: https://censor.net/n3117599
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17.04.2021 14:52 Відповісти
Тытыкало ты тут не тыкай ! А то в тыкву тыкну
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09.04.2021 17:03 Відповісти
а де слово - Лопата?
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10.04.2021 00:35 Відповісти
Тытыкало ты тут не тыкай ! А то в тыкву тыкну лопатой Нардеп "Батьківщини" Бондарєв влаштував дебош у Київоблраді і погрожував побити кількох чиновників - Цензор.НЕТ 9370
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10.04.2021 10:46 Відповісти
вы попросили - я написал
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16.04.2021 13:07 Відповісти
 
 