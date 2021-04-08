Нардеп "Батьківщини" Бондарєв влаштував дебош у Київоблраді і погрожував побити кількох чиновників. ВІДЕО 18+

Народний депутат "Батьківщини" Костянтин Бондарєв ображав депутата облради, ексмера Василькова Володимира Сабадаша ("За Майбутнє"), Ярослава Москаленка ("За Майбутнє") і Романа Титикала ("Європейська солідарність"), також пропонував їм "піти, вийти" .

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "КиевВласть"

Спочатку Бондарєв почав штовхати Володимира Сабадаша і запропонував "вийти", щоб продовжити розборки. Сабадаш уже зняв піджак, але втрутився депутат Ярослав Москаленко ("За Майбутнє"), який попросив Бондарєва "заспокоїтися і протверезіти".

"Він (Володимир Сабадаш. - Ред.) приїжджає і намагається вербувати моїх людей, як тварь кагебешна... Ще раз ти кудись приїдеш, я тебе приїду від###жу", - пообіцяв Бондарєв.

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Після втручання колег депутати розійшлися, а Бондарєв пішов у кулуари обласної ради.

Однак був відсутній нардеп недовго. Через кілька хвилин він повернувся в зал і почав нападати на депутата Київоблради Романа Титикала ("Європейська солідарність").

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"Якщо б я тебе хотів від####ити, я б тебе від####ив. А поки я тебе просто ображаю, як юриста. Ви з####или гроші", - говорив Бондарєв.

Титикало відповів, що не хоче спілкуватися з Бондарєвим, оскільки той говорить неправду. Але Бондарєв продовжив: "Титикало, ти - тварина, як з####ила гроші з Київського обласного бюджету. Ти призначив туди керівника, якого куруєш до сьогодні і з####ив звідти 15 млн гривень. Друже, ми це розкопаємо, і тебе, тварино, посадимо теж у в'язницю".

На відповідь депутата Титикала "Все у ваших руках" Бондарєв відповів: "Якби все було в моїх руках, я б тебе від####ив зараз. А так мені доводиться говорити тобі, що ти тварина. Корупційна тварина, б## #ь". Титикало продовжував наполягати, що не згоден.

У результаті Бондарєва вивів депутат Ігор Левітас (ВО "Батьківщина").

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