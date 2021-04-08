Нардеп "Батьківщини" Бондарєв влаштував дебош у Київоблраді і погрожував побити кількох чиновників. ВІДЕО 18+
Народний депутат "Батьківщини" Костянтин Бондарєв ображав депутата облради, ексмера Василькова Володимира Сабадаша ("За Майбутнє"), Ярослава Москаленка ("За Майбутнє") і Романа Титикала ("Європейська солідарність"), також пропонував їм "піти, вийти" .
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "КиевВласть"
Спочатку Бондарєв почав штовхати Володимира Сабадаша і запропонував "вийти", щоб продовжити розборки. Сабадаш уже зняв піджак, але втрутився депутат Ярослав Москаленко ("За Майбутнє"), який попросив Бондарєва "заспокоїтися і протверезіти".
"Він (Володимир Сабадаш. - Ред.) приїжджає і намагається вербувати моїх людей, як тварь кагебешна... Ще раз ти кудись приїдеш, я тебе приїду від###жу", - пообіцяв Бондарєв.
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Після втручання колег депутати розійшлися, а Бондарєв пішов у кулуари обласної ради.
Однак був відсутній нардеп недовго. Через кілька хвилин він повернувся в зал і почав нападати на депутата Київоблради Романа Титикала ("Європейська солідарність").
"Якщо б я тебе хотів від####ити, я б тебе від####ив. А поки я тебе просто ображаю, як юриста. Ви з####или гроші", - говорив Бондарєв.
Титикало відповів, що не хоче спілкуватися з Бондарєвим, оскільки той говорить неправду. Але Бондарєв продовжив: "Титикало, ти - тварина, як з####ила гроші з Київського обласного бюджету. Ти призначив туди керівника, якого куруєш до сьогодні і з####ив звідти 15 млн гривень. Друже, ми це розкопаємо, і тебе, тварино, посадимо теж у в'язницю".
На відповідь депутата Титикала "Все у ваших руках" Бондарєв відповів: "Якби все було в моїх руках, я б тебе від####ив зараз. А так мені доводиться говорити тобі, що ти тварина. Корупційна тварина, б## #ь". Титикало продовжував наполягати, що не згоден.
У результаті Бондарєва вивів депутат Ігор Левітас (ВО "Батьківщина").
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Депутати Київради від фракцій «Слуга народу», «Удар», «Голос» і «Батьківщина» провалили голосування за звернення Київради до КМУ та ВРУ щодо необхідності надання столиці можливості самостійно закуповувати вакцину від коронавірусу.
Или уже написали?
https://www.facebook.com/100007474054223/videos/2620713674854409/
https://www.youtube.com/watch?v=WtO2acZ5Zes&feature=share&fbclid=IwAR1ChZI97exMd7WskJ0rftpZHjkSPhVBu6n9EjOnyMrUdWMzbVOwijV-0bg
27 января 2015
Согласно копиям договоров, которые попали в сеть, и устным заявлениям официальных лиц, Украина экспортирует из России электроэнергию объемом до 1500 МВт.
Одним из условий поставок «тока» является стопроцентное обеспечение потребностей в электроэнергии потребителей в Крыму.
Более того, Россия обязуется поставлять электричество на территорию Луганской и Донецкой областей, подконтрольную сепаратистам.
При этом оплачивает эти поставки Украина.
В контракте Киев закупает электроэнергию на основании формулы «бери и плати» - то есть оплачивает даже ту электроэнергию, в которой не нуждается.
Причем Россия, в соответствии с договором, может в одностороннем порядке повышать стоимость электроэнергии.
https://ru.krymr.com/a/26816562.html
в любой нормальной стране посадили и даже не вякнул
https://www.0312.ua/news/2808300/zakarpatska-batkivsina-jde-pid-kontrol-lana-ta-partii-vidrodzenna-dzerelo
а тепер по полицям, кому ж Юля продала місце:
Ланьо Михаил Иванович -В криминальных кругах известный как "Блюк",
Стал один из ключевых участников http://society.lb.ua/accidents/2015/07/12/310730_poyavilos_operativnoe_video.html противостояния в Мукачеве в июле 2015 года. Так 11 июля 2015 года в Мукачево произошла перестрелка между "Правым сектором" и окружением народного депутата Украины, члена депутатской группы "Воля народа" Михаила Ланьо. Стрельба началась в первой половине для в спорткомплексе "Антарес", который принадлежит Ланьо. По информации СМИ, стрельба стала последствиемhttp://lb.ua/news/2015/07/13/310814_rozbirki_mukachevo_baloga_vs_lano.html разборок между двумя народными депутатами - Ланьо и Виктором Балогой.
Михаил Ланьо - соратникhttp://lb.ua/file/person/1306_medvedchuk_viktor_vladimirovich_.html Виктора Медведчука , бывший регионал, ныне депутат Верховной Рады.
В 1998 году Ланьо со своим шефом, криминальным авторитетом Иваном Винером ("Кози"), уехал по делам. А вскоре Винера нашли убитым. Ланьо был задержан по подозрению в убийстве Винера. Его продержали под арестом три месяца, но усилиями криминальных кругов освободили. Судьбой Ланьо занимался лично начальник милиции города Мукачево Виктор Чепак, который за эту услугу стал начальником УМВД Закарпатья. В условиях постреволюционной Украины Чепак баллотировался на голову Антикоррупционного бюро.
На сегодня Ланьо возглавляет самую криминальную группу Закарпатья, которая под прикрытием милиции занималась не только контрабандой и иными преступлениями, но и основательно готовилась к созданию "Закарпатской народной республики". Проводились сборки боевиков, завозилось оружие, пишет сайт http://patrioty.org.ua/tse-sudimiy-bandit-gvaltivnik-z-yanukivskoyi-bandi-ps-publikuye-kompromat-na-mihayla-lano/ "Патриоты Украины" .
Ранее был судим по статье 117 УК Украины ("изнасилование"). Кроме того, по данным СМИ, Михаил Ланьо имел отношение к местной наркоиндустрии: производство "первинтина", завоз из-за границы кокаина и "экстази", нелегальных поставок алкоголя и др.
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"И пророссийский Янукович с пророссийским Манафортом, марионетки Кремля,
посадили действующего главнокомандующего (президент Украины Петр Порошенко. - Ред.) на должность министра экономики в своем пророссийском правительстве.
А на должность министра экономики не сажают чужих людей, потому что там сосредоточие коррупции.
Все лицензии, все тендеры, все разрешения - туда сажают только своего "плоть от плоти", "кровь от крови". Источник: https://censor.net/n3117599