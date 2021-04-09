Лікарі, що працюють у COVID-відділеннях, отримують приблизно 30 тис. грн з усіма надбавками, - головлікар лікарні ім. Мечникова Риженко. ВIДЕО
В Україні лікарі, які працюють у ковід-лікарнях, отримують приблизно 30 тис. грн. Їм доводиться цілодобово бути або на телефоні, або в медзакладі.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це розповів головний лікар Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко в шоу "Право на владу".
"У COVID-відділенні - приблизно 30 тис. грн з усіма надбавками. Іноді 35 тис., якщо є категорії. Це заробітна плата людини, яка має досвід, яка щодня рятує найважчих пацієнтів. Вони, по суті, перебувають цілодобово або на телефоні, або у відділенні. І це дуже мало для того, щоб працювати в таких важких підрозділах", - зазначив Риженко.
За його словами, інші лікарі отримують втричі менше.
Топ коментарі
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+2 Vladimir T #345501
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Например в райбольнице Новомосковска (в 25 км. от Днепра) врачи получают 15 000 грн.
ето много, ілі мало?
трідцать тисяч, трідцать тисяч -
чи нам вистачить на сало?
Самі головою подумайте, в медсестри ЗП більша ніж в лікарів, програмістів і президента?)))
Не больше, чем у нас на самом деле.
Зарплаты топ-менеджмента в Украине на том же уровне, что и в США, это зарплаты рядовых граждан у нас значительно ниже. Например - руководитель американской почты получает меньше, чем глава Укрпочты, хотя руководит она значительно более масштабной системой и у ее подчиненных зарплаты значительно выше, чем у подчиненных нашего Смелянского, когорый получает невообразимые деньги ни за что при нищенских зарплатах его подчиненных.
А у нас топ-менеджмент премии и высокие зп получает за плохие результаты работы.
А вот если кадров не будет ВООБЩЕ, вот тогда государство и деньги найдет (благо денег у него полно, просто вниз не доходят), и реформы проведет, и условия для частной медицины создаст, чтоб с себя нагрузку снять.
А пока терпилы терпят за 10000 гривен, чинуши и пальцем не пошевелят. Да и зачем им шевелить, если оно и так худо-бедно работает?
Какая наивность. Да им глубоко пох. Они по-сути окупационная администрация.
Каждая гнида норовит заиметь домик в Европах, устроить там семью, выучить детей. Ну и естественно все "заработанное" на грабеже аборигенов уходит туда.