Лікарі, що працюють у COVID-відділеннях, отримують приблизно 30 тис. грн з усіма надбавками, - головлікар лікарні ім. Мечникова Риженко. ВIДЕО

В Україні лікарі, які працюють у ковід-лікарнях, отримують приблизно 30 тис. грн. Їм доводиться цілодобово бути або на телефоні, або в медзакладі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це розповів головний лікар Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко в шоу "Право на владу".

"У COVID-відділенні - приблизно 30 тис. грн з усіма надбавками. Іноді 35 тис., якщо є категорії. Це заробітна плата людини, яка має досвід, яка щодня рятує найважчих пацієнтів. Вони, по суті, перебувають цілодобово або на телефоні, або у відділенні. І це дуже мало для того, щоб працювати в таких важких підрозділах", - зазначив Риженко.

За його словами, інші лікарі отримують втричі менше.

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