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Лікарі, що працюють у COVID-відділеннях, отримують приблизно 30 тис. грн з усіма надбавками, - головлікар лікарні ім. Мечникова Риженко. ВIДЕО

В Україні лікарі, які працюють у ковід-лікарнях, отримують приблизно 30 тис. грн. Їм доводиться цілодобово бути або на телефоні, або в медзакладі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це розповів головний лікар Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко в шоу "Право на владу".

"У COVID-відділенні - приблизно 30 тис. грн з усіма надбавками. Іноді 35 тис., якщо є категорії. Це заробітна плата людини, яка має досвід, яка щодня рятує найважчих пацієнтів. Вони, по суті, перебувають цілодобово або на телефоні, або у відділенні. І це дуже мало для того, щоб працювати в таких важких підрозділах", - зазначив Риженко.

За його словами, інші лікарі отримують втричі менше.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мінімальна зарплата лікаря має бути 23 тис. грн, медсестри - 17 тис. грн, - Степанов

Автор: 

лікарі (1289) Риженко Сергій (65) зарплата (2256)


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Топ коментарі
+3
Брехня.
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09.04.2021 11:21
+3
Если сестра будет жить в реанимации, то такие деньги она получит, потому как платят за дежурства. Только её хватит максимум на месяца три. Обычно ковидные сёстры получают в США около 10-15 тыс. Берёшь больше дежурств - больше получаешь. Но далеко не все на такое готовы физически и психологически. Так что это скорее исключение, чем правило.
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09.04.2021 11:46
+2
А ничего что бюджет больницы Мечникова сопоставим с бюджетом небольшого областного центра?
Например в райбольнице Новомосковска (в 25 км. от Днепра) врачи получают 15 000 грн.
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09.04.2021 10:55
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тож Мечнікова, а десь на задвірках і того менше
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09.04.2021 10:50 Відповісти
І того менше це ви про що? Ми не в Америці і не в Європі. На тлі пенсій і 10 тисячних заробітніх плат це достойні гроші.
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09.04.2021 10:56 Відповісти
зарплата менша, не тормози.
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09.04.2021 11:00 Відповісти
А их министр миллионы на морже кассирует и куртки за 23 000 $себе позволяет
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09.04.2021 22:01 Відповісти
А ничего что бюджет больницы Мечникова сопоставим с бюджетом небольшого областного центра?
Например в райбольнице Новомосковска (в 25 км. от Днепра) врачи получают 15 000 грн.
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09.04.2021 10:55 Відповісти
Ничего. ОТГ Новомосковска пусть в этом разбирается, при чём тут Днепр?
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09.04.2021 10:58 Відповісти
Днепр не при чем. Просто не надо жо...пу с пальцем сравнивать. Днепр (и больница Мечникова в частности) это, мягко говоря, не вся Украина.
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09.04.2021 12:29 Відповісти
ты сравнивал, вот и не сравнивай, при чём тут Днепр?
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09.04.2021 12:47 Відповісти
По-твоему я не правильно сравнил. Ок, а ты считаешь, что 30 000 грн/мес. получают ВСЕ ковидные врачи в Украине?
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09.04.2021 12:56 Відповісти
Я ничего не считаю и ничего не сравниваю.
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09.04.2021 13:43 Відповісти
Ты забыл добавить: ... зато умею на кнопочки нажимать
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09.04.2021 15:15 Відповісти
Конечно умею, и вы тоже сможете уметь, только не забывайте вовремя колёсики пить, хорошо?
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09.04.2021 16:00 Відповісти
Это не означает, что сравнивать нужно с худшим, так можно и на волонтёрство всех перевести - дешевле.
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09.04.2021 14:28 Відповісти
Ото туди хірурги і побігли, їм же заробити не дають, забороняючи планові операції. Та то ще не страшно, страшно, коли акушери позбігають в ковідні.
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09.04.2021 10:55 Відповісти
Не сміши - для хірурга то взагалі не гроші
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09.04.2021 11:20 Відповісти
А якшо майже ніяких нема? А тут ще теж можна хворих доїти.
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09.04.2021 11:27 Відповісти
трідцать тисяч, трідцать тисяч -
ето много, ілі мало?
трідцать тисяч, трідцать тисяч -
чи нам вистачить на сало?
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09.04.2021 10:56 Відповісти
ЗА СМЕНУ
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09.04.2021 10:59 Відповісти
ЗА ЧАС!
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09.04.2021 11:00 Відповісти
Так там риск быть пристреленой после операции, это дорого стоит.
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09.04.2021 10:59 Відповісти
В США медсестра реанимационного отделения получает от 5ти до 10ти тыс. долларов в... НЕДЕЛЮ! Я только могу себе представить - сколько бы там получал человек уровня Лещенко или Витренко.
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09.04.2021 11:01 Відповісти
Брехня.
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09.04.2021 11:21 Відповісти
https://censor.net/ru/resonance/3257039/ukransk_kovdn_reanmats_poglyad_zseredini Прочти. Правда там много букв.
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09.04.2021 11:32 Відповісти
Если сестра будет жить в реанимации, то такие деньги она получит, потому как платят за дежурства. Только её хватит максимум на месяца три. Обычно ковидные сёстры получают в США около 10-15 тыс. Берёшь больше дежурств - больше получаешь. Но далеко не все на такое готовы физически и психологически. Так что это скорее исключение, чем правило.
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09.04.2021 11:46 Відповісти
Один дурник написав, інші розповсюджують.
Самі головою подумайте, в медсестри ЗП більша ніж в лікарів, програмістів і президента?)))
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10.04.2021 12:34 Відповісти
"Я только могу себе представить - сколько бы там получал человек уровня Лещенко или Витренко"

Не больше, чем у нас на самом деле.
Зарплаты топ-менеджмента в Украине на том же уровне, что и в США, это зарплаты рядовых граждан у нас значительно ниже. Например - руководитель американской почты получает меньше, чем глава Укрпочты, хотя руководит она значительно более масштабной системой и у ее подчиненных зарплаты значительно выше, чем у подчиненных нашего Смелянского, когорый получает невообразимые деньги ни за что при нищенских зарплатах его подчиненных.
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09.04.2021 11:25 Відповісти
Да ладно, в США премии топ-менеджменту такие, что там та зарплата (кстати может достигать нескольких миллионов в год) она им нафиг не нужна. Вон баба гендир из АМD - Лиза Су заработала $58,5 млн. Это больше чем 1 млрд 600 млн гривенных. Норм зарплата такая. И таких дофига.
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10.04.2021 12:43 Відповісти
Вот только в США премии топ-менеджменту идут только при условии их реально хорошей работы и хороших результатов. Там бывает, что топ-менеджер работает на условиях, что если компания в убытках - его зп составит $1.
А у нас топ-менеджмент премии и высокие зп получает за плохие результаты работы.
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10.04.2021 12:56 Відповісти
https://censor.net/ru/user/386523 Не бреши.
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09.04.2021 11:26 Відповісти
https://censor.net/ru/resonance/3257039/ukransk_kovdn_reanmats_poglyad_zseredini Прочти. Это здесь же на Цензоре в резонансе.
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09.04.2021 11:31 Відповісти
Ну это как-то многовато ,урезать зарплаты до минимума всем ,врачам ,мусорам ,судьям ,депутатам ,прокурорам ...минималку в зубы и до свиданья ,война идёт с росеей ,сейчас не до жиру ,вот возьмём моЦкву тогда и заживём ..
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09.04.2021 11:04 Відповісти
если сравнивать с судьями-прокурорами или бандформирование НКРЕКП...то сравнение совсем не в пользу рискующих жизнью и почти живущих в больнице врачей...(даже в такой не последней в Украине больнице, как Мечька)
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09.04.2021 11:06 Відповісти
+ обдирание больных.
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09.04.2021 11:14 Відповісти
+ взятки за то, чтобы туда положиться и лечится..., неплохо-неплохо...
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09.04.2021 11:36 Відповісти
Это если Рыженко им их заплатит. 300 процентов отменили! Главрачи теперь решают сколько платить и кому или вообще не платить! По-сути крепосничество для медперсонала , а из главрачей сделали класс господ, которых никто не собирается из КабМина или НСЗУ контролировать! Это будет завал украинской медицины! Работать за копейки снова в пандемию никто не будет!
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09.04.2021 12:01 Відповісти
Ковидные не выплачиваются уже несколько месяцев подряд! 300 процентов не выплачивались полностью никогда! А теперь и эти доплаты отменили. ЗеКабмин не понятно чем думает , когда подобное вытворяет.
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09.04.2021 12:07 Відповісти
По словам Рыженко, напротив больницы работает фирмочка, которая переманивает медперсонал для работы за границей. За год 200 человек переманили - почти 10% персонала больницы. Медсестры уезжают на зарплату 700 евро в месяц плюс жилье и еда. По его же словам, зарплата молодого хирурга в Мечникова - 6000 грн (182 евро), средняя - 10000 (303 евро), максимум - 15000 (455 евро). Это без ковидных. Вот вам и реальность анекдота про сантехника и хирурга.
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09.04.2021 12:16 Відповісти
Ну и правильно делают что едут. Только дефицит кадров заставит чинуш ценить людей. Сейчас в Украине в госсекторе нормальные зарплаты только у высших чинуш и силовиков. Прочие работают за копейки, по возможности добирая коррупцией. Но все же работают.
А вот если кадров не будет ВООБЩЕ, вот тогда государство и деньги найдет (благо денег у него полно, просто вниз не доходят), и реформы проведет, и условия для частной медицины создаст, чтоб с себя нагрузку снять.
А пока терпилы терпят за 10000 гривен, чинуши и пальцем не пошевелят. Да и зачем им шевелить, если оно и так худо-бедно работает?
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09.04.2021 12:29 Відповісти
"Только дефицит кадров заставит чинуш ценить людей".
Какая наивность. Да им глубоко пох. Они по-сути окупационная администрация.
Каждая гнида норовит заиметь домик в Европах, устроить там семью, выучить детей. Ну и естественно все "заработанное" на грабеже аборигенов уходит туда.
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10.04.2021 12:25 Відповісти
 
 