Протидія домашньому насильству буде пріоритетом роботи прокуратури в 2021 році, - Венедіктова. ВIДЕО

Кожна третя сім'я в Україні зустрічається з насильством. Від 1 до 3 мільйонів дітей щорічно стають його свідками або жертвами. Наслідки цього - крім фізичних, глибокі душевні травми, що не залікувати ніколи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Венедіктова заявила у відеозверненні.

За словами генпрокурора, протягом минулого 2020 року у ЄРДР загалом зареєстровано приблизно 3 тисячі таких правопорушень, майже 2000 з них направлено до суду з обвинувальними актами. Минулого року скоєно злочини, пов'язані з насильством у сім'ї, стосовно 199 дітей. Лише за січень-березень цього року зареєстровано понад 1000 таких кримінальних злочинів, до суду вже передано більш ніж 650. Всього за минулий рік за ст. 126-1 Кримінального кодексу України засуджено 778 осіб.

"Ми плануємо впроваджувати спеціалізацію прокурорів у кримінальних провадження цієї категорії. Для цього розробляємо стандарти роботи з орієнтацією на кращі практики застосування закону та проведемо необхідне навчання. Також ми розпочали більш тісну взаємодію прокурорів з громадськими організаціями, які опікуються питаннями протидії гендерно-зумовленому і домашньому насильству", - зазначила Венедіктова.

Також генеральний прокурор закликала за найменших проявів насильства відразу звертатися до поліції, в соціальні служби та громадські організації, в центри безкоштовної юридичної допомоги.

Венедіктова зазначила, що кримінальна відповідальність за домашнє насильство діє трохи більше двох років і наближає Україну до ратифікації Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами, або Стамбульської конвенції.

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