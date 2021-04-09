Протидія домашньому насильству буде пріоритетом роботи прокуратури в 2021 році, - Венедіктова. ВIДЕО
Кожна третя сім'я в Україні зустрічається з насильством. Від 1 до 3 мільйонів дітей щорічно стають його свідками або жертвами. Наслідки цього - крім фізичних, глибокі душевні травми, що не залікувати ніколи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Венедіктова заявила у відеозверненні.
За словами генпрокурора, протягом минулого 2020 року у ЄРДР загалом зареєстровано приблизно 3 тисячі таких правопорушень, майже 2000 з них направлено до суду з обвинувальними актами. Минулого року скоєно злочини, пов'язані з насильством у сім'ї, стосовно 199 дітей. Лише за січень-березень цього року зареєстровано понад 1000 таких кримінальних злочинів, до суду вже передано більш ніж 650. Всього за минулий рік за ст. 126-1 Кримінального кодексу України засуджено 778 осіб.
"Ми плануємо впроваджувати спеціалізацію прокурорів у кримінальних провадження цієї категорії. Для цього розробляємо стандарти роботи з орієнтацією на кращі практики застосування закону та проведемо необхідне навчання. Також ми розпочали більш тісну взаємодію прокурорів з громадськими організаціями, які опікуються питаннями протидії гендерно-зумовленому і домашньому насильству", - зазначила Венедіктова.
Також генеральний прокурор закликала за найменших проявів насильства відразу звертатися до поліції, в соціальні служби та громадські організації, в центри безкоштовної юридичної допомоги.
Венедіктова зазначила, що кримінальна відповідальність за домашнє насильство діє трохи більше двох років і наближає Україну до ратифікації Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами, або Стамбульської конвенції.
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Прокуратура запрацює по-новому, по-українськи, по-домашньому....ть
Судівська влада - працює - сотні мільйонів $ отримує ! А , якщо кого зловлять - під десяток мільйонів грн застави вийде
Во время войны....
Когда полно коллаборантов, агентов рашки в Украине.....
Когда чинуши и олигархи грабят украинцев....
Эта дура видит в дом насилии - главную проблему!!!!!
Что бы такого не делать, что бы ничего не делать.....
Ця статистика й далі буде зростати пропорційно кількості хитрозадих баб, які за допомогою шняги "домашнього насилля" віджимають нерухомість чоловіків.
А на справді... це просто пусті слова. Чергові побріхеньки. Вона ляпнула задля піару, підлеглі намалюють їй таку, як бажає статистику, а результату буде нуль. Домашньому насиллю слід запобігати, а не боротись. Ще жоден вирок не створив нормальну родину чи змусив батьків/дітей, любити одне одного...
А как же Порошенко?