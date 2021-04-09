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Протидія домашньому насильству буде пріоритетом роботи прокуратури в 2021 році, - Венедіктова. ВIДЕО

Кожна третя сім'я в Україні зустрічається з насильством. Від 1 до 3 мільйонів дітей щорічно стають його свідками або жертвами. Наслідки цього - крім фізичних, глибокі душевні травми, що не залікувати ніколи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Венедіктова заявила у відеозверненні.

За словами генпрокурора, протягом минулого 2020 року у ЄРДР загалом зареєстровано приблизно 3 тисячі таких правопорушень, майже 2000 з них направлено до суду з обвинувальними актами. Минулого року скоєно злочини, пов'язані з насильством у сім'ї, стосовно 199 дітей. Лише за січень-березень цього року зареєстровано понад 1000 таких кримінальних злочинів, до суду вже передано більш ніж 650. Всього за минулий рік за ст. 126-1 Кримінального кодексу України засуджено 778 осіб.

"Ми плануємо впроваджувати спеціалізацію прокурорів у кримінальних провадження цієї категорії. Для цього розробляємо стандарти роботи з орієнтацією на кращі практики застосування закону та проведемо необхідне навчання. Також ми розпочали більш тісну взаємодію прокурорів з громадськими організаціями, які опікуються питаннями протидії гендерно-зумовленому і домашньому насильству", - зазначила Венедіктова.

Також генеральний прокурор закликала за найменших проявів насильства відразу звертатися до поліції, в соціальні служби та громадські організації, в центри безкоштовної юридичної допомоги.

Венедіктова зазначила, що кримінальна відповідальність за домашнє насильство діє трохи більше двох років і наближає Україну до ратифікації Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами, або Стамбульської конвенції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мінсоцполітики починає інформаційну кампанію "Не дай домашньому насильству шанс!"

Автор: 

насилля (297) Венедіктова Ірина (829) Офіс Генпрокурора (3272)


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Топ коментарі
+21
А я наивно думал, что борьба с коррупцией в высших эшелонах нашей недовласти и с организованной преступностью будет приоритетом работы нашей сказочной прокуратуры в 2021, а также обеспечение надзора за законностью в оборонной сфере... А нет, видимо индивидуальное членство-гражданство наших граждан в Евросоюзе и Северной Америке продолжится
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09.04.2021 11:51
+17
то есть , за борьбу со взяточниками , казнокрадами, предателями и т д , стоит забыть
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09.04.2021 11:51
+10
О как ! А ворюги от власти пусть себе резвятся , я правильно понял ?
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09.04.2021 11:48
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тобто кадрові зміни, чебурятко?
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09.04.2021 11:47 Відповісти
Клацала ЮТУБ вчора. І ось знову чергові приколи. Ось такі питання прокуратуру не цікавлять? : Україна закупила вакцину майже вдвічі дорожче Камбоджі: Розслідування Watchdogs : https://www.youtube.com/watch?v=j31h0JrUaWo
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10.04.2021 06:32 Відповісти
О как ! А ворюги от власти пусть себе резвятся , я правильно понял ?
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09.04.2021 11:48 Відповісти
Протидія домашньому насильству буде пріоритетом роботи прокуратури в 2021 році, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 4801
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09.04.2021 19:56 Відповісти
просто девушка симпатичная, немного украшает жизнь
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10.04.2021 12:02 Відповісти
жаль венькидиктаву... совсем охляла... насилием насилуется... видать ********* это дело... садо-мазо... ну и на здоровье... любой каприз... только другим мешать не надо...
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09.04.2021 11:50 Відповісти
А я наивно думал, что борьба с коррупцией в высших эшелонах нашей недовласти и с организованной преступностью будет приоритетом работы нашей сказочной прокуратуры в 2021, а также обеспечение надзора за законностью в оборонной сфере... А нет, видимо индивидуальное членство-гражданство наших граждан в Евросоюзе и Северной Америке продолжится
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09.04.2021 11:51 Відповісти
И на содержание этой сволочи идет столько денег налогоплательщиков....
Прокуратура запрацює по-новому, по-українськи, по-домашньому....ть
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09.04.2021 11:51 Відповісти
то есть , за борьбу со взяточниками , казнокрадами, предателями и т д , стоит забыть
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09.04.2021 11:51 Відповісти
А у нас усе решта - упорядку
Судівська влада - працює - сотні мільйонів $ отримує ! А , якщо кого зловлять - під десяток мільйонів грн застави вийде
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09.04.2021 12:02 Відповісти
Это на камеру, а на деле опять будут Пороха сажать. Или в самом деле передумали?
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09.04.2021 11:52 Відповісти
Тоесть коррупцию мы уже побороли я так понял
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09.04.2021 11:54 Відповісти
Вот и все приоритеты зеимбицилов
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09.04.2021 12:07 Відповісти
Эта концепция работы прокуратуры появилась довольно неожиданно - как только какого-то прокурора рогатый муж под кроватью застукал...
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09.04.2021 12:08 Відповісти
А ми то гадали, що Вовки та Тупицькі з олігархами на черзі....та інші хабарники у ЗАКОНІ! А будуть боротися з пьяничками та дебоширами! Оце - прорив року!! Ще треба боротьбу разгорнути за незаконні вилови метеликів....під час виборів та війни з РФ!!
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09.04.2021 12:09 Відповісти
Пиз-ц....
Во время войны....
Когда полно коллаборантов, агентов рашки в Украине.....
Когда чинуши и олигархи грабят украинцев....

Эта дура видит в дом насилии - главную проблему!!!!!
Что бы такого не делать, что бы ничего не делать.....
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09.04.2021 12:09 Відповісти
Ага, ворам и сепарам бояться не чего.
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09.04.2021 12:11 Відповісти
Дайош кожного третього за грати.
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09.04.2021 12:22 Відповісти
От вона бабська солідарність у віджимі майна.
Ця статистика й далі буде зростати пропорційно кількості хитрозадих баб, які за допомогою шняги "домашнього насилля" віджимають нерухомість чоловіків.
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09.04.2021 12:26 Відповісти
и каким же образом? сам механизм расскажи? Это интересно
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10.04.2021 12:09 Відповісти
3000 таких правопорушень за рік на 3700 прокурорів - гарно влаштувалися.
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09.04.2021 12:27 Відповісти
В Україні є місцеві (зараз вже окружні) прокуратури, де на одного рядового прокурора припадає по 600 і більше кримінальних проваджень. Шкода, що не маю європейської статистики, для порівняння...
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09.04.2021 13:38 Відповісти
Та ті 600 і більше кримінальних проваджень не приоритетні, їх можна спокійно класти в стіл і виймати тільки найбільш дохідні, все одно повно і неупереджено розгядати таку кількість проваджень фізично не можливо. Насправді, більшість випадків домашнього насильства може спокійно вирішувати дільничний інспектор МВД.
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09.04.2021 20:14 Відповісти
Коррупция - это финансовое насилие, которое на своей шкуре чувствует подавляющее большинство украинских семей.
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09.04.2021 12:41 Відповісти
Понятно. Всех коррупционеров пересадили, теперь можно и буйными зебилами с белкой заняться.
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09.04.2021 13:18 Відповісти
Правильно, корупцію ж вже подолано, бандити в тюрмах
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09.04.2021 13:33 Відповісти
Пріоритетом протидія домашньому насиллю має бути для системи освіти України, а не прокуратури. Само по собі існування у роботі прокуратури пріоритетів, є маразмом. Злочини на категорії виходячи з їх суспільної небезпеки поділені КК. ВРУ визначає що більш небезпечне, а що ні. Пріоритет ( https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. priority, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. Priorität f) - переважне право, значення чогось. Тобто Генпрокурор, розповідає нам, що вона, змусить очолюваних нею прокурорів більше часу приділяти цій категорії злочинів? Добре, а чи є вони згідно КК самими суспільно небезпечними? А за рахунок чого вона забезпечить цей пріоритет? Збільшить штат? Вона це не може зробити. Покращить рівень та ефективність? Це малоймовірно. Тоді як? Варіантів два, або менше приділятимуть уваги іншим злочинам, або будуть більше "драти холопів", тобто рядових підлеглих прокурорів, що так само призведе до зменшення уваги до інших злочинів.
А на справді... це просто пусті слова. Чергові побріхеньки. Вона ляпнула задля піару, підлеглі намалюють їй таку, як бажає статистику, а результату буде нуль. Домашньому насиллю слід запобігати, а не боротись. Ще жоден вирок не створив нормальну родину чи змусив батьків/дітей, любити одне одного...
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09.04.2021 13:36 Відповісти
Корупция - мелочи , главное причина- домашнее насилие . Победим домашнее насилие и все наладиться . И война на Донбассе - из за домашнего насилия.
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09.04.2021 14:00 Відповісти
Я думала что очко государеве займётся коррупцией чорных мантий дабы миллиарды непосильным трудом прокурвы не ушли из страны .За 300 гривен дают сем лет тьюрмы .за 1500000000000милиардов дают вознаграждения и поделись с ближным
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09.04.2021 14:55 Відповісти
Противодействие домашнему насилию будет приоритетом работы прокуратуры в 2021 году, - Венедиктова

А как же Порошенко?
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09.04.2021 15:41 Відповісти
Я вот тоже в шоке!!
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09.04.2021 20:15 Відповісти
Ну Слава Богу, тепер можна поскаржитись генеральній прокуратурі на жінку.
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09.04.2021 17:26 Відповісти
Сміх чи гріх?Протидія домашньому насильству буде пріоритетом роботи прокуратури в 2021 році, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 1121
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09.04.2021 19:44 Відповісти
батя я стараюсь, прокурори не люди хреста на ніх нет!
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09.04.2021 19:50 Відповісти
Генсепарше новий сценарий написали.
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09.04.2021 22:54 Відповісти
А когда будет противодействие тарифному насилию ?
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09.04.2021 22:58 Відповісти
когда писать под псевдонимом не будешь свои возмущения и выйдешь на протесты с такими же кроликами как ты
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10.04.2021 12:07 Відповісти
ТИ СКОТИНА, ЖЕРТВА ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА БОРОТЬБОЮ З КОРУПЦІЄЮ ТА РОЗКРАДАННЯМ ДЕРЖАВИ ТА ЗІ ЗРАДНИКАМИ ПОТРІБНО БОРОТИСЯ І В ДЕНЬ І В НОЧІ !!!! А ВОНИ ВИРОДКИ ПРОДОВЖУЮТЬ ЗАЙМАТИСЯ ОКОЗАМИЛЮВАННЯМ ЛОХТОРАТУ.
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10.04.2021 08:09 Відповісти
я сижу дома, а меня в уши насилует эта венедиктова, это самое настоящее домашнее насилие, давайте шото решать
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10.04.2021 10:34 Відповісти
это не домашнее насилие, это общетсвеное
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10.04.2021 12:06 Відповісти
Це **** вже все вопросы с коррупцией чорных мантий уже порешила, все потоки перераспределили,осталось малость насилие,Вы уже изнасиловали целую страну поставили на колени,Себе дорогим миллиарды а населению которое проработало по 35лет и складывало деньги в Ощадбанка для козломордых по 2тысячи ешьте не подавитеся
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10.04.2021 11:15 Відповісти
Домашнее насилие прекращается разводом, а там соответственно уголовно наказуемо. С этой темой все понятно
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10.04.2021 12:05 Відповісти
Есть чем заниматься все больше чужим плешивым выродкам одни за другими всем овладевают и распоряжаются, все раскрадают и раздают своим, поднимают на все цены, разными способами отбирают имущество у коренных людей которых выморивают и переводят, делают нещастных, бедовых, больных, бедных и проституток грязным выблюдкам-порнографам главным способом со специальных компьютеров электромагнитным облучением со спутников. http://n.kiev.ua/politicheskii-forum/93964-znai-zlodeev-moritelei.html#post1638040

Протидія домашньому насильству буде пріоритетом роботи прокуратури в 2021 році, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 6667Протидія домашньому насильству буде пріоритетом роботи прокуратури в 2021 році, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 6309Протидія домашньому насильству буде пріоритетом роботи прокуратури в 2021 році, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 1459
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10.04.2021 12:42 Відповісти
Протидія домашньому насильству буде пріоритетом роботи прокуратури в 2021 році, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 214
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10.04.2021 12:42 Відповісти
Протидія домашньому насильству буде пріоритетом роботи прокуратури в 2021 році, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 8507Протидія домашньому насильству буде пріоритетом роботи прокуратури в 2021 році, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 3776
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10.04.2021 12:53 Відповісти
Как только Америка , Канада и ЕС выделии деньги на борьбу с домашним насилием( одна Канада дала 7млн дол) . Венедиктова и масса переживающих украинцев кинулись на борьбу с домашним насилием. пока денег не было украинцы были негодями и не реагировали.
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08.05.2021 13:48 Відповісти
 
 