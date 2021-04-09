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Росія стягує війська до кордону, а Україна продовжує імпортувати російську електрику, - Наливайченко. ВIДЕО

Україна за останні 3 місяці заплатила в російський бюджет 1 млрд грн за імпорт електроенергії і продовжує закуповувати струм попри стягування країною-агресором військ до кордону.

Про це заявив колишній голова СБУ, народний депутат Валентин Наливайченко.

"Україна сплатила більше мільярда гривень за тільки 3 місяці і 8 днів цього року. Сплатила в бюджет Російської Федерації і Білорусі для фінансування збройних сил, збройних навчань і цього брязкання зброєю у нас на кордоні, яке тепер, як ви кажете, лякає кожного громадянина України. Може, ми перестанемо бодай фінансувати залякування України? Ось як треба діяти", - заявив нардеп в ефірі телеканалу "Україна24".

Він наголосив, що ініціює в парламенті відставку всіх членів НКРЕКП, які покриваються закупівлю струму в Росії і виписують собі за це премії з бюджету.

"Ми вимагаємо вже в парламенті зняти 100% всіх членів цієї НКРЕКП. Тому що саме вони дозволяють імпорт електроенергії з Росії. Саме вони повиписували собі зараз, вони ж на передовій не бувають, мільйонні премії, зарплати. За що? За те, що імпортують електроенергію з Росії. Це неподобство всередині країни. Треба навести порядок, і тоді, повірте мені, буде легше і з міжнародними партнерами", - наголосив Наливайченко.

Нагадаємо, однією з основних причин падіння оптових цін на електроенергію нижче собівартості став імпорт з Росії і Білорусі. Він призвів до штучного викривлення цінової ситуації в сегменті ринку на добу наперед. Україна відновила імпорт російської електроенергії з січня 2021 року. За перші два місяці було імпортовано понад 600 млн кВт годин на суму 900 млн грн. сейчас

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Автор: 

імпорт (2635) Наливайченко Валентин (100) Електрика (2042)


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Топ коментарі
+21
Росія стягує війська до кордону, а Україна продовжує імпортувати російську електрику, - Наливайченко - Цензор.НЕТ 2608
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09.04.2021 13:17
+20
А Зеля тем временем

Росія стягує війська до кордону, а Україна продовжує імпортувати російську електрику, - Наливайченко - Цензор.НЕТ 1316
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09.04.2021 13:21
+17
Ты лучше расскажи опять удивительную историю,как вы вчетвером держали бубочку,чтоб он не пошел пешком до Луганска -это зесрани нравится,а на электричество им пофиг)))))
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09.04.2021 13:06
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А ось це дiло.
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09.04.2021 13:06 Відповісти
Глупості, не може буть.
А ви бачили як бубочка провів обшук у медведчука
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09.04.2021 13:16 Відповісти
-Я мову російську не використовую тому, що нею варнякає Путін і абсолютно всі ті, хто окупував наш Крим і щоденно та щоношно безжально вбиває в Донбасі наших безневинних громадян на фронті- вбивці наших бійців!

-Я мову російську не використовую ще й тому, що нею варнякають АБСОЛЮТНО всі в ОП президента, всі олігархи, поголовно всі кримінальні авторитети, всі антиукраїнці -Тобто всі ті, хто руйнує Україну, обкрадає та нищить життя мирних людей і в тилу!

-І щоб мене ніхто не сплутав з ними..
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09.04.2021 13:52 Відповісти
***** пишется с маленькой буквы
***** пишеться з маленькоi лiтери.
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09.04.2021 16:21 Відповісти
Ты лучше расскажи опять удивительную историю,как вы вчетвером держали бубочку,чтоб он не пошел пешком до Луганска -это зесрани нравится,а на электричество им пофиг)))))
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09.04.2021 13:06 Відповісти
А Зеля тем временем

Росія стягує війська до кордону, а Україна продовжує імпортувати російську електрику, - Наливайченко - Цензор.НЕТ 1316
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09.04.2021 13:21 Відповісти
І не тільки він...
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09.04.2021 14:01 Відповісти
лекричество им не пофиг, - но они жеппой чуют шо хоть поднимает тарифи зеля но виноват-то Порошенко

Трагедия.
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09.04.2021 13:22 Відповісти
Олєжка , твій вихід . .

Россия стягивает войска к границе, а Украина продолжает импортировать российское электричество, - Наливайченко - Цензор.НЕТ 1184.
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09.04.2021 13:10 Відповісти
то как раз жёппка Ахметова - это типо шоп шакаленок волку сказал шо кушать мясо - УУУУ, этаплаха(опечатка)))
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09.04.2021 13:11 Відповісти
"любишь или нет!"
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09.04.2021 13:20 Відповісти
Если бы..... ну да, если бы Ахметке не лизали жёпу, то сами бы продавали туда.
так где запросы, где обращения, где иски?
Че, тока орать готовы(да, скоро посевная - орите)
набивают просто баллы - типо мы кричим шо неправильно делают, но преследовать в судебном порядке пусть Байден будет, ну, или там Чубака, тот шо в Раде "табу" хотел
тупо выглядит - депутат жалуется, вместо представить - так и так, я обратился, вот заключение - во власти плохие, а я неплохой.
Оппозиция в норм. стране уже бы порвала на тряпки за .... да даже за такое. походу вы там все такие(на лавочках бабки так же скажут и шо характерно, будут не только лишь неправы)))
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09.04.2021 13:10 Відповісти
тут важно громко прокричать , чтобы визуально , вербально и в конце концов тактильно , народ зафиксировал наливайченко в качестве борцуна с закупками на рашке ... а будет от этих вскриков или не будет результат , то уже не важно
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09.04.2021 13:17 Відповісти
В 2014 году Наливайченко должен был освободить Луганск, спецназ ему прислали, но он приказа арестовать орков не отдал. После этого он для меня умер.
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09.04.2021 13:14 Відповісти
На самом деле спецназ поехал освобождать от кацапов здание Луганского СБУ. Но вот в том месте, где группа должна была готовиться к атаке, их ждала засада. Тоже самое произошло и с группой Альфа, которая по просьбе тогдашнего губернатора Таруты ехала, в тогда еще не оккупированный Донецк. Они попали на дороге в засаду диверсионной группы РФ.
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09.04.2021 14:31 Відповісти
Писали бы уже где оружие взять быстро в случае чего. Времени на принятие законов по нему уже нет. Нужно думать, как кацапню убивать, жечь, травить, взрывать, резать.
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09.04.2021 13:14 Відповісти
За вас уже давно думают и действуют и не такими первобытными методами . Результат будет , обязательно будет .
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09.04.2021 13:22 Відповісти
Шо???? Налівайченко????
А я тобі поясню, навіщо Україна експортує 0.2% електроенергії.
А це Україна робить для того, щоб Порошенко з Ахметовим свої тарифи не задирали до захмарного рівня, коли в них ще залишаються копійчина щоб сплачувати послуги таких повій, як - ти, Налівайченко ...
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09.04.2021 13:15 Відповісти
У Ахметова зараз цілий свій прем'єр-міністр, такого навіть при янику не було... Здався йому той Наливайченко??
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09.04.2021 13:17 Відповісти
Росія стягує війська до кордону, а Україна продовжує імпортувати російську електрику, - Наливайченко - Цензор.НЕТ 2608
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09.04.2021 13:17 Відповісти
Пан вінторогий зебіл?
А як же так сталося шо в акурат після початку експорту з Росії тарифи для населення зросли майже вдівчі?
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09.04.2021 13:19 Відповісти
И летом НКРЕ обещается еще поднять до 3.54. Вот же проклятый Порошенко Бубочке заботиться о народе не дает.
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09.04.2021 13:23 Відповісти
березень 2021 року
Статки Ахметова зросли з $2,8 до $7,6 млрд.

Росія стягує війська до кордону, а Україна продовжує імпортувати російську електрику, - Наливайченко - Цензор.НЕТ 1599


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09.04.2021 13:34 Відповісти
Росія стягує війська до кордону, а Україна продовжує імпортувати російську електрику, - Наливайченко - Цензор.НЕТ 7296
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09.04.2021 13:16 Відповісти
Не мешайте зеленой барыге торговать на крови, а то путин нападет
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09.04.2021 13:20 Відповісти
І мертва тишина. Немає ні нацсук, на Матьківщини, ні Білецьких з Парасюками і Соболєвими. Можливо вони про це не знають?
А для https://censor.net/ua/user/404966 напишу, що у Порошенко немає обленерго. Всі вони у Ахметова, Коломойського, Фірташа, Суркісів, Новінських і російських олігархів. Ніяк Порошенко до Ахметова не клеїться, бо президентом уже 2 роки Зеленський, який призначив людину Ахметова Шмигаля прем'єр міністром України. Що не в курсях? Чи аби написати? Ваші фейки вже не проходять. Всі питання до Зеленського.
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09.04.2021 13:21 Відповісти
Ну Наливайченко це ж і є Матьківщина))
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09.04.2021 13:22 Відповісти
А разве Ахметов не передал Порошенко часть акций своих электростанций?
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09.04.2021 14:35 Відповісти
Шо?
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09.04.2021 15:06 Відповісти
Брехня. Вот То, что Порошенко Мертвое море убил, это правда. А про акции брехня.
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09.04.2021 17:07 Відповісти
По нормальному всіх хто купує російську електрику треба просто розстріляти, а їх майно гроші пустити на фінансування української армії. Навіщо нам російські посіпаки які руйнують країну?
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09.04.2021 13:24 Відповісти
Достал Наливайченко-ахметовская шлюха...
И за импорт нефтепродуктов в 2020 году украинские барыги заплатили россии 160 млрд. грн., почему Налевайченко только импорт электричества мешает...
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09.04.2021 13:25 Відповісти
Возможно, если не тупить, то можно догадаться, что произвести все необходимые нефтепродукты в Украине на сегодня невозможно без импорта, а вот электроэнергию таки можно, еще и с походом.
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09.04.2021 13:32 Відповісти
ага и было невозможно последние 7 лет войны, да на рынке куча нефтепродуктов, импорт которых страна могла заказать с доставкой по морю, с персидского басейна, как делает множество европейских стран, а нет нужно у россии покупать...
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09.04.2021 13:36 Відповісти
Если вы о нефти - то в Персидском заливе она легкая, а наши НПЗ были рассчитаны на тяжелую из Сибири. Никто менять производство не будет. Беня так точно. Если о готовых бензинах/дизтопливе - не знаю, а имеем ли мы логистику на импорт 3-4 млн. т нефтеналивных грузов морем? И остается вопрос цены при этом. Как ни крути, а самый дешевый транспорт жидких грузов трубопроводный.
Я с вами согласен, что нужно максимально диверсифицировать поставки нефтепродуктов, но это вопрос больших вложений в логистику и времени.
А вот с электричеством только преступные схемы руководства страны привели к необходимости столь значительных импортных поставок. Все для стабильного производства 24 ГВт энергии в стране есть. Только преступный сговор.
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09.04.2021 13:47 Відповісти
Посмотри на предложение, есть куча готовых нефтепродуктов, да с заводов той же Румынии где происходить переработка, азербайджанской нефти так и нефти с персидского залива. И цены нормальные на уровне литовских и белоруских.
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09.04.2021 14:00 Відповісти
Цены с учетом доставки в наши порты?
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09.04.2021 14:36 Відповісти
доставка копеечная, а цены на нефть еще недавно были отрицательные - закупай-нехочу
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09.04.2021 16:30 Відповісти
Всё по другому.
Переоснастить завод - три месяца.
В Украине УМЫШЛЕННО не добывают нефть. И так уже семь лет. На вопрос, ПОЧЕМУ? ответите сами.
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09.04.2021 14:38 Відповісти
О чем вы? В 2018 добыли 1,89 млн. т нефти и конденсата, в 2019 - 2 млн. т. Для сравнения в 2016 - 2,24, в 2001 - 3,7 млн. т. Сколько пробурили, такую динамику и имеют.
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09.04.2021 15:03 Відповісти
Как раз Бенин Кременчугский НПЗ и перерабатыват легкую нефть (украинскую и когда то из Татарстана) Под тяжелую был Лисичанский НПЗ, который кацапы выкупили и угробили
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09.04.2021 16:29 Відповісти
У нас есть свой уголь, с**естоимость добычи которого около 600 грн тонна., наши шахтеры получают нищенские зарплаты, но е#учий ДЭТЕК Ахметова, хочет впарить украинским потр**ителям самое дорогое в Европе электричество... но это как то наливайченко не **#т...
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09.04.2021 13:40 Відповісти
Это где ж вы такую дОбычу угля видели? А по 7000 грн/т себестоимости не хотите? На гос шахтах если в 3000 грн/т выходят уже счастье.
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09.04.2021 13:49 Відповісти
ага можно нарисовать что добыча и миллион стоит одной тонны, а чего не?... в США где тонна энергетического угля стоит 60-70$, а шахер получает заплату от 3000$ себестоимость добычи 35-40$ с каких херов у нас 120$ нарисовали?
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09.04.2021 13:56 Відповісти
Ага, то есть в США себестоимость 35-40$, а у нас 20? Прикольная у вас математика.

Вы хоть немного представляете себе технологии добычи угля в США и на наших несчастных шахтах?

Если бы на шахтах Добропольеуголь себестоимость добычи была 20-22 дол., хрен бы его вернул ДТЭК государству.
Для себестоимости в 35-40 в наших условиях шахта должна выдавать хотя бы миллиона полтора т горной массы в год. Да оборудована должна быть новой техникой по всей цепочке.
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09.04.2021 14:35 Відповісти
наливайченко при твоем деребане когда біл у руля больше всего в твоих рядах было лубянских гастробайтеров
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09.04.2021 13:36 Відповісти
зеленский и охметов - братья акробатья
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09.04.2021 13:50 Відповісти
Закрийте нарешті всі інформаційні кремлівські гівнорупори,накшталт "наш","україна 24","інтер"...і т.д. Ви тільки послухайте і подивіться,що там несе вся оця кацапська і прокацапська гидота- тупорилий шухрич,тюнінгована герман,пальчевські,назарови,куча всякого невідомого гівна. Де інформаційна безпека країни?
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09.04.2021 14:11 Відповісти
еще одна ахметовскаяч консерва гавкает. ты за Крым еще ответишь
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09.04.2021 14:25 Відповісти
Этим мы понижаем напряжение во взаимоотношениях.
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09.04.2021 15:31 Відповісти
Хочется услышать ка Наливайченко с Аваковым за чемодан денег не нашли Яныка в Крыму в 2014-м
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09.04.2021 16:32 Відповісти
Наливайчик. Так не ми поставляємо в РФ енергоресурси , а вони нам . В 1941р. німецькі війська атакували СРСР, а ешелони із хлібом із СРСР ПРЯМУВАЛИ до гітлеровскої германії. Так хто більше в виграши.
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09.04.2021 17:11 Відповісти
«Новые лица» от слуг - барыги!
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09.04.2021 17:34 Відповісти
Атомные станции неплохо поремонтировали, теперь можно и у московских захватчиков электричество покупать
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09.04.2021 17:44 Відповісти
праститутка ахметовская,, а нефтепродукты украина непокупает?, а газ , жидкий газ??? электричество тебя и гомика ляжка *******
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09.04.2021 17:45 Відповісти
Мда, а то что около 85% нефтепродуктов закупаем у России на прямую и через Беларусь это ничего? А газ? По трубе и сжиженный..
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09.04.2021 20:51 Відповісти
а наливайченко продолжает отрабатывать интересы ахметова, позорище
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10.04.2021 10:13 Відповісти
 
 