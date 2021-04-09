Росія стягує війська до кордону, а Україна продовжує імпортувати російську електрику, - Наливайченко. ВIДЕО
Україна за останні 3 місяці заплатила в російський бюджет 1 млрд грн за імпорт електроенергії і продовжує закуповувати струм попри стягування країною-агресором військ до кордону.
Про це заявив колишній голова СБУ, народний депутат Валентин Наливайченко.
"Україна сплатила більше мільярда гривень за тільки 3 місяці і 8 днів цього року. Сплатила в бюджет Російської Федерації і Білорусі для фінансування збройних сил, збройних навчань і цього брязкання зброєю у нас на кордоні, яке тепер, як ви кажете, лякає кожного громадянина України. Може, ми перестанемо бодай фінансувати залякування України? Ось як треба діяти", - заявив нардеп в ефірі телеканалу "Україна24".
Він наголосив, що ініціює в парламенті відставку всіх членів НКРЕКП, які покриваються закупівлю струму в Росії і виписують собі за це премії з бюджету.
"Ми вимагаємо вже в парламенті зняти 100% всіх членів цієї НКРЕКП. Тому що саме вони дозволяють імпорт електроенергії з Росії. Саме вони повиписували собі зараз, вони ж на передовій не бувають, мільйонні премії, зарплати. За що? За те, що імпортують електроенергію з Росії. Це неподобство всередині країни. Треба навести порядок, і тоді, повірте мені, буде легше і з міжнародними партнерами", - наголосив Наливайченко.
Нагадаємо, однією з основних причин падіння оптових цін на електроенергію нижче собівартості став імпорт з Росії і Білорусі. Він призвів до штучного викривлення цінової ситуації в сегменті ринку на добу наперед. Україна відновила імпорт російської електроенергії з січня 2021 року. За перші два місяці було імпортовано понад 600 млн кВт годин на суму 900 млн грн. сейчас
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А ви бачили як бубочка провів обшук у медведчука
-Я мову російську не використовую ще й тому, що нею варнякають АБСОЛЮТНО всі в ОП президента, всі олігархи, поголовно всі кримінальні авторитети, всі антиукраїнці -Тобто всі ті, хто руйнує Україну, обкрадає та нищить життя мирних людей і в тилу!
-І щоб мене ніхто не сплутав з ними..
***** пишеться з маленькоi лiтери.
Трагедия.
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так где запросы, где обращения, где иски?
Че, тока орать готовы(да, скоро посевная - орите)
набивают просто баллы - типо мы кричим шо неправильно делают, но преследовать в судебном порядке пусть Байден будет, ну, или там Чубака, тот шо в Раде "табу" хотел
тупо выглядит - депутат жалуется, вместо представить - так и так, я обратился, вот заключение - во власти плохие, а я неплохой.
Оппозиция в норм. стране уже бы порвала на тряпки за .... да даже за такое. походу вы там все такие(на лавочках бабки так же скажут и шо характерно, будут не только лишь неправы)))
А я тобі поясню, навіщо Україна експортує 0.2% електроенергії.
А це Україна робить для того, щоб Порошенко з Ахметовим свої тарифи не задирали до захмарного рівня, коли в них ще залишаються копійчина щоб сплачувати послуги таких повій, як - ти, Налівайченко ...
А як же так сталося шо в акурат після початку експорту з Росії тарифи для населення зросли майже вдівчі?
Статки Ахметова зросли з $2,8 до $7,6 млрд.
А для https://censor.net/ua/user/404966 напишу, що у Порошенко немає обленерго. Всі вони у Ахметова, Коломойського, Фірташа, Суркісів, Новінських і російських олігархів. Ніяк Порошенко до Ахметова не клеїться, бо президентом уже 2 роки Зеленський, який призначив людину Ахметова Шмигаля прем'єр міністром України. Що не в курсях? Чи аби написати? Ваші фейки вже не проходять. Всі питання до Зеленського.
И за импорт нефтепродуктов в 2020 году украинские барыги заплатили россии 160 млрд. грн., почему Налевайченко только импорт электричества мешает...
Я с вами согласен, что нужно максимально диверсифицировать поставки нефтепродуктов, но это вопрос больших вложений в логистику и времени.
А вот с электричеством только преступные схемы руководства страны привели к необходимости столь значительных импортных поставок. Все для стабильного производства 24 ГВт энергии в стране есть. Только преступный сговор.
Переоснастить завод - три месяца.
В Украине УМЫШЛЕННО не добывают нефть. И так уже семь лет. На вопрос, ПОЧЕМУ? ответите сами.
Вы хоть немного представляете себе технологии добычи угля в США и на наших несчастных шахтах?
Если бы на шахтах Добропольеуголь себестоимость добычи была 20-22 дол., хрен бы его вернул ДТЭК государству.
Для себестоимости в 35-40 в наших условиях шахта должна выдавать хотя бы миллиона полтора т горной массы в год. Да оборудована должна быть новой техникой по всей цепочке.