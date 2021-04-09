Референдум - це дуже дорога річ. На ньому треба розглядати питання державного значення, а не внутрішньополітичні, - Стефанчук. ВIДЕО

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук вважає, що на всеукраїнському референдумі треба розглядати питання державного значення.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВР, про це він повідомив в ефірі ТСН.

"Від сьогодні ми зможемо відновити це частково втрачене право відчуття важливості думки громадянина для держави. І це, мені здається, є надзвичайно цінним. Ми 30 років не мали повноцінного закону, який би давав можливість народу відчувати себе джерелом влади, як це гарантує Конституція України. Раніше не було механізму, який би міг це право реалізувати. Відсьогодні цей механізм є. Сьогодні народ України може, згідно з Конституцією, висловити свою думку, ухвалити рішення на референдумі. Що важливо — нести відповідальність за своє рішення", — сказав перший віцеспікер парламенту України.

Стефанчук розповів, чи дає референдум можливість голосувати за зміну території і як працюватиме ця норма.

"Можливість змінювати територію України дає не закон, а Конституція України. Там чітко сказано, що питання зміни території — це питання референдуму. Напрацьовуючи закон, ми не могли обійти статтю 73 Конституції України. Але ми в законі про всеукраїнський референдум зазначили, що можна розглядати лише питання збільшення території. Ми жодним чином не допустимо легітимного варіанту зменшення території", — запевнив він.

Перший віцеспікер парламенту України вважає, що ні президент, ні Верховна Рада України, ні Кабінет Міністрів України не будуть диктувати людям, які питання виносити на референдум.

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"Є чіткий і прозорий механізм. Якщо це питання турбує людей, вони спочатку можуть утворити ініціативну групу. Ця ініціативна група повинна зібрати 3 млн підписів. І будь-яке питання, яке відповідає вимогам закону, може бути винесене. Що важливо — рішення щодо нього буде обов’язковим для виконання всіма органами влади. І це унікально, бо це приклад прямої демократії, який запропонований у законі", — наголосив Руслан Стефанчук.

Політик поділився, які питання вважає за потрібне винести на референдум.

"Я б хотів, щоб інститут референдуму використовувався для великих об’єднавчих справ, для великих внутрішніх перемог. Мені здається, що такими питаннями мали би бути входження України до ЄС, входження України до НАТО. Питання, які потребують реального державницького визначення, а не внутрішньополітичні питання. Тому що ми не повинні забувати про те, що референдум не на щодень. Це дуже дорога і вартісна річ. Тому що вартість референдуму — це орієнтовно 3 мільярди гривень. І тому дуже важливо, щоб ті, хто ініціювали референдум, відчували свою відповідальність", — підсумував він.

Як повідомлялося, президент України підписав закон про всеукраїнський референдум, який Верховна Рада ухвалила 26 січня.