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Референдум - це дуже дорога річ. На ньому треба розглядати питання державного значення, а не внутрішньополітичні, - Стефанчук. ВIДЕО

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук вважає, що на всеукраїнському референдумі треба розглядати питання державного значення.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВР, про це він повідомив в ефірі ТСН.

"Від сьогодні ми зможемо відновити це частково втрачене право відчуття важливості думки громадянина для держави. І це, мені здається, є надзвичайно цінним. Ми 30 років не мали повноцінного закону, який би давав можливість народу відчувати себе джерелом влади, як це гарантує Конституція України. Раніше не було механізму, який би міг це право реалізувати. Відсьогодні цей механізм є. Сьогодні народ України може, згідно з Конституцією, висловити свою думку, ухвалити рішення на референдумі. Що важливо — нести відповідальність за своє рішення", — сказав перший віцеспікер парламенту України.

Стефанчук розповів, чи дає референдум можливість голосувати за зміну території і як працюватиме ця норма.

"Можливість змінювати територію України дає не закон, а Конституція України. Там чітко сказано, що питання зміни території — це питання референдуму. Напрацьовуючи закон, ми не могли обійти статтю 73 Конституції України. Але ми в законі про всеукраїнський референдум зазначили, що можна розглядати лише питання збільшення території. Ми жодним чином не допустимо легітимного варіанту зменшення території", — запевнив він.

Перший віцеспікер парламенту України вважає, що ні президент, ні Верховна Рада України, ні Кабінет Міністрів України не будуть диктувати людям, які питання виносити на референдум.

Також читайте: Зеленський підписав закон про всеукраїнський референдум (оновлено)

"Є чіткий і прозорий механізм. Якщо це питання турбує людей, вони спочатку можуть утворити ініціативну групу. Ця ініціативна група повинна зібрати 3 млн підписів. І будь-яке питання, яке відповідає вимогам закону, може бути винесене. Що важливо — рішення щодо нього буде обов’язковим для виконання всіма органами влади. І це унікально, бо це приклад прямої демократії, який запропонований у законі", — наголосив Руслан Стефанчук.

Політик поділився, які питання вважає за потрібне винести на референдум.

"Я б хотів, щоб інститут референдуму використовувався для великих об’єднавчих справ, для великих внутрішніх перемог. Мені здається, що такими питаннями мали би бути входження України до ЄС, входження України до НАТО. Питання, які потребують реального державницького визначення, а не внутрішньополітичні питання. Тому що ми не повинні забувати про те, що референдум не на щодень. Це дуже дорога і вартісна річ. Тому що вартість референдуму — це орієнтовно 3 мільярди гривень. І тому дуже важливо, щоб ті, хто ініціювали референдум, відчували свою відповідальність", — підсумував він.

Як повідомлялося, президент України підписав закон про всеукраїнський референдум, який Верховна Рада ухвалила 26 січня.

Автор: 

ВР (15022) референдум (628) Стефанчук Руслан (760)


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Топ коментарі
+6
Ось і давай референдум чи варто розпродувати землю. Нехай народ скаже.
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09.04.2021 14:08
+3
Це точно. Дочекались коли більшість деградувала до рівня голосування за Клоуна, а тепер можно і важливі питання на референдум виносити...
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09.04.2021 14:11
+2
Тебя мы еще не спрашивали!
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09.04.2021 14:09
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Ось і давай референдум чи варто розпродувати землю. Нехай народ скаже.
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09.04.2021 14:08 Відповісти
сьогодні дивилася фільм ''Брекзит'' про референдум в Англії.Якщо там були маніпуляції,то що буде у нас?
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09.04.2021 19:28 Відповісти
Тебя мы еще не спрашивали!
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09.04.2021 14:09 Відповісти
Тепер на референдумі можуть підніматись такі питання:
1. зміни до І, ІІІ, XIII розділів Конституції України;

2. питання загальнодержавного значення;

3. зміна території України;
4. втрата чинності законів
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09.04.2021 14:10 Відповісти
Це точно. Дочекались коли більшість деградувала до рівня голосування за Клоуна, а тепер можно і важливі питання на референдум виносити...
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09.04.2021 14:11 Відповісти
О чем это он?У них войны нет.Введите хоя бы особое положение и мораторий на все остальное .
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09.04.2021 14:12 Відповісти
ЗЕбанат Стефанчук:
"Возможность изменять территорию Украины дает не закон, а Конституция Украины. Там четко сказано, что вопрос изменения территории - это вопрос референдума.

______________________________
Референдум - это очень дорогая вещь. На нем надо рассматривать вопросы государственного значения, а не внутриполитические, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 720
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09.04.2021 14:12 Відповісти
Смачно так зебилов мокнули в говно их зеленомордые обезьяны. зелескот думал, что как только им приймут закон о референдумах, то они сразу заживут как в швейцарии, но оказалось что зеленое законотворчество - ********* для лохов 73%.
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09.04.2021 14:13 Відповісти
Закон про вибори, це і є той механізм, який гарантує реалізацію положення про те, що єдиним джерелом влади є народ. Адже депутат відряджений до ради, хоч цей самий Стефанчук, діє виключно від імені народу і це є тим самим народовладдям, якого по його словам нема 30 років. Боже які ******.
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09.04.2021 14:13 Відповісти
Зеленский подписал закон о продаже земли: "Исторический момент для всех украинцев и для меня лично". Но : Более 68% украинцев на референдуме поддержали бы мораторий на продажу земли. И поэтому Референдум о создании рынка земли не нужен, поскольку Зеленский на выборах получил мандат доверия на реализацию этой реформы, - Стефанчук.
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09.04.2021 14:14 Відповісти
Референдум - это очень дорогая вещь. На нем надо рассматривать вопросы государственного значения, а не внутриполитические, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 6243
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09.04.2021 14:15 Відповісти
стефанчук, що?!
Референдум - это очень дорогая вещь. На нем надо рассматривать вопросы государственного значения, а не внутриполитические, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 8167
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09.04.2021 14:30 Відповісти
Референдумы - это бесплатная вещь, если онлайн проводить! прямо с телефонов можно голосовать!
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09.04.2021 14:21 Відповісти
Дорогая.
А смартфоны уже отменили?
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09.04.2021 14:24 Відповісти
Если человек захочет реализовать свое право на референдум, то ему надо собрать 3 миллиона подписей АХАХАХАХАХАХААХАХАХА ух и конченные, такое никто не сможет сделать! это мертвый закон о референдумах! большое ****..ово!
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09.04.2021 14:26 Відповісти
Например то, что тормозит экономику. Азаровскую систему налогообложения, по про это все молчат.
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09.04.2021 14:33 Відповісти
Зря так радуется это зеленое чмо !!! там столько подводных камней заложили и мин шо пздц!!!
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09.04.2021 14:39 Відповісти
Шо? Корито втече ? Дивись як в Швейцарії,-- там навідь про мечеті -- референдум.
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09.04.2021 14:39 Відповісти
Кацапы оплатят через своих подставных. В том числе и числящихся в ВР, на что, видимо, и рассчитывает этот позорный их агент-хряк. Дадут чем-то порулить, в награду к брязкальцям - областью, районом (как кормовой базой для быдла). Так, что о дороговизне, он вовремя напомнил.
Бляха муха! Какие же они (зеленые клоуны) подлые и токсичные своею мелкопакостной ролью в этом кремлевском балагане.
Позор Украины в том, что смогла на 30 году своей независимости, пройдя много испытаний, выродить в конце концов, из этих мелкотравчатых глистов-сексотов, такое тошнотворное падло, как эта мразь!
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09.04.2021 14:54 Відповісти
Свинная рожа. Блевануть можна.
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09.04.2021 15:20 Відповісти
на царя кацапского похож - на папу николашки -сашку
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09.04.2021 17:40 Відповісти
"Я бы хотел, чтобы институт референдума использовался для больших объединительных дел, для больших внутренних побед. Мне кажется, что такими вопросами должны были бы быть вхождение Украины в ЕС, вхождение Украины в НАТО."

Источник: https://censor.net/ru/v3258734

Умные люди сразу предупреждали, ставленники пророссийских олигархов будут использовать референдумы только для протягивания їх хотелок пуйла.
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09.04.2021 17:45 Відповісти

Референдуми бувають різними. Ще в 1991 році ще тоді Донбас на офіційному легітимному Всеукраїнському референдумі сказав да! Та й підтримали незалежність державність України - понад 83% жителів в Донецькій і Луганській областях.
Тоді навіть в Криму "за" незалежність суверенітет нашої європейської держави проголосували понад 54% кримчан.
При цьому участь у голосуванні на сході України прийняла переважно більша частина населення - 2 млн 900 тис. В Донецькій області, і 1 млн 600 тис. В Луганській і більше 1 млн. в Криму.
А вже в 2014 році при явці нібито більше 80% і ця нібито переважна більшість виборців на місцевому опитуванні в Криму підтримала незалежність а потім і приєднання Криму до кривавої паРаші (росії). Хоча це опитування так званий референдумом не було легітимне на ньому не було навіть спостерігачів в результаті в наявності були жахливі фальсифікації результатів голосування, так як явка, і проросійський результат цього злочинного опитування були набагато нижче оголошених.-
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09.04.2021 18:06 Відповісти
Ты что себе розволяешь, морда поросячья?
Первый референдум нужно провести с вопросом: "Кто за то, чтобы посадить Порошенко?"
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09.04.2021 20:10 Відповісти
 
 