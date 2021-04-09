Хомчак вакцинувався проти COVID-19 у зоні ООС. ФОТО
В районі ООС Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Руслан Хомчак вакцинувався від COVID-19.
Про це повідомив пресцентр ОС, інформує Цензор.НЕТ.
"Під час робочої поїздки в район проведення ООС Головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак разом із військовослужбовцями однієї з бригад зробив щеплення проти COVID-19 у військовому госпіталі", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що таким чином Хомчак власним прикладом підтвердив необхідність імунізації - "єдиного способу зупинити пандемію і повернутися до звичного життя".
Станом на 8 квітня, першу дозу вакцини Oxford/AstraZeneca (Covishield) отримали 31 555 військовослужбовців Збройних Сил України.
Топ коментарі
+7 саша паламарчук
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или вы думаешь шо вирус это что-то похожее на рожу на гл. странице?(Киву)
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Как Мордорчук летал в Москву? Всем запрещено.
Вы либо никогда фильмов не смотрели - откуда, откуда, из кейса на верблюде.
Блин, то вы думаешь шо "они" себе не "достали" вакцинки? А мож*д вы и в Яхве веришь?
Буткевич чуть не обосрался, даже блин не верится шо они так валяют дурака то.
трапезниковрезников юльку зорий с айситиви. сраные педофилы🤣🤣🤣. А мы платим налоги на благополучие этих чмошников, азазаза кричу в Фейсбукедаю на кеды))
просто сужу по деятельности напр. Стебанова того же - он же блин наколядовал себе солидный срок. - на шо надеется?? и таких там же не только лишь 1 Стебанов?
Пинчуку "гореть"? ну ага))) Сталин и то нигде не "горит" кстати, мне Ленин сообщил)
кстати, -
Задача представить Украину воинствующим государством, готовым начать наступление на оккупированную Россией часть Донбасса, поставлена Кремлем перед известными деятелями пропагандистского фронта очень остро.
Казалось, Дмитрию Киселёву не составит труда вывернуть наизнанку происходящие события. Ведь раньше получалась все настолько хорошо, что мир замирал в ужасе от «бесчинств» украинцев. Чего только стоила история с «распятым мальчиком».\\\\\\\\\\\\\
я х.з. че не выложить даже своих денег миллиард шоп так не было?
ну, на контрпропаганду везде - спокойно, с фактажом, с Даниленко.
да, мог бы сказать - у нас есть план А, Б, Цырк и Квартал, мля, дайте другую бумагу, ага, вот - Люблю смотреть как Кива дро**********(Хомчак п*здить ад.ютанта, ад.ютант реве, збоку хіхікнув хтось, всі затихли)
а подписывает наверное себе квартиру - жить негде ))
Кстати, было фото - Елдак и кто-то, вроде Минзагранки - сидят перед эмиром - нога за ногу, а это там - ух какое оскорбление(у у них - НЕТУ грамотного советника, не Ссывохо шоп сказал петухам как ся вести то?)
а, Шефир с Елдаком!!!! вот это блин нас представляют.....
А люди не идиоты колоться непонятно чем - народ вышел на антивакцинарные протесты
и в Германии и во Франции, значит, не доверяет.
Откуда простой человек знает, что в шприце ?
А если бы был жив Вячеслав Черновол, у него случился бы тромбоз или ещё что-то.
Кто стоит на раздаче, тот и решает кому жить - это правило ещё со сталинских времён.
..Любий військовий Начальник - від командира групи, відділення ...- до ГлЗСУ .. що буде якимось чином ЗАОХОЧУВАТИ здійснити це " ДІЙСТВО" - стає ЗЛОЧИНЦЕМ , особливо НЕприпустимо ця дія від НАЙшанованіших військових МЕДИКІВ.. Наші ВОЇНИ здебільшого МОЛОДІ Люди ..багато з Них ще НЕмають Дітей ..
... НІЯКИХ вакцинацій ДОБРОВІЛЬНОГО самознищення - пташиний свиний .. . цих вже 19 ковідних .. ці Ублюдки Світу Вам ще намалюють ..
... це СПРАВА кожного ОСОБИСТО .. маєте ПРАВО розпоряджатися Своїм Життям ..може кому уже і надоїло на цім Світі . .. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ВСІМ .. Дітей і Онуків НЕЧІПАЙТЕ .. НЕ вбивайте генетичний Код УКРАЇНЦІВ ... на похоть УБЛЮДКІВ .. Будьте ПИЛЬНІ Люди ..КОЖЕН в ПРАВІ вибирати як це Світ покидати .. ПОДУМАЙ чи по-Своїй волі .. будьте Мудрими Люди .. Живіть за заповідями ПРЕДКІВ..
Стаття 5 Загальне правило : Будь-яке втручання у сферу здоров'я може здійснюватися тільки після добровільної та свідомої згоди на нього відповідної особи. Такій особі заздалегідь надається відповідна інформація про мету і характер втручання, а також про його наслідки та ризики. Відповідна особа у будь-який час може безперешкодно відкликати свою згоду https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_334?fbclid=IwAR3hOT2XXNInoramVVc2lAUyiVSQcz-wYM8vwJMidvmKRUHWwtfCNqqHLzc#Text https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_334...
Постанова No2361 (2021)
Вакцини від COVID-19: етичні, юридичні та практичні міркування7.3.1 забезпечити, щоб громадяни були проінформовані про те, що вакцинація НЕ є обов'язковою і що ніхто не має політичного, соціального або іншого тиску, щоб отримати щеплення, якщо вони не хочуть робити це самі;
7.3.2 забезпечити, щоб ніхто не зазнав дискримінації за те, що не був вакцинований, через можливі ризики для здоров'я або не бажаючи бути вакцинованим https://pace.coe.int/en/files/29004/html?fbclid=IwAR3fKbAsJmrvU4-8qwHEYlqVRYpjZnR6iPDHeKrm-pkIk3Ag-MQJNw4LuHQ https://pace.coe.int/en/files/29004/html ...