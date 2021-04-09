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Хомчак вакцинувався проти COVID-19 у зоні ООС. ФОТО

В районі ООС Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Руслан Хомчак вакцинувався від COVID-19.

Про це повідомив пресцентр ОС, інформує Цензор.НЕТ.

Хомчак вакцинувався проти COVID-19 у зоні ООС 01

"Під час робочої поїздки в район проведення ООС Головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак разом із військовослужбовцями однієї з бригад зробив щеплення проти COVID-19 у військовому госпіталі", - сказано в повідомленні.

Хомчак вакцинувався проти COVID-19 у зоні ООС 02

Зазначається, що таким чином Хомчак власним прикладом підтвердив необхідність імунізації - "єдиного способу зупинити пандемію і повернутися до звичного життя".

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Хомчак вакцинувався проти COVID-19 у зоні ООС 03

Станом на 8 квітня, першу дозу вакцини Oxford/AstraZeneca (Covishield) отримали 31 555 військовослужбовців Збройних Сил України.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) операція Об’єднаних сил (6725) Хомчак Руслан (246) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
Хомчак вакцинувався проти COVID-19 у зоні ООС - Цензор.НЕТ 3596
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09.04.2021 19:45
+4
Вот это новость!!! Как бы мы жили без этого
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09.04.2021 19:38
+4
Физраствором! Как и гундосый со степашкой- смертью? 😁😁😁
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09.04.2021 19:42
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Вот это новость!!! Как бы мы жили без этого
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09.04.2021 19:38 Відповісти
Физраствором! Как и гундосый со степашкой- смертью? 😁😁😁
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09.04.2021 19:42 Відповісти
пфайзером.
или вы думаешь шо вирус это что-то похожее на рожу на гл. странице?(Киву)
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09.04.2021 19:51 Відповісти
Откуда пфайзер? Есть только шмурдяк с Индии и Китая .
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09.04.2021 20:00 Відповісти
.......
.....
.

Как Мордорчук летал в Москву? Всем запрещено.

Вы либо никогда фильмов не смотрели - откуда, откуда, из кейса на верблюде.
Блин, то вы думаешь шо "они" себе не "достали" вакцинки? А мож*д вы и в Яхве веришь?
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09.04.2021 20:08 Відповісти
Это был сарказм, если что). Эти мрази могут только врать и испражняться на головы своим избирателям)
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09.04.2021 20:10 Відповісти
и действительно, я просто на Стебанова зол - посм. тут было Без Цензуры стрим с 4 дня взад - оказывается шо вакцинированные раз , должны конечно еще раз быть уколотыми, но Индия показала Стебанову палец(не на руках и не на ногах) и оказывается шо прививка даже индийская почти до одного места!!
Буткевич чуть не обосрался, даже блин не верится шо они так валяют дурака то.
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09.04.2021 20:14 Відповісти
Хомчак вакцинувався проти COVID-19 у зоні ООС - Цензор.НЕТ 3596
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09.04.2021 19:45 Відповісти
судя по тому шо боше сперва насоздавало миллионы видов существ, а потом их тупо уничтожило, то эту боше саму нуна спасать - триллион тонн галоперидолу этому газообразному - фстудию!
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09.04.2021 19:52 Відповісти
вакцины нет! чем? сПУТИНиком-Vова ?
Хомчак вакцинувався проти COVID-19 у зоні ООС - Цензор.НЕТ 2854
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09.04.2021 19:50 Відповісти
генерал хомяк, чпокает молодуху, как и трапезников резников юльку зорий с айситиви. сраные педофилы🤣🤣🤣. А мы платим налоги на благополучие этих чмошников, азазаза
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09.04.2021 19:57 Відповісти
Кстати, а вот соседом Хомчака я хотел бы быть - если к подъезду подрулили грузовики и из квартиры быстро все выносят, то и я кричу в Фейсбуке даю на кеды))
просто сужу по деятельности напр. Стебанова того же - он же блин наколядовал себе солидный срок. - на шо надеется?? и таких там же не только лишь 1 Стебанов?
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09.04.2021 20:02 Відповісти
Включаешь "Прямый", потом переключаешь на айситиви и это две разных вселенных. юлятский ялтиский стротег и фелонтров пенчук, *****, гореть этой мрази в аду вместе с коломейшой...
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09.04.2021 20:12 Відповісти
та шо буду искать щас тем более про Хомчака.
Пинчуку "гореть"? ну ага))) Сталин и то нигде не "горит" кстати, мне Ленин сообщил)

кстати, -

Задача представить Украину воинствующим государством, готовым начать наступление на оккупированную Россией часть Донбасса, поставлена Кремлем перед известными деятелями пропагандистского фронта очень остро.
Казалось, Дмитрию Киселёву не составит труда вывернуть наизнанку происходящие события. Ведь раньше получалась все настолько хорошо, что мир замирал в ужасе от «бесчинств» украинцев. Чего только стоила история с «распятым мальчиком».\\\\\\\\\\\\\

я х.з. че не выложить даже своих денег миллиард шоп так не было?
ну, на контрпропаганду везде - спокойно, с фактажом, с Даниленко.
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09.04.2021 20:19 Відповісти
Как военный может говорить, что нет военного решения? Он же как-бы военный, или я что-то путаю... Если нет военного решения, то нафиг ты вообще нужен.... Я понимаю, он совковая генерация младшебратских ссыкливых хохлов, но можно же просто помолчать и грозно брови там нахмурить?
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09.04.2021 20:01 Відповісти
а, когда-то говорил вроде.
да, мог бы сказать - у нас есть план А, Б, Цырк и Квартал, мля, дайте другую бумагу, ага, вот - Люблю смотреть как Кива дро**********(Хомчак п*здить ад.ютанта, ад.ютант реве, збоку хіхікнув хтось, всі затихли)
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09.04.2021 20:05 Відповісти
Еще один позер. Мало того сцикло и предатель, еще и обезьяна. Долбоебы не устают подтверждать свое звание.
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09.04.2021 20:02 Відповісти
1.Что подписывает Хомчак перед уколом ? 2. Почему не раздетый догола как буба?
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09.04.2021 20:06 Відповісти
кстати, ну Буба либо дурак, либо специально так, типо побрит.
а подписывает наверное себе квартиру - жить негде ))
Кстати, было фото - Елдак и кто-то, вроде Минзагранки - сидят перед эмиром - нога за ногу, а это там - ух какое оскорбление(у у них - НЕТУ грамотного советника, не Ссывохо шоп сказал петухам как ся вести то?)
а, Шефир с Елдаком!!!! вот это блин нас представляют.....
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09.04.2021 20:11 Відповісти
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09.04.2021 21:31 Відповісти
Ох, и разжились мы мистификаторами во власть! Брешут чаще, чем дышат! Т.Н. Хомчак хвалился не так давно, что он заболел коронавирусом и благополучно исцелился буквально за считанные дни! Так следуя какой логике, он вакцинируется вскоре после болезни? Лучше бы отдал вакцину защитнику, который действительно выполняет сейчас ключевую роль, а не переводил препарат на свое никчемное тело.
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09.04.2021 20:22 Відповісти
Когда же Хомчак ответит за Илловайск?
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09.04.2021 20:24 Відповісти
Когда освободим оккупированные территории все за все ответят.
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09.04.2021 20:36 Відповісти
Почему не голый торс?
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09.04.2021 20:33 Відповісти
А где копы, маска на нос не одета - административное правонарушение.
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09.04.2021 20:35 Відповісти
А що це за пластикові контейнери ?
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09.04.2021 21:10 Відповісти
нахрена тупая реклама, вы же военный
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09.04.2021 21:28 Відповісти
Это не реклама, а вакцинарная пропаганда - нам капают на мозги по всем каналам.
А люди не идиоты колоться непонятно чем - народ вышел на антивакцинарные протесты
и в Германии и во Франции, значит, не доверяет.
Откуда простой человек знает, что в шприце ?
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09.04.2021 22:46 Відповісти
Хомчак для системы свой, так что укол может быть полезным для здоровья.
А если бы был жив Вячеслав Черновол, у него случился бы тромбоз или ещё что-то.
Кто стоит на раздаче, тот и решает кому жить - это правило ещё со сталинских времён.
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09.04.2021 22:40 Відповісти
Шановні ВОЇНИ -
..Любий військовий Начальник - від командира групи, відділення ...- до ГлЗСУ .. що буде якимось чином ЗАОХОЧУВАТИ здійснити це " ДІЙСТВО" - стає ЗЛОЧИНЦЕМ , особливо НЕприпустимо ця дія від НАЙшанованіших військових МЕДИКІВ.. Наші ВОЇНИ здебільшого МОЛОДІ Люди ..багато з Них ще НЕмають Дітей ..
... НІЯКИХ вакцинацій ДОБРОВІЛЬНОГО самознищення - пташиний свиний .. . цих вже 19 ковідних .. ці Ублюдки Світу Вам ще намалюють ..
... це СПРАВА кожного ОСОБИСТО .. маєте ПРАВО розпоряджатися Своїм Життям ..може кому уже і надоїло на цім Світі . .. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ВСІМ .. Дітей і Онуків НЕЧІПАЙТЕ .. НЕ вбивайте генетичний Код УКРАЇНЦІВ ... на похоть УБЛЮДКІВ .. Будьте ПИЛЬНІ Люди ..КОЖЕН в ПРАВІ вибирати як це Світ покидати .. ПОДУМАЙ чи по-Своїй волі .. будьте Мудрими Люди .. Живіть за заповідями ПРЕДКІВ..
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10.04.2021 12:57 Відповісти
ВОЇНИ-- це ТРЕБА знати ..якщо Вам щось "нав"язують" -- для прикладу ВАКЦИНАЦІЯ .. .Стаття 2 Пріоритет людини Інтереси та благополуччя окремої людини превалюють над виключними інтересами усього суспільства або науки.
Стаття 5 Загальне правило : Будь-яке втручання у сферу здоров'я може здійснюватися тільки після добровільної та свідомої згоди на нього відповідної особи. Такій особі заздалегідь надається відповідна інформація про мету і характер втручання, а також про його наслідки та ризики. Відповідна особа у будь-який час може безперешкодно відкликати свою згоду https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_334?fbclid=IwAR3hOT2XXNInoramVVc2lAUyiVSQcz-wYM8vwJMidvmKRUHWwtfCNqqHLzc#Text https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_334...
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10.04.2021 12:58 Відповісти
Парламентська асамблея Ради Європи
Постанова No2361 (2021)
Вакцини від COVID-19: етичні, юридичні та практичні міркування7.3.1 забезпечити, щоб громадяни були проінформовані про те, що вакцинація НЕ є обов'язковою і що ніхто не має політичного, соціального або іншого тиску, щоб отримати щеплення, якщо вони не хочуть робити це самі;
7.3.2 забезпечити, щоб ніхто не зазнав дискримінації за те, що не був вакцинований, через можливі ризики для здоров'я або не бажаючи бути вакцинованим https://pace.coe.int/en/files/29004/html?fbclid=IwAR3fKbAsJmrvU4-8qwHEYlqVRYpjZnR6iPDHeKrm-pkIk3Ag-MQJNw4LuHQ https://pace.coe.int/en/files/29004/html ...
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10.04.2021 13:00 Відповісти
ой зрадазрада.
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11.04.2021 03:52 Відповісти
 
 