Хомчак вакцинувався проти COVID-19 у зоні ООС. ФОТО

В районі ООС Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Руслан Хомчак вакцинувався від COVID-19.

Про це повідомив пресцентр ОС, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час робочої поїздки в район проведення ООС Головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак разом із військовослужбовцями однієї з бригад зробив щеплення проти COVID-19 у військовому госпіталі", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що таким чином Хомчак власним прикладом підтвердив необхідність імунізації - "єдиного способу зупинити пандемію і повернутися до звичного життя".

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Станом на 8 квітня, першу дозу вакцини Oxford/AstraZeneca (Covishield) отримали 31 555 військовослужбовців Збройних Сил України.