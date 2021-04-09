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На Трухановому острові в Києві демонтують самовільно встановлений огороджувальний паркан, - Нацполіція. ВIДЕО

Національна поліція України в п'ятницю, 9 квітня, з 11:00 проводить слідчі дії на території Труханового острова в Києві в рамках розслідування справи про самовільне захоплення земельної ділянки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

"Під час огляду території, будівель та споруд, які на ній розміщені, співробітники столичного благоустрою демонтують самоправно встановлений огороджувальний паркан. В подальшому всі споруди, які незаконно збудували, підлягають знесенню, а самовільно зайнята ділянка має бути повернута до муніципальної власності Києва", - зазначається в інформації.

За попередньо отриманою інформацією, ділянку на Трухановому острові площею понад 1 гектар самовільно захопили, після чого влаштували там базу для однієї із охоронних фірм. При цьому по периметру ділянки звели паркан вздовж прибережно-захисної смуги, тим самим заблокувавши громадянам вільний доступ на територію острова та до берегової лінії.

Як встановило слідство, органи місцевого самоврядування не приймали жодних рішень про передачу цієї земельної ділянки у власність чи користування (оренду). Крім того, не видавалися та не реєструвалися документи, які надають право на виконання підготовчих, будівельних робіт та засвідчують готовність до експлуатації об’єктів будівництва на цій ділянці.

Читайте також: Обшуки на Трухановому острові в Києві проходять у рамках справи про самовільне захоплення земельної ділянки, - столична прокуратура

Крім того, територія острова Труханів має статус ландшафтного заказника місцевого значення і охороняться законом.

Об’єкт оглядають слідчі поліції Києва, працівники управління стратегічних розслідувань в місті Києві Нацполіції та співробітники місцевої прокуратури за участю фахівців Київської міськдержадміністрації, екоінспекції та Держгеокадастру.

Зазначається, що огляд цієї території відбувається в рамках досудового розслідування за ухвалою судді Подільського районного суду міста Києва. Проведення даної слідчої дії необхідне для зібрання повної доказової бази в кримінальному провадженні. Всі процесуальні дії проводяться за погодженням з Подільською окружною прокуратурою міста Києва.

Автор: 

земля (1685) Київ (19626) Медведчук Віктор (1708) острів (31) Нацполіція (15258) самозахоплення (4)


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Топ коментарі
+19
Семенченку за незаконное формирование суд-тюрма на следующий день.
Посмотрим шо будет с Медведчуком.
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09.04.2021 20:14
+14
Интересно ,а виллу министра культуры ,как его ткаченко вроди, тоже снесут?
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09.04.2021 20:18
+10
На Трухановому острові в Києві демонтують самовільно встановлений огороджувальний паркан, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5799
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09.04.2021 21:46
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Для этого тоже решение о выделении земли нужно, нельзя так просто взять и закопать.
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09.04.2021 20:21 Відповісти
Семенченку за незаконное формирование суд-тюрма на следующий день.
Посмотрим шо будет с Медведчуком.
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09.04.2021 20:14 Відповісти
будут шукати його кота і, можливо, пред'являть підозру в крадіжці сосиски
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09.04.2021 20:22 Відповісти
Ні - чо - го. Абсолютно.
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11.04.2021 16:10 Відповісти
Национальная полиция Украины... ...демонтирует забор.
Это звучит гордо! (с)
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09.04.2021 20:16 Відповісти
Вот именно что "звучит". Сам процесс демонтажа почему-то не показали. Очередное "позвонили-порешали"?
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11.04.2021 10:26 Відповісти
А как они к электросетям подключились?
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09.04.2021 20:17 Відповісти
не виелючаю, що і газ є.
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09.04.2021 20:24 Відповісти
Интересно ,а виллу министра культуры ,как его ткаченко вроди, тоже снесут?
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09.04.2021 20:18 Відповісти
к забору мертведчука не прибежали, к забору ткаченко не прибежали. Или мусора не знают где их халабуды на трухановом? Тогда могу провести, если что.
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09.04.2021 20:22 Відповісти
Это и есть забор Медведчука.Хреновый из тебя проводник
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09.04.2021 21:02 Відповісти
педальоха, а у вашого шмарклявого прислуги знесуть, чи там все законно, бо воно міністер?
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10.04.2021 05:31 Відповісти
Заодно демонтуйте і в бєніного слуги Ткаченка, екс керівника г+г.

На Трухановом острове в Киеве демонтируют самовольно установленный ограждающий забор, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6645
https://censor.net/ru/video_news/3157826/tkachenko_poselilsya_na_truhanovom_ostrove_posle_rassledovaniya_11_o_nezakonnosti_zastroyiki_etogo_uchastka
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09.04.2021 20:22 Відповісти
На Трухановом, есть интимная база "Динамо"... ...а может уже и нет? (хотя врядли)
Да, так вот -- про интимное -- в 1983 году, я водилой на "Динамо" работал на чёрной Волжане 30-97 КИР. С сиреной, мигалками под радиаторной решёткой и прочими мусорскими наворотами...
...и возил порой, на эту базу, аж самого Министра Внутренних Дел Украины! -- на ******... ...а вы шо подумали? *)
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09.04.2021 20:31 Відповісти
подумали шо ты совковый приспособленец
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09.04.2021 21:56 Відповісти
...ты вообще, почти собачкой был... -- не подумавши...*)
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09.04.2021 22:14 Відповісти
кто-то расследование проводил и вроде определили что это была медведчуковская база ...
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09.04.2021 20:45 Відповісти
да .. это принадлежит Медведчуку https://news.liga.net/politics/news/politsiya-ustroila-oblavu-na-ohrannuyu-firmu-svyazannuyu-s-medvedchukom-istochnik Полиция устроила облаву на охранную фирму, связанную с Медведчуком: фото
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09.04.2021 20:49 Відповісти
На каналах пропагандонов сейчас.

На Трухановому острові в Києві демонтують самовільно встановлений огороджувальний паркан, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8731
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09.04.2021 20:52 Відповісти
шо это за дерьмо?
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09.04.2021 21:03 Відповісти
Дєдиваєвалє...
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09.04.2021 21:13 Відповісти
Михалков уже снимает кино

На Трухановому острові в Києві демонтують самовільно встановлений огороджувальний паркан, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9889
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09.04.2021 20:53 Відповісти
еще одно дерьмо.
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09.04.2021 21:31 Відповісти
На Трухановому острові в Києві демонтують самовільно встановлений огороджувальний паркан, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5799
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09.04.2021 21:46 Відповісти
народу пора брать вилы
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09.04.2021 21:02 Відповісти
І далі шо? Геть державу загубить?
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11.04.2021 16:12 Відповісти
Плохо, что Арсенборисыч подводную лодку для МВД не приобрёл. Думаю она не помешала бы.
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09.04.2021 21:09 Відповісти
А кому пренадлежит эта охранная фирма?
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09.04.2021 21:16 Відповісти
Там вдоль старого русла много интересного можно найти,да и по бывшим спортбазам прогуляться...
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09.04.2021 21:43 Відповісти
Там столько интересного можно найти , если захотеть . Капец
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09.04.2021 22:13 Відповісти
Там ещё прикройте особняк слуги народа Александра Ткаченка, нынешнего министра культуры.
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10.04.2021 02:11 Відповісти
ніззя, він прислуга у слуг
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10.04.2021 05:34 Відповісти
а чому тільки забор, а не хатинку? і чому міліція, а не бульдозер?
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10.04.2021 19:33 Відповісти
хорошо.
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11.04.2021 03:50 Відповісти
И кличко и порошенко с этим хорошо уживались
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11.04.2021 08:56 Відповісти
 
 