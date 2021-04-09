На Трухановому острові в Києві демонтують самовільно встановлений огороджувальний паркан, - Нацполіція. ВIДЕО

Національна поліція України в п'ятницю, 9 квітня, з 11:00 проводить слідчі дії на території Труханового острова в Києві в рамках розслідування справи про самовільне захоплення земельної ділянки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

"Під час огляду території, будівель та споруд, які на ній розміщені, співробітники столичного благоустрою демонтують самоправно встановлений огороджувальний паркан. В подальшому всі споруди, які незаконно збудували, підлягають знесенню, а самовільно зайнята ділянка має бути повернута до муніципальної власності Києва", - зазначається в інформації.

За попередньо отриманою інформацією, ділянку на Трухановому острові площею понад 1 гектар самовільно захопили, після чого влаштували там базу для однієї із охоронних фірм. При цьому по периметру ділянки звели паркан вздовж прибережно-захисної смуги, тим самим заблокувавши громадянам вільний доступ на територію острова та до берегової лінії.

Як встановило слідство, органи місцевого самоврядування не приймали жодних рішень про передачу цієї земельної ділянки у власність чи користування (оренду). Крім того, не видавалися та не реєструвалися документи, які надають право на виконання підготовчих, будівельних робіт та засвідчують готовність до експлуатації об’єктів будівництва на цій ділянці.

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Крім того, територія острова Труханів має статус ландшафтного заказника місцевого значення і охороняться законом.

Об’єкт оглядають слідчі поліції Києва, працівники управління стратегічних розслідувань в місті Києві Нацполіції та співробітники місцевої прокуратури за участю фахівців Київської міськдержадміністрації, екоінспекції та Держгеокадастру.

Зазначається, що огляд цієї території відбувається в рамках досудового розслідування за ухвалою судді Подільського районного суду міста Києва. Проведення даної слідчої дії необхідне для зібрання повної доказової бази в кримінальному провадженні. Всі процесуальні дії проводяться за погодженням з Подільською окружною прокуратурою міста Києва.