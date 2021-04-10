Із загиблим на Донбасі воїном 72-ї ОМБр Владиславом Морозом попрощалися на Черкащині. ВIДЕО

У п'ятницю, 9 квітня, в селі Халаїдове Уманського району Черкаської області відбулося прощання із Владиславом Морозом, 1997 року народження, солдатом, навідником 7-ї роти 3-го батальйону 72-ї окремої механізованої бригади, який загинув 5 квітня від смертельного кульового поранення у районі населеного пункту Спартак Ясинуватського району Донецької області.

Про це йдеться на фейсбук-сторінці Монастирищенської міської ради, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні провели в останню путь 23-річного солдата 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців Владислава Мороза, який загинув під час операції Об'єднаних сил унаслідок атаки російських окупантів 5 квітня.

Поховали військовослужбовця в селі Халаїдове, де він народився і деякий час проживав. Церемонія прощання відбулася в центрі села біля пам'ятного знака Героям Небесної Сотні з усіма військовими почестями.

Попрощатися із воїном прийшли сотні людей, рідні та близькі Владислава, бойові побратими, військовослужбовці, представники влади, ветерани та волонтери. Герою посмертно було присвоєно "Почесний знак за заслуги перед Черкащиною".

На честь воїна пролунав військовий салют. Музиканти військового оркестру виконали траурний марш.

Вічна пам'ять і шана герою!" - наголошується в повідомленні.

У нього залишилися батьки і сестра.

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