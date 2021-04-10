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Санітарна бригада авіаційної системи МВС за два дні доставила в лікарню Львова двох осіб, - Артем Шевченко. ВIДЕО

Перший вертоліт ДСНС України ЄС-145 з медичним модулем, екіпажем і медбригад за два дні доставив до лікарні двох людей.

Про це повідомив у фейсбуці начальник департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко, передає Цензор.НЕТ.

За його інформацією, 9 квітня в клінічну лікарню швидкої медичної допомоги міста Львова доставили 76-річну жінку з інсультом з гірського містечка Турка.

Сьогодні в той же лікувальний заклад привезли 58-річного чоловіка зі складною політравмою та пошкодженням голови, постраждалого в ДТП на трасі Київ-Чоп в районі міста Броди. Шевченко зазначає, що патрульна поліція Львівської області оперативно блокувала і забезпечила посадку гелікоптера на міжнародній трасі.

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"Оперативне чергування на Львівщині першого вертольота ДСНС України ЄС-145 з медичним модулем, екіпажем і медбригад в рамках спільного аеромедичного простору МВС України з Міністерством охорони здоров'я України - це результат великого українсько-французького авіапроєкту Арсена Авакова", - нагадав Шевченко.

За його словами, з травня "вертолітні бригади" мають заробити в шести центральних регіонах України, включно зі столицею, а пізніше - у всій країні.

Також читайте: Першу медичну евакуацію гелікоптером провели на Львівщині, - ОДА. ФОТОрепортаж

Санітарна бригада авіаційної системи МВС за два дні доставила в лікарню Львова двох осіб, - Артем Шевченко 01

МВС (3509) ДСНС (5139) Шевченко Артем (222) вертоліт (880) Львівська область (2454)


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Топ коментарі
+7
прям самашедшая активность рюкзаколетов!
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10.04.2021 20:24
+5
Так ещё, причём тут МВС, а не Служба спасения, медики, или ЧС? -- рейтинг Авакову с нуля накрутить, разве что...
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10.04.2021 20:16
+4
Санитарная бригада Авиационной системы МВД за два дня доставила в больницу Львова двух человек, - Артем Шевченко - Цензор.НЕТ 5954
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10.04.2021 20:39
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Приезжайте -- обкатаем! Под сиреной полетаем... (с)
Следите за Аваковым -- будет очень интересно!
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10.04.2021 20:07 Відповісти
За дві доби всього лише два виклики, це смішно! З такою частотою можна використовувати медевак гелікоптери ЗСУ а не створювати окрему службу МВС!
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10.04.2021 20:09 Відповісти
Так ещё, причём тут МВС, а не Служба спасения, медики, или ЧС? -- рейтинг Авакову с нуля накрутить, разве что...
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10.04.2021 20:16 Відповісти
Проте яка оперативність і року не пройшло, як гвинтокрили в Україні ,а вже цілих двоє евакуйованих !!!)))
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10.04.2021 20:44 Відповісти
А причем ЗСУ к эвакуации потерпевших в ДТП?
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11.04.2021 14:15 Відповісти
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10.04.2021 20:16 Відповісти
Ну так-оправдали наличие овер-транспорта у чьорта авакова!)
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10.04.2021 20:23 Відповісти
прям самашедшая активность рюкзаколетов!
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10.04.2021 20:24 Відповісти
Такая себе активность.
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10.04.2021 20:29 Відповісти
Я так розумію, що з колишнього Турківського району всіх хворих будуть доставляти у лікарні Львова. Це наслідок так званої децентралізації, коли ромпди Турки і Борині, які прост не мають коштів на утримання лікарів, будуть 'х потихеньку звільняти і закривати ті дві лікарні, які ще є. В першу чергу - лікарню у селищі Бориня. З одного бідного району (гірського) зробили дві супер бідні громади. Тут немає жодного заводу, чи великого підприємства. Субвенції - 10 мільйонів на Боринську громаду, 8 мільйонів - на Турківську. До речі, адміністрація Боринськох територіальної громади розташовується у місті Турка!!!!! Бо у селищі Бориня немає відповідного приміщення. Те ж стосується і шкіл, яких у Турці було дві середніх, одна восьмирічна і школа-інтернат. Швидше за все залишать лише одну середню через брак коштів. От така децентралізація. Збудуємо сто шкіл, сто лікарень? Так, Зєлєнскій? Чи закупимо сто гвинтокрилів?
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10.04.2021 20:30 Відповісти
Ну так нехай місцеві щось роблять. Займаються бізнесом - виробництвом чи послугами. Створюють додану вартість, а не паразитують.
Це сама ідеальна система яка заставить усіх працювати. А ті хто працює отримає гідне забезпечення від держави.
Чи як ви хотіли?
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11.04.2021 11:31 Відповісти
А приїхати до них, подивитися своїми очима не хочеш? Вони сотні років займалися лісовим господарством. І овець пасли, сиром торгували, бринзою. У розвинутих країнах, як в австрійських Альпах таким держава допомагає. І не слабо допомагає. Ці люди залишені самі на себе. Працюють важко, а плоди своєї праці продають за копійки.
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11.04.2021 11:49 Відповісти
Я в Турці не раз був. Як і в навколишніх селах. Там лижню здається побудували і готель, тому якщо захотіти то і там можна відкрити підприємства. Дорога на серпантин і далі там здається вже зроблена тому проблем із логістикою не буде.
А на рахунок що завжди так жили - так нехай далі живуть як в кам'яному віці, нехай не купують товари глобального ринку як не могли їх купувати раніше, но якщо хочуть жити як цивілізовані люди то нехай створюють додану вартість, нехай роблять щось що потрібне решті людей.
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11.04.2021 11:56 Відповісти
Я тобі про Альпи, а ти мені про підприємства. Які саме підприємства є у Альпах? Австрійських, італійських, чи швейцарських?
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11.04.2021 12:28 Відповісти
Заходиш у гугл і гуглиш. Наприклад в Швейцарських Альпах місто Vaz/Obervaz по населенню (2694) раза в 2,6 менше Турки (7153) має більше 250 підприємств.
Ваз/Оберваз має рівень безробіття 1,11%. Станом на 2005 рік у https://en.wikipedia.org/wiki/Primary_sector_of_the_economy первинному секторі економіки було зайнято 86 осіб, і близько 36 підприємств задіяних у цьому секторі. У https://en.wikipedia.org/wiki/Secondary_sector_of_the_economy вторинному секторі зайнято 347 осіб - 37 підприємств. У https://en.wikipedia.org/wiki/Tertiary_sector_of_the_economy вищому секторі зайнято 1327 осіб , із 189 підприємств у цьому секторі.
Займаються усім, від туризму і похідних типу прокату машин, лиж, будівництва, до таких далеких від туризму речей як металообробка.
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12.04.2021 00:09 Відповісти
в задаче спрашивается, сколько дней потребуется авиации, чтобы доставить в больницу два с половиной землекопа )
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10.04.2021 20:32 Відповісти
Санитарная бригада Авиационной системы МВД за два дня доставила в больницу Львова двух человек, - Артем Шевченко - Цензор.НЕТ 5954
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10.04.2021 20:39 Відповісти
Діствітєльно ! Міністр же стараєтца !
https://zmina.info/news/zakuvaly-u-kajdanky-ta-vybyly-peredni-zuby-na-cherkashhyni-pyatoh-pravoohoroncziv-pidozryuyut-u-katuvannyah/ За даними слідства, упродовж декількох годин чоловіка били, вдягнутого у кайданки, руками та ногами по голові, обличчю та тулубу, вибивши чотири передніх зуби. Таким чином правоохоронці намагались отримати від нього зізнання.

Санітарна бригада авіаційної системи МВС за два дні доставила в лікарню Львова двох осіб, - Артем Шевченко - Цензор.НЕТ 853
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10.04.2021 21:08 Відповісти
В вертолете прямо?
Ничосе звери.
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10.04.2021 21:26 Відповісти
ну вот и без вертолетиков справляются!
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10.04.2021 21:27 Відповісти
То Аваков не чОрт?
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10.04.2021 20:54 Відповісти
Бабульку "з інсультом" на гвинтокрилі у новинах каналів Пінчука і Кломойського сумарно крутили хвилин 15. При цьому пацієнтка, яку "автотранспортом довести не встигли б", у кисневій масці примудрялася давати телерепортерам інтерв'ю, а її каталку до лікарні штовхали з десятеро людей. Кіно вдалося.
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10.04.2021 20:56 Відповісти
Ну Львов не сказать, что мегаполис. Поэтому пока так. А вертолёты задействуют в крайних, неотложных случаях, когда ситуация совсем критическая. Так что, по этой логике, радоваться нужно, что таких случаев было всего два. А вы думаете, что в Германии прям разлетались? Тут "скорая" приезжает и если ты реально не при смерти, то на тебя будут смотреть как на идиота- ты, мол, совсем обезумел на вызывать!? Вон, есть такси, заказывай и приезжай сам. А вертолёты только при "форс-мажоре".
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10.04.2021 20:56 Відповісти
чтовключает в себья немецкий "форс- мажор" ?
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10.04.2021 21:15 Відповісти
сапоги смуглявых, как в штатах
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10.04.2021 21:27 Відповісти
Тренуються літать в Львів , скоро органи зебілів для пересадки доставлятимуть щоб оплатити комуналку , собак породистих продали а простих з'їли
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10.04.2021 21:08 Відповісти
пицци переело???
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10.04.2021 21:28 Відповісти
братцы! на палубе авакобот, не ленимся спамить!
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10.04.2021 21:35 Відповісти
Просто цікаво,а у потерпілих вистачить бабла розрахуватись за надані послуги?
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10.04.2021 21:38 Відповісти
Ці забави сплачують не потерпілі. Ці забави оплачуються всіма громадянами, що сплачують податки. Тому в краіні, де по 500 людей гинуть щодня і від нестачи кисню і від незмоги оплатити персонал покатушки поодинокої бабусі на гвинтокрилі виглядають дибільною забавою можновладців.
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10.04.2021 22:01 Відповісти
рекламний ролік заказав мабуть аваков...а йому...чи їм )))) з ковідного фодну минулого року відслинили немало..
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11.04.2021 11:40 Відповісти
понты от вора и афериста авакова.
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11.04.2021 18:41 Відповісти
Треба купувати у фраників ліцензію і виробляти в себе ці вертольоти.
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11.04.2021 21:45 Відповісти
Цікаво, а за чий рахунок?
Якщо в штатах підглючають галікоптер - то це на усе життя кредит після виписки з лікарні... плюс рахунок з лікарні...
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12.04.2021 02:16 Відповісти
 
 