Санітарна бригада авіаційної системи МВС за два дні доставила в лікарню Львова двох осіб, - Артем Шевченко. ВIДЕО

Перший вертоліт ДСНС України ЄС-145 з медичним модулем, екіпажем і медбригад за два дні доставив до лікарні двох людей.

Про це повідомив у фейсбуці начальник департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко, передає Цензор.НЕТ.

За його інформацією, 9 квітня в клінічну лікарню швидкої медичної допомоги міста Львова доставили 76-річну жінку з інсультом з гірського містечка Турка.

Сьогодні в той же лікувальний заклад привезли 58-річного чоловіка зі складною політравмою та пошкодженням голови, постраждалого в ДТП на трасі Київ-Чоп в районі міста Броди. Шевченко зазначає, що патрульна поліція Львівської області оперативно блокувала і забезпечила посадку гелікоптера на міжнародній трасі.

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"Оперативне чергування на Львівщині першого вертольота ДСНС України ЄС-145 з медичним модулем, екіпажем і медбригад в рамках спільного аеромедичного простору МВС України з Міністерством охорони здоров'я України - це результат великого українсько-французького авіапроєкту Арсена Авакова", - нагадав Шевченко.

За його словами, з травня "вертолітні бригади" мають заробити в шести центральних регіонах України, включно зі столицею, а пізніше - у всій країні.

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