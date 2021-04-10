Санітарна бригада авіаційної системи МВС за два дні доставила в лікарню Львова двох осіб, - Артем Шевченко. ВIДЕО
Перший вертоліт ДСНС України ЄС-145 з медичним модулем, екіпажем і медбригад за два дні доставив до лікарні двох людей.
Про це повідомив у фейсбуці начальник департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко, передає Цензор.НЕТ.
За його інформацією, 9 квітня в клінічну лікарню швидкої медичної допомоги міста Львова доставили 76-річну жінку з інсультом з гірського містечка Турка.
Сьогодні в той же лікувальний заклад привезли 58-річного чоловіка зі складною політравмою та пошкодженням голови, постраждалого в ДТП на трасі Київ-Чоп в районі міста Броди. Шевченко зазначає, що патрульна поліція Львівської області оперативно блокувала і забезпечила посадку гелікоптера на міжнародній трасі.
"Оперативне чергування на Львівщині першого вертольота ДСНС України ЄС-145 з медичним модулем, екіпажем і медбригад в рамках спільного аеромедичного простору МВС України з Міністерством охорони здоров'я України - це результат великого українсько-французького авіапроєкту Арсена Авакова", - нагадав Шевченко.
За його словами, з травня "вертолітні бригади" мають заробити в шести центральних регіонах України, включно зі столицею, а пізніше - у всій країні.
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Це сама ідеальна система яка заставить усіх працювати. А ті хто працює отримає гідне забезпечення від держави.
Чи як ви хотіли?
А на рахунок що завжди так жили - так нехай далі живуть як в кам'яному віці, нехай не купують товари глобального ринку як не могли їх купувати раніше, но якщо хочуть жити як цивілізовані люди то нехай створюють додану вартість, нехай роблять щось що потрібне решті людей.
Ваз/Оберваз має рівень безробіття 1,11%. Станом на 2005 рік у https://en.wikipedia.org/wiki/Primary_sector_of_the_economy первинному секторі економіки було зайнято 86 осіб, і близько 36 підприємств задіяних у цьому секторі. У https://en.wikipedia.org/wiki/Secondary_sector_of_the_economy вторинному секторі зайнято 347 осіб - 37 підприємств. У https://en.wikipedia.org/wiki/Tertiary_sector_of_the_economy вищому секторі зайнято 1327 осіб , із 189 підприємств у цьому секторі.
Займаються усім, від туризму і похідних типу прокату машин, лиж, будівництва, до таких далеких від туризму речей як металообробка.
https://zmina.info/news/zakuvaly-u-kajdanky-ta-vybyly-peredni-zuby-na-cherkashhyni-pyatoh-pravoohoroncziv-pidozryuyut-u-katuvannyah/ За даними слідства, упродовж декількох годин чоловіка били, вдягнутого у кайданки, руками та ногами по голові, обличчю та тулубу, вибивши чотири передніх зуби. Таким чином правоохоронці намагались отримати від нього зізнання.
Ничосе звери.
Якщо в штатах підглючають галікоптер - то це на усе життя кредит після виписки з лікарні... плюс рахунок з лікарні...