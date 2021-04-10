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В України й Туреччини спільне бачення загроз безпеки в Чорноморському регіоні й шляхів реагування на них, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський ґрунтовно обговорив з Президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом питання безпеки та спільну протидію викликам у Чорноморському регіоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Варто відзначити, що бачення Києва та Анкари збігаються – як щодо самих загроз, так і щодо шляхів належного реагування на ці загрози", – зазначив Володимир Зеленський у спільній з Реджепом Таїпом Ердоганом заяві для ЗМІ після Дев’ятого засідання Стратегічної ради високого рівня під головуванням президентів України та Туреччини.

Володимир Зеленський наголосив, що для України дуже важливою є підтримка Туреччини у справі відновлення суверенітету й територіальної цілісності.

"Я був щасливий почути від пана Президента слова про продовження такої підтримки та незмінності позиції Туреччини в майбутньому", – сказав він.

Глава Української держави розповів, що детально поінформував турецьку сторону про ситуацію на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей та в Криму.

"Ми віримо, що ситуацію на сході України потрібно вирішувати в мирний спосіб у межах міжнародного законодавства таким чином, щоб зберігалася територіальна цілісність. Потрібно, щоб якомога швидше зупинилась ескалація, яку ми спостерігаємо, щоб була знижена напруга, і в межах виконання умов Мінських домовленостей знову відновилося перемир’я", – зазначив Президент Туреччини.

Володимир Зеленський також розповів турецькому колезі про порушення прав людини на Кримському півострові та його мілітаризацію, що триває. Він також подякував Реджепу Таїпу Ердогану за готовність долучитися до формату "Кримська платформа".

"Це стане потужним сигналом, що Україна та її партнери рішуче налаштовані в питаннях деокупації українського півострова й захисту прав українського та кримськотатарського народів", – сказав Президент України.

"Туреччина підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Ми ще раз підтвердили наш основний принцип невизнання незаконної анексії Криму. Ми також повідомили про свою підтримку Кримської платформи, яка покликана об’єднати землі України", – зазначив Реджеп Таїп Ердоган.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув 10 квітня з робочим візитом до Туреччини. Глави держав провели закриту для преси зустріч, а потім взяли участь у Дев'ятому засіданні Стратегічної ради високого рівня.

Зеленський Володимир (24250) Туреччина (3605) Ердоган Реджеп Таїп (947) Чорне море (1677)


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Топ коментарі
+6
У Украины и Турции общее видение угроз безопасности в Черноморском регионе и путей реагирования на них, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9079
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10.04.2021 22:36
+4
приблизно так бачить вступ у НАТО Зє.....У Украины и Турции общее видение угроз безопасности в Черноморском регионе и путей реагирования на них, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6192
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10.04.2021 22:22
+4
В України й Туреччини спільне бачення загроз безпеки в Чорноморському регіоні й шляхів реагування на них, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9010
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10.04.2021 23:31
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кац турку не угроза
а поставщик с400
турки как хитрые телята, у двух мамок сосут
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10.04.2021 22:17 Відповісти
бюро на 5000 F-15 должно быть 1250 С-400 ..а ракеты из вне ? и не факт что С-400 своих сбивать не будут но чисто комерчески беспилотники рулят и на беспилотник жалко С-400 выпускать
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10.04.2021 22:21 Відповісти
так и f35 у турок есть
нам от этого не легче
а вот на счет сбивать или нет
такой подход в войсках не принятен
есть цель - не вижу препядствий
если взять цену бк к гш "старинному" и скорострелтность
этого карамультука - то байрактар уйдет в даун за 10 мин боя....
все относительно...
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10.04.2021 22:33 Відповісти
У Турции нет Ф-35.
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11.04.2021 06:50 Відповісти
уже нет
америкосы "откупили"
это так называется в цивилизованном мире - забрать
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11.04.2021 18:19 Відповісти
У Украины и Турции общее видение угроз безопасности в Черноморском регионе и путей реагирования на них, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8588
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10.04.2021 22:18 Відповісти
Там кацапы в истерике -они отчего то взяли,что хитрый жук Эдорган именно их дружок...орут про нож в спину,убогие))))
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10.04.2021 22:21 Відповісти
Сколько уже за последние годы этих ятаганов в спину было. Пора бы им уже привыкнуть.
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10.04.2021 23:03 Відповісти
приблизно так бачить вступ у НАТО Зє.....У Украины и Турции общее видение угроз безопасности в Черноморском регионе и путей реагирования на них, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6192
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10.04.2021 22:22 Відповісти
а стенку в магазине тоже можно убрать ?
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10.04.2021 22:27 Відповісти
Что у рузьких пуканы горят от слова НАТО?
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10.04.2021 23:17 Відповісти
а ну Герои, накидаем страйки очередной сепарской мрази, зазывающей путинские войска под предлогом защиты от Америки: https://youtu.be/KHsUhBubKBw?t=342
За это Ютуб не блокирует, но там куча выидео призывающих не носить маски и не вакцинироваться, а за это каналы закрывают если жалобы есть.

У Украины и Турции общее видение угроз безопасности в Черноморском регионе и путей реагирования на них, - Зеленский - Цензор.НЕТ 753
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10.04.2021 22:25 Відповісти
№62
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10.04.2021 23:25 Відповісти
Чмо-бухгалтер вылезло.
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11.04.2021 00:12 Відповісти
У Украины и Турции общее видение угроз безопасности в Черноморском регионе и путей реагирования на них, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9079
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10.04.2021 22:36 Відповісти
как нюхать коноплю ? или жевать ее ?
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11.04.2021 12:09 Відповісти
Дятел,ты из когорты болванов или дебилов?
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10.04.2021 23:06 Відповісти
Щита на врата Царьграда ще не прибив??
😁
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10.04.2021 22:36 Відповісти
Тепер лишилося порівняти прес-реліз від мендельши з пресл-релізом з Турції.
Ну от просто цікаво: після порівняння релізів розмови Байден-ЗЕ від США та ментельтудей хтось ще вірить у правдивість висвітлення подій пресслужбою ОПи?
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10.04.2021 22:54 Відповісти
Зеля пообещал Эрдоганычу больше не нападать на Украину и отнимать у РАБссии ее территории... Мавзолейные вы довольны,быдло Путлерское...
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10.04.2021 23:04 Відповісти
https://twitter.com/dmitriypaut

https://twitter.com/dmitriypaut Дмитрий @dmitriypaut

https://twitter.com/dmitriypaut https://twitter.com/dmitriypaut



Не буду нагнетать, это 100500 соупадение!
Мацковия стягивает войска, в открытую грозит в том числе и ЯО, тянет лохани из Каспия.
И тут вдруг боевое Чмо подписывает закон о референдуме.
А через неделю на ТКГ Украина пойдет на условия Мацковии.
Конфликт исчерпан
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10.04.2021 23:17 Відповісти
В України й Туреччини спільне бачення загроз безпеки в Чорноморському регіоні й шляхів реагування на них, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9010
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10.04.2021 23:31 Відповісти
Роксолана з України була жінкою Сулеймана 1..
Іх синок був султаном Османської імперії....
)))
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10.04.2021 23:47 Відповісти
Но в Турции ни её ни её сына не любили.
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11.04.2021 08:56 Відповісти
Исходя из того, что говорит Эрдоган, Украина будет с Байрактарами.(с)
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10.04.2021 23:55 Відповісти
Эрдоган подтвердил решение Турции не признавать аннексию Крима
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11.04.2021 00:25 Відповісти
Це зрозуміло, він сам на нього зуби гострив, чекав слушного часу...
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11.04.2021 00:40 Відповісти
Чому чеКАВ... Для Ердогана це питання актуальне по наростаючій і на перспективу.
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12.04.2021 13:22 Відповісти
Явная брехня.
Турция помогла оружием и людьми отвоевать Карабах.
А ты Зеля блеешь только о безальтернативном мире.
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11.04.2021 03:23 Відповісти
Так переговори ж були секретні, тет-а-тет. Ердоган не захотів можливих наслідків як після телефонної розмови Трампа з ЗЕ. Правда, ще дивує, що нічого не сказано про інвестиції.
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11.04.2021 07:47 Відповісти
У вас пока нет никакого виденья. Ваше виденье появится позже. Виденье того, что Россия НЕ!!! цивилизованная страна, это страна разбойников с большой дороги. И ЧВК Вагнер тому подтверждение. Ее действия на море будут равны действиям простых пиратов, это просто страна пиратов по сути, точно так же как в небе Сирии они бомбили больницы и базары. Т.е простой сценарий, а вы нас блокируете через Украину, так мы ее сами заблокируем.
И вероятный сценарий тоже простой, обстрелы будут просто с нейтральных вод, а цели будут военная инфраструктура и гражданская тоже!!!, чтобы вызвать недовольство особенно региона Херсона, Николаева и Мариуполя, нук и как же без Адессы. Более того они еще и скажут, что это у вас само взрывается, именно так они обстреляли азербайджанскую Шушу своими же ракетами(мыслимо!!!) из своей же базы в Гюмри. Именно поэтому первое, что спросил Пукан у Эрдогана это конвенция Монтре.
И далее, если существует угроза с нейтральных вод, то Украина будет стараться ее нивелировать. А это стрельба по нейтральным водам, это нарушение Россией и Украиной мирного судоходства!!!, что автоматически несет предлог для Турции закрыть проливы, исходя из той же конвенции Монтре.
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11.04.2021 08:12 Відповісти
Фото без коментарів ...

В України й Туреччини спільне бачення загроз безпеки в Чорноморському регіоні й шляхів реагування на них, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9801
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11.04.2021 12:46 Відповісти
Фото потрібно розгорнути, показати повністю.
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11.04.2021 12:46 Відповісти
Я голосував за Порошенка. Але в такий час ми всі повинні згуртуватися навколо діючої влади і підтримувати її. Щоб вони бачили що є з ким боротися проти ненависного ворога. Тим більше що Зеленський в міжнародному плані робить правильні кроки - Туреччина, США.
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11.04.2021 21:37 Відповісти
 
 