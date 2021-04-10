В України й Туреччини спільне бачення загроз безпеки в Чорноморському регіоні й шляхів реагування на них, - Зеленський. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський ґрунтовно обговорив з Президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом питання безпеки та спільну протидію викликам у Чорноморському регіоні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.
"Варто відзначити, що бачення Києва та Анкари збігаються – як щодо самих загроз, так і щодо шляхів належного реагування на ці загрози", – зазначив Володимир Зеленський у спільній з Реджепом Таїпом Ердоганом заяві для ЗМІ після Дев’ятого засідання Стратегічної ради високого рівня під головуванням президентів України та Туреччини.
Володимир Зеленський наголосив, що для України дуже важливою є підтримка Туреччини у справі відновлення суверенітету й територіальної цілісності.
"Я був щасливий почути від пана Президента слова про продовження такої підтримки та незмінності позиції Туреччини в майбутньому", – сказав він.
Глава Української держави розповів, що детально поінформував турецьку сторону про ситуацію на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей та в Криму.
"Ми віримо, що ситуацію на сході України потрібно вирішувати в мирний спосіб у межах міжнародного законодавства таким чином, щоб зберігалася територіальна цілісність. Потрібно, щоб якомога швидше зупинилась ескалація, яку ми спостерігаємо, щоб була знижена напруга, і в межах виконання умов Мінських домовленостей знову відновилося перемир’я", – зазначив Президент Туреччини.
Володимир Зеленський також розповів турецькому колезі про порушення прав людини на Кримському півострові та його мілітаризацію, що триває. Він також подякував Реджепу Таїпу Ердогану за готовність долучитися до формату "Кримська платформа".
"Це стане потужним сигналом, що Україна та її партнери рішуче налаштовані в питаннях деокупації українського півострова й захисту прав українського та кримськотатарського народів", – сказав Президент України.
"Туреччина підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Ми ще раз підтвердили наш основний принцип невизнання незаконної анексії Криму. Ми також повідомили про свою підтримку Кримської платформи, яка покликана об’єднати землі України", – зазначив Реджеп Таїп Ердоган.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув 10 квітня з робочим візитом до Туреччини. Глави держав провели закриту для преси зустріч, а потім взяли участь у Дев'ятому засіданні Стратегічної ради високого рівня.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а поставщик с400
турки как хитрые телята, у двух мамок сосут
нам от этого не легче
а вот на счет сбивать или нет
такой подход в войсках не принятен
есть цель - не вижу препядствий
если взять цену бк к гш "старинному" и скорострелтность
этого карамультука - то байрактар уйдет в даун за 10 мин боя....
все относительно...
америкосы "откупили"
это так называется в цивилизованном мире - забрать
За это Ютуб не блокирует, но там куча выидео призывающих не носить маски и не вакцинироваться, а за это каналы закрывают если жалобы есть.
😁
Ну от просто цікаво: після порівняння релізів розмови Байден-ЗЕ від США та ментельтудей хтось ще вірить у правдивість висвітлення подій пресслужбою ОПи?
https://twitter.com/dmitriypaut Дмитрий @dmitriypaut
https://twitter.com/dmitriypaut https://twitter.com/dmitriypaut
Не буду нагнетать, это 100500 соупадение!
Мацковия стягивает войска, в открытую грозит в том числе и ЯО, тянет лохани из Каспия.
И тут вдруг боевое Чмо подписывает закон о референдуме.
А через неделю на ТКГ Украина пойдет на условия Мацковии.
Конфликт исчерпан
Іх синок був султаном Османської імперії....
)))
Турция помогла оружием и людьми отвоевать Карабах.
А ты Зеля блеешь только о безальтернативном мире.
И вероятный сценарий тоже простой, обстрелы будут просто с нейтральных вод, а цели будут военная инфраструктура и гражданская тоже!!!, чтобы вызвать недовольство особенно региона Херсона, Николаева и Мариуполя, нук и как же без Адессы. Более того они еще и скажут, что это у вас само взрывается, именно так они обстреляли азербайджанскую Шушу своими же ракетами(мыслимо!!!) из своей же базы в Гюмри. Именно поэтому первое, что спросил Пукан у Эрдогана это конвенция Монтре.
И далее, если существует угроза с нейтральных вод, то Украина будет стараться ее нивелировать. А это стрельба по нейтральным водам, это нарушение Россией и Украиной мирного судоходства!!!, что автоматически несет предлог для Турции закрыть проливы, исходя из той же конвенции Монтре.