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Бойовий Кравчук, феєричний ТБ-тупізм Щасливої, ковідіот Лещенко, фейк від Шмигаля і судові Вовки | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #6. ВIДЕО

Бойовий Кравчук, феєричний ТБ-тупізм Щасливої, ковідіот Лещенко, фейк від Шмигаля і судові Вовки | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #6. ВIДЕО

Богдан Буткевич і Наталія Соколенко підбивають сатиричні підсумки тижня і присуджують порося дійовим особам гучних скандалів.

Друзі, вітаємо на шостому випуску політико-сатиричного "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" на Цензор.НЕТ!

Сьогодні ми до вас із веселими й хорошими новинами – Всесвіт за тиждень дав нам купу приводів посміятися.

"Українська російська" від Мендель

І знову ВОНА! Юлія Мендель, яка ніяк не піде на ТБ-дембель. І навіть більше – речниця президента України починає говорити ніби якийсь речник президента Росії! А саме: хоче розвивати російську мову в Україні, щоб "демонополізувати" так звану "українську російську". Що ж, "українську англійську" вона, здається, вже демонополізувала.

Фейк від Шмигаля

Підсвинкохолдер пан Шмигаль виявився ще тим баяністом! Він знайшов україномовну версію сайту НАТО і вирішив, що це - заслуга саме його влади, хоча українською веб-портал НАТО запрацював ще у 2009-му! Набагато раніше, аніж в київських кафе почали звертатися до відвідувачів українською.

Бойовий Кравчук

Наш найбойовитіший підсвинок тривожного часу вирушає до першого президента України, голови української делегації в ТКГ Леоніда Макаровича Кравчука. Він цього тижня вразив усіх своїм детальним планом оборони на випадок повномасштабного вторгнення армії РФ. "Русскій мір" не пройде!

У рубриці "Космина тижня", звичайно ж, - "Дума про Макарича"

Судові Вовки

Вовками все ж таки стають, а не народжуються. Наше наступне бідне свиненятко дістається легендарному голові Окружного адміністративного суду Києва Павлові Вовку і його рідному брату – Юрію Зонтову. То як же його справді славетний брат із Зонтова перетворився на Вовка? Розслідуємо головну таємницю українського правосуддя!

ОБЛТРЕШПОСТАЧ: підсвинок для "Батьківщини" Тимошенко

Спонсором рубрики "Облтрешпостач" у нас сьогодні виступає партія "Батьківщина". Дякуємо її партійцям за те, що таки навчилися смалити незгірш за маму Юлю, особливо народний депутат Костянтин Бондарєв, який по п’янці приїхав бикувати до Київської обласної ради.

Ковідіот Лещенко

Нині непочесне звання "Ковідіот тижня" здобуває член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко. Ніхто так пристрасно не зализує всі невдачі чинної влади, як пан Лещенко. І особливо по-блюзнірськи це звучить, коли він виправдовує перше місце України в Європі з поширення ковіду.

КАНАЛізація. Феєричний ТБ-тупізм Щасливої

Вітайте нову рубрику – "КАНАЛізація"! Тут ми знову ж таки боремося із фейками, маніпуляціями та дезінформацією у, здавалося б, безнадійному місці - на телеку. Але ми не опускаємо рук. І от сьогодні в нас етері – телеканал "Прямий" та ведуча Даша Щаслива. Яка летальна зброя – це та зброя, що "летає". Серйозно, не жартуємо!

Дивіться також: "Свальный грех" проти Зе, алкашня проти Порошенка, криваве вбивство Тищенка та чіпований лев із ОПЗЖ | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу#5. ВIДЕО

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Програма "Підсвинки тижня шоу" підготовлена та розміщена каналом "Цензор.НЕТ" у межах реалізації проєкту з медіаграмотності та протидії дезінформації в українських медіа за підтримки Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні.

У програмі висловлено виключно погляди авторів. Вони не обов'язково відображають позицію Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні.

Дивіться також: Мендель під Кокосиком, судді під бабосиком і туалет на 8 березня у подарунок "за красу" | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #2. ВIДЕО

Автор: 

Кравчук Леонід (546) Лещенко Сергій (505) Соколенко Наталія (50) Мендель Юлія (230) Шмигаль Денис (4633) Буткевич Богдан (438)


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Топ коментарі
+17
Щось не пригадую, щоб Буткевич та Соколенко знімали відео про тупість бєніної хвойди мосейчук, яка весною 2019 верещала про незакопані кунги.
Тому що тоді вони разом тягли у владу Зеленського, Єрмака, Татарова?
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11.04.2021 15:49
+12
Бо наступного дня він же запропонував ЗСУ контролювати припинення вогню разом з бандформуваннями Даунбасу та Лугандону...
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11.04.2021 15:34
+9
Тільки мені здається, що подача нудна? Навіть починаючи з тупуватого пєрєваплащєнія підсумків в підсвинки.Якби цебули новини - ще може,але коли це вже жовано-пережовано за тиждень й так несмачно подається... Вибачте, ЦЕНЗОРЯТА!
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11.04.2021 16:05
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Відео обривається на найцікавішому місці. Шкода)
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11.04.2021 15:07 Відповісти
ну, і де "зброя, що летає"?
Скоріш за все - і не було
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11.04.2021 15:23 Відповісти
А что же так - прервали на самом интересном месте! Пока не увижу - не поверю, что Даша такое могла сморозить.
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11.04.2021 15:26 Відповісти
ти знаєш, навіть Джавеліни літають... Літаючи, дістають цілі...
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11.04.2021 15:27 Відповісти
Не прервали, а загрузили только кусок.
Сейчас идёт прямой эфир:
https://www.youtube.com/watch?v=D_VJ-EwjN1E
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11.04.2021 15:30 Відповісти
Спасибо. Об этом стоило написать, что ссылка на фрагмент.
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11.04.2021 15:32 Відповісти
А що не так Кравчук сказав? Ну, понятно, що гіперболізував - але що не так тут по суті?
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11.04.2021 15:31 Відповісти
Бо наступного дня він же запропонував ЗСУ контролювати припинення вогню разом з бандформуваннями Даунбасу та Лугандону...
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11.04.2021 15:34 Відповісти
от за це його потрібно вздрючити. Але не за те, що, в разі чого - відстрілюватись до останнього.
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11.04.2021 16:40 Відповісти
Л.М.Кравчук-брехлива комуняцька проститутка!
Ця сволота почала руйнувати нашу Армію!
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11.04.2021 15:43 Відповісти
давай, иди и паши шоп сто полков авиации дальней и ракет стратегических было нацелено вна Канаду.

ну, ну я если честно то в курсе шо может и разворовывали, но это не лично дед делал же. и да - см. выше - с чего бы нам надо угрожать Клинтону было то? правда он понял шо мы лохи и поднасрал - дав бумажку и с 50млн. в обмен на "мы за вас кинем....(тут пробел) если шо"
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11.04.2021 16:27 Відповісти
Подход был настолько пацифистско дурашливый, что диву даешься. Практически бесплатно разрешили уничтожить оружия на несколько годовых бюджетов страны. Вот не попытаться это обменять на деньги, инвестиции, технологии - просто дикий ***** этого старого коммуняки. Правда это все было в духе времени, развалилась Империя зла, воевать уже стало не с кем и оружие не нужно. Но настоящие лидеры нации должны смотреть в будущее.
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11.04.2021 19:33 Відповісти
но в принципе если бы не сдали(не все ж уничтожали), то надо было заводы и все прочее по перезарядке, а это значило шо кушали бы не "суповые наборы", а крапиву.
а попытаться мона было - показали кравчукам Мерседес, сравнили с "кравчучками" и пообещали два)))) непонятно как Рашка перезаряжает если писало шо завод закрыли по обогащению
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11.04.2021 21:22 Відповісти
Да ладно. Стратеги кушать просили, или крылатые ракеты воздушного базирования, или ОТРК, которые сейчас с громадными усилиями создает страна? Это все + стратегические ракеты можно и нужно было "продать" Западу с выгодой для страны, которая тогда жрала ту самую лебеду, получая зарплату в 10-30 долларов в месяц.
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11.04.2021 22:05 Відповісти
Кравчук молодець - Браво!!! всі рівняємось на першого преза!!!
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11.04.2021 15:45 Відповісти
Еще недавно Кравчук и Скабеева мило так щебетали, что-то о «мире, договариваться, перестать стрелять», когда о наших военных ноги вытирали, а население «воинственным меньшинством» кошмарили.


Это как наш президент рассказывал, как бы он за КРЫМ умирал - хотя сам в то время с будущим монобольшинством в Москве ногами дрыгал.
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11.04.2021 17:00 Відповісти
діду, не будь занудою, приєднуйся до слів Кравчука.
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11.04.2021 17:09 Відповісти
Щось не пригадую, щоб Буткевич та Соколенко знімали відео про тупість бєніної хвойди мосейчук, яка весною 2019 верещала про незакопані кунги.
Тому що тоді вони разом тягли у владу Зеленського, Єрмака, Татарова?
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11.04.2021 15:49 Відповісти
Тільки мені здається, що подача нудна? Навіть починаючи з тупуватого пєрєваплащєнія підсумків в підсвинки.Якби цебули новини - ще може,але коли це вже жовано-пережовано за тиждень й так несмачно подається... Вибачте, ЦЕНЗОРЯТА!
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11.04.2021 16:05 Відповісти
извиняем, КАЛБАСЯТА
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11.04.2021 16:24 Відповісти
калбасята, це ті, яким подають пісне їдло з підсвинків? - без образ ) бо дуже люблю ЦЕНЗОР
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11.04.2021 16:37 Відповісти
Традиционно унылое гавно никому не интересное.
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11.04.2021 17:28 Відповісти
дедушке кравчуку на байковом уже прогулы ставят --- даша счастлива просто работать на прямом . была бы блондой вообще нэма пытань . но о летальном не ее тема --- а вот этот гандон использованный сирожа лещенко . такого ****** и приспособленца еще поискать надо --- кто больше заплатит у того с проглотом и берет -- рыгает . давится . причмокивает и сосет . даже из укрзализныци отчмокивает падла -- борцун с ..каррупцией.. и зубажинням.. как говорит жюля
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11.04.2021 16:43 Відповісти
буткевич шут гороховый.
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11.04.2021 16:50 Відповісти
зебільний він
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11.04.2021 18:13 Відповісти
Свын Буткевич и Гундося Соколенко
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11.04.2021 17:01 Відповісти
Видео не открывается
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11.04.2021 19:09 Відповісти
в Україні немає ГАСПАДІНАВ, навіть в російськомовному варіанті статей смі.
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11.04.2021 19:36 Відповісти
Про провал зепридурков 🤢🤡 по похищению чауса в Молдове , ни гу-гу 🙈
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11.04.2021 19:53 Відповісти
Кравчук как тот пропеллер то ведем совместное патрулирование с боевиками то не ведем потом надо не стрелять не провоцировать то чуть ли не все берем оружие бить врага рашу то теперь опять совместно ведем патрулирование это душа старого коммуниста но предать все и все идеалы запросто он как флюгер куда "величайший" ЗЕ показует туда и рука (ленина -Кравчука) показывает нет хуже власти чем флюгер не имея ни своего мнения ни убеждений
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11.04.2021 21:17 Відповісти
Нападати на дівчину за те що вона заплуталась? Якщо згадати дії самого Бутусова, то він просто хвойда.
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11.04.2021 21:19 Відповісти
А Лещенко не подсвинок ,а ЖУРНАПРОСТИТУТ -ХРЯЧИНА ,позорнейший коллаборант , как и Найем с соболевым 🤮🤮🤮
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11.04.2021 22:29 Відповісти
петя настолько жадный,что видео бесплатно не открывается? Упоротые-платите.
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11.04.2021 23:18 Відповісти
Где обещанное шоу #6?
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12.04.2021 00:24 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=D_VJ-EwjN1E&list=********************************** Смотри здесь.
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12.04.2021 00:47 Відповісти
Спасибо уже ...
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12.04.2021 00:53 Відповісти
Відверта дурня.
Посмотрел 3 минуты... Хрень хреновая.
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12.04.2021 00:52 Відповісти
"Летальна зброя"
Бойовий Кравчук, феєричний ТБ-тупізм Щасливої, ковідіот Лещенко, фейк від Шмигаля і судові Вовки | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #6 - Цензор.НЕТ 6396
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12.04.2021 01:05 Відповісти
А чому відео не доступне на сайті?(тільки на ютюбі)
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12.04.2021 08:06 Відповісти
пише, що відео недоступне( ще у когось є таке?
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12.04.2021 10:07 Відповісти
 
 