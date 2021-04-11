Бойовий Кравчук, феєричний ТБ-тупізм Щасливої, ковідіот Лещенко, фейк від Шмигаля і судові Вовки | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #6. ВIДЕО

Богдан Буткевич і Наталія Соколенко підбивають сатиричні підсумки тижня і присуджують порося дійовим особам гучних скандалів.

Друзі, вітаємо на шостому випуску політико-сатиричного "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" на Цензор.НЕТ!

Сьогодні ми до вас із веселими й хорошими новинами – Всесвіт за тиждень дав нам купу приводів посміятися.

"Українська російська" від Мендель

І знову ВОНА! Юлія Мендель, яка ніяк не піде на ТБ-дембель. І навіть більше – речниця президента України починає говорити ніби якийсь речник президента Росії! А саме: хоче розвивати російську мову в Україні, щоб "демонополізувати" так звану "українську російську". Що ж, "українську англійську" вона, здається, вже демонополізувала.

Фейк від Шмигаля

Підсвинкохолдер пан Шмигаль виявився ще тим баяністом! Він знайшов україномовну версію сайту НАТО і вирішив, що це - заслуга саме його влади, хоча українською веб-портал НАТО запрацював ще у 2009-му! Набагато раніше, аніж в київських кафе почали звертатися до відвідувачів українською.

Бойовий Кравчук

Наш найбойовитіший підсвинок тривожного часу вирушає до першого президента України, голови української делегації в ТКГ Леоніда Макаровича Кравчука. Він цього тижня вразив усіх своїм детальним планом оборони на випадок повномасштабного вторгнення армії РФ. "Русскій мір" не пройде!

У рубриці "Космина тижня", звичайно ж, - "Дума про Макарича"

Судові Вовки

Вовками все ж таки стають, а не народжуються. Наше наступне бідне свиненятко дістається легендарному голові Окружного адміністративного суду Києва Павлові Вовку і його рідному брату – Юрію Зонтову. То як же його справді славетний брат із Зонтова перетворився на Вовка? Розслідуємо головну таємницю українського правосуддя!

ОБЛТРЕШПОСТАЧ: підсвинок для "Батьківщини" Тимошенко

Спонсором рубрики "Облтрешпостач" у нас сьогодні виступає партія "Батьківщина". Дякуємо її партійцям за те, що таки навчилися смалити незгірш за маму Юлю, особливо народний депутат Костянтин Бондарєв, який по п’янці приїхав бикувати до Київської обласної ради.

Ковідіот Лещенко

Нині непочесне звання "Ковідіот тижня" здобуває член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко. Ніхто так пристрасно не зализує всі невдачі чинної влади, як пан Лещенко. І особливо по-блюзнірськи це звучить, коли він виправдовує перше місце України в Європі з поширення ковіду.

КАНАЛізація. Феєричний ТБ-тупізм Щасливої

Вітайте нову рубрику – "КАНАЛізація"! Тут ми знову ж таки боремося із фейками, маніпуляціями та дезінформацією у, здавалося б, безнадійному місці - на телеку. Але ми не опускаємо рук. І от сьогодні в нас етері – телеканал "Прямий" та ведуча Даша Щаслива. Яка летальна зброя – це та зброя, що "летає". Серйозно, не жартуємо!

Дивіться також: "Свальный грех" проти Зе, алкашня проти Порошенка, криваве вбивство Тищенка та чіпований лев із ОПЗЖ | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу#5. ВIДЕО

Ставте вподобайку цьому відео, залишайте коментар та підписуйтеся, щоб нічого не пропустити!

Програма "Підсвинки тижня шоу" підготовлена та розміщена каналом "Цензор.НЕТ" у межах реалізації проєкту з медіаграмотності та протидії дезінформації в українських медіа за підтримки Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні.

У програмі висловлено виключно погляди авторів. Вони не обов'язково відображають позицію Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні.

Дивіться також: Мендель під Кокосиком, судді під бабосиком і туалет на 8 березня у подарунок "за красу" | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #2. ВIДЕО