Авторка фейку про розп'ятого українцями хлопчика Галина Пишняк шкодує про сказане: "Ця історія обернулася в гірший бік для моєї сім'ї". ВIДЕО

Історію про "розп'ятого хлопчика" російські пропагандисти вперше показали 11 липня 2014 року.

Незалежний московський телеканал "Дождь" взяв інтерв'ю у Галини Пишняк, "яка дала те саме інтерв'ю Першому каналу і розповіла про хлопчика, якого українські військові нібито розіп'яли в Слов'янську", інформує Цензор.НЕТ.

Жінка з чоловіком - колишнім київським "беркутівцем" і "ополченцем" - тепер живе в депресивному російському регіоні - в Голінках під Смоленськом, де давно закрито містоутворююче підприємство. Обоє працюють відеооператорами в охоронній фірмі. Щоб отримати громадянство РФ, довелося наймати адвоката.

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"Все у мене нормально", - запевняє Пишняк.

Жінка впевнена: через те, що дані про неї і чоловіка є на сайті "Миротворця", в Україну їм з дітьми дорога закрита.

Журналісти повідомили, що зараз Пишняк розповідає історію про хлопчика плутано і відмовляється повторювати.

У ролику показані архівні кадри, зняті після виходу фейку в 2014 році російським фотожурналістом Євгеном Фельдманом, на яких жителі Слов'янська історію про розстріли в центрі міста спростували. Не вдалося знайти жодного доказу історії Пишняк, проте вона продовжує стверджувати, що це правда.

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"Неправда - нехай буде неправда. Я не хочу нічого говорити - ні так, не спростовувати. Кожен має право на свою думку. Хто бачив, хто там був, той знає. Ніхто не скаже правду - люди бояться. Там зроблено таке, як раніше НКВД. Таємне. Пішов, написав на сусіда, ти не знаєш - тебе відвезли", - впевнена жінка.

На питання журналістки, чи шкодує вона, що розповіла про цю історію, Пишняк відповіла ствердно: "Так, я шкодую. Тому що ця історія обернулася в гірший бік для моєї сім'ї". Якби я знала, що так негативно вплине на мою сім'ю, я б - так, як інші люди: я нічого не бачу, нічого не знаю. Дуже труїли, було цькування дітей ". Жінка визнала, що до неї і сім'ї як біженців з України в Росії ставляться дуже погано, "не сприймають за людей".

За даними видання про "розп'ятого хлопчика" першою розповіла не Пишняк, а прихильник "російської весни" Олександр Дугін. Він опублікував пост 9 липня 2014 року. Версії відрізняються. Дугін відмовився спілкуватися зі ЗМІ.