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Авторка фейку про розп'ятого українцями хлопчика Галина Пишняк шкодує про сказане: "Ця історія обернулася в гірший бік для моєї сім'ї". ВIДЕО

Історію про "розп'ятого хлопчика" російські пропагандисти вперше показали 11 липня 2014 року.

Незалежний московський телеканал "Дождь" взяв інтерв'ю у Галини Пишняк, "яка дала те саме інтерв'ю Першому каналу і розповіла про хлопчика, якого українські військові нібито розіп'яли в Слов'янську", інформує Цензор.НЕТ.

Жінка з чоловіком - колишнім київським "беркутівцем" і "ополченцем" - тепер живе в депресивному російському регіоні - в Голінках під Смоленськом, де давно закрито містоутворююче підприємство. Обоє працюють відеооператорами в охоронній фірмі. Щоб отримати громадянство РФ, довелося наймати адвоката.

Також читайте: Квін про російську пропаганду: "Ми теж із цим стикаємося, але Україні дістається найбільше"

"Все у мене нормально", - запевняє Пишняк.

Жінка впевнена: через те, що дані про неї і чоловіка є на сайті "Миротворця", в Україну їм з дітьми дорога закрита.

Журналісти повідомили, що зараз Пишняк розповідає історію про хлопчика плутано і відмовляється повторювати.

У ролику показані архівні кадри, зняті після виходу фейку в 2014 році російським фотожурналістом Євгеном Фельдманом, на яких жителі Слов'янська історію про розстріли в центрі міста спростували. Не вдалося знайти жодного доказу історії Пишняк, проте вона продовжує стверджувати, що це правда.

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"Неправда - нехай буде неправда. Я не хочу нічого говорити - ні так, не спростовувати. Кожен має право на свою думку. Хто бачив, хто там був, той знає. Ніхто не скаже правду - люди бояться. Там зроблено таке, як раніше НКВД. Таємне. Пішов, написав на сусіда, ти не знаєш - тебе відвезли", - впевнена жінка.

На питання журналістки, чи шкодує вона, що розповіла про цю історію, Пишняк відповіла ствердно: "Так, я шкодую. Тому що ця історія обернулася в гірший бік для моєї сім'ї". Якби я знала, що так негативно вплине на мою сім'ю, я б - так, як інші люди: я нічого не бачу, нічого не знаю. Дуже труїли, було цькування  дітей ". Жінка визнала, що до неї і сім'ї як біженців з України в Росії ставляться дуже погано, "не сприймають за людей".

За даними видання про "розп'ятого хлопчика" першою розповіла не Пишняк, а прихильник "російської весни" Олександр Дугін. Він опублікував пост 9 липня 2014 року. Версії відрізняються. Дугін відмовився спілкуватися зі ЗМІ.

пропаганда (2819) фейк (749) Слов’янськ (621)


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Топ коментарі
+113
Автор фейка о распятом украинцами мальчике Галина Пышняк признала вранье: "Я жалею о своих словах" - Цензор.НЕТ 1973
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11.04.2021 20:05
+89
Тварь. У этой мрази руки по локоть в крови. Гореть в аду этой суке.
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11.04.2021 20:09
+85
Нашелся мальчонка!
Авторка фейку про розп'ятого українцями хлопчика Галина Пишняк визнала брехню: "Я шкодую про свої слова" - Цензор.НЕТ 8517
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11.04.2021 20:20
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Шо отрадно, за отсутствием в округе украинцев, переключилась поносить кацапов - пропитые мозги, не может фильтровать базар.
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12.04.2021 01:02 Відповісти
****************.
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11.04.2021 23:09 Відповісти
тупорылая шмара это канешна не сама придумала. надеюсь ей будет еще хуже
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11.04.2021 23:22 Відповісти
Огидна почвара.
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11.04.2021 23:33 Відповісти
Авторка фейку про розп'ятого українцями хлопчика Галина Пишняк шкодує про сказане: "Ця історія обернулася в гірший бік для моєї сім'ї" - Цензор.НЕТ 8878
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11.04.2021 23:51 Відповісти
До речі, це не вона поїть подругу пальонкою? Якось дуже схожа...
Кацапська народна мудрість: "выпил водки с тапка - закуси блином с лопаты!"

Авторка фейку про розп'ятого українцями хлопчика Галина Пишняк шкодує про сказане: "Ця історія обернулася в гірший бік для моєї сім'ї" - Цензор.НЕТ 8265
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12.04.2021 00:08 Відповісти
во дыбилы... Таких перед выпуском в люды гнать в санэпидэмку , для проверки на яйцеглист
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12.04.2021 00:53 Відповісти
блин, больше пекчись об гигиете своего прикида, чем себя
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12.04.2021 00:56 Відповісти
Гадаю, тут краще проявити гуманізм: приспати тваринок.
Обох.
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12.04.2021 01:25 Відповісти
Авторка фейку про розп'ятого українцями хлопчика Галина Пишняк шкодує про сказане: "Ця історія обернулася в гірший бік для моєї сім'ї" - Цензор.НЕТ 6893
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12.04.2021 00:54 Відповісти
Взагалі це ініціація нареченої на кацапському весіллі десь в уральских пердях...

Зовсім не факт, що це саме гівно-героїня топіку,з фляжкою...
можливо, просто схожа... Але Ви маєте рацію на рахунок того, що це чудова ілюстрація рюзьге міра...
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12.04.2021 09:50 Відповісти
Вітаю, пане Антоне! Ось іще знайшов у продовження теми млинів з лопати:

Авторка фейку про розп'ятого українцями хлопчика Галина Пишняк шкодує про сказане: "Ця історія обернулася в гірший бік для моєї сім'ї" - Цензор.НЕТ 1057
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12.04.2021 16:49 Відповісти
«мужем - бывшим «беркутовцем» - ааа ўсё зразумела... далей можна не глядзець і не чытаць - ўсё зразумела і аб «трусиках» і аб «мальчике».
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12.04.2021 00:10 Відповісти
Что в РФ сомнению не подвергается.* В магазинах русскоговорящим гражданам Украины перестали продавать хлеб. * "Президент" Захарченко лично видел из Донецка, как украинский самолёт на высоте 10 км сбил малайзийский "Боинг"* Комбат Семенченко и торговля им на экспорт органами раненых украинских солдат -http://www.ua-ru.info/…/21198-rossiyskie-smi-obvinili-semen* Женщины киллерши - "Белые колготки" - режущие по ночам на блокпостах. * Раненный за георгиевскую ленточку 12-летний мальчик, которого потом по фото опознали в Сирии./ https://censor.net/comments/locate/340241/019214b2-f755-7034-84f9-17496ce6c3d8 https://censor.net/comments/locate/340241/019214b2-f76b-70e0-97bd-ef0f36528332 https://censor.net/comments/locate/340241/019214b2-f7a2-704d-b893-************
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12.04.2021 00:35 Відповісти
Слава Богу, що таких тварин в Україні стає меньше.
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12.04.2021 00:50 Відповісти
то не тварина - то мумие с обнуленными водкой мозгами
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12.04.2021 00:58 Відповісти
100%
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12.04.2021 14:12 Відповісти
Да повыздыхает все твое семейство. Без исключения.
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12.04.2021 01:19 Відповісти
"была травка детей"
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12.04.2021 02:48 Відповісти
І метадон дорослих...
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12.04.2021 09:19 Відповісти
І героїн головної героїні 💉💉💉
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12.04.2021 11:54 Відповісти
собаке - собачья жизнь
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12.04.2021 04:45 Відповісти
І в старе життя не повернуться, і в новому їм місця нема. Отак, Галина Пишняк.
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12.04.2021 05:27 Відповісти
Здохни курва ...буча з усим своїм виводком дебілів у муках та лайні.
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12.04.2021 06:41 Відповісти
К сожалению, подобной этой еще найдутся. Но, надо не упускать их из виду. Не тот случай когда "понять и простить".
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12.04.2021 07:14 Відповісти
Я завжди казав і продовжую повторювати - такі як ця "недороблена" повинні пам'ятати одне ви ніколи для рашки не станете своїми а для України назавжди будете зрадниками ви просто "ніхто" і звати вас "ніяк" от живіть з цим!!!
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12.04.2021 08:02 Відповісти
Так тебе и надо, лахудра!
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12.04.2021 08:44 Відповісти
Нічого вона не жаліє, вона і надалі виправдовує себе. Тим своїх фейком вона покликала на війну російських тупих вбивць, які вбивали українців. Полонених катували за того мальчика, якого не було.
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12.04.2021 08:55 Відповісти
такой биомусор мало кому нужен.....
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12.04.2021 08:57 Відповісти
она жалеет, что рассказала, но продолжает верить, что это правда
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12.04.2021 09:06 Відповісти
Ні. Вона знає, що це брехня. Просто є тип тупих людей, що ніколи не визнають свою неправоту. Вона- одна з них.
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12.04.2021 09:29 Відповісти
Это сродни вере в Бога, никто не видел, но все твердо уверены.
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12.04.2021 10:16 Відповісти
Пускай теперь всю жизнь **** прячется в россмухосранске и ходит по улицам оглядываясь.
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12.04.2021 09:07 Відповісти
треба викрасти цю гадюку, привезти її до України та посадити пожиттєво. Нехай до смерті шиє рукавиці. Якщо її сестри в тюрмі не повісять на простирадлі раніше, і скажуть, що то вона сама.
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12.04.2021 09:33 Відповісти
Навiщо вона тут потрiбна... 🙁

"19 Не мстіться самі, улюблені, але дайте місце гніву Божому, бо написано: Мені помста належить, Я відплачу, говорить Господь." 🙏🙏🙏

https://u.bible.ru/rom-12.18-19/ До Римлян 12:18-19
https://bible.ru/ © Библия Онлайн, 2003-2021.
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12.04.2021 10:57 Відповісти
а як у Ізраілі побивали камінням злочинців? Якщо є злочин, повинно бути й покарання. Або давайте відкриємо всі тюрми і повипускаємо злочинців на волю. І хай Бог з ними розбирається...
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12.04.2021 12:25 Відповісти
Трохи не так. "Вбивайте всіх, Бог з ними розбереться!"
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12.04.2021 18:51 Відповісти
... подставь другую щеку...
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12.04.2021 16:12 Відповісти
и на фига она тут нужна? она сама себя наказала... пусть мучается, а то еще корми её...
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12.04.2021 16:09 Відповісти
"распятий мальчік" це вже не міф,це вже давно мем😆😆😆,на рівні з "снєгірямі" і іншими подібними😂😂😂...але як завжди є стадо долб@й@бів які свято вірять "тєлєвізару"🤦‍♂️
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12.04.2021 09:48 Відповісти
То воно турбується лише про те що їй на московії погано і на розіп'ятого хлопчика вже ніхто не подає? Не очікувала що москалі її брехню не сприймуть за норму - напевно розіп'ятий хлопчик навіть для них занадто?! )) Воочевидь на покаяння сподіватися не варто.
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12.04.2021 10:10 Відповісти
Под Смоленском лучше, оставайся там!
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12.04.2021 10:14 Відповісти
Надеюсь эта лживая бесноватая тварь так и подохнет второсортным животным в на россейских е**нях
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12.04.2021 10:24 Відповісти
Женщина признала, что к ней и семье как беженцам из Украины в России относятся очень плохо, "не воспринимают за людей".
Вот и все, что нужно знать сторонникам "русского мира".
Источник: https://censor.net/ru/v3259007
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12.04.2021 11:52 Відповісти
"Эта история обернулась в худшую сторону моей семье"- _________ есть Бог...
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12.04.2021 16:08 Відповісти
Нехай здохне, поволі...
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12.04.2021 18:17 Відповісти
Типично угро-финский фенотип. Зднсь не ошибёшься.
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12.04.2021 18:46 Відповісти
По ночам снятся кровавые мальчики в трусиках (Путин, Шойгу, Лавров и др.).
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12.04.2021 20:07 Відповісти
**** проклятая.
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12.04.2021 21:18 Відповісти
ахахаха !
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15.04.2021 12:50 Відповісти
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