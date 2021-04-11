Авторка фейку про розп'ятого українцями хлопчика Галина Пишняк шкодує про сказане: "Ця історія обернулася в гірший бік для моєї сім'ї". ВIДЕО
Історію про "розп'ятого хлопчика" російські пропагандисти вперше показали 11 липня 2014 року.
Незалежний московський телеканал "Дождь" взяв інтерв'ю у Галини Пишняк, "яка дала те саме інтерв'ю Першому каналу і розповіла про хлопчика, якого українські військові нібито розіп'яли в Слов'янську", інформує Цензор.НЕТ.
Жінка з чоловіком - колишнім київським "беркутівцем" і "ополченцем" - тепер живе в депресивному російському регіоні - в Голінках під Смоленськом, де давно закрито містоутворююче підприємство. Обоє працюють відеооператорами в охоронній фірмі. Щоб отримати громадянство РФ, довелося наймати адвоката.
"Все у мене нормально", - запевняє Пишняк.
Жінка впевнена: через те, що дані про неї і чоловіка є на сайті "Миротворця", в Україну їм з дітьми дорога закрита.
Журналісти повідомили, що зараз Пишняк розповідає історію про хлопчика плутано і відмовляється повторювати.
У ролику показані архівні кадри, зняті після виходу фейку в 2014 році російським фотожурналістом Євгеном Фельдманом, на яких жителі Слов'янська історію про розстріли в центрі міста спростували. Не вдалося знайти жодного доказу історії Пишняк, проте вона продовжує стверджувати, що це правда.
"Неправда - нехай буде неправда. Я не хочу нічого говорити - ні так, не спростовувати. Кожен має право на свою думку. Хто бачив, хто там був, той знає. Ніхто не скаже правду - люди бояться. Там зроблено таке, як раніше НКВД. Таємне. Пішов, написав на сусіда, ти не знаєш - тебе відвезли", - впевнена жінка.
На питання журналістки, чи шкодує вона, що розповіла про цю історію, Пишняк відповіла ствердно: "Так, я шкодую. Тому що ця історія обернулася в гірший бік для моєї сім'ї". Якби я знала, що так негативно вплине на мою сім'ю, я б - так, як інші люди: я нічого не бачу, нічого не знаю. Дуже труїли, було цькування дітей ". Жінка визнала, що до неї і сім'ї як біженців з України в Росії ставляться дуже погано, "не сприймають за людей".
За даними видання про "розп'ятого хлопчика" першою розповіла не Пишняк, а прихильник "російської весни" Олександр Дугін. Він опублікував пост 9 липня 2014 року. Версії відрізняються. Дугін відмовився спілкуватися зі ЗМІ.
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Кацапська народна мудрість: "выпил водки с тапка - закуси блином с лопаты!"
Обох.
Зовсім не факт, що це саме гівно-героїня топіку,з фляжкою...
можливо, просто схожа... Але Ви маєте рацію на рахунок того, що це чудова ілюстрація рюзьге міра...
"19 Не мстіться самі, улюблені, але дайте місце гніву Божому, бо написано: Мені помста належить, Я відплачу, говорить Господь." 🙏🙏🙏
https://u.bible.ru/rom-12.18-19/ До Римлян 12:18-19
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Вот и все, что нужно знать сторонникам "русского мира".
Источник: https://censor.net/ru/v3259007