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На дамбі в Полтаві перекинувся човен: двоє чоловіків загинули, третього шукають рятувальники. ВIДЕО

Човен з трьома людьми перекинувся 11 квітня на дамбі в Вакуленцях, що в межах Полтави. Тіла двох осіб рятувальники витягли з води, пошуки третього тривають.

Про це повідомили в управлінні ДСНС Полтавщини, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

 
 
 
 
 
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Публикация от Суспільне Полтава (@suspilne.poltava)

Про те, що перекинувся човен, очевидці повідомили рятувальникам близько 16:20. Із водойми працівники міської рятувально-водолазної служби витягли тіла двох загиблих чоловіків. Хто ці люди, поки встановлюють, розповів речник надзвичайників області Віталій Шкаревський.

За його словами, третю людину, яка перебувала у човні, водолази ще шукають. Якщо до темної пори доби знайти не вдасться, пошуки продовжать наступного дня. Обставини загибелі цих людей поки встановлюють, додав речник.

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Полтава (562) Правоохоронні органи (2708) силовики (2515) смерть (6776) НС (108) ДСНС (5142)


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Топ коментарі
+9
Дамба - гидротехническое сооружение над водой.

Лодка перевернулась в воде.
Вода где?

Под дамбой.
Следовательно - лодка перевернулась ПОД дамбой!
Вобщем, учиться, учиться и учиться вам ещё нужно.
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12.04.2021 00:31
+4
Перевернулись на дамбе . Дамба - это водный объект или она , всё таки , немного твёрдая ?
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12.04.2021 00:14
+4
https://www.youtube.com/watch?v=ZCgde4ryQls&list=RDCMUCsSEjQKJY-EesmaECz7xKyQ&index=1 А вот так слабо?
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12.04.2021 00:31
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Шо за фигня??? кто полез под водосток плотины? шо за самоубийцы?
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11.04.2021 23:42 Відповісти
забухали, пошли без осмотра в порог. теперь третьего будет стирать в бочке, пока когда нибудь не выплюнет.
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11.04.2021 23:58 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ZCgde4ryQls&list=RDCMUCsSEjQKJY-EesmaECz7xKyQ&index=1 А вот так слабо?
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12.04.2021 00:31 Відповісти
ага. или https://www.youtube.com/watch?v=uNXh9gXDd2Y&list=LL8rIzC_h6ZJuqivfdUU38Ig&index=16 так . но эти решили перещеголять https://www.youtube.com/watch?v=to5dG2pYOQs это . и надо сказать, им удалось. ещё до майских покатушек.
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12.04.2021 09:25 Відповісти
Перевернулись на дамбе . Дамба - это водный объект или она , всё таки , немного твёрдая ?
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12.04.2021 00:14 Відповісти
Видимо, у дамбы имелось в виду
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12.04.2021 01:02 Відповісти
Шо имелось, то и в виду.
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12.04.2021 01:07 Відповісти
Глагол "ввиду" пишется слитно.
И иногда через "Е".
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12.04.2021 02:30 Відповісти
Меня твои забавы не интересуют.
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12.04.2021 14:47 Відповісти
Если слово "имел ввиду" пишется слитно, это ошибка!
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12.04.2021 14:48 Відповісти
С русским языком у излагателей проблемы.
Люди погибли в воде, а не на дамбе.
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12.04.2021 00:19 Відповісти
Дамба - гидротехническое сооружение над водой.

Лодка перевернулась в воде.
Вода где?

Под дамбой.
Следовательно - лодка перевернулась ПОД дамбой!
Вобщем, учиться, учиться и учиться вам ещё нужно.
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12.04.2021 00:31 Відповісти
Тренировка реконструкторов сплава по Ниагарскому водопаду. Неудачный первый дубль.
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12.04.2021 00:35 Відповісти
Их могли убить где угодно, а потом сбросить с дамбы вместе с лодкой.
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12.04.2021 02:32 Відповісти
Сейчас нерест, плавсредствам запрещено выходить на воду.
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12.04.2021 05:54 Відповісти
в том то всё и дело шо сейчас нерест.
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12.04.2021 06:32 Відповісти
Троє на такій гівняній лодці??? 😞
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12.04.2021 06:38 Відповісти
Це ще не рахуючи собаку...
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12.04.2021 09:02 Відповісти
А брат Митька ухи захотів...довбні
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12.04.2021 07:07 Відповісти
На наших водоймах я не бачив жодного чоловіка на човні в рятувальному желеті(
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12.04.2021 08:14 Відповісти
Ну, мужики приехали на рыбалку. Ну как водится, начали думать, что сначала делать: выпить за приезд или сети поставить. Решили сначала выпить. Ну, утром просыпаются, видят, вокруг машины прям в поле, по кустам сети висят. Один другого спрашивает:
- Ты где сети наставил?!
- Где-где, где ты греб там я и ставил!
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12.04.2021 09:05 Відповісти
Якби на рибалках були рятівні жилети вони лишилися б живі.
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12.04.2021 09:22 Відповісти
это ещё вопрос. кроме того на них могли быть "заброды". убийственная вещь!
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12.04.2021 09:29 Відповісти
Был на этой дамбе много раз, вакуленцы - это скорее село, чем город. Хотя считается как микрорайон.
там ещё полигон бывшего пвзркку был.
Военно спортивный лагерь потом.
Ничего опасного там нет, летом рядом купались.
Скорей всего по пьяне перевернулись.
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12.04.2021 10:56 Відповісти
 
 