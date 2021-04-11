На дамбі в Полтаві перекинувся човен: двоє чоловіків загинули, третього шукають рятувальники. ВIДЕО

Човен з трьома людьми перекинувся 11 квітня на дамбі в Вакуленцях, що в межах Полтави. Тіла двох осіб рятувальники витягли з води, пошуки третього тривають.

Про це повідомили в управлінні ДСНС Полтавщини, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

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Про те, що перекинувся човен, очевидці повідомили рятувальникам близько 16:20. Із водойми працівники міської рятувально-водолазної служби витягли тіла двох загиблих чоловіків. Хто ці люди, поки встановлюють, розповів речник надзвичайників області Віталій Шкаревський.

За його словами, третю людину, яка перебувала у човні, водолази ще шукають. Якщо до темної пори доби знайти не вдасться, пошуки продовжать наступного дня. Обставини загибелі цих людей поки встановлюють, додав речник.

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