На дамбі в Полтаві перекинувся човен: двоє чоловіків загинули, третього шукають рятувальники. ВIДЕО
Човен з трьома людьми перекинувся 11 квітня на дамбі в Вакуленцях, що в межах Полтави. Тіла двох осіб рятувальники витягли з води, пошуки третього тривають.
Про це повідомили в управлінні ДСНС Полтавщини, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
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Про те, що перекинувся човен, очевидці повідомили рятувальникам близько 16:20. Із водойми працівники міської рятувально-водолазної служби витягли тіла двох загиблих чоловіків. Хто ці люди, поки встановлюють, розповів речник надзвичайників області Віталій Шкаревський.
За його словами, третю людину, яка перебувала у човні, водолази ще шукають. Якщо до темної пори доби знайти не вдасться, пошуки продовжать наступного дня. Обставини загибелі цих людей поки встановлюють, додав речник.
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И иногда через "Е".
Люди погибли в воде, а не на дамбе.
Лодка перевернулась в воде.
Вода где?
Под дамбой.
Следовательно - лодка перевернулась ПОД дамбой!
Вобщем, учиться, учиться и учиться вам ещё нужно.
- Ты где сети наставил?!
- Где-где, где ты греб там я и ставил!
там ещё полигон бывшего пвзркку был.
Военно спортивный лагерь потом.
Ничего опасного там нет, летом рядом купались.
Скорей всего по пьяне перевернулись.