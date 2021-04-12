В окупованому Криму вчителька перервала розповідь учениці про прадіда, який воював, і звинуватила кримськотатарський народ у зраді. ВIДЕО
Урок літератури в четвертому класі сільської школи поблизу окупованого Судака закінчився скандалом - вчителька зупинила доповідь учениці про те, як її прадід воював у Другу світову, і звинуватила кримськотатарський народ у зраді.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал "Дом".
"Нам задали тему "Наші захисники". Тобто розповісти про прабабусь і прадідусів, які воювали у Другій світовій війні. Я розповіла про свою прабабусю і прадідуся. Те, що дідусь був поранений, коли повернувся з фронту. Як їх депортували", - розповіла учениця Саміра Алієва.
Свою розповідь Саміра так і не закінчила. Учителька Олена Руденко перервала дівчинку на пів слові, щоб звинуватити весь кримськотатарський народ у зраді.
У класі, в якому із 16 дітей - 9 кримські татари, вчителька виправдовувала злочин сталінського режиму - депортацію цілого народу з рідного Криму в Середню Азію в 1944 році. Батьки школярів обурені, але не здивовані. Кажуть, подібні висловлювання чують не вперше.
"Моя мама, коли їй було два роки, була депортована, також як і весь народ. І природно, в школі вона не раз стикалася з подібними звинуваченнями і з цими ярликами, які вішалися на неї. Минув час, з цим зіткнувся і я, моя дружина, тепер з цим стикаються наші діти. Тобто режими змінюються, часи змінюються, а звинувачення залишаються. Тому це не здивувало і не шокувало", - розповів батько Саміри Ульвій Алієв.
Не шокувало, бо за сім років окупації кримські татари вже звикли до безпідставних звинувачень і до переслідувань.
"Усі чудово розуміють, якою є реальність зараз у Криму, якою є реальність в кримськотатарських сім'ях, які бувають світанки в кримськотатарських сім'ях", - додає Ульвій Алієв.
Домогтися справедливості батьки спробували у керівництва школи. Однак директор все ще мовчить. Так само, як і сама винуватиця скандалу. Ні вибачень, ні навіть пояснень від Олени Руденко не прозвучало.
Голова Меджлісу Рефат Чубаров назвав подію сумним злочином і спробою розпалювання міжнаціональної ворожнечі.
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Ты должен объединиться с Украиной с целью освобождения Крыма и спасения крымских татар. Высокоточные удары байрактаров и авиации по оккупантским войскам, потопление консервных банок черноморского флота турецким флотом параллельно с сухопутной операцией Украины спасут от гнета рашисткого рейха украинцев и татар Крыма.
- может хватит удивлятся ?????
хотя и среди украинцев гавна хватает...