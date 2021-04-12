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В окупованому Криму вчителька перервала розповідь учениці про прадіда, який воював, і звинуватила кримськотатарський народ у зраді. ВIДЕО

Урок літератури в четвертому класі сільської школи поблизу окупованого Судака закінчився скандалом - вчителька зупинила доповідь учениці про те, як її прадід воював у Другу світову, і звинуватила кримськотатарський народ у зраді.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал "Дом".

"Нам задали тему "Наші захисники". Тобто розповісти про прабабусь і прадідусів, які воювали у Другій світовій війні. Я розповіла про свою прабабусю і прадідуся. Те, що дідусь був поранений, коли повернувся з фронту. Як їх депортували", - розповіла учениця Саміра Алієва.

Свою розповідь Саміра так і не закінчила. Учителька Олена Руденко перервала дівчинку на пів слові, щоб звинуватити весь кримськотатарський народ у зраді.

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"Вона сказала чому кримських татар депортували. Тому що вони були зрадниками. Що вони допомагали німцям вдруге завоювати Крим", - додала Саміра.

У класі, в якому із 16 дітей - 9 кримські татари, вчителька виправдовувала злочин сталінського режиму - депортацію цілого народу з рідного Криму в Середню Азію в 1944 році. Батьки школярів обурені, але не здивовані. Кажуть, подібні висловлювання чують не вперше.

"Моя мама, коли їй було два роки, була депортована, також як і весь народ. І природно, в школі вона не раз стикалася з подібними звинуваченнями і з цими ярликами, які вішалися на неї. Минув час, з цим зіткнувся і я, моя дружина, тепер з цим стикаються наші діти. Тобто режими змінюються, часи змінюються, а звинувачення залишаються. Тому це не здивувало і не шокувало", - розповів батько Саміри Ульвій Алієв.

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Не шокувало, бо за сім років окупації кримські татари вже звикли до безпідставних звинувачень і до переслідувань.

"Усі чудово розуміють, якою є реальність зараз у Криму, якою є реальність в кримськотатарських сім'ях, які бувають світанки в кримськотатарських сім'ях", - додає Ульвій Алієв.

Домогтися справедливості батьки спробували у керівництва школи. Однак директор все ще мовчить. Так само, як і сама винуватиця скандалу. Ні вибачень, ні навіть пояснень від Олени Руденко не прозвучало.

Голова Меджлісу Рефат Чубаров назвав подію сумним злочином і спробою розпалювання міжнаціональної ворожнечі.

Автор: 

Крим (14184) головування (15) кримські татари (2005)


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Топ коментарі
+80
Обыкновенный рашизм. Жгут украинские книги, затыкают рты крымским татарам, искореняют историю, культуру и традиции целых народов...
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12.04.2021 01:15
+44
Ложь, повторенная тысячу раз, становится правдой
Й. Геббельс
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12.04.2021 01:17
+42
русских предателей было 800 тыс. у власова..почему русских не выслали в тундру..
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12.04.2021 01:24
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Прізвище від батька, а національність від матері. Може, вона й не руденко, а хзна...
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12.04.2021 10:49 Відповісти
Називаймо речі своїми іменами. Не вчителька, а гнида мокшанська.
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12.04.2021 10:36 Відповісти
рашистские, фашистские ублюдки.
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12.04.2021 10:36 Відповісти
Эрдоган, смотри как это свинособачье племя относится к твоему народу.
Ты должен объединиться с Украиной с целью освобождения Крыма и спасения крымских татар. Высокоточные удары байрактаров и авиации по оккупантским войскам, потопление консервных банок черноморского флота турецким флотом параллельно с сухопутной операцией Украины спасут от гнета рашисткого рейха украинцев и татар Крыма.
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12.04.2021 10:45 Відповісти
горе Украины...
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12.04.2021 10:47 Відповісти
ну вот почему пля орда не уничтожила кацапоздолов на корню нах...
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12.04.2021 10:48 Відповісти
Потому что мародеры воевали только за бабло и как они могли воевать против "братьев по вере"?
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12.04.2021 11:53 Відповісти
https://www.bbc.com/russian/features-56653296

- может хватит удивлятся ?????
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12.04.2021 11:00 Відповісти
Вы ж татары, зарезали бы сучку, и с глаз долой и с сердца вон. Делов-то.
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12.04.2021 11:36 Відповісти
Рожа в дури зачотна-типовий бидло совок. Прикольно буде читати новини про неї після де окупації.
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12.04.2021 11:47 Відповісти
На экскортницу похожа.
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12.04.2021 13:24 Відповісти
Курва пергидрольная.
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12.04.2021 13:29 Відповісти
Смешно это слышать от настоящей предательницы. Ей будет не до смеха, когда ее саму отправят на Колыму.
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12.04.2021 14:02 Відповісти
Учительница шиддовка крашеная с фамилией на "ко".
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12.04.2021 14:34 Відповісти
русские всегда были оккупанты и шовинистические имперские фашисты! русские - это зло из самого ада! они издеваются над всеми народами вокруг, потому что они чувствуют, что у них сила и думают, что - кто сильнее, тот и прав. Маленьким народам нужно быть не в разнобой, а объединиться и победить зло! Украине можно объединить все народы - это и Татар, и Чеченцев, и Дагестанцев, и там море еще народов в РФ и РФ - это тюрьма народов! Нужно всем освободится и получить свободу и волю! Украине нужно с каждым народом начать работу и с США создавать центры коммуникации и СМИ на эти народы. Нужно готовится к совместному и одновременному восстанию против России и этот карточный домик сдует и как страшный сон про Россию все забудут! А то, что от РФ останется, то оно станет такое мелкое, что не будет нести никому угроз и больше не будет ни на кого нападать. Потому что сейчас РФ захватила много народов и сделала их вассалами, а без этих народов вассальных - РФ будет без ресурсов и без оружия, чтобы нападать на кого-то. Без средств у РФ не будет возможности. Причина, почему РФ всех захватывает - это ее воля к власти над всеми, а лишив ее средств, следствия не будет (следствие - это нападение и захват новых территорий).
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12.04.2021 15:20 Відповісти
вчительська тварюка руденко, щоб ти здохла падло разом з усіма своїми виродками та родичами у страшних муках, сьогодні ж піду свічку поставлю на смерть всім *************** жабам.
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12.04.2021 16:27 Відповісти
Учительница судя по фамилии украинка,феномен почему среди украинцев так много любителей русского мира.Самые заядлые украинофобы все полностью или частично этнические украинцы?
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12.04.2021 17:24 Відповісти
фамилия - не значит украинка. Возможно в роду был украинец. А срань кацапскую сюда завозили эшелонами в дома выморенных голодом украинцев. Не говоря о прочем...

хотя и среди украинцев гавна хватает...
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12.04.2021 19:06 Відповісти
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