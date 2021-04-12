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7 років тому почалася окупація Слов'янська, що тривала 85 днів. 14 квітня канал "Еспресо" покаже документальний фільм "Слов'янськ. Початок війни", - Артем Шевченко. ВIДЕО

Рівно 7 років тому 12 квітня 2014 р. сформований з найманців РФ в окупованому Криму диверсійний загін полковника ФСБ, терориста і міжнародного злочинця Ігоря Стрєлкова Гіркіна захопив українське місто Слов'янськ на півночі Донецької області. Окупація міста тривала 85 днів.

Про це розповів у Facebook начальник департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко, передає Цензор.НЕТ.

"Рівно 7 років тому на світанку у суботу 12 квітня 2014 року сформований з бойовиків РФ в окупованому Криму диверсійний загін полковника ФСБ, терориста і міжнародного злочинця Ігоря "Стрєлкова" Гіркіна захопив 100-тисячне місто Слов’янськ на півночі Донеччини на стратегічно важливій міжнародній трасі М-03 Київ-Ростов на шляху до Харкова. Після силового, але безкровного звільнення Харківської ОДА це було найвіддаленіше від українсько-російського держкордону місто, яке довгі 85 днів перебувало під окупацією потворного "русского мира" і битва за який стала початком розв’язаної Росією великої війни на сході нашої держави, яка триває і досі. Тоді все було вперше. Перша кров. Перша зрада. Перша страта. Перша атака. Перший наступ. Перший бій. Перші втрати ЗСУ. Перша засідка. Перший журналіст (Роккеллі). Перший генерал (Кульчицький). Перший штурм. Перше перемир’я. Перший аеродром. Перший прорив. Перша перемога. Це - назви розділів фільму і книги. Чому саме Слов’янськ? Випадковий, як неодноразово казав Гіркін, чи навпаки - добре прорахований вибір і з яких саме причин? Як і якими силами його блокували і звільняли? Хто ті 63 українські воїни, які загинули у битві за Слов‘янськ? Чому Гіркіну вдалося вирватися? На всі ці питання ми із Тетяною Терещенко і Катериною Кириченко спробували дати відповіді у документальному півторагодинному фільмі "Слов‘янськ. Початок війни" за участю: Арсена Авакова, Олександра Турчинова, Петра Порошенка, Степана Полторака, Віктора Муженка, Сергія Кривоноса, Михайла  Забродського, Мирослава Гая, Позивного Маршал, Олександра Макеєнка, Олександра Волошина, Векуа Фрідона та інших солдатів та офіцерів. Його в експертному рейтингу телепремії "Знято в Україні" було визнано найкращою документальною стрічкою 2019 року.

Також дивіться: Фільм "Слов'янськ. Початок війни" переміг у номінації "Документальний фільм" телерейтингу "Знято в Україні". ФОТОрепортаж

Фільм "Слов'янськ. Початок війни" покаже espreso.tv цієї середи 14 квітня о 22:30. Є також і його текстова версія - однойменна книга видавництва "Фоліо", хронікальний літопис найважливіших епізодів битви за місто, яку можна замовити тут", - розповів Шевченко.

 7 років тому почалася окупація Словянська, що тривала 85 днів. 14 квітня канал Еспресо покаже документальний фільм Словянськ. Початок війни, - Артем Шевченко 01
7 років тому почалася окупація Словянська, що тривала 85 днів. 14 квітня канал Еспресо покаже документальний фільм Словянськ. Початок війни, - Артем Шевченко 02
7 років тому почалася окупація Словянська, що тривала 85 днів. 14 квітня канал Еспресо покаже документальний фільм Словянськ. Початок війни, - Артем Шевченко 03
7 років тому почалася окупація Словянська, що тривала 85 днів. 14 квітня канал Еспресо покаже документальний фільм Словянськ. Початок війни, - Артем Шевченко 04
7 років тому почалася окупація Словянська, що тривала 85 днів. 14 квітня канал Еспресо покаже документальний фільм Словянськ. Початок війни, - Артем Шевченко 05
7 років тому почалася окупація Словянська, що тривала 85 днів. 14 квітня канал Еспресо покаже документальний фільм Словянськ. Початок війни, - Артем Шевченко 06

Автор: 

фільми (283) Шевченко Артем (222) Гіркін Ігор (189) Слов’янськ (623)


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Топ коментарі
+13
7 лет назад началась оккупация Славянска, длившаяся 85 дней. 14 апреля канал "Еспресо" покажет документальный фильм "Славянск. Начало войны", - Артем Шевченко - Цензор.НЕТ 6247
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12.04.2021 08:43
+11
Я был в освобожденном Славянске,и сравнил освобожденный город Грозный...Мавзолейным быдлом 7 років тому почалася окупація Слов'янська, що тривала 85 днів. 14 квітня канал "Еспресо" покаже документальний фільм "Слов'янськ. Початок війни", - Артем Шевченко - Цензор.НЕТ 5728
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12.04.2021 09:10
+9
Еще Донецк 14 года
7 років тому почалася окупація Слов'янська, що тривала 85 днів. 14 квітня канал "Еспресо" покаже документальний фільм "Слов'янськ. Початок війни", - Артем Шевченко - Цензор.НЕТ 4889
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12.04.2021 09:20
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Кто играет штепу ?
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12.04.2021 08:42 Відповісти
Савченко!
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12.04.2021 10:24 Відповісти
хороший вопрос- хороший ответ!

и кастинг на роль штефы великолепный !
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12.04.2021 14:40 Відповісти
Допкин
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12.04.2021 21:40 Відповісти
7 лет назад началась оккупация Славянска, длившаяся 85 дней. 14 апреля канал "Еспресо" покажет документальный фильм "Славянск. Начало войны", - Артем Шевченко - Цензор.НЕТ 6247
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12.04.2021 08:43 Відповісти
таких фильмов нужно больше, что бы потомки могли лучше отбиваться от "братской дружбы" с расеей......
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12.04.2021 08:49 Відповісти
А в фильме рассказано по какой причине из окружённого города спокойно и без потерь свалил Гиркин со своим отрядом? Кто и за сколько выпустил его рассказали? Или вы действительно считаете, что он без содействия с Украинской стороны смог это сделать?
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12.04.2021 09:43 Відповісти
ну не очень то и спокойно он валивал - одну из 4 колонн расхерачили после чего.....
поступило то ли указние толи приказ до сих пор никакие следствия и комиссии нам
ничего не говорят но.... просто выпустить!!! возможно и это в самом лучшем случае,
надеялись что драпанут в рассейку и на том конец войне ??? возможно побоялись
грохнуть и рассверепить ***** и кремлядей решили что достаточно... это в самом
лучшем случае но даже это не может быть оправданием..........
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12.04.2021 10:56 Відповісти
Возможно то, а возможно сё. А возможно не рассказывают потому что кто то предал свою страну?
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12.04.2021 11:11 Відповісти
Гиркин рассказал. Он со своей бандой прикрывался заложниками.
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12.04.2021 10:58 Відповісти
Пришло время замечательных историй. Вы реально верите Гиркину? ну ну Вы ещё приведите веские аргументы Соловьёва.
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12.04.2021 11:12 Відповісти
Такие как гиркин и пуйло тоже время от времени говорят правду.
Разве пуйло брехало, когда говорило "наши войска станут позади женщин и детей..." ?
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12.04.2021 11:19 Відповісти
Да мне плевать что они там говорят, я их не слушаю.
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12.04.2021 11:31 Відповісти
Когда начнут убивать членов твоей семьи, придется слушать.
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12.04.2021 11:45 Відповісти
на фото Донецк!
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12.04.2021 09:02 Відповісти
ну, пара радостных дебилов в кадре, и что? а что ж ты не запостил фото проукраинского митинга в Донецке?
7 років тому почалася окупація Слов'янська, що тривала 85 днів. 14 квітня канал "Еспресо" покаже документальний фільм "Слов'янськ. Початок війни", - Артем Шевченко - Цензор.НЕТ 8389
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12.04.2021 09:19 Відповісти
7 років тому почалася окупація Слов'янська, що тривала 85 днів. 14 квітня канал "Еспресо" покаже документальний фільм "Слов'янськ. Початок війни", - Артем Шевченко - Цензор.НЕТ 8597
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12.04.2021 09:19 Відповісти
Я был в освобожденном Славянске,и сравнил освобожденный город Грозный...Мавзолейным быдлом 7 років тому почалася окупація Слов'янська, що тривала 85 днів. 14 квітня канал "Еспресо" покаже документальний фільм "Слов'янськ. Початок війни", - Артем Шевченко - Цензор.НЕТ 5728
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12.04.2021 09:10 Відповісти
А ты сравни как выглядел Грозный через 7 лет после разрушения и как выглядит Славянск сейчас. Если уж сравнивать то сравнивать до конца.
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12.04.2021 09:45 Відповісти
Ну так весь росийский бюджет идет на подкуп Кадирова, чтоби чеченци снова бунт не подняли. Попробуйте перестать перечислять туда баснословние деньги, увидите что будет.
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12.04.2021 10:18 Відповісти
Да мне без разницы кто там и куда перечисляет. Если благодоря деньгам можно обеспечить мирную жизнь, то лучше это сделать. Это гораздо лучше чем разруха или война.
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12.04.2021 10:23 Відповісти
Без разницы, говоришь, а чего тогда ваш любимый сралин не говорил, что нет разницы, фашисты или коммунисты?
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12.04.2021 10:52 Відповісти
А то, что кадыровцы безнаказанно лупят россиян в россии никанорова тоже устраивает?

https://pikabu.ru/story/chechenets_unizil_v_poezde_russkogo_7122171
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12.04.2021 11:00 Відповісти
Это проблемы россиян, им нравится что их лупят раз молчат и ничего не делают.
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12.04.2021 11:13 Відповісти
Странные эти россияне, им нравится, когда их лупят, и жить в г-не им нравится.
Вопрос в другом, зачем в это г-но они хотят окунуть весь мир.
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12.04.2021 11:22 Відповісти
Ты думаешь на твой вопрос у меня есть ответ? Увы, я не знаю.
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12.04.2021 11:32 Відповісти
А **** ты в Чечне забыл, за 300 лет не доугнетался ещё, или ты рисковый пожить с муслимами в Грозном мечтаешь как одна большая счастливая семья?
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12.04.2021 21:43 Відповісти
вадик а 150тыщ мирняка тоже восстановили или вывсёврёти???
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12.04.2021 10:58 Відповісти
Ну так и в Украине сейчас мирные люди гибнут. Тут речь идёт о том, что кто то после разрушения восстанавливал. Я против войны в любом её проявлении, но если уж сравниваете, то сравнивайте не только минусы но и плюсы.
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12.04.2021 11:15 Відповісти
7 років тому почалася окупація Слов'янська, що тривала 85 днів. 14 квітня канал "Еспресо" покаже документальний фільм "Слов'янськ. Початок війни", - Артем Шевченко - Цензор.НЕТ 3111
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12.04.2021 09:11 Відповісти
Ключевая фраза Путлера...а впереди себя мы пустим детей и женщин...Распятые мальчики растут в Мавзолее чЛенина
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12.04.2021 09:13 Відповісти
Еще Донецк 14 года
7 років тому почалася окупація Слов'янська, що тривала 85 днів. 14 квітня канал "Еспресо" покаже документальний фільм "Слов'янськ. Початок війни", - Артем Шевченко - Цензор.НЕТ 4889
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12.04.2021 09:20 Відповісти
7 років тому почалася окупація Слов'янська, що тривала 85 днів. 14 квітня канал "Еспресо" покаже документальний фільм "Слов'янськ. Початок війни", - Артем Шевченко - Цензор.НЕТ 1407
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12.04.2021 09:21 Відповісти
7 лет Хмыри РАБссии строят НовоОтсоссию от Харькова до Одессы... Цемент закончился или Майонез в башке Тупой КГБэшной? Строители хреновы...
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12.04.2021 09:22 Відповісти
Колишній посол України у США Валерій Чалий заявив, що нашій країні пропонують надати винищувачі по лендлізу.
Про це він сказав у коментарі для https://espreso.tv/slid-gotuvatisya-zakriti-nebo-y-treba-uzyati-na-**********-f-15-ta-f-16-chaliy Еспресо.TV .
Мова йде про заміну парку радянських літаків Су-24, Су-25, МіГ-29 та Су-27.
У перше чергу це стосується того парку бортів, який треба виводити з експлуатації.
«В Америці звучать заклики і в т.ч. моїх друзів, які працюють в цьому секторі. Вони пропонують надати по лендлізу, так би мовити, Україні винищувачі, які могли б не то що там створювати загрозу Росії, ні, просто замінити той парк, який у нас застарів, який треба виводити з використання», - сказав Валерій ЧалийРазом з тим, за його словами, Україна потребує і нових літаків дозаправки, і нової системи радіолокації.

https://mil.in.ua/uk/news/kolyshnij-posol-u-ssha-proponuyut-nadaty-vynyshhuvachi-po-lendlizu/
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12.04.2021 09:56 Відповісти
Идея супер
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12.04.2021 10:19 Відповісти
Прекрасная идея
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12.04.2021 10:53 Відповісти
фейк
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12.04.2021 11:37 Відповісти
Хочуть пАвтАріть.
7 років тому почалася окупація Слов'янська, що тривала 85 днів. 14 квітня канал "Еспресо" покаже документальний фільм "Слов'янськ. Початок війни", - Артем Шевченко - Цензор.НЕТ 4812
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12.04.2021 10:19 Відповісти
А Шкапу показувати будуть?
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12.04.2021 11:18 Відповісти
красиво турчинов с подельниками вешали лапшу на уши: Слав'янськ оточено . . . .. .
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12.04.2021 11:36 Відповісти
В будку свали 🐖🐕 дырявая
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12.04.2021 11:51 Відповісти
7 років тому почалася окупація Слов'янська, що тривала 85 днів. 14 квітня канал "Еспресо" покаже документальний фільм "Слов'янськ. Початок війни", - Артем Шевченко - Цензор.НЕТ 9165
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12.04.2021 12:05 Відповісти
Захват С. - вещь неприятная, но освобождение С. (с отступившим в целости и сохранности Гиркиным) - вещь позорная. Вот об этом бы и снять фильм...
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12.04.2021 12:06 Відповісти
Без техніки, зброї та БК, в жіночому вбранні, прикрившись мирняком - так, це ганьба, але для кацапів норма.
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12.04.2021 12:15 Відповісти
Не было там ничего подобного!Был запрос разбомбить колону отступающих-Но не дали разрешения. Потому что Киев только только нанял Гиркина для суеты на востоке и бомбить нельзя было! Или может ты знаешь каким образом регулярная армия с авиацией,артиллерией и всем остальным не могли взять 85 дней маленький Славянск с кучкой вооруженных бомжей??
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12.04.2021 14:10 Відповісти
2000 даунов в бабское белье не оденешь, их по любому сознательно отпустили и по любому это должно быть наказуемо.
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12.04.2021 21:46 Відповісти
 
 