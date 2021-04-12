7 років тому почалася окупація Слов'янська, що тривала 85 днів. 14 квітня канал "Еспресо" покаже документальний фільм "Слов'янськ. Початок війни", - Артем Шевченко. ВIДЕО

Рівно 7 років тому 12 квітня 2014 р. сформований з найманців РФ в окупованому Криму диверсійний загін полковника ФСБ, терориста і міжнародного злочинця Ігоря Стрєлкова Гіркіна захопив українське місто Слов'янськ на півночі Донецької області. Окупація міста тривала 85 днів.

Про це розповів у Facebook начальник департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко, передає Цензор.НЕТ.

"Рівно 7 років тому на світанку у суботу 12 квітня 2014 року сформований з бойовиків РФ в окупованому Криму диверсійний загін полковника ФСБ, терориста і міжнародного злочинця Ігоря "Стрєлкова" Гіркіна захопив 100-тисячне місто Слов’янськ на півночі Донеччини на стратегічно важливій міжнародній трасі М-03 Київ-Ростов на шляху до Харкова. Після силового, але безкровного звільнення Харківської ОДА це було найвіддаленіше від українсько-російського держкордону місто, яке довгі 85 днів перебувало під окупацією потворного "русского мира" і битва за який стала початком розв’язаної Росією великої війни на сході нашої держави, яка триває і досі. Тоді все було вперше. Перша кров. Перша зрада. Перша страта. Перша атака. Перший наступ. Перший бій. Перші втрати ЗСУ. Перша засідка. Перший журналіст (Роккеллі). Перший генерал (Кульчицький). Перший штурм. Перше перемир’я. Перший аеродром. Перший прорив. Перша перемога. Це - назви розділів фільму і книги. Чому саме Слов’янськ? Випадковий, як неодноразово казав Гіркін, чи навпаки - добре прорахований вибір і з яких саме причин? Як і якими силами його блокували і звільняли? Хто ті 63 українські воїни, які загинули у битві за Слов‘янськ? Чому Гіркіну вдалося вирватися? На всі ці питання ми із Тетяною Терещенко і Катериною Кириченко спробували дати відповіді у документальному півторагодинному фільмі "Слов‘янськ. Початок війни" за участю: Арсена Авакова, Олександра Турчинова, Петра Порошенка, Степана Полторака, Віктора Муженка, Сергія Кривоноса, Михайла Забродського, Мирослава Гая, Позивного Маршал, Олександра Макеєнка, Олександра Волошина, Векуа Фрідона та інших солдатів та офіцерів. Його в експертному рейтингу телепремії "Знято в Україні" було визнано найкращою документальною стрічкою 2019 року.

Також дивіться: Фільм "Слов'янськ. Початок війни" переміг у номінації "Документальний фільм" телерейтингу "Знято в Україні". ФОТОрепортаж

Фільм "Слов'янськ. Початок війни" покаже espreso.tv цієї середи 14 квітня о 22:30. Є також і його текстова версія - однойменна книга видавництва "Фоліо", хронікальний літопис найважливіших епізодів битви за місто, яку можна замовити тут", - розповів Шевченко.











