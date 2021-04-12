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Довибори в Раду на Прикарпатті: Суд визнав протиправним протокол ОВК про встановлення підсумків голосування, - Шевченко. ВІДЕО+ФОТО

Івано-Франківський окружний адміністративний суд визнав протиправним протокол окружної виборчої комісії (ОВК) про встановлення підсумків голосування на повторних проміжних виборах народного депутата в окрузі №87 (центр – м. Надвірна Івано-Франківської області), які відбулися 28 березня.

Про це повідомив кандидат у народні депутати в цьому окрузі Олександр Шевченко, передає Цензор.НЕТ.

"Рішенням Івано-Франківського окружного адміністративного суду було визнано протиправним протокол ОВК про встановлення підсумків голосування на 87-му виборчому окрузі. Фактично ОВК знівелювала частину голосів виборців на деяких дільницях і не включила їхні голоси до загального протоколу. Власне, саме ці дільниці ми відстояли в судах і щодо них є відповідні рішення Феміди. Тепер справа за ЦВК. Саме вона має право скасувати прокол, враховуючи рішення суду", - написав Шевченко.

Також читайте: Суд визнав незаконним перерахунок голосів на двох дільницях на Івано-Франківщині, - Шевченко

Довибори в Раду на Прикарпатті: Суд визнав протиправним протокол ОВК про встановлення підсумків голосування, - Шевченко 01
Довибори в Раду на Прикарпатті: Суд визнав протиправним протокол ОВК про встановлення підсумків голосування, - Шевченко 02
Довибори в Раду на Прикарпатті: Суд визнав протиправним протокол ОВК про встановлення підсумків голосування, - Шевченко 03
Довибори в Раду на Прикарпатті: Суд визнав протиправним протокол ОВК про встановлення підсумків голосування, - Шевченко 04

Як повідомлялося, за результатами обробки 100% дільничних протоколів на 117 дільницях округу перемогу на довиборах в Раду на окрузі №87 в Івано-Франківській області здобув кандидат від партії "Слуга народу" Василь Вірастюк. На другому місці залишається представник партії "За майбутнє" Олександр Шевченко (29,69%). Третє місце посідає представник Всеукраїнського об'єднання "Свобода" Руслан Кошулинський (28,86%).

Автор: 

вибори (6717) виборчком (69) суд (11734) ЦВК (1177) Івано-Франківська область (956) Шевченко Олександр Леонідович (97)


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Топ коментарі
+17
Если строго по закону -то и писькограй дорвался до корыта на одном обмане.
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12.04.2021 10:27
+13
Буковельська каломойшина Свиня Шевченко платила по 500 грн за голос, а тепер купує ще й рішення судів. Ця скотинина зі своїм сраним лижним курортом влаштувала нам третю хвилю ковіду. а тепер ще й лізе в депутати. Я не за Бубочку і не за Вірастюка, але таким скотам як Шевченко, які по церквах агітували, в Раді точно не місце.
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12.04.2021 10:32
+12
Ой ну давайте так, Вирастюк тоже не выиграл. По хорошему там Кошулинский выигрывает, так как он довольно честно играл.
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12.04.2021 10:36
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Если строго по закону -то и писькограй дорвался до корыта на одном обмане.
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12.04.2021 10:27 Відповісти
...вторая часть ЗЕ-рлизонского "балета"
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12.04.2021 10:30 Відповісти
Значит перевыборы?

Тогда надо Тягнибоку от националистов заходить - он мужик напористый с харизмой
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12.04.2021 10:30 Відповісти
зозуля вiн московська
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12.04.2021 10:41 Відповісти
7 липня 2004 року
Олег Тягнибок, народний депутат України, Голова ВО "Свобода", член фракції "Наша Україна", виголошує промову на горі Яворина в Карпатах, що на Івано-Франківщині, де вшановували пам'ять загиблих вояків УПА.--Але прийшов ворог. Прийшов ворог і забрав їм ту Україну. Але вони не боялись, як і ми зараз не повинні боятися, вони взяли автомат на шию і пішли в ті ліси, вони готувалися і боролися з москалями, боролися з німцями, боролися з жидвою і іншою нечистю, яка хотіла забрати в нас нашу Українську Державу!------саме за це його москалі так **********?Вороги України його обливають лайном,а ви їм підспівуєте.
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12.04.2021 12:17 Відповісти
Говорить-не мешки ворочать. Вся верхушка Свободы, в отличие от рядовых членов партии, по большому счету обычные бизнесмены, за деньги будут и у Яныка и у Путина "правильную картинку" делать. И "производили нужную картинку" уже не раз. Косатая Тюлька эксплуатирует популизм по "савецкки", а Тягныбок эксплуатирует "популизм по патриотически". А по сути-бизнес.
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12.04.2021 12:47 Відповісти
По суті бізнес. Але зі "Свободою" -- була б Україна, як нормальна європейська держава.
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12.04.2021 13:56 Відповісти
Пані Оксано!
1 Що таке верхівка Свободи - зрозуміло. Бізнесмени та популісти. Що будуть робити популісти при владі- "робити гроші на патріотичні риториці, уклавши контракт із олігархами на розкрадання держави. Ніщо, крім риторики не буде відрізнятися від правління Зе, чи Зозулі.
2. Є ще глобальніша проблема-Україна- олігархічна держава. Якщо до влади прийде навіть Гавел, реальної влади без підтримки в парламенті депутатів він мати НЕ БУДЕ!Приклад -Ющенко, який видавав укази, що лишались лиш на папері.
3. Головне-олігархи у всіх випадках будуть скуповувати депутатів. У Зе була абсолютна більшісь, через пів року 90 відсотків зелених скупили олігархи. Тож саме буде і при Тягнибоку-президенті, не кажучи про те, що Тягнибок першим виставить себе на продаж.. Це зачароване коло, на жаль...
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12.04.2021 14:41 Відповісти
"... Коаліція депутатів Івано-Франківської облради ("ВО Свобода", "За майбутнє", "Батьківщина") не підтримали звернення фракції ЄС звільнити із займаної посади міністра освіти і науки Сергія Шкарлета..."
Голова облради, свободівець Сич, смішно виправдовувався за коаліцію Свободи з Майбахом і Батьківщиною: "...Переконаний, що мешканці Прикарпаття не голосували за жодного олігарха! Вони голосували за достойних, високопрофесійних, порядних і сумлінних співгромадян, яких вони знають!..."
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12.04.2021 10:50 Відповісти
Здивували... Читайте "Старосвітські батюшки і матушки", нечуя-Левицького". Там це теж саме "обходжувння лохторату" чітко намальоване"...Тоді була випивка у корчмі. Зараз - "гречка"....
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12.04.2021 13:48 Відповісти
Відносно харі,то погоджуюся, "харізма" відгодована.
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12.04.2021 11:29 Відповісти
Кроме того он много раз преступил закон и давно должен сидетьи в этом не осведомлены только зеофилы.
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12.04.2021 10:30 Відповісти
Буковельська каломойшина Свиня Шевченко платила по 500 грн за голос, а тепер купує ще й рішення судів. Ця скотинина зі своїм сраним лижним курортом влаштувала нам третю хвилю ковіду. а тепер ще й лізе в депутати. Я не за Бубочку і не за Вірастюка, але таким скотам як Шевченко, які по церквах агітували, в Раді точно не місце.
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12.04.2021 10:32 Відповісти
Вроде по закону - второй раз не имеют права баллотироваться
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12.04.2021 10:35 Відповісти
Ой ну давайте так, Вирастюк тоже не выиграл. По хорошему там Кошулинский выигрывает, так как он довольно честно играл.
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12.04.2021 10:36 Відповісти
Не виграв. Але і Кошулинському вони там виграти не дозволять. Мова не іде про перевибори. Вони хочуть врахувати голоси з тих 5 дільниць і тоді у Шевченка буде більше. Він собі там понавкидував і ще в ніч виборів сказав що переміг на 92 голоси.
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12.04.2021 10:40 Відповісти
+++ О том же всем говорю. Но какое там..."вінжеждорогибудує". Какой народ, такие и депутаты. Про это говно в Коломые хорошо помнят, когда он там свою "деятельность" ещё гопником дворовым начинал.
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12.04.2021 11:07 Відповісти
Подковерные игры и мухлевання.Вирастюка пытаются пошить в дурни.
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12.04.2021 10:40 Відповісти
Навпаки. 😁 Як дурня можна пошти в дурні?
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12.04.2021 10:48 Відповісти
В принципі можна, якщо за справу візьмуться дурні.
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12.04.2021 11:31 Відповісти
Якби в судах не сиділи колядники... А так ОІК колядував за Вірастюка, суд колядував за Шевченка...Віри немає обом.
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12.04.2021 11:42 Відповісти
Апеляційний адмінсуд по регіону здається, у Львові. Він може інше рішення прийняти.
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12.04.2021 12:20 Відповісти
повторні вибори не за горами, шевченко вже буде тратитись по 1000 грн. с9 років назад Клюєв для ПР купував комуністів Симоненка . Їх фракція більше 20 голосів. Зійшлися на 10 лямах, тільки Клюєв подав руку для оферти, Симоненко прорік - "ви не поняли, каждому". Трохи неточно, але факт мав місце. Так і Шевченка потрібно заставити платити по 1000 грн кожному гуцулу. Ці крейцери їм не будуть зайвими. Іван Франко колись писав про такі фокуси гуцулів - виборців.А та "Свобода" без Кошулинського вже давно за гроші фірташа отаборилась в Києві і не париться поза сауною.
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12.04.2021 13:43 Відповісти
 
 