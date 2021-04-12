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"Схоже, буде велика операція": британські журналісти побували в таборі російських військ поблизу кордону з Україною під Воронежем. ВIДЕО

Знімальна група британського телеканалу Sky News побувала в таборі російських військ під Воронежем і на залізничній станції Маслівка, де розвантажуються ешелони з технікою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Conflict Intelligence Team.

Журналісти зазначають, що багато військових вантажівки, які вони побачили, мають код 76 на держномерах, що означає, що вони прибули з Центрального військового округу, тобто як мінімум за 1100 кілометрів.

Дивіться також: Великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем, - ЗМІ. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціатива України була підтримана країнами-партнерами, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання, відмовившись надавати пояснення.

Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціативу України підтримали країни-партнери, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання,відмовившись надавати пояснення.

Автор: 

армія рф (17764) кордон (4817) росія (65934)


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Топ коментарі
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Удивительно, как малограмотный горец точно определил сущность русского народа. Мне понадобилось 20 лет, чтобы понять смысл этих слов чеченского воина.
«Ваша великорусская мечта - сидя по горло в дерьме, затащить туда всех остальных. Это и есть Русизм.» Шамиль Басаев

"Схоже, буде велика операція": британські журналісти побували в таборі російських військ поблизу кордону з Україною під Воронежем - Цензор.НЕТ 5613
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12.04.2021 12:41
+58
"Похоже, будет большая операция": британские журналисты побывали в лагере российских войск вблизи границы с Украиной под Воронежем - Цензор.НЕТ 4505
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12.04.2021 12:36
+42
"Схоже, буде велика операція": британські журналісти побували в таборі російських військ поблизу кордону з Україною під Воронежем - Цензор.НЕТ 1551
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12.04.2021 12:46
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Та шо вы таки все тут воздух делаете не вкусным. На кадрах прекрасно видно невооружённым снайперским прицелом, шо то мирные аграрии - к посевной готовятся. А в капсулах, напоминающих снаряды, у них - семена дрючбы и братской любови.
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12.04.2021 16:43 Відповісти
ВСЕ это - информационно-психологический удар для подрыва морального духа политического руководства Украины, чтобы под угрозой потери власти вынудить на мир любой ценой ради снижения эскалации боевых действий. - Бутусов...правильно написал.

Народу и оппозиция, патриотические силы не должны дать профану, слабаку Зеленскому и Ко. слить национальные интересы, и пойти на мир любой ценой и все хотелки оккупанта кремля..
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12.04.2021 16:54 Відповісти
Якщо тигр показує зуби -- не думайте, що він усміхається.
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13.04.2021 10:51 Відповісти
Зебилы скупайте батарейки, спички и соль, потому что первым делом Пуйло вырубит газ и електричество, которое какаяразница у кого покупать.
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12.04.2021 18:01 Відповісти
Вся, что пишут британские журналисты, приглашённые кремлёвским шизоидом - брехня или гибридное информационное оружие против нас и наших союзников...Кремлёвской гнили это не поможет - они ещё живы, потому что им позволено пожить Белым Домом....
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12.04.2021 20:39 Відповісти
У гострій ситуації потрібно діяти теж гостро. Наприклад, виводити заручників - різних, комуністів , iнших проросійських скотів - прив'язувати їх на позиціях в якості щита.
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12.04.2021 21:19 Відповісти
Для початку -хоча б вивести із влади...
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13.04.2021 08:27 Відповісти
Я по британски понял только одно слово-кацап,на 8й секунде видео.
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12.04.2021 21:28 Відповісти
Ню-ню...При подготовке внезапного нападения всегда приглашают журналистов.
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12.04.2021 21:30 Відповісти
и обязательно дают возможность пофотографировать и всё оценить! Только так! )))
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12.04.2021 21:32 Відповісти
Ну как-же, как-же... любой "журналист", особенно "Британский", может подойти к военному лагерю на расстояние 300-500 метров , спокойно сфотографировать и сделать единственно правильный вывод, что будет "большая операция"... и всему Миру об этом обязательно по секрету рассказать! Какие они мужуственные, ти "Британские журналисты" на ставке у путина!
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12.04.2021 21:31 Відповісти
дешевые ПОКАЗУШНЫЕ понты кремлинов.
прям план "Барбаросса", корреспонденты беспрепятственно лазят по лагерю

цель: испугать ЗЕвнюка
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12.04.2021 22:46 Відповісти
кацапьё засирает границу, будут мтроить говёный занавес
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13.04.2021 10:41 Відповісти
***** уже не нападёт.
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13.04.2021 12:33 Відповісти
КАЦАПИ - ЦЕ ВАМ НЕ 2014 РІК, У ВИПАДКУ ВТОРГНЕННЯ В УКРАЇНУ 50 тисяч

МЕРТВИХ КАЦАПІВ У ТРУНАХ ПОВЕРНЕТЬСЯ ДОДОМУ, зараз у воєнкомати
піде навіть вата, бо вже знає як живуть кримчане у Криму при мосоквитах
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13.04.2021 12:36 Відповісти
Рашисти, ви суки як і ваша плешива міль!
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13.04.2021 12:39 Відповісти
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