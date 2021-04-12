"Схоже, буде велика операція": британські журналісти побували в таборі російських військ поблизу кордону з Україною під Воронежем. ВIДЕО
Знімальна група британського телеканалу Sky News побувала в таборі російських військ під Воронежем і на залізничній станції Маслівка, де розвантажуються ешелони з технікою.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Conflict Intelligence Team.
Журналісти зазначають, що багато військових вантажівки, які вони побачили, мають код 76 на держномерах, що означає, що вони прибули з Центрального військового округу, тобто як мінімум за 1100 кілометрів.
Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.
Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.
Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.
Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.
На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.
Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.
8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.
Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціатива України була підтримана країнами-партнерами, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання, відмовившись надавати пояснення.
Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціативу України підтримали країни-партнери, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання,відмовившись надавати пояснення.
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Народу и оппозиция, патриотические силы не должны дать профану, слабаку Зеленскому и Ко. слить национальные интересы, и пойти на мир любой ценой и все хотелки оккупанта кремля..
прям план "Барбаросса", корреспонденты беспрепятственно лазят по лагерю
цель: испугать ЗЕвнюка
МЕРТВИХ КАЦАПІВ У ТРУНАХ ПОВЕРНЕТЬСЯ ДОДОМУ, зараз у воєнкомати
піде навіть вата, бо вже знає як живуть кримчане у Криму при мосоквитах