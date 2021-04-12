Кличко наполягає на необхідності загальнонаціонального локдауну: "Треба виграти час до початку масової вакцинації. Інших способів немає!". ВIДЕО
Лідер партії "УДАР", мер Києва Віталій Кличко наполягає на необхідності введення в Україні загальнонаціонального локдауну й обмеження пересування між регіонами з метою припинення стрімкого поширення коронавірусу.
Про це він заявив під час онлайн-брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.
"Як ви знаєте, минулої п’ятниці я звернувся до Уряду невідкладно розглянути питання про запровадження загальнонаціонального локдауну. Зокрема, з обмеженням пересування між регіонами країни та контролем за дотриманням суворих правил. Нам відповіли, що це – недоцільно, і Уряд такий карантин запроваджувати не збирається", – сказав Віталій Кличко.
Він підкреслив, що ситуація тривожна не тільки в Києві. Фахівці, вірусологи та інфекціоністи попереджають про велику ймовірність подальшого стрімкого розповсюдження вірусу. А це – ще більше тяжких хворих і смертей.
"Ми можемо, звичайно, сподіватися, що фахівці помиляються. І завжди сподіваємося на кращий сценарій. Але в умовах постійної міграції населення регіонами країни, недотримання правил і в умовах відсутності масової вакцинації оптимістичного сценарію не буде", – резюмував лідер "УДАРу".
Він зауважив, що регулярно буває в інфекційних відділеннях столичних лікарень і щодня отримує десятки дзвінків із проханням допомогти госпіталізувати чи поховати людей. А також дзвінків із лікарень – десь закінчується кисень, а десь ставлять додаткові ліжка.
При цьому, підкреслив Віталій Кличко, багато людей не дотримуються правил. Не носять маски – навіть у публічних місцях і гуляючи натовпами. Влаштовують вечірки, їдуть відпочивати в інші міста.
Так само, як і з інших регіонів України багато людей приїжджають до Києва.
"Покращення ситуації в якомусь одному регіоні, не означає подолання вірусу загалом. Бо відбувається постійна міграція людей. А відповідно – і міграція вірусу. І ми будемо то виходити з червоної зони, то потім знову в неї потрапляти. Саме тому я і звернувся до Уряду ухвалити рішення про загальнонаціональний локдаун. Так, воно непопулярне. Але в такій ситуації зі стрімким розповсюдженням вірусу треба усвідомити: ціна популізму може бути надто високою! Адже йдеться про те, щоб зберегти здоров’я і життя мільйонів людей. Це – головне! Треба виграти час, поки не розпочнеться масова вакцинація українців. Немає інших способів", – підкреслив Віталій Кличко.
Він зазначив, що постійно спілкується з інфекціоністами та епідеміологами – як з вітчизняними, так і з іноземними. І ті наголошують, що досвід і методи зупинення поширення вірусу – практично скрізь однакові і добре відомі. Мер столиці також продемонстрував відео-інтерв’ю лікаря-анестезіолога, що сьогодні працює в реанімації медичного центру "Рамат Авів" у Тель-Авіві.
"Ізраїль, як ви знаєте, спочатку суворими заходами – тотальним локдауном, а потім масовою вакцинацією населення подолав складну ситуацію з розповсюдженням вірусу. Приблизно про те ж говорять і фахівці німецького інституту Коха, з якими я спілкуюся, і українські відомі фахівці. Я сподіваюся, що ті, хто сьогодні ухвалюють рішення, усвідомлюють всю відповідальність за дії, від яких сьогодні залежить здоров'я і життя українців", – підкреслив Кличко.
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Цей факт довелося визнати, але, як це нерідко буває, довелося би переписувати всю наукову парадигму стосовно того, як функціонують живі організми. Тому це засунули під сукно, а в Інтернеті та довідковій літературі це явище обгорнуто різними термінами, щоб навіть студенти відповідних спеціальностей не розуміли, про що йдеться.
А ситуація - тектонічного зсуву в науці, який так і не відбувся.
В першу чергу, потрібно відправити на смітник всю концепцію передачі спадкових властивостей через хромосоми та молекули ДНК. Воно і без того було зрозуміло з емпіричного досвіду розведення породистих котів, собак, коней, а також явища телегонії (порушення дівочої цноти). Але явище сплайсінгу - останній цвях в гріб менделівської генетики і теорії еволюції по Дарвіну.
По-друге, стає цілком очевидним, що молекули ДНК - це просто інструментарій для виготовлення білків в живих організмах, як, наприклад, молоток чи рубанок в слюсарній майстерні. І білки робить "майстер" за своїм планом, але аж ніяк не молоток.
По третє, оскільки білки в білковій формі життя виготовляє якась стороння програма, а не конкретно молоток, який стукає по заготовці, то ця "невидима рука" аж ніяк не може працювати під диктовку того, що офіційна наука називає вірусами. Бо молекула РНК всередині віруса не має жодного відношення до функціонування суперфабрики живої клітини - вона просто відбракується і розбереться на запчастини, якщо туди потрапить.
Детальніше - тут: https://lvivski-freier.livejournal.com/578.html
А нас то за што? Да?
Зашол кстате на рынок за краном - и там всё работает в режиме тырнет заказов! В помещение ленточкой вход закрыт, но рядом ходит хозяин и принимает тырнет заказы
Пусть оттуда кукарекает!
Заходишь себе, выбираешь чо надо, оформляешь интернет заказ и оплачиваешь на кассе.
Удобно жеж
хоть в десять раз больше чем от коронавируса.
Важно, чтоб не заболевали коронавирусом.
А все эти, кому не оказали вовремя помощь из-за локдауна,
отложили плановые операции - их не жалко, они не вписались в локдаун.
Троллейбусы ездят пустые по спецпропускам, а маршрутки - переполненные напрессованные пассажирами, как селедки в бочке. Рестораны закрыты, а парихмахерские открыты. Логики 0 вообще.
Если хочет помочь - пусть на время карантина отменит оплату .коммуналки.
В воскресенье в центре Киева - толпы гуляющих и очереди у кафешек.
В первую очередь нада начать жестко штрафовать вплоть до тюремных сроков за не ношенния масок за несоблюдения дистанций и всех карантинных мер.Вот эта проблема которую все херат !
кто-то разорился/повесился, кому-то не сделали операцию,
кому-то отказали в медпомощи бо ковидный,
смертности добавляет, а без локдауна
чем бы тогда отчитываться по смертности от ковида?
в ЗАГСах учет точный, им реальные смерти нужны.
А то кто поверит тогда в опасность коронавируса?
Там орки со всех сторон железяками брякают, а ему ЛОХдаун по всей стране.
Ділюся :
Не йде на поводу у фопів, не шукає дешевої популярності.
Намагається брати відповідальність. Але зелені його топтатимуть і топитимуть.
Хоча тільки жорсткий локдаун може врятувати сотні життів. Але жортский і без виключень. Два тижні терпимо, збиваємо хвилю, а потім пару місяців працюємо. І так доки не буде вакцинації.
Ну або- спасайся сам, хто як може і кому як пощастить. Тільки теж, про це чесно треба оголосити
Уже забыли, как забыли птичий, свиной, и все остальные.
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·https://twitter.com/tZEinform/status/1381540647451103232 3 ч
Виталя, ты для начала закрой Эпицентры своих дружков !
Это только мне кажется, что Виталику пора
на свалкув отставку?