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Новини Відео Коронавірус і карантин
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Кличко наполягає на необхідності загальнонаціонального локдауну: "Треба виграти час до початку масової вакцинації. Інших способів немає!". ВIДЕО

Лідер партії "УДАР", мер Києва Віталій Кличко наполягає на необхідності введення в Україні загальнонаціонального локдауну й обмеження пересування між регіонами з метою припинення стрімкого поширення коронавірусу.

Про це він заявив під час онлайн-брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"Як ви знаєте, минулої п’ятниці я звернувся до Уряду невідкладно розглянути питання про запровадження загальнонаціонального локдауну. Зокрема, з обмеженням пересування між регіонами країни та контролем за дотриманням суворих правил. Нам відповіли, що це – недоцільно, і Уряд такий карантин запроваджувати не збирається", – сказав Віталій Кличко.

Він підкреслив, що ситуація тривожна не тільки в Києві. Фахівці, вірусологи та інфекціоністи попереджають про велику ймовірність подальшого стрімкого розповсюдження вірусу. А це – ще більше тяжких хворих і смертей.

"Ми можемо, звичайно, сподіватися, що фахівці помиляються. І завжди сподіваємося на кращий сценарій. Але в умовах постійної міграції населення регіонами країни, недотримання правил і в умовах відсутності масової вакцинації оптимістичного сценарію не буде", – резюмував лідер "УДАРу".

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Він зауважив, що регулярно буває в інфекційних відділеннях столичних лікарень і щодня отримує десятки дзвінків із проханням допомогти госпіталізувати чи поховати людей. А також дзвінків із лікарень – десь закінчується кисень, а десь ставлять додаткові ліжка.

При цьому, підкреслив Віталій Кличко, багато людей не дотримуються правил. Не носять маски – навіть у публічних місцях і гуляючи натовпами. Влаштовують вечірки, їдуть відпочивати в інші міста.

Так само, як і з інших регіонів України багато людей приїжджають до Києва.

"Покращення ситуації в якомусь одному регіоні, не означає подолання вірусу загалом. Бо відбувається постійна міграція людей. А відповідно – і міграція вірусу. І ми будемо то виходити з червоної зони, то потім знову в неї потрапляти. Саме тому я і звернувся до Уряду ухвалити рішення про загальнонаціональний локдаун. Так, воно непопулярне. Але в такій ситуації зі стрімким розповсюдженням вірусу треба усвідомити: ціна популізму може бути надто високою! Адже йдеться про те, щоб зберегти здоров’я і життя мільйонів людей. Це – головне! Треба виграти час, поки не розпочнеться масова вакцинація українців. Немає інших способів", – підкреслив Віталій Кличко.

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Він зазначив, що постійно спілкується з інфекціоністами та епідеміологами – як з вітчизняними, так і з іноземними. І ті наголошують, що досвід і методи зупинення поширення вірусу – практично скрізь однакові і добре відомі. Мер столиці також продемонстрував відео-інтерв’ю лікаря-анестезіолога, що сьогодні працює в реанімації медичного центру "Рамат Авів" у Тель-Авіві.

"Ізраїль, як ви знаєте, спочатку суворими заходами – тотальним локдауном, а потім масовою вакцинацією населення подолав складну ситуацію з розповсюдженням вірусу. Приблизно про те ж говорять і фахівці німецького інституту Коха, з якими я спілкуюся, і українські відомі фахівці. Я сподіваюся, що ті, хто сьогодні ухвалюють рішення, усвідомлюють всю відповідальність за дії, від яких сьогодні залежить здоров'я і життя українців", – підкреслив Кличко.

Автор: 

карантин (18172) Кличко Віталій (3526) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+14
Ты, дурак, свои фантазии оставь при себе. Я просто маску надеваю, чтобы капли меньше летали. А вот ты, животное, судя по комментарию, явно больное на голову, что и не удивительно, ибо маску в помещении или транспорте надеть не трудно, а у тебя чего-то истерика. Чего тебя плющит-то? Ты задумывался вообще над этим? Это же иррационально.
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12.04.2021 14:12
+11
Зачем? они предпринимают разумные меры предосторожности. Я бы лучше скот, которому маску трудно в транспорте или магазине на рыло натянуть в биореактор отправлял, вот это да, они же не люди
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12.04.2021 13:43
+10
...с этим вопросом обратись к Герегам, а еще лучше - к чемпиону мира по борьбе с короновирусом
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12.04.2021 13:34
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...стесняюсь спросить - ты одноразовую двухчасовую маску которую неделю испльзуешь?
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12.04.2021 13:07 Відповісти
...стесняюсь спросить а нахрена нужна маска переболевшим короновирусом?
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12.04.2021 13:10 Відповісти
...не стесняйся, вася, судя по твоему вопросу - тебе маску можно не носить вообще Признайся - учебник биологии в школе с одноклассниками скурили?
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12.04.2021 13:13 Відповісти
По учєбніку біології вірус треба спершу секвенувати, а потім довести, що він є причиною хвороби. Стосовно жодного вірусу цього не було зроблено. Так що свій учєбнік біології можеш засунути собі в очко. І допхати його вакцинами, на яких наживаються все ті ж самі пєйсатєлі учєбніків біології.
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12.04.2021 13:28 Відповісти
...какое ты вумное - аж страшно А что касается написания учебников, то, судя по твоему "комменту", единственное, что ты можешь написать - слово из трех букв на заборе
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12.04.2021 13:32 Відповісти
Ви сволота по суті ніколи нічого не знаєте, тільки свої 30 срібняків справно заробляєте.
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12.04.2021 14:05 Відповісти
...себя давно в зеркале видело, недоношенное? Надеюсь, что в твоем случае естественный отбор сработает оперативно
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12.04.2021 14:29 Відповісти
Я вот знаю, что Кличко олигофрен и массовой вакцинации не будет, так как украинцы, даже дураки начинают понимать, что это опасно. Уже погибло в Украине от вакцинации 10 человек и более 1000 человек после вакцинации с побочными тяжелыми осложнениями. Конечно, наша власть отменила всякую ответственность за смерти и побочки вакцинации, так что никакой компенсации не будет, хотя важны жизни и здоровье , а не компенсации за убийства вакциной. За границей выплачивают миллионы пострадавшим. Наша наглая власть только дулю показала.
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12.04.2021 16:38 Відповісти
10, 100 ? Сама придумала?
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12.04.2021 18:49 Відповісти
Это официальная статистика, идиот, а по нефициальной примерно в 100 раз больше.
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12.04.2021 21:21 Відповісти
Пейсателі - це круто, сміялася півгодини.)
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12.04.2021 16:42 Відповісти
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16.04.2021 10:56 Відповісти
У 2010 році була присуджена Нобелівка в області біології за відкриття явища сплайсінгу. Суть явища в тому, що - як виявляється і доведено - на одній і тій самій ділянці ДНК можуть реплікуватися РІЗНІ первинні структури білків, в залежності від поточних потреб клітини та організму в цілому.
Цей факт довелося визнати, але, як це нерідко буває, довелося би переписувати всю наукову парадигму стосовно того, як функціонують живі організми. Тому це засунули під сукно, а в Інтернеті та довідковій літературі це явище обгорнуто різними термінами, щоб навіть студенти відповідних спеціальностей не розуміли, про що йдеться.

А ситуація - тектонічного зсуву в науці, який так і не відбувся.

В першу чергу, потрібно відправити на смітник всю концепцію передачі спадкових властивостей через хромосоми та молекули ДНК. Воно і без того було зрозуміло з емпіричного досвіду розведення породистих котів, собак, коней, а також явища телегонії (порушення дівочої цноти). Але явище сплайсінгу - останній цвях в гріб менделівської генетики і теорії еволюції по Дарвіну.
По-друге, стає цілком очевидним, що молекули ДНК - це просто інструментарій для виготовлення білків в живих організмах, як, наприклад, молоток чи рубанок в слюсарній майстерні. І білки робить "майстер" за своїм планом, але аж ніяк не молоток.
По третє, оскільки білки в білковій формі життя виготовляє якась стороння програма, а не конкретно молоток, який стукає по заготовці, то ця "невидима рука" аж ніяк не може працювати під диктовку того, що офіційна наука називає вірусами. Бо молекула РНК всередині віруса не має жодного відношення до функціонування суперфабрики живої клітини - вона просто відбракується і розбереться на запчастини, якщо туди потрапить.

Детальніше - тут: https://lvivski-freier.livejournal.com/578.html
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16.04.2021 11:10 Відповісти
Шоб здаватися безпечним і не отримати по ребрам від людей у масках... Це до речі дешевше ніж лікувати ребра потім.
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12.04.2021 13:14 Відповісти
Ага, а если они нас?
А нас то за што? Да?
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12.04.2021 13:34 Відповісти
№44
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12.04.2021 13:22 Відповісти
Маска вообще никому не нужна, а у переболевших как и у вакцинированных нет никаких привелегий. Они вакцинировались по своему желанию и никто им ничего не обязан.))
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12.04.2021 16:40 Відповісти
Я тоже стесняюсь спросить, а Эпицентр во время общенационального локдауна будет работать так же работать?
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12.04.2021 13:28 Відповісти
...с этим вопросом обратись к Герегам, а еще лучше - к чемпиону мира по борьбе с короновирусом
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12.04.2021 13:34 Відповісти
Не, вы чо! Только в режиме тырнет заказов!
Зашол кстате на рынок за краном - и там всё работает в режиме тырнет заказов! В помещение ленточкой вход закрыт, но рядом ходит хозяин и принимает тырнет заказы
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12.04.2021 13:36 Відповісти
Дуракам у нас закон не писан
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12.04.2021 13:40 Відповісти
Ви, конечно, извините, но вот у меня труба металлопластиковая малость треснула и чо теперь? Сидеть без воды неизвестное количество времени?
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12.04.2021 13:48 Відповісти
Чего? Напялил маску и вали куда тебе нужно. По одному в помещение.
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12.04.2021 13:51 Відповісти
баксьор знає толк в вакцинації.
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12.04.2021 13:05 Відповісти
У ізраільтян питають - який термін дії вашого ковидного паспорту, відповід - сікс манс. І шо вони будуть робити через пів року? Знову штрикатися зельем від ковидли? І так все життя тепер?
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12.04.2021 15:34 Відповісти
Та да! Замінимо вакцинацію вічним локдауном! Ударимо шлааом по бездоріжжю і разгільдяйству! Я це вже читав. 100 років минуло майже, а нічого не змінилося!
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12.04.2021 13:15 Відповісти
Посадите этого клептомана на нары, кто нибудь.
Пусть оттуда кукарекает!
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12.04.2021 13:16 Відповісти
Полоумный боксер совсем сбрендил!
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12.04.2021 13:21 Відповісти
Всіх масочників треба вколоти шмурдяком і відправити на вічний лохдаун.
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12.04.2021 13:25 Відповісти
Зачем? они предпринимают разумные меры предосторожности. Я бы лучше скот, которому маску трудно в транспорте или магазине на рыло натянуть в биореактор отправлял, вот это да, они же не люди
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12.04.2021 13:43 Відповісти
Надевай две и оццепись от нормальных людей.
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12.04.2021 13:46 Відповісти
А я и не цепляюсь. Тебя охрана на входе отмудохает или кондуктор пинком вышвырнет. А я что? Я законопослушный и маску в помещении надеть проблемы не вижу.
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12.04.2021 13:52 Відповісти
Законопослушник-масочник. Вірує в святий ВООЗ і його апостола Біла Гейтса. Причащається вакцинами і повзе на кладовище.
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12.04.2021 14:04 Відповісти
Ты, дурак, свои фантазии оставь при себе. Я просто маску надеваю, чтобы капли меньше летали. А вот ты, животное, судя по комментарию, явно больное на голову, что и не удивительно, ибо маску в помещении или транспорте надеть не трудно, а у тебя чего-то истерика. Чего тебя плющит-то? Ты задумывался вообще над этим? Это же иррационально.
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12.04.2021 14:12 Відповісти
Кличко наполягає на необхідності загальнонаціонального локдауну: "Треба виграти час до початку масової вакцинації. Інших способів немає!" - Цензор.НЕТ 8361
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12.04.2021 14:23 Відповісти
И что? Это что, с моего балкона фотка? Нет, точно от тебя толку в биореакторе было бы больше чем щас воздух коптишь
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12.04.2021 14:27 Відповісти
Не заработал на маску?
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12.04.2021 15:04 Відповісти
Для начала Эпицентры в Киеве позакрывай, позорник! "Общенационального локдауна" оно требует! Для Киева не сделал НИЧЕГО в плане карантинных мероприятий и увеличения больничных коек. И это при самом большом бюджете! Зато, помнится, ещё в начале пандемии ковидные "ВИП-места" для "ылиты" в детских кардеологических отделениях создавал!
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12.04.2021 13:27 Відповісти
Эпицентры работают строго в режиме интернет заказов!

Заходишь себе, выбираешь чо надо, оформляешь интернет заказ и оплачиваешь на кассе.
Удобно жеж
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12.04.2021 13:33 Відповісти
еще один эксперд по ковиду?
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12.04.2021 13:30 Відповісти
Понаехали в белокаменную. Понавезли заразы...
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12.04.2021 13:31 Відповісти
Ну всё... Виталик хочет до конца года всё страну морить локдауном... Или это типа колите индийский шмурдяк ато из локдауна не выйдете никогда??? Завезите нормальную вакцину и я обеими руками за...
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12.04.2021 13:36 Відповісти
Шмыгаль на Кличко изволит сердиться и ножками топать: можем вместе( с Ткаченко ?) обратиться к Президенту Украины с предложением о назначении нового главы КГГА", - заявил Шмыгаль. /"Застрельщик процесса -Коломойский. Именно его человека - Александра Ткаченко планируется назначить главой КГГА".- Просьба из Вашингтона и кэш для Коломойского. 14 августа 2019.
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12.04.2021 13:37 Відповісти
а что это Кличку решать?
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12.04.2021 13:39 Відповісти
Кличко наполягає на необхідності загальнонаціонального локдауну: "Треба виграти час до початку масової вакцинації. Інших способів немає!" - Цензор.НЕТ 2293
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12.04.2021 13:44 Відповісти
Если с прицелом на выборы, то это фальстарт.
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12.04.2021 13:53 Відповісти
Цей Педалік видався мені підозрілим, ще коли вони з братом кулаками махали. Вони тоді видали книжку про здоровий спосіб життя. Мій фітнес, здається. Але ж відомо, що якби фізичні вправи додавали здоров'я, то на кожному турніку крутилося би по 2 мор.жі. Тому стати солдатом ковіду для них було справою часу.
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12.04.2021 14:01 Відповісти
Правильно говорит. Неважно, сколько погибнет людей из-за локдауна,
хоть в десять раз больше чем от коронавируса.
Важно, чтоб не заболевали коронавирусом.
А все эти, кому не оказали вовремя помощь из-за локдауна,
отложили плановые операции - их не жалко, они не вписались в локдаун.
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12.04.2021 14:04 Відповісти
Если этот "общенациональный локдаун" Кличко хочет устроить такой как в Киеве - то никакой пользы от него нет абсолютно.
Троллейбусы ездят пустые по спецпропускам, а маршрутки - переполненные напрессованные пассажирами, как селедки в бочке. Рестораны закрыты, а парихмахерские открыты. Логики 0 вообще.
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12.04.2021 14:08 Відповісти
Може люди вже б мали зрозуміти, до чого їх може довести "забота" кличків-етінзонів, шмігалєй, зельманів, вальцманів і тд
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12.04.2021 15:09 Відповісти
Хватит брехливого пиара, хватит гнобить людей своей шиддовской "заботой".
Если хочет помочь - пусть на время карантина отменит оплату .коммуналки.
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12.04.2021 14:20 Відповісти
Виталя получил нокдаун, и хочет локдаун?
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12.04.2021 14:38 Відповісти
Общий лоХдаун - не вопрос. Платите каждому гражданину Украины (включая детей и пенсионеров) тысяч по 10-12 грн т будем сидеть дома.
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12.04.2021 14:38 Відповісти
если ты будешь кормить ребёнка на 12 тысяч в месяц, то он умрёт от ожирения.
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12.04.2021 18:56 Відповісти
сразу видно что человека сильно лупили по голове всю жизнь...
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12.04.2021 14:43 Відповісти
Він просто виконує завдання зверху.
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12.04.2021 15:10 Відповісти
Какого "верху", уточните?
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12.04.2021 15:21 Відповісти
Кличко наполягає на необхідності загальнонаціонального локдауну: "Треба виграти час до початку масової вакцинації. Інших способів немає!" - Цензор.НЕТ 7845
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12.04.2021 15:54 Відповісти
Кличко умняк лепит
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12.04.2021 14:45 Відповісти
ЛИЧНО видел.
В воскресенье в центре Киева - толпы гуляющих и очереди у кафешек.
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12.04.2021 15:01 Відповісти
И этот локдаун до задницы.
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12.04.2021 15:07 Відповісти
Иии? Какой вывод? Заварить подъезды домов?
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12.04.2021 18:04 Відповісти
Всё нежизнеспособное должно умереть.
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12.04.2021 19:34 Відповісти
Иди на ринг. Может мозги поправят
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12.04.2021 15:06 Відповісти
За локдауны по факту нада СУДИТЬ ! И Кличка первого.Не нужно никаких локдаунов как показала практика этого ничего не даёт кроме потерь работ и падения экономики.
В первую очередь нада начать жестко штрафовать вплоть до тюремных сроков за не ношенния масок за несоблюдения дистанций и всех карантинных мер.Вот эта проблема которую все херат !
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12.04.2021 15:07 Відповісти
почему это - ничего не дает? локдауны нужны.
кто-то разорился/повесился, кому-то не сделали операцию,
кому-то отказали в медпомощи бо ковидный,
смертности добавляет, а без локдауна
чем бы тогда отчитываться по смертности от ковида?
в ЗАГСах учет точный, им реальные смерти нужны.
А то кто поверит тогда в опасность коронавируса?
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12.04.2021 15:48 Відповісти
Если Кличко настаивает, значит надо вводить национальный локдаун.
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12.04.2021 15:08 Відповісти
в санитарные врачи метит?)
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12.04.2021 15:08 Відповісти
просто метит
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12.04.2021 16:30 Відповісти
Хочу спросить - А что вы сцуки делали целый год !?
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12.04.2021 15:11 Відповісти
ДиБББил мля одноклеточный!!!
Там орки со всех сторон железяками брякают, а ему ЛОХдаун по всей стране.
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12.04.2021 15:11 Відповісти
Єсть один способ.
Ділюся :
Кличко наполягає на необхідності загальнонаціонального локдауну: "Треба виграти час до початку масової вакцинації. Інших способів немає!" - Цензор.НЕТ 1695
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12.04.2021 15:11 Відповісти
Кличко наполягає на необхідності загальнонаціонального локдауну: "Треба виграти час до початку масової вакцинації. Інших способів немає!" - Цензор.НЕТ 1125
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12.04.2021 15:36 Відповісти
Єдиний здравий мер у цьому питанні, як виявилось.
Не йде на поводу у фопів, не шукає дешевої популярності.
Намагається брати відповідальність. Але зелені його топтатимуть і топитимуть.
Хоча тільки жорсткий локдаун може врятувати сотні життів. Але жортский і без виключень. Два тижні терпимо, збиваємо хвилю, а потім пару місяців працюємо. І так доки не буде вакцинації.

Ну або- спасайся сам, хто як може і кому як пощастить. Тільки теж, про це чесно треба оголосити
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12.04.2021 15:34 Відповісти
От чего спасаться? От шиддовских выдумок? Китайским гриппом все уже переболели.
Уже забыли, как забыли птичий, свиной, и все остальные.
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12.04.2021 16:13 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1381540647451103232 3 ч

Кличко наполягає на необхідності загальнонаціонального локдауну: "Треба виграти час до початку масової вакцинації. Інших способів немає!" - Цензор.НЕТ 389
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12.04.2021 15:41 Відповісти
Цікаво, Кличко ЗП всім, хто сидить без роботи, зі своїх напиляних мільйонів буде платити?
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12.04.2021 15:43 Відповісти
Зелёное кодло боится Майдана.
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12.04.2021 15:50 Відповісти
Вы только посмотрите на этого г-на!...
Виталя, ты для начала закрой Эпицентры своих дружков !
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12.04.2021 16:22 Відповісти
Закройте страну и откройте Эпицентры! - Оно, нє?
Это только мне кажется, что Виталику пора на свалку в отставку?
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12.04.2021 16:37 Відповісти
В Израиле у власти умные люди, а не Клоуны....а с такими темпами вакцинации как сейчас у нас ( 11 апреля за сутки были провакцинированы 1 216 человек) то на общенациональный локдаун придется уходить сразу на пару лет...
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12.04.2021 16:49 Відповісти
Страшнее дурака только дурак с инициативой!
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12.04.2021 18:06 Відповісти
Быстрее все вакцинируются, быстрее исчезнут с лица планеты.
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12.04.2021 19:19 Відповісти
Якщо пришиблений то це на все життя.
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12.04.2021 20:55 Відповісти
Педалик, массовая вакцинация может начаться не при этом ***********. ты предлагаешь залокдаунить страну до 2024-го года?
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13.04.2021 08:36 Відповісти
 
 