Кличко наполягає на необхідності загальнонаціонального локдауну: "Треба виграти час до початку масової вакцинації. Інших способів немає!". ВIДЕО

Лідер партії "УДАР", мер Києва Віталій Кличко наполягає на необхідності введення в Україні загальнонаціонального локдауну й обмеження пересування між регіонами з метою припинення стрімкого поширення коронавірусу.

Про це він заявив під час онлайн-брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"Як ви знаєте, минулої п’ятниці я звернувся до Уряду невідкладно розглянути питання про запровадження загальнонаціонального локдауну. Зокрема, з обмеженням пересування між регіонами країни та контролем за дотриманням суворих правил. Нам відповіли, що це – недоцільно, і Уряд такий карантин запроваджувати не збирається", – сказав Віталій Кличко.

Він підкреслив, що ситуація тривожна не тільки в Києві. Фахівці, вірусологи та інфекціоністи попереджають про велику ймовірність подальшого стрімкого розповсюдження вірусу. А це – ще більше тяжких хворих і смертей.

"Ми можемо, звичайно, сподіватися, що фахівці помиляються. І завжди сподіваємося на кращий сценарій. Але в умовах постійної міграції населення регіонами країни, недотримання правил і в умовах відсутності масової вакцинації оптимістичного сценарію не буде", – резюмував лідер "УДАРу".

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Він зауважив, що регулярно буває в інфекційних відділеннях столичних лікарень і щодня отримує десятки дзвінків із проханням допомогти госпіталізувати чи поховати людей. А також дзвінків із лікарень – десь закінчується кисень, а десь ставлять додаткові ліжка.

При цьому, підкреслив Віталій Кличко, багато людей не дотримуються правил. Не носять маски – навіть у публічних місцях і гуляючи натовпами. Влаштовують вечірки, їдуть відпочивати в інші міста.

Так само, як і з інших регіонів України багато людей приїжджають до Києва.

"Покращення ситуації в якомусь одному регіоні, не означає подолання вірусу загалом. Бо відбувається постійна міграція людей. А відповідно – і міграція вірусу. І ми будемо то виходити з червоної зони, то потім знову в неї потрапляти. Саме тому я і звернувся до Уряду ухвалити рішення про загальнонаціональний локдаун. Так, воно непопулярне. Але в такій ситуації зі стрімким розповсюдженням вірусу треба усвідомити: ціна популізму може бути надто високою! Адже йдеться про те, щоб зберегти здоров’я і життя мільйонів людей. Це – головне! Треба виграти час, поки не розпочнеться масова вакцинація українців. Немає інших способів", – підкреслив Віталій Кличко.

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Він зазначив, що постійно спілкується з інфекціоністами та епідеміологами – як з вітчизняними, так і з іноземними. І ті наголошують, що досвід і методи зупинення поширення вірусу – практично скрізь однакові і добре відомі. Мер столиці також продемонстрував відео-інтерв’ю лікаря-анестезіолога, що сьогодні працює в реанімації медичного центру "Рамат Авів" у Тель-Авіві.

"Ізраїль, як ви знаєте, спочатку суворими заходами – тотальним локдауном, а потім масовою вакцинацією населення подолав складну ситуацію з розповсюдженням вірусу. Приблизно про те ж говорять і фахівці німецького інституту Коха, з якими я спілкуюся, і українські відомі фахівці. Я сподіваюся, що ті, хто сьогодні ухвалюють рішення, усвідомлюють всю відповідальність за дії, від яких сьогодні залежить здоров'я і життя українців", – підкреслив Кличко.