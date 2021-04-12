Річниця окупації Слов'янська: Терорист Гіркін визнав, що без російського військового втручання війни на Донбасі не було б. ВIДЕО
Цього дня 7 років тому громадянин Росії, офіцер ФСБ Ігор Гіркін (Стрєлков) із загоном озброєних людей вдерся до України з території РФ, захопив мирне місто Слов'янськ і почав війну на Донбасі.
Про це нагадав журналіст Денис Казанський, передає Цензор.НЕТ.
"Досі Гіркін пишається тим, що саме він розв'язав кровопролиття. І підтверджує, що без втручання його диверсантів війни б не було. Тобто саме російське військове втручання стало визначальним. Вражаюче, що навіть попри ці відверті зізнання, все ще знаходяться люди, які вірять, що в Україні "внутрішній конфлікт", - прокоментував Казанський інтерв'ю терориста Гіркіна, в якому він зізнався, що саме без його загону "русская весна" на Донбасі була б придушена в зародку, як у Харкові та Одесі.
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Это давно не секрет, что координация действий Дыркина и его отрядов, осуществлялась с самого верха ФСБ, и контролировалась непосредственно Администрацией перзидента лилиПутина..
Хотят ли "русские" войны?
И вам ответит Сатана ;
- Везде где "русские", война
ТОМУ
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНБАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ).Депутат СН Ясько зареєструвала такий закон , так зе-команда з ОПЗЖ звільнила Ясько з посади голови делегації в ПАРЄ.
10.02.21 "ЄС" ініціювала прийняття розроблених законів про колаборацію та боротьбу з російською пропагандою - https://censor.net/ua/news/3247148/yes_rozrobyla_zakonoproyekty_pro_borotbu_z_kolaboratsionizmom_i_rosiyiskoyu_propagandoyu_poroshenko
22.02.21 Ясько знову внесла цей та інші важливі законопроекти. ДЕ Ж депутати-патріоти? Коли будуть прийняті ці закони????
Разумков не сприяє в прийнятті цих законів . хоча не може не розуміти їх важливості та актуальності
Разумков - хитрий лис . Він не патріот України . Часто озвучує позиції двоякого змісту , а не чітку державницьку позицію.