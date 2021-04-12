УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6229 відвідувачів онлайн
Новини Відео Агресія Росії проти України
10 594 17

Річниця окупації Слов'янська: Терорист Гіркін визнав, що без російського військового втручання війни на Донбасі не було б. ВIДЕО

Цього дня 7 років тому громадянин Росії, офіцер ФСБ Ігор Гіркін (Стрєлков) із загоном озброєних людей вдерся до України з території РФ, захопив мирне місто Слов'янськ і почав війну на Донбасі.

Про це нагадав журналіст Денис Казанський, передає Цензор.НЕТ.

"Досі Гіркін пишається тим, що саме він розв'язав кровопролиття. І підтверджує, що без втручання його диверсантів війни б не було. Тобто саме російське військове втручання стало визначальним. Вражаюче, що навіть попри ці відверті зізнання, все ще знаходяться люди, які вірять, що в Україні "внутрішній конфлікт", - прокоментував Казанський інтерв'ю терориста Гіркіна, в якому він зізнався, що саме без його загону "русская весна" на Донбасі була б придушена в зародку, як у Харкові та Одесі.

Дивіться також: 7 років тому почалася окупація Слов'янська, що тривала 85 днів. 14 квітня канал "Еспресо" покаже документальний фільм "Слов'янськ. Початок війни", - Артем Шевченко. ВIДЕО

Річниця окупації Словянська: Терорист Гіркін визнав, що без російського військового втручання війни на Донбасі не було б 01

Автор: 

армія рф (17764) Донбас (22357) Казанський Денис (308) Гіркін Ігор (189) найманці рф (2064) Слов’янськ (624)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+12
а еще Стрелков/Дыркин признался, что в конце февраля/начале марта 2014 год, он приехал из Крыма в Ростов-на Дону, и со своим отрядом разместился в одном из пионер лагерей под Ростовом.. и тут, Дыркина задержала ростовское ФСБ.. а потом приехал из Мацквы целый начальник управления ФСБ и переговорил в Ростове с другим начальником управления ФСБ (которое вело наблюдения за деятельностью отряда штурмовиков Дыркина).. после этого разговора двух генералов ФСБ, наблюдение за Дыркиным было снято, и его отряд продолжал тренировки в пионерлагере аж до самого перехода через границу с Украиной..
Это давно не секрет, что координация действий Дыркина и его отрядов, осуществлялась с самого верха ФСБ, и контролировалась непосредственно Администрацией перзидента лилиПутина..
показати весь коментар
12.04.2021 13:44
+11
Всем здравомыслящим людям это известно давным давно...и без признания этого скота....
показати весь коментар
12.04.2021 13:41
+6
Он это признал ещё в 2015 году
показати весь коментар
12.04.2021 13:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Он это признал ещё в 2015 году
показати весь коментар
12.04.2021 13:38 Відповісти
Repetitio est mater studiorum!
показати весь коментар
12.04.2021 13:51 Відповісти
Он был кадровый сотрудник рашистского ГУР. И в Крыму и в Словянске.
показати весь коментар
12.04.2021 13:52 Відповісти
Чего ж сразу "был"? Он шо - умер?
показати весь коментар
12.04.2021 13:53 Відповісти
Скорее всего - уволился, ибо признавать подобное действующему сотруднику ГУР - некамильфо.
показати весь коментар
12.04.2021 14:12 Відповісти
У них не увольняются, а переходят в "действующий резерв". Увольнение происходит только "вперёд ногами".
показати весь коментар
12.04.2021 15:45 Відповісти
Ваще то он в ФСБ служил
показати весь коментар
12.04.2021 14:16 Відповісти
)) настоящий капитан. так без параши и её лучшего друга адика, второй мировой тоже бы небыло. и не только её.
показати весь коментар
12.04.2021 13:40 Відповісти
Всем здравомыслящим людям это известно давным давно...и без признания этого скота....
показати весь коментар
12.04.2021 13:41 Відповісти
а еще Стрелков/Дыркин признался, что в конце февраля/начале марта 2014 год, он приехал из Крыма в Ростов-на Дону, и со своим отрядом разместился в одном из пионер лагерей под Ростовом.. и тут, Дыркина задержала ростовское ФСБ.. а потом приехал из Мацквы целый начальник управления ФСБ и переговорил в Ростове с другим начальником управления ФСБ (которое вело наблюдения за деятельностью отряда штурмовиков Дыркина).. после этого разговора двух генералов ФСБ, наблюдение за Дыркиным было снято, и его отряд продолжал тренировки в пионерлагере аж до самого перехода через границу с Украиной..
Это давно не секрет, что координация действий Дыркина и его отрядов, осуществлялась с самого верха ФСБ, и контролировалась непосредственно Администрацией перзидента лилиПутина..
показати весь коментар
12.04.2021 13:44 Відповісти
Ну прямо раздел ***** донага.
показати весь коментар
12.04.2021 13:46 Відповісти
Хай співає, для Гааги зайвий доказ. Мілошевич з Садамом вже пуцьку зачекалися. Чи може краще як з бен Ладеном? Ракетою в дупу.
показати весь коментар
12.04.2021 13:50 Відповісти
Спросите вы у Сатаны.

Хотят ли "русские" войны?

И вам ответит Сатана ;

- Везде где "русские", война
показати весь коментар
12.04.2021 14:23 Відповісти
Это может быть новостью только для очень глубинного народа роССиян.
показати весь коментар
12.04.2021 14:24 Відповісти
для шуфрича та мураэва це не доказ
показати весь коментар
12.04.2021 14:25 Відповісти
Этого ватного ******** с оружием пропускал через границу гл. пограничник на то время брат того самого Литвина . И до этого возили оружие и складировали у ******-попов в Святогорской лавре и там же прятали рашистских диверсантов . И сейчас эти пдрсы Литвины продолжают спокойно жить в Украине и ждать очередной час хэ...
показати весь коментар
12.04.2021 15:22 Відповісти
А ОПЗЖопники заперечують факти , що відому всьому світу. БОЙКО, ШУФРИЧ, РАБИНОВИЧ, МЕРТВЕЧУК,КОРОЛЕВСЬКА,БОНДАРЕНКО , МУРАЄВ І Т.ІН. ЗАПЕРЕЧУЮТЬ ФАКТ АГРЕСІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ.І ТАКИХ "ПАТРІОТІВ" БАГАТО,
ТОМУ
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНБАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ).Депутат СН Ясько зареєструвала такий закон , так зе-команда з ОПЗЖ звільнила Ясько з посади голови делегації в ПАРЄ.
10.02.21 "ЄС" ініціювала прийняття розроблених законів про колаборацію та боротьбу з російською пропагандою - https://censor.net/ua/news/3247148/yes_rozrobyla_zakonoproyekty_pro_borotbu_z_kolaboratsionizmom_i_rosiyiskoyu_propagandoyu_poroshenko
22.02.21 Ясько знову внесла цей та інші важливі законопроекти. ДЕ Ж депутати-патріоти? Коли будуть прийняті ці закони????
Разумков не сприяє в прийнятті цих законів . хоча не може не розуміти їх важливості та актуальності
Разумков - хитрий лис . Він не патріот України . Часто озвучує позиції двоякого змісту , а не чітку державницьку позицію.
показати весь коментар
12.04.2021 16:28 Відповісти
 
 