Річниця окупації Слов'янська: Терорист Гіркін визнав, що без російського військового втручання війни на Донбасі не було б. ВIДЕО

Цього дня 7 років тому громадянин Росії, офіцер ФСБ Ігор Гіркін (Стрєлков) із загоном озброєних людей вдерся до України з території РФ, захопив мирне місто Слов'янськ і почав війну на Донбасі.

Про це нагадав журналіст Денис Казанський, передає Цензор.НЕТ.

"Досі Гіркін пишається тим, що саме він розв'язав кровопролиття. І підтверджує, що без втручання його диверсантів війни б не було. Тобто саме російське військове втручання стало визначальним. Вражаюче, що навіть попри ці відверті зізнання, все ще знаходяться люди, які вірять, що в Україні "внутрішній конфлікт", - прокоментував Казанський інтерв'ю терориста Гіркіна, в якому він зізнався, що саме без його загону "русская весна" на Донбасі була б придушена в зародку, як у Харкові та Одесі.

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