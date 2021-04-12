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"Дитину знайшли! Другу шукаємо!" - у Києві рятувальники і патрульні винесли із задимленої квартири непритомних дітей. ВIДЕО

Співробітники ДСНС і патрульні врятували двох хлопчиків - шести і двох років, які під час пожежі залишилися в квартирі самі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, причини виникнення пожежі в квартирі невідомі, але трапилася вона під час короткочасної відсутності матері дітей, яка вийшла в магазин. Знайти дітей у задимленій квартирі вдалося не відразу. Коли їх виявили, то хлопчики вже знепритомніли і дихали нестабільно.

Дітей евакуювали з квартири, привели до тями і передали медикам для госпіталізації.

Також читайте: За тиждень жертвами пожеж в Україні стали 35 осіб, на водоймах загинули 30, - ДСНС

Автор: 

діти (5133) пожежа (4351) рятувальники (168) патрульна поліція (1442)


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Топ коментарі
+8
Молодчины!!!! Спасли!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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12.04.2021 14:23
+3
Слава Богу!!!
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12.04.2021 14:35
+2
Звичайно хлопцям респект !!
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12.04.2021 14:36
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Молодчины!!!! Спасли!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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12.04.2021 14:23 Відповісти
Слава Богу!!!
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12.04.2021 14:35 Відповісти
Господи, да нельзя таких маленьких детей оставлять одних.
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12.04.2021 14:36 Відповісти
Да не особо они и маленькие судя по видео, досадная случайность от которой никто не застрахован....к сожалению.
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12.04.2021 14:38 Відповісти
Два и шесть лет. Маленькие.
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12.04.2021 14:50 Відповісти
Если бы мать не вернулась и не сказала, то могли бы их и не найти сразу.
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12.04.2021 14:36 Відповісти
Никогда не попадал в такую ситуацию Слава Богу, но интересно, реально так быстро отключаешься из-за дыма? Ладно пусть не в замкнутом пространстве, но часто новости бывают что теряют сознание в полях, при сжигании травы...Или от организма зависит?
А ментам и пожарникам спасибо, ответственная работа которая часто остается без благодарности...
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12.04.2021 14:36 Відповісти
Реально. На пожежі спочатку гинуть від задухи - чадний газ + весь кисень вигорів. Дуже рідко згоряють вживу. Раніше від чадного газу гинули і без пожежі - на ніч заслінку груби засунули більше ніж треба і угорали чадним газом цілими сім'ями.
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12.04.2021 14:58 Відповісти
Звичайно хлопцям респект !!
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12.04.2021 14:36 Відповісти
Огромное Спасибо Спасателям! Но возникает вопрос, отопление в столице тоже выключили как и в Днепре, и теперь мы кайфуем, ночью до 0 градусов на улице, возможно что уже и греются открытым огнем и не только дети.
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12.04.2021 14:41 Відповісти
Киев. У меня отключили отопление 5-го апреля , в квартире очень холодно , приходится включать обогреватель
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12.04.2021 14:46 Відповісти
Пора повысить и за электрику тариф, что бы люди не опухли от переедания и жары.
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12.04.2021 14:47 Відповісти
А ти зробив утеплення квартири? Тобі холодно, а природа гине. Знаешь скільки вуглецю летить в повітря від опалення? Дістань зимові шкарпетки і не скигли. )))
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12.04.2021 14:54 Відповісти
Дякувати Господу, якщо таке пережили, то 100 років будуть жити.
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12.04.2021 14:49 Відповісти
Так ми повинні піклуватися і боротися за кожне українське життя.Дякую богу і рятувальникам і поліції і медикам за те,що вони врятували цих маленьких ангелочків.
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12.04.2021 16:07 Відповісти
Молодці хлопці, гарно спрацювали!
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12.04.2021 20:54 Відповісти
 
 