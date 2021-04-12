"Дитину знайшли! Другу шукаємо!" - у Києві рятувальники і патрульні винесли із задимленої квартири непритомних дітей. ВIДЕО
Співробітники ДСНС і патрульні врятували двох хлопчиків - шести і двох років, які під час пожежі залишилися в квартирі самі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, причини виникнення пожежі в квартирі невідомі, але трапилася вона під час короткочасної відсутності матері дітей, яка вийшла в магазин. Знайти дітей у задимленій квартирі вдалося не відразу. Коли їх виявили, то хлопчики вже знепритомніли і дихали нестабільно.
Дітей евакуювали з квартири, привели до тями і передали медикам для госпіталізації.
Топ коментарі
+8 Андрей Андрийко
показати весь коментар12.04.2021 14:23 Посилання
+3 Igor Lemke #390467
показати весь коментар12.04.2021 14:35 Посилання
+2 Igor Lemke #390467
показати весь коментар12.04.2021 14:36 Посилання
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А ментам и пожарникам спасибо, ответственная работа которая часто остается без благодарности...