"Дитину знайшли! Другу шукаємо!" - у Києві рятувальники і патрульні винесли із задимленої квартири непритомних дітей. ВIДЕО

Співробітники ДСНС і патрульні врятували двох хлопчиків - шести і двох років, які під час пожежі залишилися в квартирі самі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, причини виникнення пожежі в квартирі невідомі, але трапилася вона під час короткочасної відсутності матері дітей, яка вийшла в магазин. Знайти дітей у задимленій квартирі вдалося не відразу. Коли їх виявили, то хлопчики вже знепритомніли і дихали нестабільно.

Дітей евакуювали з квартири, привели до тями і передали медикам для госпіталізації.

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