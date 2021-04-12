Проєкт "Без цензури": Кривавий Великдень. Чи здійсняться мрії Путіна про "велику війну"? ВIДЕО

Сьогодні поговоримо з Мариною Данилюк-Ярмолаєвою про найгірші можливі сценарії розвитку подій на фронті і пояснимо, чому в будь-якому випадку не треба посипати голову попелом.

У наших стрімах і відео ми постійно пояснюємо, чому росіяни так люблять вбивати українців на Великдень, Різдво і День Незалежності, тобто на улюблені наші свята. І зараз ми постійно бачимо підтвердження того, що початок травня буде гарячим. А Великдень цьогоріч, нагадаємо, припадає на 2 травня.

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