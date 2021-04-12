Проєкт "Без цензури": Кривавий Великдень. Чи здійсняться мрії Путіна про "велику війну"? ВIДЕО
Сьогодні поговоримо з Мариною Данилюк-Ярмолаєвою про найгірші можливі сценарії розвитку подій на фронті і пояснимо, чому в будь-якому випадку не треба посипати голову попелом.
У наших стрімах і відео ми постійно пояснюємо, чому росіяни так люблять вбивати українців на Великдень, Різдво і День Незалежності, тобто на улюблені наші свята. І зараз ми постійно бачимо підтвердження того, що початок травня буде гарячим. А Великдень цьогоріч, нагадаємо, припадає на 2 травня.
Дивіться проєкт журналістських історій "Без цензури" спеціально для Цензор.НЕТ.
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як розумієте рішення ООН не буде через те що московія має там право вєто!
звичайно, американці можуть влаштувати "безполітну зону" власноруч, але як показує практика - намагаються зробити це виключно з різними дикунськими плємєнами які не мають власного пво, винищувачев, флотилії тощо... отже це навертає нас на думку, що з москалями, які все це мають - "безполітна зона" не проканає... бо московське ПВО знаходиться на территорії московії і знищувати ці установки на территорії московії США навряд чи відважиться!
отже х#р його знає, навіщо штати пруть сюди свої кораблі? дуже цікаво буде подивитися
Ну тот просто. Раша тащит свои танки к границе с Украиной - пугает. Вот и Америка свои корабли - тоже пугает... Так что пока пугают друг друга. ... Другое дело, что изменился сам театр, теперь уже не только Рашка всех пугает, но и ее постепенно припугивать научились.
Теперь ждем... кто кого перепугает... и чем все это закончится.