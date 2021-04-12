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Проєкт "Без цензури": Кривавий Великдень. Чи здійсняться мрії Путіна про "велику війну"? ВIДЕО

Сьогодні поговоримо з Мариною Данилюк-Ярмолаєвою про найгірші можливі сценарії розвитку подій на фронті і пояснимо, чому в будь-якому випадку не треба посипати голову попелом.

У наших стрімах і відео ми постійно пояснюємо, чому росіяни так люблять вбивати українців на Великдень, Різдво і День Незалежності, тобто на улюблені наші свята. І зараз ми постійно бачимо підтвердження того, що початок травня буде гарячим. А Великдень цьогоріч, нагадаємо, припадає на 2 травня.

Дивіться проєкт журналістських історій "Без цензури" спеціально для Цензор.НЕТ.

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Автор: 

армія рф (17764) путін володимир (24089) росія (65934) Данилюк-Ярмолаєва (362)


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Цікава людина Марина Данилюк. При Ющенку спочатку за Ющенка була, потім до Юльки переметнулася. При Овочу різко стала за Овоча. Потім за Порошенка. Дайте вгадаю- відео з нею не дивлюся- зараз вона за Слуг?
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12.04.2021 15:39 Відповісти
нет
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12.04.2021 18:43 Відповісти
справа в тому, що "безполітну зону", зазвичай влаштовують після рішення ООН!
як розумієте рішення ООН не буде через те що московія має там право вєто!
звичайно, американці можуть влаштувати "безполітну зону" власноруч, але як показує практика - намагаються зробити це виключно з різними дикунськими плємєнами які не мають власного пво, винищувачев, флотилії тощо... отже це навертає нас на думку, що з москалями, які все це мають - "безполітна зона" не проканає... бо московське ПВО знаходиться на территорії московії і знищувати ці установки на территорії московії США навряд чи відважиться!
отже х#р його знає, навіщо штати пруть сюди свої кораблі? дуже цікаво буде подивитися
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12.04.2021 16:18 Відповісти
"отже х#р його знає, навіщо штати пруть сюди свої кораблі?"

Ну тот просто. Раша тащит свои танки к границе с Украиной - пугает. Вот и Америка свои корабли - тоже пугает... Так что пока пугают друг друга. ... Другое дело, что изменился сам театр, теперь уже не только Рашка всех пугает, но и ее постепенно припугивать научились.
Теперь ждем... кто кого перепугает... и чем все это закончится.
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12.04.2021 19:48 Відповісти
На херсонщине учения территориальной обороны... билецкий проводит такие же учения в киевской области...и втой же области за то же самое сажают в СИЗО Семенченко..И ваша самая объъективная аналитика про это - "воды в рот" ... очевидно есть самообороны ровнее других, да ? не всем свою родину можно защищать, верно ?
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12.04.2021 18:14 Відповісти
Чому бути -- того не минути.
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12.04.2021 19:01 Відповісти
Великий Кривдень.
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12.04.2021 18:44 Відповісти
 
 