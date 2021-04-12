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"Піст зараз, нехай постять!", - у зв'язку із закриттям парламентської їдальні Корнієнко порадив депутатам харчуватися "святим духом". ВIДЕО

Їдальня Верховної Ради на цьому пленарному тижні не працюватиме - депутати замовлятимуть обіди з доставкою.

Про це сьогодні під час брифінгу повідомив перший заступник фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНИАН.

Зокрема, відповідаючи на запитання, чим будуть харчуватися депутати, враховуючи, що на цьому тижні в парламенті не буде працювати їдальня, Корнієнко пожартував: "Святим духом. Піст зараз, нехай постять".

"Якщо серйозно, то фракція буде допомагати організувати цей процес депутатам від нашої фракції. Я думаю, що іншим фракціям тут гріх скаржитися, тому що ми найчисельніші. І нам, все-таки, організувати замовлення 200 обідів - це дещо складніше, ніж фракції "Голос", - додав депутат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо нардепи працюватимуть віддалено, то люди не зрозуміють, - Разумков

Автор: 

ВР (15027) їжа (432) Корнієнко Олександр (666)


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Топ коментарі
+4
"Пост сейчас, пусть постятся!", - в связи с закрытием парламентской столовой Корниенко посоветовал депутатам питаться "святым духом" - Цензор.НЕТ 8152
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12.04.2021 14:54
+2
А не укради у ближнего, тоже табу?
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12.04.2021 14:53
+2
Зараз всі кнопкодави попруть в харчевню Колі-катлєтти за «духом святим».
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12.04.2021 15:01
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А не укради у ближнего, тоже табу?
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12.04.2021 14:53 Відповісти
"Пост сейчас, пусть постятся!", - в связи с закрытием парламентской столовой Корниенко посоветовал депутатам питаться "святым духом" - Цензор.НЕТ 8152
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12.04.2021 14:54 Відповісти
Святим духом? А хіба так можно було? То нашо тоді їм зряплатню платять? Святим гроші непотрібні. )))
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12.04.2021 15:08 Відповісти
шо за дела? мне голодать что ли?))
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12.04.2021 14:55 Відповісти
Хорошее пожелание,пусть воздухом питаются.
Дармоедов 450 человек. Президент обещал сократить, но видимо руки не доходят.
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12.04.2021 14:55 Відповісти
Тепер депутани мають право за наш рахунок замовляти собі обіди з ресторанів.
Це для Колі- котлети так постарались ?
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12.04.2021 14:58 Відповісти
Зараз всі кнопкодави попруть в харчевню Колі-катлєтти за «духом святим».
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12.04.2021 15:01 Відповісти
"Піст зараз, нехай постять!", - у зв'язку із закриттям парламентської їдальні Корнієнко порадив депутатам харчуватися "святим духом" - Цензор.НЕТ 4380
22-летняя помощница))) депутаны тищенко
"Піст зараз, нехай постять!", - у зв'язку із закриттям парламентської їдальні Корнієнко порадив депутатам харчуватися "святим духом" - Цензор.НЕТ 5201

...
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12.04.2021 15:06 Відповісти
ВЕЛЮР зажигает огни, всё самое лучшее за деньги налогоплательщиков, мы Вас не обидим но и Вы нас не обижайте.
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12.04.2021 15:19 Відповісти
Какой пост,там же в основному иудеи?
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12.04.2021 15:34 Відповісти
Совковая житовня, атеисты...
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12.04.2021 15:40 Відповісти
а януковощ ну такой был воцерковленный, даже Библию спер.
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12.04.2021 23:16 Відповісти
Про 30 лет это вы серьезно?) Не помните кого там величала обкомовской бл@дью рыбка хек в совковом анекдоте?)))
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12.04.2021 18:43 Відповісти
Та за Совок я вообще молчу. Но там был в основном "блат".
Анекдот в тему:
- Как вас с такой дикцией взяли на Радио. У вас что там, блат ?
- Пасему слазу блат. сестла у меня там лаботает палтолгом.
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12.04.2021 20:31 Відповісти
Ну блат это для "лучших из худших")))) А начиная с райкомов уже был спецпаек и спецраспределители)))
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12.04.2021 21:16 Відповісти
Стефанчука особо касается!
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12.04.2021 16:53 Відповісти
Підтримую! Нехай вони Стефанчуком харчуються!
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12.04.2021 17:38 Відповісти
від святого духа ваші гаманці тріщать. тож гадаю зможете пообідати в "студентській їдальні"
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12.04.2021 19:34 Відповісти
Этому дармоеду самому на диету пора сесть, давно страдает зеркальной болезнью
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13.04.2021 01:21 Відповісти
Твари.
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13.04.2021 09:42 Відповісти
 
 