"Піст зараз, нехай постять!", - у зв'язку із закриттям парламентської їдальні Корнієнко порадив депутатам харчуватися "святим духом". ВIДЕО

Їдальня Верховної Ради на цьому пленарному тижні не працюватиме - депутати замовлятимуть обіди з доставкою.

Про це сьогодні під час брифінгу повідомив перший заступник фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНИАН.

Зокрема, відповідаючи на запитання, чим будуть харчуватися депутати, враховуючи, що на цьому тижні в парламенті не буде працювати їдальня, Корнієнко пожартував: "Святим духом. Піст зараз, нехай постять".

"Якщо серйозно, то фракція буде допомагати організувати цей процес депутатам від нашої фракції. Я думаю, що іншим фракціям тут гріх скаржитися, тому що ми найчисельніші. І нам, все-таки, організувати замовлення 200 обідів - це дещо складніше, ніж фракції "Голос", - додав депутат.

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