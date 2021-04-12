"Давайте толерантніше трошки", - під час засідання міськради Слов'янська в зал занесли і встановили прапор Росії. ВIДЕО

У Слов'янську в річницю окупації міста російськими бойовиками в сесійний зал міської ради занесли прапор Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, прапор Росії вніс у зал чоловік, прикривши його прапором України. Судячи із запису звуть чоловіка Василь. Мета дій чоловіки із запису незрозуміла. Менше, ніж через хвилину російський триколор із залу винесла поліція.

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