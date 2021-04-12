"Давайте толерантніше трошки", - під час засідання міськради Слов'янська в зал занесли і встановили прапор Росії. ВIДЕО
У Слов'янську в річницю окупації міста російськими бойовиками в сесійний зал міської ради занесли прапор Росії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, прапор Росії вніс у зал чоловік, прикривши його прапором України. Судячи із запису звуть чоловіка Василь. Мета дій чоловіки із запису незрозуміла. Менше, ніж через хвилину російський триколор із залу винесла поліція.
Топ коментарі
+95 Gozzalik salonu
показати весь коментар12.04.2021 17:39 Посилання
+79 Роман с камнем
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+78 Борменталь Незабаром
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Ну можна я помрію))
1. Умышленные действия, содеянные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины на нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, а также публичные призывы или распространения материалов с призывами к совершению таких действий, -
наказываются ограничением воли на срок до трех лет или лишением свободы на тот самый срок.
2. Те самые действия, если они содеяны лицом, которое является представителем власти, или повторно, или за предыдущим заговором группой лиц, или объединенные с разжиганием национальной или религиозной вражды, -
наказываются ограничением воли на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на тот самый срок.
3. Действия, предусмотренные частями первой или второй этой статьи, которые привели к гибели людей или других тяжелых следствий, -
наказываются лишением свободы на срок от семы до двенадцати лет.Вторая часть, самое то.
Василий - не придурок. Он поставил кацапский флаг возле того места, где распологается фракция опзж в местном горсовете. Аплодисменты в поддержку акции Василия, который дал понять всем чьи интересы отстаивает опзж и на кого работает.
https://www.facebook.com/valentyn.krasnoperov?__cft__[0]=AZXP_GPT_E6XXmCO2u3pZt9j0XSNtUtVAPgp0-5oIAWWeGABRz8KcZacjaEyV0owxEUjVSA1G32g6JgIZj14iWa2Y_kk7Prj093c3ICg7VmFgZNdZFtGJnDBqCl7tyEzot4&__tn__=-UC%2CP-R Valentyn Krasnoperov
https://www.facebook.com/valentyn.krasnoperov/posts/3909343232485000?__cft__[0]=AZXP_GPT_E6XXmCO2u3pZt9j0XSNtUtVAPgp0-5oIAWWeGABRz8KcZacjaEyV0owxEUjVSA1G32g6JgIZj14iWa2Y_kk7Prj093c3ICg7VmFgZNdZFtGJnDBqCl7tyEzot4&__tn__=%2CO%2CP-R 4 год ·
Місцевий патріот Василь приніс в Слов'янську міську раду російський прапор і поставив його коло фракції ОПЗЖ. Яка тероризує місто. Аби показати хто їх господар.
Для місцевих абсолютно зрозуміло хто поставив і кому поставив. Бо ОПЗЖ відверто піддістало всіх нарназі. Блокує все, що можна. Місто розсипаєтсья на очах. А вони блокують прийняття бюджету і доводять місто до соціально-економічної катастрофи. Хочуть цим паралельно російським провокаціям, розгойдати ситуацію в тилу.
Не знаючи контексту багато хто вже зробив висновки, що патріотів в Слов'янську немає, СБУ не працює а російський прапор носить хто хоче і може.
Повірте, якби хтось вивісив той прапор там аби попропагувати рускій мір, йому б начистили пику.
А місцевих я розумію. І не розумію владу. Вже пора пакувати тварєй.
Сподіваюся цей яскравий флешмоб
https://www.facebook.com/pan.Vasilii?__cft__[0]=AZXP_GPT_E6XXmCO2u3pZt9j0XSNtUtVAPgp0-5oIAWWeGABRz8KcZacjaEyV0owxEUjVSA1G32g6JgIZj14iWa2Y_kk7Prj093c3ICg7VmFgZNdZFtGJnDBqCl7tyEzot4&__tn__=-]K-R Пан Василь
зверне увагу на ситуацію в місті. Як мінімум можна просто ввести вже ВЦА і не мучати місто. Як максимум вже брати за жопу друзів Кремля.
У нас, у Полтаві, у міській раді, ублюдки з ЄС вступили в коаліцію з ОПЗЖ і За Майбутнє.
Хоча Свобода і Слуга Народу пропонували їм створити коаліцію з ними. Але вони ПРИНЦИПОВО обрали кацапів - ОПЗЖ і За Майбутнє.
Соєве кодло - це антиукраїнські паскуди.
"За ділами їх пізнаєте їх" (с)
Общеизвестный факт - журналист, древнейшая профессия.... И подозреваю, с низкой социальной ответственностью...
Цікаво, а що було би із цим мудаком, якби він на окупованій частині Донбасу, так проніс прапор України? От що би з ним зробили адепти Руського миру? Пропоную з ними, робити те саме.
СБУ ЩО СПИТЬ?
На подвад цього заносщика кацапського правпора як мінімум