Авторка фейку про "розп'ятого хлопчика" Пишняк: Росіяни не вважають нас людьми, дітей у школі обзивають "хохлами" і "бандерівцями". ВIДЕО

Запустивши в медіа фейк про "розп'ятого хлопчика в трусиках" Галина Пишняк скаржиться, що в Росії, де вона тепер живе з сім'єю, її і близьких дискримінують за національною ознакою.

Про це вона розповіла в інтерв'ю російському телеканалу "Дождь", інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо там дитина щось зробила - діти посварилися, діти ще щось - вони відразу: вали в свою Україну, тебе тут ніхто не чекав. ... хохлами називали ... У мене у старшого і бійка була в школі на цьому тлі", - говорить Пишняк.

Жінка, сім'я якої отримала громадянство РФ, каже, що росіяни однаково ставляться як до жителів західної, так і до жителів східної України.

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"Неважливо, яких ти поглядів. Все, Україна - це ворог, і все. Звідки ти - звідти? Не цікавить. Все, ти - Україна", - пояснила вона.

Зараз Пишняк живе в Смоленській області. Як і чоловік, колишній "беркутівець", вона працює відеооператором в охоронній фірмі. Пара виховує п'ятьох дітей.