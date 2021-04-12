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Авторка фейку про "розп'ятого хлопчика" Пишняк: Росіяни не вважають нас людьми, дітей у школі обзивають "хохлами" і "бандерівцями". ВIДЕО

Запустивши в медіа фейк про "розп'ятого хлопчика в трусиках" Галина Пишняк скаржиться, що в Росії, де вона тепер живе з сім'єю, її і близьких дискримінують за національною ознакою.

Про це вона розповіла в інтерв'ю російському телеканалу "Дождь", інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо там дитина щось зробила - діти посварилися, діти ще щось - вони відразу: вали в свою Україну, тебе тут ніхто не чекав. ... хохлами називали ... У мене у старшого і бійка була в школі на цьому тлі", - говорить Пишняк.

Жінка, сім'я якої отримала громадянство РФ, каже, що росіяни однаково ставляться як до жителів західної, так і до жителів східної України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Авторка фейку про розп'ятого українцями хлопчика Галина Пишняк шкодує про сказане: "Ця історія обернулася в гірший бік для моєї сім'ї". ВIДЕО

"Неважливо, яких ти поглядів. Все, Україна - це ворог, і все. Звідки ти - звідти? Не цікавить. Все, ти - Україна", - пояснила вона.

Зараз Пишняк живе в Смоленській області. Як і чоловік, колишній "беркутівець", вона працює відеооператором в охоронній фірмі. Пара виховує п'ятьох дітей.

Автор: 

росія (65934) українці (2547) фейк (749)


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Топ коментарі
+79
надеюсь этой ************ будет еще хуже. за свои слова и дела приходит время отвечать
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12.04.2021 20:56
+70
Никто не любит предателей. Вы никто. Не украинцы, и не россияне. Просто никто
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12.04.2021 20:57
+53
Биомусор
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12.04.2021 20:57
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Скрєпна казати «біндєравцамі»)))
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12.04.2021 21:41 Відповісти
хохол довше у вжитку.
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12.04.2021 22:10 Відповісти
все верно, тут ты тварь свиноруска, а там бандеровка.
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12.04.2021 21:44 Відповісти
Ну так сама же против Украины настраивала и фейки за 30 сребренников распространяла. Теперь жри, не подавись.
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12.04.2021 21:47 Відповісти
Ой, як добре, що такі падлюки як ця повтікали з України. Ась якби ВСІ!!! Ціни їм не було б!
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12.04.2021 21:49 Відповісти
На куя я смотрю этот тупой бред ржавой канистры ,переживать как там она .......
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12.04.2021 21:52 Відповісти
чо переживати? порадіти, що вона там ніхто.
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12.04.2021 22:11 Відповісти
Кацапи дивні тварини!-я щиро рахую, що недостойний називатись «Бандерівцем»!
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12.04.2021 21:54 Відповісти
вважаю*, рахують овець в отарі.
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13.04.2021 03:22 Відповісти
а по суті написаного, зауважень не маєш? Так чого визвірився?
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13.04.2021 21:09 Відповісти
вважаю
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16.04.2021 18:35 Відповісти
А сколько бурятов сгорело в танках после вранья этой ненормальной особы? Бурятов жалко, не дождавшись дождя к урожаю сгореть в танке, а могли сеять , пахать, юрту благовониями наполнять.
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12.04.2021 22:01 Відповісти
Тебе правда их жалко? Мне нет.
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13.04.2021 03:23 Відповісти
викорстані гандони
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12.04.2021 22:05 Відповісти
Хахли й є, Українці на расєйскую фєдєрастію не їздять. З Бандерівцями звісно кацапи помилились бо тупі та дурнуваті.
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12.04.2021 22:07 Відповісти
Натура у москалів однакова, де би вони не зростали
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12.04.2021 22:14 Відповісти
Москалі завжди, - як хижі круки, -
До чужого ласі і моторні,
Дай їм тільки пальця, - і їх руки
Скоро в вас опиняться на горлі.

(написано 2005-2006 року)
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13.04.2021 00:05 Відповісти
Виборці шмарія і зажопи думають, що до них кацапчики будуть ставитись інакше?
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12.04.2021 22:15 Відповісти
Треба на її адресу слати листи з маркою, де Степан Бандера і Слава Україні. А в середину класти інструкцію для шпигунів. Явки, паролі...
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12.04.2021 22:26 Відповісти
А ее вышкребков в контакте и одноглазиках каждый день поздравлять с днем юного бандеровца.
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12.04.2021 23:39 Відповісти
Ваня, приклад покузуй, а не язиком чешеш.
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13.04.2021 08:45 Відповісти
на два фронта не справиться, бізнес у нього "не стоїть", а цілий день за ТЮлькою марити та огризатись на форумі, ось і спати пора.
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13.04.2021 21:13 Відповісти
Терпите. Скоро Ленин оживёт.
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12.04.2021 23:02 Відповісти
открою тебе секрет/истину )) Они вообще никого за людей не считают! А себя и подавна! Это просто СКОТ!!!!
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12.04.2021 23:06 Відповісти
Россия не считают нас людьми - жрите не обляпайтесь.
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12.04.2021 23:12 Відповісти
а ви просто пітори
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12.04.2021 23:49 Відповісти
но лавное что потерная тварь не кается за вранье свое гнусное
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13.04.2021 00:42 Відповісти
А на що вона розраховувала? Це тут вони "руськіє", а там "хахли па жизні". Хахлуха і все!
Це у кремлівських пропагандонів вона - херой. А на московії простим росіянам вона конкурент. Роботи нема. Житла нема. А тут ще хахлуха приперлася. Понаїхали тут.

Однією тварюкою менше в Україні.
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13.04.2021 01:02 Відповісти
Репоеды совсем ох@ели. Каких-то личинок даунбасских бандеровцами называют. Это звание еще заслужить надо
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13.04.2021 08:55 Відповісти
"Почему так, почему так?" Да потому что вы нацисты и вы ими были всегда, вы враждебны к иным народам, даже к своим согражданам других национальностей. Просто у дурочки с Донбасса не хватает смелости и ума сказать это. К слову сказать, у этой самашечей беженки и у расеянцев есть одна общая черта - все им должны и все их обижают. И в этом они родственны.
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13.04.2021 09:53 Відповісти
Запустившая в медиа фейк о "распятом мальчике в трусиках" Галина Пышняк жалуется, что в России, где она теперь живет с семьей, ее и близких дискриминируют по национальному признаку. Источник: https://censor.net/ru/v3259246

КОНЧЕНА ХУДОБА, БАЖАЮ ІЙ ЗДОХНУТИ В МОСКОВІЇ І НІКОЛИ НЕ З ЯВЛЯТИСЬ В
УКРАЇНІ І ІЙ СІМ Ї
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13.04.2021 13:12 Відповісти
Дебильность - она прет из таких сразу.
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13.04.2021 19:47 Відповісти
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