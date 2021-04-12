Авторка фейку про "розп'ятого хлопчика" Пишняк: Росіяни не вважають нас людьми, дітей у школі обзивають "хохлами" і "бандерівцями". ВIДЕО
Запустивши в медіа фейк про "розп'ятого хлопчика в трусиках" Галина Пишняк скаржиться, що в Росії, де вона тепер живе з сім'єю, її і близьких дискримінують за національною ознакою.
Про це вона розповіла в інтерв'ю російському телеканалу "Дождь", інформує Цензор.НЕТ.
"Якщо там дитина щось зробила - діти посварилися, діти ще щось - вони відразу: вали в свою Україну, тебе тут ніхто не чекав. ... хохлами називали ... У мене у старшого і бійка була в школі на цьому тлі", - говорить Пишняк.
Жінка, сім'я якої отримала громадянство РФ, каже, що росіяни однаково ставляться як до жителів західної, так і до жителів східної України.
"Неважливо, яких ти поглядів. Все, Україна - це ворог, і все. Звідки ти - звідти? Не цікавить. Все, ти - Україна", - пояснила вона.
Зараз Пишняк живе в Смоленській області. Як і чоловік, колишній "беркутівець", вона працює відеооператором в охоронній фірмі. Пара виховує п'ятьох дітей.
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До чужого ласі і моторні,
Дай їм тільки пальця, - і їх руки
Скоро в вас опиняться на горлі.
(написано 2005-2006 року)
Це у кремлівських пропагандонів вона - херой. А на московії простим росіянам вона конкурент. Роботи нема. Житла нема. А тут ще хахлуха приперлася. Понаїхали тут.
Однією тварюкою менше в Україні.
КОНЧЕНА ХУДОБА, БАЖАЮ ІЙ ЗДОХНУТИ В МОСКОВІЇ І НІКОЛИ НЕ З ЯВЛЯТИСЬ В
УКРАЇНІ І ІЙ СІМ Ї