Розвідка не здійснює операції самостійно, це інструмент державної політики, - ексголова СЗР Гвоздь. ВIДЕО

Офіційно Служба зовнішньої розвідки Ізраїлю (Моссад) була сформована 1 квітня 1951 року.

Про це розповів в інтерв'ю з нагоди 70-річчя Моссада голова Служби зовнішньої розвідки України (2014-2016 рр.), генерал-лейтенант, доктор військових наук Віктор Гвоздь, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Моссад виник не в 1951 році, а був ще з 1920-х. З отриманням незалежності в Ізраїлі створили і політичну, і військову розвідку, і контррозвідку, і загони спецпризначення.

"Моссад - унікальна організація з величезним досвідом бойової та оперативної роботи і славиться проведенням своїх операцій. Основне завдання Моссада - збір інформації, а друга частина - проведення спецоперацій", - повідомив доктор військових наук.

Гвоздь показав книгу "Таємна історія Моссада", в якій його товариш Меїр Даган, який керував Службою зовнішньої розвідки Ізраїлю, написав, що все в ній неправда. "Ось це реальний принцип роботи Моссада, який ніколи про себе не розповідає: що менше інформації і більше чуток, то краще", - зазначив ексголова СЗР.

Він нагадав, що розвідка виконує завдання на території інших країн. Іноді співробітники перетинають "тонку лінію" дозволеного міжнародним правом (знищення спецслужбами США терористів в Іраку, отруєння російськими шпигунами і подібне). "Маю особливо підкреслити такий момент, що такі операції проводяться, коли є політична воля керівництва держави. Сама розвідка не йде на такі операції. Розвідка не є політичною організацією, яка здійснює якісь дії самостійно. Це інструмент держави, державної політики", - каже Гвоздь, уточнюючи, що інформацію про операції оприлюднить тільки уряд.