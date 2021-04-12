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Розвідка не здійснює операції самостійно, це інструмент державної політики, - ексголова СЗР Гвоздь. ВIДЕО

Офіційно Служба зовнішньої розвідки Ізраїлю (Моссад) була сформована 1 квітня 1951 року.

Про це розповів в інтерв'ю з нагоди 70-річчя Моссада голова Служби зовнішньої розвідки України (2014-2016 рр.), генерал-лейтенант, доктор військових наук Віктор Гвоздь, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Моссад виник не в 1951 році, а був ще з 1920-х. З отриманням незалежності в Ізраїлі створили і політичну, і військову розвідку, і контррозвідку, і загони спецпризначення.

"Моссад - унікальна організація з величезним досвідом бойової та оперативної роботи і славиться проведенням своїх операцій. Основне завдання Моссада - збір інформації, а друга частина - проведення спецоперацій", - повідомив доктор військових наук.

Гвоздь показав книгу "Таємна історія Моссада", в якій його товариш Меїр Даган, який керував Службою зовнішньої розвідки Ізраїлю, написав, що все в ній неправда. "Ось це реальний принцип роботи Моссада, який ніколи про себе не розповідає: що менше інформації і більше чуток, то краще", - зазначив ексголова СЗР.

Він нагадав, що розвідка виконує завдання на території інших країн. Іноді співробітники перетинають "тонку лінію" дозволеного міжнародним правом (знищення спецслужбами США терористів в Іраку, отруєння російськими шпигунами і подібне). "Маю особливо підкреслити такий момент, що такі операції проводяться, коли є політична воля керівництва держави. Сама розвідка не йде на такі операції. Розвідка не є політичною організацією, яка здійснює якісь дії самостійно. Це інструмент держави, державної політики", - каже Гвоздь, уточнюючи, що інформацію про операції оприлюднить тільки уряд.

Автор: 

Моссад (7) СЗР (125) Гвоздь Віктор (7)


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Топ коментарі
+9
Разведка не проводит операции самостоятельно, это инструмент государственной политики, - экс-глава СВР Гвоздь - Цензор.НЕТ 392
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12.04.2021 23:48
+1
СБУ не берет взятки самостоятель... извините, кто-то звонит в дверь.
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12.04.2021 23:39
+1
Когда-то и брат Вовка напишет книгу о своих важных операциях.
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12.04.2021 23:47
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СБУ не берет взятки самостоятель... извините, кто-то звонит в дверь.
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12.04.2021 23:39 Відповісти
Разведка не проводит операции самостоятельно, это инструмент государственной политики, - экс-глава СВР Гвоздь - Цензор.НЕТ 392
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12.04.2021 23:48 Відповісти
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13.04.2021 00:05 Відповісти
Нема питань,яка держава,такі і її інституціі !!!))))
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12.04.2021 23:46 Відповісти
Когда-то и брат Вовка напишет книгу о своих важных операциях.
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12.04.2021 23:47 Відповісти
Назва вже є -"Маячня сивого Віслючка" !!!!)))
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12.04.2021 23:49 Відповісти
Іншими словами, якщо викрадення Чауса і було - то це лише за розпорядженням з найвищого кабінету держави.

РS; державу не конкретизую, це цілком могли бути і касапи.
І навіть румуни...
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13.04.2021 00:29 Відповісти
"чем меньше информации и больше слухов, тем лучше" - сказал разведчик...

лже-разведчик на самом деле, по существу - вор и барыга
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13.04.2021 04:30 Відповісти
Гвоздь показал книгу "Тайная история Моссада", в которой его товарищ Меир Даган, руководивший Службой внешней разведки Израиля/ Израиль не поддержал антироссийскую резолюцию на Генеральной Ассамблее ООН и отказался присоединяться к антироссийским санкциям/ Начато уголовное производство по факту незаконного въезда в оккупированный Крым депутатов Кнессета, - прокуратура АРК./ Нетаньяху с военной делегацией посетил Россию. Израильский "Энерджи" вышел с заголовком "Новый военный союз./ Нетаньяху чаще всех прилетал в Москву ,к Путину. Мне очень приятно, что у нас налажен очень тесный контакт, - сказал Путин, отмечая частоту визитов израильского премьера / В бандформированиях террористов ДНР служат израильские наёмники.
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13.04.2021 09:24 Відповісти
Виходить Зонтов теж здійснював державну політику з хабарями?!
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13.04.2021 10:58 Відповісти
 
 