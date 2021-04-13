Для Путіна війна з Україною - це передвиборча технологія, - віцепрем'єрка Стефанішина. ВIДЕО
Загострення ситуації у відносинах з Україною є вигідним для президента РФ Володимира Путіна, який таким чином піднімає свої рейтинги.
Про це в ефірі телеканалу ICTV заявила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Для Путіна війна - це спосіб підняти рейтинги, це передвиборча технологія. Плануються вибори в Держдуму. І на тлі внутрішньополітичних криз, війна - це визнана стратегія виборів", - зазначила Стефанішина. За її словами, так Путін намагається відволікти громадян РФ.
Чиновниця наголосила, що Україна очікує посилення санкцій проти Росії, якщо РФ загострюватиме ситуацію.
"Обов'язково буде стурбованість, обов'язково буде велика стурбованість, але ми вважаємо, що ми сьогодні не можемо говорити тільки про політичні заклики. Ми очікуємо дій. Важливо говорити про посилення санкцій. Важливо говорити про потенційне запровадження санкцій проти вузького кола Путіна. Важливо говорити сьогодні також про зупинення "Північного потоку-2" як елемента протидії гібридній геополітичній загрозі Російській Федерації", - сказала Стефанішина.
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https://www.youtube.com/watch?v=a5pGpZ1ixJQ
Цинично прямо и очень страшно ,,,
А вот статья из POLITICO
Может ли Украина развернуть оружие американского производства против россиян?
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«Джавелины - это оборонительное оружие, и Соединенные Штаты ожидают, что Украина будет использовать их ответственно и стратегически, когда это необходимо в оборонительных целях», - сказал официальный представитель Пентагона Майк Ховард.
Если Javelins должны были быть перемещены, это не обязательно означает, что они будут использованы - по оценке Киева, порог для фактического применения оружия еще не достигнут, по словам двух украинцев, знакомых с обсуждениями. По их словам, это будет красная линия, если российские танки перейдут на территорию Украины.
Нынешнее движение России в Восточной Европе - это именно тот сценарий, которому была разработана продажа Javelin, заявили два бывших высокопоставленных чиновника министерства обороны США, знакомые с соглашением.
«Я уверен, что идет обсуждение», - сказал этот человек. «Это и ежу понятно».
Чиновник, близкий к президенту Украины Владимир Зеленский, сказал, что какие-либо обсуждения о перемещении Javelin не доходили до президентского уровня и что не было принято никаких решений о том, размещать ли их. Зеленский стремится к снижению напряженности, поэтому он, естественно, не будет склонен перемещать оружие на восток, сказал другой человек, близкий к президенту Украины.И так далее...
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Andrei Piontkovsky
@apiontkovsky
·https://twitter.com/apiontkovsky/status/1381757903057588226 3 год
С утра 12.04 наступило новое качество. Русские фашисты- от Путина и Лаврова до Коца и Пегова- сбросили все маски и уже не ищут для оправдания никаких распятых мальчиков. Они с ликующим торжеством грозят массированным наступлением с целью уничтожения украинской государственности.