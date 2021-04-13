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Новини Відео Агресія Росії проти України
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Для Путіна війна з Україною - це передвиборча технологія, - віцепрем'єрка Стефанішина. ВIДЕО

Загострення ситуації у відносинах з Україною є вигідним для президента РФ Володимира Путіна, який таким чином піднімає свої рейтинги.

Про це в ефірі телеканалу ICTV заявила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Для Путіна війна - це спосіб підняти рейтинги, це передвиборча технологія. Плануються вибори в Держдуму. І на тлі внутрішньополітичних криз, війна - це визнана стратегія виборів", - зазначила Стефанішина. За її словами, так Путін намагається відволікти громадян РФ.

Чиновниця наголосила, що Україна очікує посилення санкцій проти Росії, якщо РФ загострюватиме ситуацію.

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"Обов'язково буде стурбованість, обов'язково буде велика стурбованість, але ми вважаємо, що ми сьогодні не можемо говорити тільки про політичні заклики. Ми очікуємо дій. Важливо говорити про посилення санкцій. Важливо говорити про потенційне запровадження санкцій проти вузького кола Путіна. Важливо говорити сьогодні також про зупинення "Північного потоку-2" як елемента протидії гібридній геополітичній загрозі Російській Федерації", - сказала Стефанішина.

Автор: 

путін володимир (24095) санкції (12074) Стефанішина Ольга віцепрем’єр (361)


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Топ коментарі
+11
А ну скажіть прихильники зелених.Чому війна не закінчується? Вам зараз прикольно і смішно?
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13.04.2021 01:35
+8
таж Порох досі заробляє... Ніяк його не відженуть...
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13.04.2021 01:46
+5
Из сети... Послание Байдена - " Московия получит гуманитарные окорочка ТОЛЬКО после сдачи ВСЕГО ядерного оружия и деоккупации ВСЕХ оккупированных ими земель!". Шах и Мат кацапы
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13.04.2021 01:53
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...походу, бронепамперсы для вальдемара на Алике в закупке оказались весьма дорогими для украинского бюджета
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13.04.2021 01:33 Відповісти
А ну скажіть прихильники зелених.Чому війна не закінчується? Вам зараз прикольно і смішно?
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13.04.2021 01:35 Відповісти
таж Порох досі заробляє... Ніяк його не відженуть...
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13.04.2021 01:46 Відповісти
Дайте Зелі ще 100 днів
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13.04.2021 05:22 Відповісти
за что ви его так ненавідіте ?
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13.04.2021 07:05 Відповісти
потому что президентство шута горохового вже вписано позорними сторінками в Історії України, за які нащадкам буде соромно.
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13.04.2021 18:13 Відповісти
Другими словами Стефанишина признаёт наличие на рассеи конкурентной демократической системы выборов
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13.04.2021 01:36 Відповісти
Та не .Просто путин боится погоняло =Вова 3%.
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13.04.2021 01:59 Відповісти
угу.. у Куйла цуцванг .. полезет - получит писты и демонтаж параши, ну и позор на века.. не полезет - даже все его ярые сторонники будут кричать что оно ссыкун... Выбор не велик...
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13.04.2021 01:37 Відповісти
да, окружив Украину войсками, власть РФ загнала себя в тупик. Времена уже не те, чтоб людей вот так просто убивать тысячами.
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13.04.2021 07:39 Відповісти
Война с Украиной откроет для Хутина ящик пандоры.Он неминуемо увязнет в этой войне, причем всеми своими основными силами. Поток гробов и признаки слабости режима приведут к революции и вспышкам сепаратизма по всей россии, а Китай уж точно не упустит такой шанс. (с)
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13.04.2021 01:45 Відповісти
Из сети... Послание Байдена - " Московия получит гуманитарные окорочка ТОЛЬКО после сдачи ВСЕГО ядерного оружия и деоккупации ВСЕХ оккупированных ими земель!". Шах и Мат кацапы
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13.04.2021 01:53 Відповісти
Или Вова заберет всех в рай, или Джо заберет Вову в Гаагу - интрига сохраняется! (с)
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13.04.2021 02:08 Відповісти
Чтобы забрать Вову в Гаагу, надо сначала победить РФ, по другому не выйдет, а это третья мировая и последняя для всего человечества, так ради чего все это делать, им есть что терять, так стоит ли оно того с любой точки зрения жителей Америки?
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13.04.2021 05:45 Відповісти
Путь в никуда,это чисто РАБссиянская фишка... .,хоть сЦаризм,хоть социализм или коммунзм,результат в итоге Пшик... и Мавзолей чЛенина в назидание баранам Шариковым...,беготня вокруг озера Лебединого....,это вам не Омерика или Япония...
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13.04.2021 05:39 Відповісти
Фейгин -Розважаев -
Запас прочности. Беседа с Фёдором Крашенинниковым

https://www.youtube.com/watch?v=a5pGpZ1ixJQ

Цинично прямо и очень страшно ,,,
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13.04.2021 05:41 Відповісти
Кадиллак Дженерал моторс Генри Лиланда соревнуется с Генри Фордом из Форд Мотор...,это вам не Жигули украденные у итальянцев не совернуются с маркой победа украденной у немецкой Опель капитан
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13.04.2021 05:50 Відповісти
Эта дамочка эксперт что знаемом-понимает...
А вот статья из POLITICO
Может ли Украина развернуть оружие американского производства против россиян?
............

«Джавелины - это оборонительное оружие, и Соединенные Штаты ожидают, что Украина будет использовать их ответственно и стратегически, когда это необходимо в оборонительных целях», - сказал официальный представитель Пентагона Майк Ховард.

Если Javelins должны были быть перемещены, это не обязательно означает, что они будут использованы - по оценке Киева, порог для фактического применения оружия еще не достигнут, по словам двух украинцев, знакомых с обсуждениями. По их словам, это будет красная линия, если российские танки перейдут на территорию Украины.
Нынешнее движение России в Восточной Европе - это именно тот сценарий, которому была разработана продажа Javelin, заявили два бывших высокопоставленных чиновника министерства обороны США, знакомые с соглашением.
«Я уверен, что идет обсуждение», - сказал этот человек. «Это и ежу понятно».
Чиновник, близкий к президенту Украины Владимир Зеленский, сказал, что какие-либо обсуждения о перемещении Javelin не доходили до президентского уровня и что не было принято никаких решений о том, размещать ли их. Зеленский стремится к снижению напряженности, поэтому он, естественно, не будет склонен перемещать оружие на восток, сказал другой человек, близкий к президенту Украины.И так далее...
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13.04.2021 05:50 Відповісти
Стефанишина права, это вполне реальный сценарий - либо маленькая победоносная война, либо признание ОРДЛО и ввод частей, как миротворцев, но это будет после завершения строительства СП-2 ближе к выборам поздним летом или ранней осенью.
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13.04.2021 05:51 Відповісти
На РАБссии соревнуются только КГБисты с ГРУшниками..кто больше убъет народу.....быдло позорное....
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13.04.2021 05:52 Відповісти
Что РАБссия ...что СССР...ИТОГ будет одинаковый ...ПУСТАЯ мавзолейная Швабра...
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13.04.2021 05:54 Відповісти
Мифологемы закончились Крысы Мавзолейные...Пора в ящик....,СССр сдох тихо и без единого выстрела...,пора повторить подвиг Матросова...РАБссиянцы сдохните тихо....стадо баранов...
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13.04.2021 05:57 Відповісти
Это бред...Есть выборы, нет выборов - Россия от Украины не отвяжется. Это для них вопрос выживания, а не выборов. А рейтинги - то таке. Их и нарисовать можно. Спросите у Разумкова
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13.04.2021 06:01 Відповісти
Майдан на РАБссии?да ни в жысть... Холопское быдло не пойдет против ЧеКиздонов 300 лет монголы издевались над РАБссией потом пришли Немцы еще 304 года... Карма такая нищебродская....
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13.04.2021 06:04 Відповісти
Путлер пришел на 300 лет чуваки...
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13.04.2021 06:06 Відповісти
что она мелет? какой рейтинг может быть у царя? да ему плевать на рейтинги, сколько нужно столько и нарисуют)))
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13.04.2021 06:07 Відповісти
Хрюкните Мантру про один народ...крысы Мавзолейные... рассмешите меня...
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13.04.2021 06:10 Відповісти
Рейтинг Лукашеску 80%,...Зелемойского 73 %,....у самого КГБиста на пеньках было 78%... проценты рисует одна КОНТОРА чуваки...для тех кто не в танке...
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13.04.2021 06:13 Відповісти
Ну да. Он готовится к выборам. И Навального запустил. Он пройдет в Думу и будет оппозицией. Прямо Netflix какой-то.
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13.04.2021 06:19 Відповісти
А ответ не про один народ... Украина-РАБссия я нашел как ни странно...у Карла Маркса... Удачного дня.Поехал я работу работать...
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13.04.2021 06:22 Відповісти
та ти ж одна із перших чкурнеш на чартері, а потім роздаватимеш поради з хвейсбуку.
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13.04.2021 06:27 Відповісти
И я как она такого ж мнения
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13.04.2021 06:38 Відповісти
https://twitter.com/apiontkovsky
https://twitter.com/apiontkovsky

Andrei Piontkovsky

@apiontkovsky

·https://twitter.com/apiontkovsky/status/1381757903057588226 3 год

С утра 12.04 наступило новое качество. Русские фашисты- от Путина и Лаврова до Коца и Пегова- сбросили все маски и уже не ищут для оправдания никаких распятых мальчиков. Они с ликующим торжеством грозят массированным наступлением с целью уничтожения украинской государственности.
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13.04.2021 06:42 Відповісти
Дура баба ,***** себе нарисует столько процентов сколько ему захочется а пропагондоны с Вата ТВ вотрут вате всё что угодно ...
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13.04.2021 07:42 Відповісти
Ну сколько можно молоть чушь? Эта курица не в курсе, что на роиссе уже давно нет выборов?
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13.04.2021 08:11 Відповісти
*****, а ця сосна корабельна звідки витесалася у віцепрем'єри? цікаво кому ж ця смоктала?
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13.04.2021 10:45 Відповісти
Дура, ты упускаешь психологию этого упыря. Иди книжки читай.
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13.04.2021 10:50 Відповісти
Интересно: мамы/родственники погибших рос.солдат проголосуют ЗА *****?
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13.04.2021 11:34 Відповісти
 
 