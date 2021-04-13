Для Путіна війна з Україною - це передвиборча технологія, - віцепрем'єрка Стефанішина. ВIДЕО

Загострення ситуації у відносинах з Україною є вигідним для президента РФ Володимира Путіна, який таким чином піднімає свої рейтинги.

Про це в ефірі телеканалу ICTV заявила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Для Путіна війна - це спосіб підняти рейтинги, це передвиборча технологія. Плануються вибори в Держдуму. І на тлі внутрішньополітичних криз, війна - це визнана стратегія виборів", - зазначила Стефанішина. За її словами, так Путін намагається відволікти громадян РФ.

Чиновниця наголосила, що Україна очікує посилення санкцій проти Росії, якщо РФ загострюватиме ситуацію.

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"Обов'язково буде стурбованість, обов'язково буде велика стурбованість, але ми вважаємо, що ми сьогодні не можемо говорити тільки про політичні заклики. Ми очікуємо дій. Важливо говорити про посилення санкцій. Важливо говорити про потенційне запровадження санкцій проти вузького кола Путіна. Важливо говорити сьогодні також про зупинення "Північного потоку-2" як елемента протидії гібридній геополітичній загрозі Російській Федерації", - сказала Стефанішина.