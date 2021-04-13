"Їхали з надією. Очікували - багатюща країна, великі можливості. Виявилося не зовсім так", - житель Луганщини, який втік до Росії, поскаржився пропагандистам на рівень життя в РФ. ВIДЕО

Житель Луганщини, який втік з окупованої частини Луганщини в російське Гуково, поскаржився місцевим пропагандистам на рівень життя в РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, чоловік розповів про реальну ситуацію під час опитування, яке проводила знімальна група з Ростова-на-Дону. Відеозапис невеликого інтерв'ю опублікував представник Донецької області в українській делегації в ТКГ Денис Казанський.

"Я не зовсім місцевий. Я з ЛНР. Я дивлюся, що там і що тут ... Загалом, їхали сюди з великою надією ... Розчарування. Розчарування в рівні зарплат, в рівні життя ... Очікували - багатюща країна, великі можливості, а виявилося не зовсім так", - розповів чоловік на запису.

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