Заввідділення і лікар столичної лікарні № 8 вимагали хабар за надання безкоштовних послуг. ВIДЕО (оновлено)
Правоохоронці затримали на передачі хабаря завідувача патологоанатомічного відділення та лікаря-патологоанатома Київської міської клінічної лікарні №8.
За даними джерела Цензор.НЕТ в правоохоронних органах, хабарі мали системний характер і їх брали з родичів померлих за додаткові послуги, які повинні надаватися безкоштовно.
Нам вдалося зв'язатися з одним із потерпілих, який попросив не вказувати його прізвище. Він також надав відео свого спілкування з лікарями.
"Я, коли прийшов до завідувача, там ще бабуся сиділа, яка намагалася забрати тіло дідуся і їй не хотіли видавати", - розповів Сергій.
"Мені сказали, що я повинен заплатити за те, що вони його забрали в морг, за зберігання тіла, бальзамування і інше. Попросив пояснити, чому державна структура за це вимагає гроші. Кажу їм: "Хлопці, якось не дуже гарно виходить, хоч похорон пенсіонерів у нас має бути безкоштовним". Батько багато років пропрацював на кількох відомих в країні заводах. Я спочатку відмовився платити, але мені почали телефонувати. Коли я приїхав і сказав, що готовий платити, у мене взяли гроші, але квитанції, які обіцяли, не виписали".
За словами Сергія, його батько помер удома, він довго хворів. І його смерть не пов'язана з коронавірусом.
"Контакти тих, з ким слід зв'язатися в морзі, мені дала лікар, яка разом з поліцією приїхала додому до батька, щоб констатувати факт смерті. У морзі мені нарахували 14600 грн. Я звернувся в поліцію", - додав він.
Сергій уточнив, що, як йому пояснили в поліції, він не єдиний потерпілий, є й інші. Поки представники правоохоронних органів не коментують сьогоднішні події в морзі столичної лікарні, але як стало відомо Цензор.НЕТ з власних джерел, патологоанатоми були затримані за ст. 208 КПК України при передачі суми в 5 тисяч гривень.
У столичній прокуратурі повідомили, що зазначені працівники лікарні систематично вимагали від родичів померлих грошові кошти за прискорення проведення розтину тіл, зберігання їх в холодильних камерах, миття, одягання і підготовку до поховання. При цьому послуги, за які працівники лікарні брали гроші, згідно з нормативно-правовими актами МОЗ надаються безкоштовно.
Лікарів затримали на одержанні чергової неправомірної вигоди від громадянина за підготовку і видачу тіла жінки, яка померла від COVID-19.
Зараз вирішується питання про повідомлення затриманим особам про підозру і обрання запобіжного заходу. Слідчі дії тривають. Встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до корупційної схеми.
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"Пентагон профінансував діалізноапаратний фільтр для крові, що усуває короновірус SARS-CoV-2 з крові, Адміністрація продовольства та ліків схвалила його для використання в невідкладних ситуаціях. Наразі його використали для лікування біля 300 пацієнтів"
https://twitter.com/DrEricDing/status/1381456817595822081
Ну а врачи конечно нагло себя ведут, не хватает ментов старой закалки, которые вдруг что, сразу по хлебалу ботинком били, сейчас хапуги нихера не боятся...
Пару дней назад видел как поймали нарколыгу за рулем, отказался проходить освидетельствования и чуть матом ментов не посылал, дык оформили, записали на камеру его отказ и отпустили дальше ездить до суда, на вопрос как так?,- ответили что не имеют права ничего сделать. А поломали бы пару ребер и отвезли в участок, сразу моралистов бы набежало, и ментов бы судили вместо того "ездюка".
Наверное потому, что мы платим налоги, которые идут на содержание деятелей, берущих зарплату с государства за ничего и обдирающих людей за то, за что им уже было уплачено из налогов.