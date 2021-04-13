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Заввідділення і лікар столичної лікарні № 8 вимагали хабар за надання безкоштовних послуг. ВIДЕО (оновлено)

Правоохоронці затримали на передачі хабаря завідувача патологоанатомічного відділення та лікаря-патологоанатома Київської міської клінічної лікарні №8.

За даними джерела Цензор.НЕТ в правоохоронних органах, хабарі мали системний характер і їх брали з родичів померлих за додаткові послуги, які повинні надаватися безкоштовно.

Нам вдалося зв'язатися з одним із потерпілих, який попросив не вказувати його прізвище. Він також надав відео свого спілкування з лікарями.

"Я, коли прийшов до завідувача, там ще бабуся сиділа, яка намагалася забрати тіло дідуся і їй не хотіли видавати", - розповів Сергій.

"Мені сказали, що я повинен заплатити за те, що вони його забрали в морг, за зберігання тіла, бальзамування і інше. Попросив пояснити, чому державна структура за це вимагає гроші. Кажу їм: "Хлопці, якось не дуже гарно виходить, хоч похорон пенсіонерів у нас має бути безкоштовним". Батько багато років пропрацював на кількох відомих в країні заводах. Я спочатку відмовився платити, але мені почали телефонувати. Коли я приїхав і сказав, що готовий платити, у мене взяли гроші, але квитанції, які обіцяли, не виписали".

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За словами Сергія, його батько помер удома, він довго хворів. І його смерть не пов'язана з коронавірусом.

"Контакти тих, з ким слід зв'язатися в морзі, мені дала лікар, яка разом з поліцією приїхала додому до батька, щоб констатувати факт смерті. У морзі мені нарахували 14600 грн. Я звернувся в поліцію", - додав він.

Сергій уточнив, що, як йому пояснили в поліції, він не єдиний потерпілий, є й інші. Поки представники правоохоронних органів не коментують сьогоднішні події в морзі столичної лікарні, але як стало відомо Цензор.НЕТ з власних джерел, патологоанатоми були затримані за ст. 208 КПК України при передачі суми в 5 тисяч гривень.

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У столичній прокуратурі повідомили, що зазначені працівники лікарні систематично вимагали від родичів померлих грошові кошти за прискорення проведення розтину тіл, зберігання їх в холодильних камерах, миття, одягання і підготовку до поховання. При цьому послуги, за які працівники лікарні брали гроші, згідно з нормативно-правовими актами МОЗ надаються безкоштовно.

Лікарів затримали на одержанні чергової неправомірної вигоди від громадянина за підготовку і видачу тіла жінки, яка померла від COVID-19.

Зараз вирішується питання про повідомлення затриманим особам про підозру і обрання запобіжного заходу. Слідчі дії тривають. Встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до корупційної схеми.

Заввідділення і лікар столичної лікарні № 8 вимагали хабар за надання безкоштовних послуг 01

Автор: 

хабар (4729) Київ (19640) смерть (6777)


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Топ коментарі
+14
После этого будет статья о мизерных зарплатах у медработников и что в гамериках им платят больше. Не устану повторять за всю жизнь видел только одного нищего доктора. И то потому что он просто тупой. И что идут в мединститут не за зарплату, а за возможность получать благодарность в виде хрустящих купюр.
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13.04.2021 14:10 Відповісти
+9
да в любой одесской больнице без денег пальцем никто не пошевелит - от главврача до уборщицы
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13.04.2021 14:06 Відповісти
+5
Ничего этим тварям ненасытным не будет.
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13.04.2021 14:14 Відповісти
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13.04.2021 13:57 Відповісти
Боротьба зебанди наркоманів з ковідом при пандемії є ілюстрацією боротьби зебанди наркоманів з московією при вторгненні.
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13.04.2021 15:21 Відповісти
да в любой одесской больнице без денег пальцем никто не пошевелит - от главврача до уборщицы
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13.04.2021 14:06 Відповісти
После этого будет статья о мизерных зарплатах у медработников и что в гамериках им платят больше. Не устану повторять за всю жизнь видел только одного нищего доктора. И то потому что он просто тупой. И что идут в мединститут не за зарплату, а за возможность получать благодарность в виде хрустящих купюр.
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13.04.2021 14:10 Відповісти
Оце сенсація.
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13.04.2021 14:14 Відповісти
https://twitter.com/norestfor Мужик з Факєлом @norestfor

"Пентагон профінансував діалізноапаратний фільтр для крові, що усуває короновірус SARS-CoV-2 з крові, Адміністрація продовольства та ліків схвалила його для використання в невідкладних ситуаціях. Наразі його використали для лікування біля 300 пацієнтів"
https://twitter.com/DrEricDing/status/1381456817595822081
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13.04.2021 15:19 Відповісти
Ничего этим тварям ненасытным не будет.
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13.04.2021 14:14 Відповісти
В наше время ничего бесплатного не бывает, не буду точно утверждать, но когда деда умер, наша семья платила за все, почему некоторые считают что им обязаны делать что-то бесплатно?
Ну а врачи конечно нагло себя ведут, не хватает ментов старой закалки, которые вдруг что, сразу по хлебалу ботинком били, сейчас хапуги нихера не боятся...
Пару дней назад видел как поймали нарколыгу за рулем, отказался проходить освидетельствования и чуть матом ментов не посылал, дык оформили, записали на камеру его отказ и отпустили дальше ездить до суда, на вопрос как так?,- ответили что не имеют права ничего сделать. А поломали бы пару ребер и отвезли в участок, сразу моралистов бы набежало, и ментов бы судили вместо того "ездюка".
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13.04.2021 14:17 Відповісти
" наша семья платила за все, почему некоторые считают что им обязаны делать что-то бесплатно?"

Наверное потому, что мы платим налоги, которые идут на содержание деятелей, берущих зарплату с государства за ничего и обдирающих людей за то, за что им уже было уплачено из налогов.
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13.04.2021 15:50 Відповісти
Ну согласен, так должно работать это, но только не у славян, у нас этого никогда не будет, менталитет такой. В любом случае когда умер родной человек, я лично бы не смог из-за денег грызню устраивать. Я не корю и не виню если что. Каждый поступает как считает нужным.
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13.04.2021 16:08 Відповісти
Вот эти коммерсанты и пользуются тем, что люди в горе, обдирая их как липку.
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13.04.2021 16:58 Відповісти
Уже и с покойников, которых лечить не налдо, пытаюттся содрать деньги. . Страна воров и коррупционеров.
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13.04.2021 15:22 Відповісти
Візьміть у них інтерв'ю. Ви здивуєтесь, але виявиться, що вони просто обурені корупцією, що відбувається довкола... Так більшість українців, ненавидять злочинців, а самі роблять те саме. Звісно не усі беруть, бо не усі і є за що дати, але дають, ухиляються від сплати податків і багато чого іншого... То півбіди забрати тіло з моргу, а місце на цвинтарі нормальне без хабаря знайти хтось пробував?
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13.04.2021 15:40 Відповісти
пифдец ссуки! Таких не то что на нары, сразу собакам скормить, выбл...ки на чем решили зарабатывать, гореть вам в аду и вашим нащадкам до 10 колена.. 14000 за то что бы забрать с морга!!!!! Да пусть меня там навсегда оставят , когда время придет! уроды а не врачи!
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13.04.2021 15:56 Відповісти
Наглые,подлые,вонючие людишки!!!!
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13.04.2021 16:06 Відповісти
Весь персонал в доле!
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13.04.2021 16:08 Відповісти
Если не кривить душой, а сказать честно, если бы туда устроился работать и мне предложили левак, я бы не отказался...Сам бы конечно взятки не вымогал, противно это, но от доли не отказался бы. Хотя может существуют люди кристально чисты душой. Не знаю.
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13.04.2021 16:11 Відповісти
Интересно, комментаторы в рестоане , азс, супермаркете тоже бесплатно требуют?
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13.04.2021 18:28 Відповісти
предлагаю вскрыть данных персонажей абсолютно бесплатно... (но при жизни)))
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13.04.2021 23:36 Відповісти
То, до чего довели людей в Украине и медработников в частности, это просто невообразимо. Как можно было убить такую страну как Украина и довести людей до такого состояния? Людей поставили в такие условия, что они оббирают друг друга, ненавидет друг друга. Зачем было нужно разрушать советский союз, чтобы довести страну и людей до такого жуткого состояния. Я вообще удивляюсь, как ещё медики могут работать за зарплату на которую прожить неделю нереально? И из-за этого вынуждены обдирать таких же простых людей, которые тоже выживают с трудом.
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14.04.2021 13:38 Відповісти
 
 