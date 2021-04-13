Заввідділення і лікар столичної лікарні № 8 вимагали хабар за надання безкоштовних послуг. ВIДЕО (оновлено)

Правоохоронці затримали на передачі хабаря завідувача патологоанатомічного відділення та лікаря-патологоанатома Київської міської клінічної лікарні №8.

За даними джерела Цензор.НЕТ в правоохоронних органах, хабарі мали системний характер і їх брали з родичів померлих за додаткові послуги, які повинні надаватися безкоштовно.

Нам вдалося зв'язатися з одним із потерпілих, який попросив не вказувати його прізвище. Він також надав відео свого спілкування з лікарями.

"Я, коли прийшов до завідувача, там ще бабуся сиділа, яка намагалася забрати тіло дідуся і їй не хотіли видавати", - розповів Сергій.

"Мені сказали, що я повинен заплатити за те, що вони його забрали в морг, за зберігання тіла, бальзамування і інше. Попросив пояснити, чому державна структура за це вимагає гроші. Кажу їм: "Хлопці, якось не дуже гарно виходить, хоч похорон пенсіонерів у нас має бути безкоштовним". Батько багато років пропрацював на кількох відомих в країні заводах. Я спочатку відмовився платити, але мені почали телефонувати. Коли я приїхав і сказав, що готовий платити, у мене взяли гроші, але квитанції, які обіцяли, не виписали".

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За словами Сергія, його батько помер удома, він довго хворів. І його смерть не пов'язана з коронавірусом.

"Контакти тих, з ким слід зв'язатися в морзі, мені дала лікар, яка разом з поліцією приїхала додому до батька, щоб констатувати факт смерті. У морзі мені нарахували 14600 грн. Я звернувся в поліцію", - додав він.

Сергій уточнив, що, як йому пояснили в поліції, він не єдиний потерпілий, є й інші. Поки представники правоохоронних органів не коментують сьогоднішні події в морзі столичної лікарні, але як стало відомо Цензор.НЕТ з власних джерел, патологоанатоми були затримані за ст. 208 КПК України при передачі суми в 5 тисяч гривень.

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У столичній прокуратурі повідомили, що зазначені працівники лікарні систематично вимагали від родичів померлих грошові кошти за прискорення проведення розтину тіл, зберігання їх в холодильних камерах, миття, одягання і підготовку до поховання. При цьому послуги, за які працівники лікарні брали гроші, згідно з нормативно-правовими актами МОЗ надаються безкоштовно.

Лікарів затримали на одержанні чергової неправомірної вигоди від громадянина за підготовку і видачу тіла жінки, яка померла від COVID-19.

Зараз вирішується питання про повідомлення затриманим особам про підозру і обрання запобіжного заходу. Слідчі дії тривають. Встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до корупційної схеми.